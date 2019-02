Dha Yurt Bülteni-11

1)ÇAVUŞOĞLU KKTC ÇEVRESİNDE 2 GEMİYLE SONDAJA BAŞLAYACAĞIZ



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, "Türkiye'de ne kadar bölücü, hain, ne kadar PKK'lı, YPG'li, FETÖ'cü, DHKP-C'li ve ne kadar terör örgütü varsa karşımızdaki 'zillet ittifakı'nın içinde yer alıyor" dedi. Çavuşoğlu, ayrıca gelecek günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) çevresinde 2 gemiyle sondaja başlanacağını, Karadeniz'deki geminin de oraya kaydırılacağını söyledi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Aydın'daki kır bahçesinde, iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Toplantıya AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 'cumhur ittifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Savaş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Savaş, Aydın'da esnafın, işçinin ve kent sakinlerinin dertli olduğunu kaydederek, 31 Mart'ta tarihi zafer kazanacaklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu ise buluşmadaki konuşmasında, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 'Millet ittifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, "Türkiye'de ne kadar bölücü, hain ne kadar PKK'lı, YPG'li, FETÖ'cü, DHKP-C'li ve ne kadar terör örgütü varsa karşımızdaki 'zillet ittifakı'nın içinde yer alıyor. FETÖ, bu işin oyun kurucusu. Bu işin koordinatörlüğünü FETÖ yapıyor. Geçtiğimiz seçimlerde de aynı şeyi yaptı. FETÖ'nün onların içinde olmadığından şüphesi olan var mı? Ne kadar ülkeyi bölmek isteyen terör örgütü varsa hepsi işin içindedir. Biz o yüzden bu ittifaka, 'zillet ittifakı' diyoruz. Aydın'da bizim açımızdan çok güzel bir uyum var. Aydın'ın AK Parti ve MHP'li 2 il başkanına da çok teşekkür ediyorum. Uyumun olduğu yerde huzur olur. Birlik beraberliğin olduğu yerde iş olur, bereket olur. Derdimiz memleket. Memleket işin gönül işidir" diye konuştu.



'HİÇBİR BELEDİYE ARASINDA AYRIM YAPMADIK'



CHP'li belediyeleri de eleştiren Bakan Çavuşoğlu, Muğla ve Bodrum'un, kendisine 1994 yıllarındaki İstanbul'u hatırlattığını belirterek, şunları söyledi:



"Dün Muğla'daydım. Orada aylardır su kesiliyormuş. Bodrum'da her yerde çöp var. Bodrum'a gelen benin misafirlerim, dış ülkelerin üst düzey yöneticileri buraları eleştiriyor. Muğla ve Bodrum, bana 1994 yıllarındaki İstanbul'u hatırlattı. 200 kilometre öteden o zamanki teknolojiyle Recep Tayyip Erdoğan su getirdi. Bugünün teknolojisiyle sen istersen bin kilometreden su getirirsin. Bu çağda Muğla, Bodrum ve Aydın gibi bir ilin bu sorunları yaşaması gerçekten utanç vericidir. Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel, suyu ucuzlattığı gibi güneş panelleri yaparak, çiftçinin sulama suyunu bile bedava getirdi. Bunlar işi bilmeyen, hiçbir derdi olmayan, çaresiz, zavallı insanların bahanesidir. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları 18 yıldan beri Türkiye'de hiçbir belediye arasında ayrım yapmamıştır. Bize her zaman şu talimatı verir. 'Bölgenizdeki belediyeler arasında ayrım yapmayın. Bizden olsa da olmasa da o belediyeleri halk seçmiştir. Onlar da halka hizmet edecektir. Size getirdikleri projelere destek verin'. Antalya'daki belediyeler de biliyor ki biz hiçbir zaman ayrım yapmadık. Biz yapmadık, yapmayız da bunu da doğru bulmuyoruz. Ama onlar beceriksizlerini bize fatura etmesinler. Ama artık yeni bir sayfa açıldı. Yerel yönetimlerde parti ön plana alınır ama şehri yönetecek insanlara oy vermek lazım."



'AKDENİZ'DE TÜRKİYE'SİZ BİR ŞEY YAPILMAZ'



Dünya ve Avrupa ülkeleri ile ilişkilere de değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gelecek günlerde KKTC çevresinde 2 gemiyle sondaja başlanacağını, Karadeniz'deki gemiyi de oraya kaydıracaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:



'Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz. Buna asla müsaade etmeyiz. Rusya ve diğer ülkelerle her konuda anlaşamayabilirsiniz ama ilişkilerimizi geliştirmek her zaman bizim yararımızadır. Batılılar, 'Sizinle müttefikiz neden Rusya ile ilişki kuruyorsunuz?' diyebilir. Bugünlerde aramızda bir gerginlik olabilir ama o NATO ülkesi ülkelerin çoğu Rusya ile bizden daha iyi ilişkiler içindeler. Biz doğal gaz ihtiyacımızın yüzde 50'sini Rusya'dan alıyoruz. Avrupa ülkeleri doğal gazın yüzde 80 veya 90'ını almaktadır. Almanya bizden daha fazla alıyor. Son zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'ya yüklenmesinin sebebi de budur. Sen alırken iyi, ben ilişki kurarken problem var. Bu bölgede bu coğrafyada yaşıyorsanız kriz dönemlerini çok iyi bastırmanız lazım. Kriz yönetiminde dünyada en önemli aktörüz. Yanıbaşımızda Suriye'de biz olmasaydık halen binlerce insan ölmeye devam edecekti."



