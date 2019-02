Dha Yurt Bülteni-11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'ya geldi. Helikopterle İstanbul Üsküdar'dan havalanan ve saat 13.20 sıralarında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki piste inen Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Ulu Cami'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından saat 14.30'da Gökdere Meydanı'nda halka hitap edecek.



Görüntü Dökümü



-------------------



-Helikopterin gelişinden görüntü



-Helikopter iniş içerisinden inenlerden görüntü



-Cumhurbaşkanı konvoyundan görüntü



-Ulu Camii'ye girişi



Süreler: 1 dakika 18 saniye/ 24 saniye, Boyut: 147 MB/ 45 MB



Haber: Enver Fatih TIKIR-Serkan AKKUŞ/BURSA, - Kamera: İsmail HAKKI SEYMEN-Semih ŞAHİN/BURSA,



===================================================



2)GENÇ ÇİLİNGİR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çilingirlik yapan 26 yaşındaki Şeref Dede, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Dede'ye, otopsi yapılmasına karar verildi. Marmaris'te yaşayan Şeref Dede, bu sabah telefonlarına cevap vermeyince meraklanan arkadaşları kontrol için, Beldibi Mahallesi'nde Sanayi Sitesi'ndeki evine geldi. Kapıyı açan olmayınca polise haber verildi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde Şeref Dede'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan kontrolde Dede'nin öldüğü belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Şeref Dede'nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Dede'nin arkadaşları, cenaze evden çıkartılırken sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



-------------------



Dairenin dışarıdan görüntüsü



Vatandaşın çektiği cenazesinin çıkarılma görüntüsü



Cenaze çıkartılırken arkadaşlarının feryatları



Şeref Dede'nin fotoğrafı



(Toplam: 1 dakika 46 saniye-38 MB görüntü)



(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),



=================================================



3)FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN 3 DOKTOR ADLİYEDE



SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan doktorlardan 3'ü daha adliyeye sevk edildi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik soruşturmada, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri; Sivas, Denizli, Malatya, Yozgat ve Uşak'ta operasyon düzenledi. Operasyonlarda B.K., A.I., E.C.Y., O.K., Y.Ö. ve R.T. gözaltına alındı. Sivas'a getirilen şüphelilerden B.K., E.C.Y. ve O.K., emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan A.I, Y,Ö. ve R.T. ise bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.



Görüntü Dökümü:



---------------------



-Şüphelilerin görüntüsü



-Adliyeye götürülüşleri



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



=================================================



4)SAMSUN'DA, TEKNOPARK VE AR-GE BULUŞMALARI FUARI



SAMSUN Teknopark'ın ev sahipliğini yaptığı 'Samsun Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları Fuarı' düzenlenen açılış programıyla ziyarete açıldı.Samsun Teknopark'ın ev sahipliğini yaptığı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın da desteğiyle düzenlenen 'Samsun Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları Fuarı' Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Fuarın açılış programına Vali Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mehmet Kuran, EUREKA ITEA Başkanı ve ACTUATE kurucu ortağı Zeynep Sarılar, teknoloji sektöründeki şirketlerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Programda konuşma yapan Vali Kaymak, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanında çok önemli çalışmalar yapmaya ihtiyacı olduğunu belirterek "İlimizdeki bilimsel Ar-Ge çalışmalarının kentimize ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Artık Türk gençleri Ar-Ge'nin önemini çok iyi bir şekilde görüyorlar. Aslında şunu söylemek istiyorum, savaş devam ediyor. Sizde laboratuarlarınızda, iş yerinizde üretim yaparken savaşıyorsunuz. Artık ekonomik savaştayız. Ekonomik anlamda güçlü olmadığız sürece her zaman bizden güçlü olan ülkelerin yönlendirmesine muhtaç oluruz. Bu bağlamda teknolojik çalışmaları çok önemsiyoruz" dedi. Fuarda sunum yapan Sarılar ise "Artık ekonomide kapalı kapılar ardında 'Ben ne yapabilirim' düşüncesinin dönemi geçti. İnsanlarla, müşterilerle çalışıyor, görüşüyor olmak lazım. Hızlı büyümeye inanmak gerekiyor. Güven odaklı iş birlikleri kurmak gerekiyor" diye konuştu.



Fuarın yarın sona ereceği belirtildi.



Görüntü Dökümü:



--------------------



-Fuardan detay



-Açılış programından detay



-Konuşmalar



-Stantlardan detay



-Katılımcılardan detaylar



Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,



=================================================



5)HÜKÜMLÜLER OKUL BOYAYARAK CEZALARINI ÇEKTİ



NİĞDE'de hükümlüler, Değirmenli Beldesi'nde Atatürk İlkokulu'nda boya ve tadilat çalışması yaptı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bağlı 19 hükümlü cezalarını sömestr tatilinde okulları boya-badana ve tadilat çalışması yaparak çekti. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, okulda incelemelerde bulundu.



Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Hem okulumuzu ziyaret ediyoruz hem de okulumuzda denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından işleri yerinde görüyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığımız arasında bir protokol imzalanmıştı. Bu protokol doğrultusunda da artın denetimli serbestlik hükümlülerince bu tür işlerin yapılması öngörüldü. Bizde bu çalışmaları yerinde gördük" dedi.



19 HÜKÜMLÜ ÇALIŞTI



Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde'de 19 hükümlünün okulların boya-badana ve tadilat çalışmalarını yaparak, hem cezalarını infaz ettiklerini hem de kamu yararına çalıştıklarını belirterek, "Değirmenli İlkokulu'nda ve Niğde merkez Muhsin Yazıoğlu Ortaokulunda çalışmalar yapıldı. 19 hükümlümüz bu çalışmalarda yer aldı. Hem cezalarını infaz ettiler, hem de kamuya yararlı iş maiyetinde okulların tamiratlarında görev yaptılarö dedi.



Görüntü dökümü



--------------------------



-Boyanmış okuldan görüntü



-Öğrencilerden görüntü



-Sınıflardan görüntü



-Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in açıklaması



-Niğde Cumhuriyet Başsavcının açıklaması



-Okul boyayan hükümlülerden görüntü (cep telefonu görüntüsü)



Süre: 03'18" Boyut: 149 MB



Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

