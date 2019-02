Dha Yurt Bülteni -11

CHP'nin Bodrum adayı Saruhan'ın adaylığı düşürüldüCHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı, İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı, İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.



CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan'ın daha önce hakkında verilmiş mahkumiyet kararları nedeniyle aday olamayacağına dair İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunulduğu, Kurulun ise Saruhan'ın aday olmasında sakınca olmadığına dair karar verdiği belirtildi. Ancak geçen cumartesi günü İl Seçim Kuruluna bu kararla ilgili itirazda bulunuldu. İl Seçim Kurulu, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığını düşürdü.



Karar sonrası, partinin üst düzey yöneticilerinin acil olarak toplantı yaptığı öğrenildi. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etmesi bekleniyor.



Diyarbakır'da memurluk kuyruğu



Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde memur olarak istihdam edilecek 387 kişilik iş için başvuru merkezinde uzun kuyruk oluştu.



Büyükşehir Belediyesi, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla 387 memur alınacağını duyurdu. Duyuru üzerine memur olmak isteyenler, başvuruların yapıldığı Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi önünde uzun kuyruk oluşturdu. KPSS şartı aranan memurluk için sıraya girenler, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edildikten sonra KPSS puanlarına göre değerlendirilip, tabi tutulacakları sözlü sınavın ardından uygun görülmeleri halinde işe alınacak. Başvuruların, 6 Mart'ta sona ereceği belirtildi.



Memur olma umuduyla sırada bekleyenlerden bir genç, "Memur alımı duyurusuyla geldik. Ümitliyiz, umarım işe alınırım" dedi.



İnşaatlardan demir çalan kardeşler tutuklandı



Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde inşaatlardan demir çalan Ali Z. (29) ile kardeşi Haydar Z. (25), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Pazarcık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki inşaatta meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için yaptığı çalışmada, şüphelilerin çaldıkları demirleri kamyonetle taşıdıklarını belirledi. Önce kamyonetin plakasını tespit eden ekipler, demirleri Ali Z. ile kardeşi Haydar Z.'nin çaldığını saptadı. Polis, yaptığı operasyonla 2 kardeşi yakalarken, adreslerinde yapılan aramada inşaatlardan çaldıkları öne sürülen 650 kilo bükülmüş inşaat demiri ile 450 kilo kalıp demiri olmak üzere toplam bir ton 100 kilo demir ele geçirildi.



Sorgularında suçlarını itiraf eden Ali Z. ile kardeşi Haydar Z., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



Sakarya'da sanayi sitesinde kimyasal alarm: 3 kişi hastaneye kaldırıldı



Sakarya'da sanayi sitesine kamyonet kasasında hurda olarak getirilen oksijen tüpünün vanasının kırılması üzerine çıkan klor ile hidrojen sülfür karışımı gazdan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.



Olay Arifiye Hanlıköy Artvin Sanayi Sitesi'nde bir hurdacıda meydana geldi. Özkan Fidangül isimli şahıs kamyonetine yüklediği hurdaları, satmak için sanayi sitesine getirdi. Kamyonetin kasasında hurdaların arasında bulunan oksijen tüpünün indirilmeye çalışıldığı sırada vanasının kırılması üzerine tüpün içerisinde bulunan klor ve hidrojen sülfür karışımı gaz sızdı. Kısa bir süre sonra çalışan 3 işçinin gazı soluyarak etkilenmesi üzerine, 112 acil ve AFAD ekiplerine haber verildi.



Gazdan etkilenen 3 kişi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri olay yerine geldi. Polis ekipleri tarafından bölge geniş güvenlik önlemi altına alınırken, işçileri etkileyen gazın klor ve hidrojen sülfür karışımı olduğunu tespit edildi.



Sanayi sitesinde paniğe neden olan oksijen tüpünün ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından teslim alınacağı öğrenildi.



Datça'da 2.5 milyon TL'lik dolandırıcılığa 8 gözaltı



İzmir ve Manisa'da yaşayan birbirine küs 2 kız kardeşe ait Muğla'nın Datça ilçesindeki 5 parsel arsayı, sahte belgelerle 5 ayrı kişiye 2.5 milyon TL karşılığı sattıkları iddia edilen 14 şüpheliden 2'si kadın 8'i, polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili 6 şüphelinin daha arandığı belirtildi.