Toplantı daha sonra basına kapalı olarak sürdürüldü. Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından Kuşadası'na geçti.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Bakan Çavuoğlu nun konuşması



Burhan CEYHAN/AYDIN,



=====================================================



2)PİLİÇ KESİMHANESİNDE 12 İŞÇİ KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENDİ



BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde bir piliç kesimhanesinde kimyasal maddeden etkilenen 12 işçi hastanede tedaviye alındı.



Olay saat 11.30 sıralarında, Yeniçağa ilçesine bağlı Şahnalar köyünde bulunan bir piliç firmasına ait kesimhanede meydana geldi. İddiaya göre birkaç gün önce kesimhanede kimyasal ilaçlama yapıldı. Bugün ise kesimhanede bulunan havalandırmanın arıza yapması nedeniyle 12 işçi kimyasal maddeden etkilendi. Durum 112 Acil, AFAD ve UMKE ekiplerine bildirildi. Kesimhane önüne gelen ekipler, özel korunaklı kıyafetleri giyerek kesimhaneye girdi. Ekipler, burada kimyasal maddeden etkilenen işçileri dışarı çıkardı. Kimyasal maddeden etkilenen 12 işçi, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi. İşçilerin zehirlenmesine neden olan kimyasal maddenin türünün belirlenmesi için araştırma başlatılırken, jandarma da olayla ilgili soruşturma başlattı. Yeniçağa Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı olayın ardından kesimhaneye geldi. Bayraklı incelemelerinin ardından, "Bir tavuk işletmesinde birkaç gün önce yapılan ilaçlama çalışması neticesinde bugün bir zehirden etkilenme söz konusu oldu. Bununla ilgili AFAD, UMKE ekiplerimiz olaya anında müdahil oldu. 12 vatandaşımız doğrudan gerekli hastanelere iletildi. Şu anda hepsinin sağlık durumu iyi. Herhangi bir problem bulunmamaktadır. Gerekli çalışmalar devam edecektir. Bütün kontroller yapılacaktır." dedi.



Görüntü Dökümü



--------------------



-Kesimhane önünden görüntüler



-Ekiplerin özel kıyafetleri giyinmeleri



-Kimyasaldan etkilenen kişilerin kesimhaneden çıkarılması



-İlk müdahalelerinin yapılması



-Ambulanslardan görüntüler



-Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ile röportaj



-Detaylar



Süre: 03.40-Boyut: 412 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Semih KABASAKAL/YENİCAĞA(Bolu),



===================================================



3)CİNAYETTEN ARANAN SANIĞIN 3 AY ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI



ANTALYA'da iki kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan sanıklardan Mehmet Ali Kamarı'nın (51), 3 ay önce Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıktı.



Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi 118 Sokak'taki olay, 15 Ağustos 2016 günü sabah saatlerinde meydana geldi. Olaydan 1 yıl önce aralarında husumet başlayan ailelere mensup Ramazan Kamarı ve Mustafa Keleşabdioğlu, sabah tartışmaya başladı. İki ailenin diğer fertlerinin de karıştığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada Mustafa, Sertaç, Serkan ve Musa Keleşabdioğlu çeşitli yerlerinden yaralandı. Mustafa Keleşabdioğlu olay yerinde, Sertaç Keleşabdioğlu ise götürüldüğü poliklinikte yaşamını yitirdi. Serkan ve Musa Keleşabdioğlu ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra kaçan Ramazan ve Faik Kamarı polis tarafından kısa sürede yakalanıp tutuklanırken, baba Mehmet Ali Kamarı bulunamadı.



Geçen yıl Aralık ayında Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık kardeşler Faik Kamarı 45 yıl, Ramazan Kamarı ise 30 yıl hapse mahkum edildi. Kavgaya karışan 2 aileye mensup diğer 5 sanığa ise 2 bin 240 lira ile 11 bin 200 lira arasında değişen para cezaları verildi.



'Kasten öldürme' suçundan aranan ve Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası devam Mehmet Ali Kamarı'nın, geçen yıl 18 Aralık'ta Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıktı. Bağlar Mahallesi 17. Sokak'ta evinin bitişiğindeki ahırda bulunan hayvanlarını yemledikten sonra dışarı çıkan Mehmet Ali Kamarı'nın, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybettiği belirlendi.



Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ölüm haberinin ardından Mehmet Ali Kamarı hakkındaki dosyayı kapattı.



Görüntü Dökümü



----------------------



** 15 Ağustos 2016 tarihli arşiv görüntü



Süleyman EKİN/ANTALYA, -



====================================================



4)BACAĞINDAN BIÇAKLANDI, KEMERLE TURNİKE YAPTI



Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Osman F. (32), arasında husumet olduğu öne sürülen Mustafa A.'yı (30) bıçakla bacağından yaraladı. Osman F. olay yerinden kaçarken, yaralanan Mustafa A. belindeki kemeri çıkararak, kankaybını önlemek için bacağını sıktı. Bu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Olay, Adnan Menderes Bulvarı Adliye binası karşısında meydana geldi. Yolda karşılaşan Osman F. ile Mustafa A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman F. belinden çıkardığı bıçakla Mustafa A.'yı cadde üzerinde kovalamaya başladı. Osman F., yakaladığı Mustafa A.'yı sağ bacağından bıçakladı ve plakası belirlenemeyen bir otomobile binerek kaçtı. Yaralanan Mustafa A. ise belindeki kemeri çıkararak, bacağına turnike yaptı. Bu anlar güvenlik kamerasına ile görüntülendi. Aşırı kan kaybettiği belirtilen Mustafa A., özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Osman F. olaydan bir süre sonra karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Görüntü Dökümü;



----------------------



-Güvenlik kamerası görüntüleri



-Olay yerinden detaylar



Süre: 46 saniye, Boyut: 88 MB



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),



====================================================



5)KAYIP ALZAMİER HASTASI İÇİN TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU



ESKİŞEHİR'de zihinsel engelli ve alzheimer hastası Hamza Koçak (72), dün sabah evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine son görüldüğü ormanlık alanda havadan drone, bölgede ise motorize ile yaya ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı. Eskişehir Büyükdere'de kızı ve damadıyla oturan zihinsel engelli ve alzheimer hastası Hamza Koçak, dün sabah evinden çıktı. Akşam eve dönmemesi üzerine yakınları çevrede arama yapmasına rağmen bulunamadı. Koçak'ın yakınları polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusu yaparken, ihbar üzerine harekete geçen ekipler Koçak'ın son görüldüğü kent ormanında yapılan ilk aramada bir sonuç alamadı. Ardından Eskişehir UMKE, AFAD, AKUT ve diğer arama kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Havadan drone, ormanlık alanda ise motorize ve yaya olarak ekipler kayıp olan Hamza Koçak'ı aradı.



Koçak'ın evinden getirilen çarşaf arama köpeklerine koklatılırken, yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı. Bölgede tüm ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.



Görüntü Dökümü:



--------------------------



-Ekipler arama yaparken,



-Arama köpeklerine Koçak'ın eşyalarının koklatılması,



-Koçak'ın yakınlarının beklerken çekilen görüntüleri bulunuyor.)



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,



====================================================



6)PALANDÖKEN'DE KOÇ SPOR FEST KIŞ OYUNLARI



ERZURUM'da Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Koç Spor Fest Kış Oyunları, renkli görüntülere ve oldukça çekişmeli geçen yarışlara sahne oldu. Koç Holding'in üniversitelileri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan gençlik festivali Koç Spor Fest'in 14'üncüsü, kış oyunları ile bu sabah Erzurum Palandöken'de başladı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu resmi sponsoru Koç Holding'in bünyesindeki şirketlerin katılımıyla düzenlenen festival kapsamında, Polat ve Sway pistlerinde snowboard büyük slalom, kayak büyük slalom, snowboard slalom ve kayak slalom branşlarında yarışmalar düzenlendi. 3 bin 176 rakımlı Palandöken Dağ'nın 2 bin 600 rakımındaki pistlerde kıyasıya mücadele eden üniversite öğrencileri, güneşli havada parkuru tamamladı. Gençler, yarışlardan büyük keyfi aldıklarını söyledi.



Yarışlara 45 üniversiteden 600'e yakın sporcu katılıyor. Snowboard ve kayak paralel slalom olmak üzere 2 gece yarışının da gerçekleştirileceği kış oyunları 24 Şubat'ta sona erecek.



Festival heyecanı 18-19 Nisan tarihleri arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden başlayacak Koç Spor Fest Üniversite Bahar Oyunları ile devam edecek.



Görüntü Dökümü



----------------------



-Palandöken kayak merkezinden detay



-Telesiyej ile Palandöken kayak merkezine çıkan sporcular



-Koç Spor Fest snowboard yarışlarından detay



-Öğrenciler ile röp



Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



SÜRE: 05.14 SN BOYUT: 586 MB

