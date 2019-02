Dha Yurt Bülteni -11

Ak Partili Şentop: IMF, Türkiye'ye dönmeyecek, gelmeyecekTBMM Başkanvekili ve Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın "1 Nisan'dan sonra IMF ile masaya oturacaklar" iddiasına tepki gösterip, "Bu konuda konuşacak en son kişi CHP'li Faik Öztrak'tır.

Ak Partili Şentop: IMF, Türkiye'ye dönmeyecek, gelmeyecek



TBMM Başkanvekili ve Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın "1 Nisan'dan sonra IMF ile masaya oturacaklar" iddiasına tepki gösterip, "Bu konuda konuşacak en son kişi CHP'li Faik Öztrak'tır. IMF'ye olan borcu kapattık ve IMF'yi Türkiye'den gönderdik. Bir daha IMF, Türkiye'ye dönmeyecek, gelmeyecek" dedi.



TBMM Başkan Vekili ve Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop ile Milletvekili Mustafa Yel ile birlikte Tekirdağ'da, Roman dernekleri ve federasyon temsilcileri ile bir araya geldi. Romanların sorunlarının görüşüldüğü toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Mustafa Şentop, CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti sözcüsü Faik Öztrak'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı, "1 Nisandan sonra hükümet Uluslararası Para Fonu (IMF) ile masaya oturacaklar. Hatta duyuyoruz ki, IMF temsilcileri Ankara'daymış" iddiasına tepki gösterip, şunları söyledi;



"Hükümet aleyhine, IMF'yi bir tehlike olarak görmeye başlayacak olan şahıslar içinde en son konuşacak şahıs CHP'nin parti sözcüsüdür. Niye? Kendisi çünkü IMF'nin adeta Türkiye şubesidir. Kemal Derviş, Türkiye'ye bakan olarak gönderildiğinde Derviş'in sağ kolu Faik Öztrak'tır. IMF politikalarının uygulayıcısı odur. Ne konuştuğuna bakmayın. Bir şey konuşuyorsa IMF lehine konuşuyordur. IMF adına konuşuyordur. IMF için konuşuyordur. IMF arzu ettiği için konuşuyordur. IMF ile ilişki AK Parti döneminde başlamadı. Bizden 50 yıl önce başladı. 50 yıldan fazla süren bir ilişiydi. Biz 2013'de bu ilişkiyi bitirdik. IMF'ye olan borcu kapattık ve IMF'yi Türkiye'den gönderdik. Bir daha IMF, Türkiye'ye dönmeyecek, gelmeyecek. Bu konudaki kararlığı Cumhurbaşkanımız, Maliye Bakanımız ifade etti. Türkiye IMF ile görüşüyor denilmesi iftiradan ibarettir. Bu tür söylemleri söyleyenlerin Türkiye'nin IMF şubesi olması da ortadır."



'TERMİK SANTRAL ASLA YAPILMACAK'



Şentop, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yapılması planlanan termik santral konusuna değinerek, teknik olarak uygun olmadığı için kesinlikle bu bölgeye termik santralin yapılmayacağını söyledi. Kendilerinin ve Ak Parti'nin açıklamalarının sürekli milleti doğru bilgilendirmek üzerine olduğunu ifade eden Şentop, "Milletimizi kandırırız da birtakım oyunu alırız söylemleri Ak Parti ile birlikte ortadan kalkmıştır. Bizim beyanlarımız milletimize gerçekleri söylemektir. Bir fikir değişikliği oldu. Bunu da izah ediyoruz. Planlanan bir termik santral vardı. Orada bir potansiyel vardı. Ama bununla ilgili teknik çalışmalar tamamlanmamıştı. Enerji Bakanlığımızın çalışmaları sonucunda orada kurulacak bir termik santralin rantabl olmadığı, beklenen verimliliği sağlayamayacağı ifade edildi. Bu yüzden bakanlığımız bundan vazgeçti. Enerji Bakanlığımızın çeşitli çalışmaları var. Kapaklı'da doğalgaz bulundu. Sayın Bakanımız, Kapaklı'ya gelerek açıklamalarda bulunacak. Teknik analizler sonucunda bakanlığımız buradan vazgeçti. Enerji Bakanlığı vazgeçtiği için Çevre Bakanlığı'na giden yazıda ÇED raporundan vazgeçildiği yazısı ortadadır" diye konuştu



CHP'nin Siverek adayı Bucak: Yanlış anlaşıldım



CHP'den 31 Mart yerel seçimi için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye başkanı adayı gösterilen Mehmet Fatih Bucak, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. Siverek'te konuşan Bucak, "Daha önceki konuşmalarımda yanlış anlaşıldım. Sözlerimin muhatabı bellidir. Orada ben sandığa gömmeyi kastetmiştim. Şimdi de hodri meydan, demokratik bir ortam. Kim çok seviliyorsa buyursun" dedi.



