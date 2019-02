Dha Yurt Bülteni-11

Peribacalarındaki otel inşaatında yıkım (2)YIKIM BAŞLADIKültür ve Turizm Bakanlığı'nın, peribacaları yanındaki otel inşaatıyla ilgili yıkım kararına ilişkin açıklamasının hemen ardından Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri yıkımı başlattı.

Peribacalarındaki otel inşaatında yıkım (2)



YIKIM BAŞLADI



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, peribacaları yanındaki otel inşaatıyla ilgili yıkım kararına ilişkin açıklamasının hemen ardından Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri yıkımı başlattı. Özel İdare ekipleri önce bodrum ve zemin üzerine 1 kat çıkılarak yapılan yana yana 2 binadan oluşan inşaatın önünde bulunan tuğla, demir ve diğer inşaat malzemelerini traktör römorkuna yükleyerek götürdü. Daha sonra iş makinesi inşaata ilk darbeyi vurdu. Daha sonra daha büyük ikinci bir iş makinesi getirildi. İki iş makinesi ile otel inşaatının yıkım çalışması sürdürülüyor.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - Ahmet KORKMAZER-NEVŞEHİR,



===================



Bilezikleri için boğazını kestiler



Mersin'de Hüseyin K.(19) ve yeğeni Kerem G.(26) komşuları Nilüfer Kaya'yı(43), bilezikleri için boğazını keserek öldürdükleri iddiasıyla yakalandı.



Dün öğlen saatlerinde Toroslar Mahallesi'nde Nilüfer-Mustafa çiftine ait eve giren 2 kişi, o an evde yalnız olan kadının bileziklerini istedi. Altınlarını vermek istemeyen kadın ile hırsızlar arasında arbede yaşanırken, zanlılar boğazını keserek öldürdükleri Kaya'nın 5 bileziğini alıp olay yerinden kaçtı. Bir müddet sonra okuldan eve gelen kadının 12 yaşındaki oğlu Efe, annesini kanlar içinde görünce üst katta oturan akrabalarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ilk inceleminin ardından cenaze aracına konulan 2 çocuk annesi kadının cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere cenaze aracı ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürdü.



Olayın ardından çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Tarsus ilçesinde bilezikleri bozduran cinayet zanlıları Hüseyin K. ile Kerem G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorularında cinayeti itiraf eden zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının sorularını 'Pişmanım' diye yanıtlayan Hüseyin K, "Altınları bozdurdum, alem yaptım" dedi.



Görüntü Dökümü



----------



Öldürülen kadının sağlık fotoğrafı



Zanlıların emniyet binasından çıkarılması



Polis aracına bindirilmesi



Polis aracının gidişi



Emniyetin bina ve tabela görüntüsü



SÜRE: 01'45" BOYUT: 232 mb



Haber: Adnan AÇIKGÖZ-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



==================



Otomobilin çarptığı kadını, 700 metre sürükleyen kamyonetin sürücüsü yakalandı



Adana'da otomobilin çapmasıyla yola düşen Münise Cingöz'ü (48), kamyonetiyle 700 metre sürükleyip kaçan sürücü Bekir P., polis tarafından yakalandı. Cingöz'ün yaşamını yitirdiği olayla ilgili ifade veren şüpheli, "Kimseyi görmedim, sadece bir ses duydum, yoluma devam ettim" dedi.



Olay, 13 Şubat'ta saat 07.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi D- 400 Karayolu'nda meydana geldi. Ali Seyit A. yönetimindeki 33 D 8096 plakalı otomobil, bölünmüş yoldaki refüjde, demir bariyerlerin arasından çıkıp, yolun karşısına geçmek isteyen Münise Cingöz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup düşen Cingöz, yoldan geçen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin yaklaşık 700 metre altında, Seyhan ilçesi Sabancı Merkez Camii'nin önüne kadar sürüklenen Münise Cingöz, feci şekilde yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü kaçarken, Ali Seyit A.'nın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Cingöz'ün cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Kazanın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Münise Cingöz'ü sürükleyen kamyonetin plakasını tespit etti. Sürücü olduğu iddia edilen Bekir P., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bekir P., sorgusunda, "Kimseyi görmedim, sadece bir ses duydum fakat yoluma devam ettim" dedi. Sürücü daha sonra Akıncılar Polis Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



Görüntü Dökümü



-----------------



-Zanlının Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması



-Zanlının konuşması



-Polis aracına bindirilmesi



-Polis aracının gidişi



-Olay yerinden arşiv görüntüler



-Yerdeki ceset



-Otomobilden genel ve detay görüntüler



SÜRE: 01'45" BOYUT: 195 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



==================



Sivas merkezli 5 ilde FETÖ Operasyonu: 6 gözaltı



Sivas merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, 6 doktor gözaltına alındı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Denizli, Malatya, Yozgat ve Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda doktorlar B.K., A.I., E.C.Y., O.K., Y.Ö. ve R.T. gözaltına alındı. Sivas'a getirilen şüphelilerden B.K., E.C.Y. ve O.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Görüntü Dökümü



-----------



-Adliyeden görüntü



-Şüphelilerin polis eşliğinde götürülüşü



Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS,



=================



İstanbul'da aradığı şifayı Denizli'de buldu



İstanbul'da karın ağrısı şikayetiyle doktora başvuran 19 yaşındaki E.U.'nun kalçasının içinde, makatla vajina arasındaki noktada, çok ender rastlanan kitle tespit edildi. Ulaşılması zor ve riskli olması nedeniyle İstanbul'da ameliyatını yaptıramadığını belirten E.U., Denizli'deki Özel Sağlık Hastanesi'nde laparoskopik yöntemle ameliyat edildi, kist temizlendi.



