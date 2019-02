Dha Yurt Bülteni -11

Manisa Valisi Ahmet Deniz, herhangi bir uçağın düştüğüne yönelik bir verinin olmadığını belirterek, "Bir vatandaşımız alçaktan geçen bir uçağı görünce 'düştü zannettim' demiş. Aramalar sürüyor, henüz bir iz yok. Bölgedeki havalimanlarını inceledik. Radarlar incelendi, uçağın düştüğüne yönelik bilgi edinilemedi. Ancak her ihtimale karşın bölgedeki araştırmalarımız sürüyor" dedi.



Jandarmanın arama çalışmaları



(Haber- Kamera: Uğur ÇAKMAK/ SELENDİ (Manisa),



2)PATNOS'TA ARAÇ PARKI KAVGASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



AĞRI'nın Patnos ilçesinde iki aile arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.Olay, bugün öğlen saatlerinde İnönü mahallesi Malazgirt Caddesi Alpaslan Camii önünde meydana geldi. Narin ve Çalış aileleri arasında 20 gün önce araç park etme meseleri yüzünden çıkan kavga yeniden alevlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan silahlı kavgada Kutbettin Narin (49) olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Çalış (58), Mehmet Akdoğan (65), Mehmet Sıddık Sari (77) yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Çalış, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların tedavileri Patnos Devlet Hastanesinde devam ediyor.



Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan emniyet güçleri kavganın yaşandığı caddeyi trafik ve yaya geçişine kapatarak inceleme yaptı.



-Olay yeri



-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması



-Yaralıların taşınması



-Hastane içerisinde alınan önlem



Haber-Kamera: Semih YARDIMCI/ PATNOS, (Ağrı), -



3)BUZUN KIRILMASIYLA BARAJA GÖMÜLEN ARAÇ 14 SAAT SONRA ÇIKARILDI



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün Kale Göleti'nin üzerinden geçerken, buzun kırılmasıyla suya gömülen paletli araç, 14 saat sonra çıkarıldı.



Yüksek gerilim hattında bakım çalışması yapmak için dün karla kaplı ilçeye gönderilen Fırat Dağıtım Elektrik Anonim Şirketi'ne (FEDAŞ) ait paletli araç, dün saat 10.30 sıralarında, Kale göletinin bulunduğu bölgeden geçmeye çalışırken buz kütlesinin kırılmasıyla suya gömüldü. Suya gömülen paletli araçta bulunan 2 personel, kendi imkanlarıyla yaralanmadan çıkmayı başardı. Personelin bilgi vermesiyle şirketin Elazığ kent merkezindeki Bölge Müdürlüğü'nden 4 saatte olay yerine gelen ekipler, saat 14.30'dan itibaren, iş makineleriyle paletli aracı çıkarmak için çalışma başlattı.



Ekiplerin zorlu çalışmasıyla paletli araç, saat 00.30 sıralarında, 10 saat süren çalışmaların ardından sudan çıkarılıp, çekiciye yüklenerek servise götürüldü. Paletli araç, suya gömüldükten 14 saat sonra çıkarılmış oldu.



Haber: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), -



4)BAKAN ERSOY: TURİZM'DE AMASYA EN İDDİALI ŞEHİRLERİMİZDEN BİR TANESİ



KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amasya'nın kentsel ölçekli markalaşma kapsamına alındığını belirterek "En iddialı şehirlerimizden bir tanesi bu konuda, bizde her türlü desteği vereceğizö dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geldiği Amasya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Vali Osman Varol Ersoy'la görüşen Bakan Ersoy, Amasya Belediye Başkanlığına geçti, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile görüştü. Başkan Özdemir, Bakan Ersoy'a hüsnü hat yazmalı tablo hediye etti. Amasya'nın tarihi ve kültürel müze ve yapıtlarını gezen Bakan Ersoy, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



3 yıldır bakım-onarım ve restorasyonda olan Sultan II. Beyazid Külliyesi ve Camii açılış törenine katılan Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada kentin kentsel ölçekli markalaşma kapsamına alındığını belirterek "En iddialı şehirlerimizden bir tanesi bu konuda, bizde her türlü desteği vereceğiz. 3 tane önemli destinasyon yaratmışlar kent merkezi, yalıboyu evleri ve kral kaya mezarlarınız bunun yanında 2 tane daha büyük proje hazırlamışlar, o projeleri de çok düzgün ve ilkeli bir şekilde anlattılar. Çok başarılı ve mutlaka hayata geçirilmesi gereken projeler bunların için bizde Bakanlık ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak gerekli bütün katkıları sağlayacağız. Bu şekilde turizmin burada hem daha uzun süreli, hem daha kalıcı bir şekilde tabana yayılmış bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacağız. Ben hepinizin huzurunda yerel yetkililerimizi belediye başkanımızı tebrik etmek istiyorum. Bu değerli ecdat eserimizin açılışı ile hayırlara vesile olmasını ve bundan sonra ki diğer kentlere de Amasya'nın örnek olmasını diliyorumö diye konuştu.



Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'nun yaptırdığı duanın ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler Sultan II. Beyazid külliyesi ve camiinin açılışını gerçekleştirdi. Külliye ve camii gezen heyet, 3 yıl aradan sonra ilk namazı kıldı.



Bakan valilik ziyaret detay



-Belediye ziyaret detay



-Tarihi ve kültürel yerlerin gezilmesi detay



-Cami açılışı detay



Diğer detaylar



BOYUT: 73 MB



Süre: 4 dakika 39 saniye



Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,



5)BAKAN KOCA, AMBULANS DAĞITIM TÖRENİNE KATILDI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilik ziyaretinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nde düzenlenen ambulans teslim törenine katıldı. Türkiye'de açılan 9 şehir hastanesinden birinin Eskişehir'de olduğunu kaydeden Bakan Koca, hastanenin kısa sürede yüzde 82.2 doluluk oranına ulaştığını söyledi. Şehir hastanelerini bölgelerin sağlık üssü olarak planladıklarını anlatan Koca, "Cumhurbaşkanımızın 'benim hayalim' dediği şehir hastanesinin bugüne kadar açılan 9 şehir hastanesinden Eskişehir'deki bugün hasta kabulüne başlamış oldu. Şehir hastanemizin toplam yatak sayısı 1048, kapalı alanı 333 bin metrekare ve 35 ameliyathanesi olan bir hastaneden bahsediyoruz. Şehir hastanemizde bugüne kadar, Ocak ayı itibariyle toplam doluluk oranı yüzde 82.2 oldu. Kısa bir zaman diliminde bu kadar kapasitenin dolmuş olması son derece önemli. Buradan şehir hastanelerinin fonksiyonu ile ilgili yer yer siyasi alanda yapılan tartışmalara da bir cevap olsun diye söylüyorum. Özellikle açıldığından bu yana hasta sayısı artan ve en son geçen ay 170 bin hasta sayısına ulaştığını söylemek istiyorum. Biz şehir hastanelerimizi bölgenin sağlık üssü olarak konumlandırmak istiyoruz. Yani hastanın bütün hizmetinin en son noktada yapılabilir olduğu, başka bir yere sevk edilmeyen bir konumlandırmayla bundan sonraki süreçte şekillendirelim istiyoruz. Fiziki yapısı yetmiyor, ileri teknoloji alt yapısıyla, insan kaynağıyla, branşlarıyla, yetkinliğiyle her geçen gün eksiklerini kapattığımız ve bölgenin bir sağlık üssü olarak konumlandırdığımız bir hastane olacak" dedi.



'ÜCRETSİZ UÇAK VE UÇAK AMBULANSI OLAN TEK ÜLKEYİZ'



Türkiye'deki ambulans sayılarını arttırdıklarını belirten Sağlık Bakanı Koca, helikopter ve uçak ambulanslardan ücret almayan tek ülke olduğumuzu söyledi. Koca sözlerini söyle sürdürdü:



"Toplam ambulans sayımız biliyorsunuz 632'den bu süreçte 4 bin 910'a çıktı. Biz, yakın dönemde ihalesi yapılarak teslimi de yapılmış olan 800 tane ambulans temin ettik. 632 ambulans sayısının olduğu bir dönemden tek seferde 800 ambulansın alındığı dönemden bahsediyorum. Bu 800 ambulansın yarısı da 4x4 olmak üzere planlandı. Bugün ise ilk partinin Eskişehir'e verdiğimiz 10 ambulansın teslimi yapılıyor. Sadece ambulans değil. Dünyanın hiçbir yerinde uçak ambulans, helikopter ambulanslarıyla hastadan hiçbir ücret almadan ülkenin her tarafında ihtiyaç halinde bu transferi yapılabilir olduğu yetmiyor. Eskiden yurt dışına hasta gönderiliyordu. Bütün yıl boyunca, geçmiş dönemde hasta 25 kişi oldu. 25 kişi de ağırlıkla büyükelçilik, yurtdışında kalanlar oldu. Dışarıdan getirdiğimiz hastalarda bu süreçte ücret alınmadan oldu. Ağırlık olarak dışarıdan hastanın geldiği ülke de Suudi Arabistan'dır. Özellikle Umre ve hac dönemlerinde bu kadar yaygın helikopter ve uçak ambulanslarla vatandaştan ücret almadan hem ülke içinde hem dışında hem dışarıdan hasta gelişinde 82 milyonu düşünerek yapan tek ülkeyiz"



Ambulans teslim töreninin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beraberindeki Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Ak Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile birlikte hastaneyi gezdi. Diyaliz merkezinde hastaları ziyaret eden Bakan Koca, kırmızı karanfil ve havlu hediye etti. Bakan Koca daha sonra hastane yemekhanesinde SMA hastaları ve down sedromlu hasta çocuklarla bir araya gelerek öğle yemeği yedi.



-Bakan Koca'nın konuşması



-Ambulans dağıtımı



-Hastaneyi gezmesi



-Hasta çocuklarla buluşması



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