Yerel seçim için önce MHP'den belediye başkanlığına aday gösterilen ve AK Parti ittifakı göz önüne alınarak, geri çektirilen Mehmet Fatih Bucak, daha sonra CHP'den Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye başkanı adayı gösterildi. CHP'nin Ankara'daki 'Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Bucak, öğleden sonra Şanlıurfa'ya geldi. Bucak, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda akrabaları ve partililer tarafından davul- zurna eşliğinde karşılandı. Şanlıurfa- Siverek yolunda uzun araç konvoyu oluşturuldu. Bucak, Siverek'e geçip, seçim bürosunun önünde partililere seslendi.



'BEN ORADA SANDIĞA GÖMMEYİ KASTETMİŞTİM'



Mehmet Fatih Bucak, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin huzur içinde geçmesini dileyerek, MHP'den aday gösterildiği dönem söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını söyleyip, şöyle konuştu:



"Ben buraya kardeşim ve ailem için gelmedim. Ben buraya tüm Siverek halkı için geldim. İlk süreçte MHP'den aday gösterildik, ittifak sürecinde bizi Harran ile takas ettiler ve bizi geri çektiler sonra Atatürk'ün partisinden aday olduk. Burada bir amaç, bir gaye var. Amacımız kravatlı hırsızlık değil. Bu seçimde dürüstler kazanacak, bu seçimde sevgi kazanacak. Bağımsız aday olduğum süreçte sandığa gömdüğüm gibi bu seçimde de rakiplerimi sandığa gömeceğim. Kapımız herkese açık. Burada, bu kalabalıkta her aileden insan var. Fatih Bucak demek, sevgi demektir. Daha önceki konuşmalarımda yanlış anlaşıldım. Sözlerimin muhatabı bellidir. Orada ben sandığa gömmeyi kastetmiştim. Şimdi de hodri meydan, demokratik bir ortam. Kim çok seviliyorsa buyursun. Oy, sevgi demektir. Vatandaşın cebinden parasını zorla alabilirsin; ama sevgisi zorla alamazsın. Bunlar demokratik yarışmaktan korkuyor."



Çanakkale'de 39'u çocuk 62 kaçak yakalandı



ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 39'u çocuk 62 kaçak, yakalandı.



Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, saat 07.00 sıralarında Ahmetçe açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, yaptıkları baskında, botta 13'ü erkek, 10'u kadın ve 39'u çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 62 kaçağı yakaladı.



Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Anamur'da kayalar yola yuvarlandı



MERSİN ile Antalya'yı birbirine bağlayan D-400 Karayolu'nun Anamur ilçe sınırları içerisinde kalan bölümünde yamaçtan kopan kayalar yola yuvarlandı. Anamur ilçe merkezi ile Antalya Gazipaşa istikametindeki 1'nci tünel mevkiinde yamaçtan kopan kayalar yola yuvarlandı. O esnada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önlerken, trafik ekiplerince uyarı levlaharının konulduğu yolda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.



Yağışların aralıklarla devam ettiği bölgede heyelan tehlikesi sürüyor.



Numan Kurtulmuş, Hatay Arkeoloji Müzesi'ni gezdi



AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, dünyanın ikinci büyük mozaik sergileme alanına sahip Hatay Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.



Kentte dün bir dizi programa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde bulunan eserleri inceledi. Kurtulmuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Müze Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan müzede sergilenen eserlerle ilgili bilgi aldı. Müze gezisinde Kurtulmuş'a ailesi ile Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı İbrahim Güler eşlik etti. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, müze ziyaretinin ardından Antakya Ulu Cami'de öğle namazını kıldıktan sonra geçtiği Kırıkhan ve İskenderun ilçelerindeki programlarına katıldı.



Develer Ödemiş'te güreşti



İZMİR'in Ödemiş ilçesi kırsal Konaklı Mahallesi'nde, Ödemiş Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen geleneksel deve güreşleri 100 namlı devenin katılımıyla yapıldı.



23'üncü Konaklı Deve Güreşleri, Konaklı Arenası'nda yapıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 100 deve getirildi. Şenlik havasındaki güreşleri Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem, AK Parti Ödemiş Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi izledi. Bazı vatandaşlar güreşleri piknik yaparak seyretti. Güreşler öncesi arenayı dolduranları selamlayan AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, "Ata sporuna gönül veren sevgili hemşehrilerimle, burada geleneksel hale gelen ve bugün 23'üncüsü düzenlenen deve güreşlerinde genci, yaşlısı biraradayız. Bu geleneğimizi hep birlikte sürdürmeye çalışıyoruz. Ata sporlarımızın yaşatılması amacıyla Ödemiş'te yeni bir arena yaptık. Bundan sonra ikinci deve güreşini de orada gerçekleştireceğiz. 18 Mart Çanakkale Şehitlerimiz anısında düzenlenen rahvan at yarışlarını bu yıl 17 Mart'ta yeni alanımızda yapacağız. Türkiye'nin her yerinden katılım sağlanacak büyük bir yarış alacak. 17 Mart'ta hiçbir yere söz vermeyin. Yarışlarda birlikte olalım" dedi.



Günboyu devam eden güreşlerin sonunda dereceye giren develerin sahipleri kupa ile ödüllendirildi.