İstanbul'da oturan üniversite öğrencisi E.U., şiddetli karın ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu. Yapılan muayene ve testlerde 'Tailgut' adı verilen ve çok ender görülen bir kitle tespit edildi. E.U.'nun, kalçasının içinde, makat ile vajina arasındaki noktada bulanan kitle, ulaşılması zor ve riskli olduğu için İstanbul'daki doktorları ameliyata sıcak bakmadı. Ailesiyle birlikte Denizli'ye gelen E.U., Özel Sağlık Hastanesi'nde laparoskopik ameliyatlar konusunda deneyimli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Yunus Aydın ile görüştü. Yapılan detaylı tetkik ve incelemelerde yaklaşık 6 santimetre büyüklüğündeki kitlenin açık ameliyatla ulaşılamayacak bir noktada olması nedeniyle, laparaskopik ameliyata karar verildi. Bu vakada dünyada 200-300, Türkiye'de ise 15 kişiye gerçekleştirilen laparaskopik ameliyatla kist temizlendı.



SAĞLIK LİTARATÜRÜNE GİRECEK ENDER VAKALARDAN



Yapılan ameliyatla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Yunus Aydın, kistin türü açısından çok ender rastlanan bir vaka olduğunu belirterek, "Kistin bulunduğu yer, türü kadar nadir bir bölgede, riskli bir noktada. Kist zamanla büyüyerek kadın hastalıklarına sebep olabilir ve dışkılamada ağrılara neden olur. Yaptığımız araştırmada, bu vakanın laparaskopik yani kapalı yöntemle yapılmış ameliyat sayısı literatürde 200 ile 300 civarında, Türkiye'de ise 15 vakadan biri olan hastayı da biz ameliyat ettik. 2 yıl önce de aynı şekilde kist olan bir hastamızı, Türkiye'de ilk kez biz ameliyat ederek sağlığına kavuşturduk. Bir doktorun meslek hayatı boyunca karşılaşacağı nadir vakalardan. Hastamızı sorunsuz 150 dakika süren başarılı bir ameliyatla tedavi edip, sağlığına kavuşturduk. Ameliyatın 4'ncü gününde taburcu ettik" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------



Hastadan detay



Doktordan detay



Dr. Yunus Aydın'ın konuşması



Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ, DHA)



===================



PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı







Iğdır'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. PKK'nın gençlik yapılanmasını aktifleştirme faaliyetlerinde ve sosyal meydada bölücü örgütü öven paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



Haber: Suat DENİZ/ IĞDIR,



=====================



Kaş'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, mahalle yolları kapandı



Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası gece etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Bölgedeki bazı mahalle ve yerleşim birimlerine ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.



Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası ve çevresinde saat 01.00 sıralarında başlayan kar yağışı yaklaşık 4 saat sürdü. Yağış sonrası bölgede kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı yer yer yarım metreden başlayıp 2 metreyi buldu. Bölge beyaz örtüyle kaplanırken, Cemre, Çukurbağ, Sinekçi, Beldibi, Yuvacık, Çavdır ve Akörü mahallelerine bağlı Semsi ve Çimbir mevkilerini ana yola bağlayan mahalle yolları ulaşıma kapandı.



Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Adı geçen bölgelerde ulaşımda geçen günlerdeki gibi olmasa bile, az da olsa sıkıntılar var. Bir kepçe ve Kaş'tan gönderdiğimiz bir greyderle yolları açma çalışmasına başladık. Kısa sürede sorun giderilecek. Ana yollarda sorun yok. Ancak bu gece yine kar yağışı bekleniyor. Bu yıl yakın yıllarda görmediğimiz kadar, Gömbe Yaylası ve çevresine kar yağdı. Bu bereket, bolluğun işareti. Geçen yıllarda yaşanan su sıkıntısı yaşanmayacak" dedi.







Haber: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), -



=====================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Türkiye'den Avusturya'ya Bozkurt Tepkisi: İlişkilerimize Etkileri Olur

Oyuncu Billur Kalkavan, Kendisinden 22 Yaş Küçük Aşkını Anlattı: Çok Mutluyuz

Bakanlık Duyurdu! Peribacaları'ndaki Tepki Çeken Otelin Yıkımına Başlandı

Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetinde Kan Donduran Rapor! 32 Porsiyon Pişmemiş Et Sipariş Edilmiş