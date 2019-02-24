Dha Yurt Bülteni- 11

1)TRAKYA'DA SOĞUK VE HAFİF KAR YAĞIŞI ETKİLİBALKANLAR üzerinden gelen ve dün Trakya'yı etkisi altına alan kar yağışı ve şiddetli tipi, bugün yerini soğuk hava ve hafif kar yağışına bıraktı.

1)TRAKYA'DA SOĞUK VE HAFİF KAR YAĞIŞI ETKİLİ



BALKANLAR üzerinden gelen ve dün Trakya'yı etkisi altına alan kar yağışı ve şiddetli tipi, bugün yerini soğuk hava ve hafif kar yağışına bıraktı.Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli ile ilçelerini dün etkisi altına alan kar yağışı ve şiddetli tipi bugün yerini Tekirdağ ve ilçelerinde hafif kar yağışı ile soğuk havaya bıraktı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde eksi 1 ile eksi 3 derece arasında yaşanan soğuk hava etkili oldu. Bugün Tekirdağ'ın Çorlu, Saray ve Malkara ilçelerinde hafif kar yağışı yaşanıyor. Dün kar ve tipinin etkili olduğu Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi karayolunda kar temizleme çalışmaları sürüyor. Saray'da kar yağışının keyfini ise çocuklar çıkardı. Çocuklar, kar topu oynarken, zaman zaman büyüklerinde onlara eşlik ettiği görüldü.



ÇORLU'DA EĞİTİM UÇULARI İPTAL



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Havalimanı'nda dün eğitim uçuşlarının iptal edilmesinin ardından olumsuz hava şartları nedeniyle bugün de uçuşlar iptal edildi. Gece boyunca pistin açık kalması için buzlanmaya karşı tuzlama solüsyon çalışması yapılan havalimanında, normal uçak seferleri ise aksamadı.



Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi ilçesinde ise fırtına nedeniyle balıkçılar bugüne de denize açılamadı.



Zaman zaman hafif kar yağışının yaşandığı Edirne'ye ise soğuk hava hakim oldu. Gündüz eksi 1 derece olan hava sıcaklığının gece 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Kentte hava sıcaklığı hafta başından itibaren 10 derecelerin üzerine çıkarken, kar yağışı beklenmiyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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ÇORLU ve SARAY



-Kar yağışı



-Kar topu oynayanlar



-Yürüyenler



-Trafikte seyreden araçlar



-Genel ve detay görüntüler



EDİRNE



Kent sokaklarından detaylar



Soğuk havada yürüyenler



Soğuktan korunmaya çalışanlar



Detaylar



Haber- Kamera: Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/EDİRNE, TEKIRDAG,-



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2)KAZADA SÜRÜCÜ VE EŞİ ÖLDÜ, BEBEĞİN BURNU BİLE KANAMADI



DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin ağaçlara çarpması sonucu Bozkurt çifti yaşamlarını yitirirken, arkada oturan bebek ise yaralanmadı. 112 Acil ekibi, büyük korku yaşayan, anne ve babasının ölümünden habersiz bebeği kucaklayarak, ambulansa götürdü. Kaza bugün öğle saatlerinde, TEM yolunun Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Orhan Bozkurt (38) idaresindeki 41 BB 948 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acile haber verdi. Vatandaşlar aracın ön camını kırarak aracın arka koltuğunda bulunan 3 yaşındaki Miraç Bozkurt'u çıkardı. İtfaiye ekibi araçta bulunan Orhan Bozkurt ile eşi Didem Bozkurt'u çıkardı. 112 Acil ekibi Bozkurt çiftinin öldüğünü belirledi. 112 Acil ekibi, büyük korku yaşadığı görülen bebeği ambulansa aldı. Bebek, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Kazayı görerek yardıma koşan bir sürücü, "Bu araç orta şeritteydi yanında hiç araç yoktu. Birden yoldan çıktı. Bebeği biz ön camı kırıp kurtardık. Bebekte bizim tahminimize göre bir şey yoktu." dedi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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Kaza yerinden görüntü



İtfaiye ve 112 ekiplerinin görüntüsü



Cesetlerin çıkarılırken görüntüsü



Küçük çocuğun ağlarken görüntüsü



Küçük çocuğun 112 ekiplerinin kucağında görüntüsü



Polis ekiplerinin inceleme görüntüsü



Görgü tanığı ile röp ve detaylar



HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



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3)LÜKS PANELVAN ARAÇTAN 20 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÇIKTI



İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, lüks panelvan araçla küçükbaş hayvan hırsızlığına karışan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş'in Üzümlü Mahallesi'nde, lüks panelvan araçla küçükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine hareket geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu sahte plakalı olduğu tespit edilen araç, Manisa'nın Salihli ilçesine doğru kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri şüphelileri aracın lastiklerine ateş ederek durdu. Araçta bulanan 4 şüpheliden 2'si gözaltına alınırken, 2'si ormanlık alana kaçtı. Ekipler aracın kapısı açtığında ise 20 küçükbaş hayvanla karşılaştı. Araçta yapılan aramada ise ruhsatsız tüfek, 10 av fişeği, kurusıkı tabanca, 2 sahte plaka ve sahte ehliyet ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken, küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.



Şüphelilerin Ege Bölgesi illerinde birçok hayvan hırsızlığı olayına karıştıkları belirlendi. Kaçan iki şüphelinin aranmasına devam edildiği ifade edildi.







Görüntü Dökümü



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Hayvanlardan görüntü



(Haber: Mehmet CANDAN - Kamera:/ İZMİR,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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