Datça'daki dolandırıcılık olayı, bir iş insanının iş yerinin yanında bulunan ve kendisinin satın almak istediği arsanın satıldığını öğrenmesi üzerine ortaya çıktı. Gerçek mal sahiplerini telefonla arayan iş insanı, "Hani satarsanız bana haber verecektiniz?" diye mal sahiplerine sordu. Mal sahipleri ise henüz arsanın satışının yapılmadığını söyledi. Mal sahipleri bunun üzerine olayı polise ve Cumhuriyet Savcılığına iletti. Soruşturma başlatan polis, ilk olarak 2 kadın şüpheli belirledi. Bu kadın şüphelilerin, İzmir ve Manisa'da yaşayan mal sahibi 2 kız kardeşe babasından miras kalan Datça'daki arsalarının tapularını, düzenledikleri sahte nüfus cüzdanları ile mahkemeden veraset ilamı çıkardıktan sonra üzerlerine aldıklarını belirledi. Bu tapu belgeleriyle, Tapu Müdürlüğü'nde satış işlemi yapan zanlılar, fiziki ve teknik takiple bir süre izlendi. Zanlıların arsaların emlak vergilerini bile ödediklerinin belirlendiği ifade edildi. Olaya karıştığı belirlenen 14 şüpheliyi tespit eden polis ekipleri, harekete geçti. Geçen cumartesi günü eş zamanlı operasyon yapan polis ekipleri, İstanbul'da F.T. (58) isimli kadın zanlı ile ona yardımcı olduğu iddia edilen Z.D.'yi (56), Ankara'da ise M.A. (67) isimli kadın şüpheli ile M.A. (42), M.A.(49), H.G. (44), T.İ. (65) ve D.Y. (54) adlı 8 şüpheli gözaltına aldı. Olayla ilgili 6 şüphelinin daha arandığı belirtildi. Datça ilçesindeki 5 parsel arsayı sahte belgelerle 5 ayrı kişiye 2.5 milyon TL karşılığı sattıkları belirtilen 2'si kadın 8 kişi, Datça'ya getirildi. Yakalanan iki şüpheli kadının, Manisa ve İzmir'de yaşayan gerçek mal sahibi iki kız kardeşin birbirleriyle küs olduklarını bilerek, satış işlemleri süresince inandırıcılık adına aynı onlar gibi davrandıkları da ortaya çıktı. 8 şüpheli, işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edildi.



Şüpheli kadınların, 31 Ocak'ta arsayı 1.5 milyon TL'ye, 8 Şubat'ta ise 1 milyon TL'ye Datçalı emlakçiler aracılığıyla 5 ayrı kişiye satış yaptıkları arsa bedellerini nakit olarak aldıkları, banka ödemesini kabul etmedikleri ortaya çıktı. Çanta içerisine koydukları paralarla Datça'dan ayrılan iki şüpheli kadının ifadelerinde satış işlemine bilmeden karıştıklarını ve yaşlı bir kadına yardım amacıyla bu işe kalkıştıklarını ve kendilerinin kandırıldığını söyledikleri öğrenildi.



Rize Kalesi yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor



Rize Kalesi tamamlanan restorasyon ve aydınlatma ile yenilenen yüzüyle yerli ve yabacı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.



Rize'nin doğal güzellikleri, yaylaları, şelalaeleri ve bitki örtüsü ile ön plana çıkarken tarihi kaleler, köprüler ve taş dolgu konakları ile de kültür turizmine ev sahipliği yapıyor. Rize Kalesi'de ili ziyaret edenlerin mutlaka gördüğü yerler arasında yer alıyor.



Rize Kalesi'nde 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlanan ve dört aşamada yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında Rize Valisi Kemal Çeber açıklamalarda bulundu.



Çalışmalarda üç aşamanın tamamlandığını dile getiren Çeber, dördüncü ve son aşama olan çevre düzenlemesi için kamulaştırma işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Rize Kalesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2011 yılında restorasyon ve restütisyon kararının alındığını belirten Vali Çeber, "2012 yılından bu yana dört aşamalı olarak planlanan çalışmalara başlanıldı. Restorasyon çalışmalarında bugün itibariyle üç aşamayı tamamladık. Dördüncü aşamada daha çok kalenin etrafındaki alanın açılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Bu alanda yaklaşık 500 vatandaşımız ile muhattap olduğumuz bir kamulaştırma faaliyetimiz var. 97 vatandaşımızla uzlaşma sağladık, diğerleri ile de süreç devam ediyor." dedi.



Çeber, yapılan restorasyon çalışması ile birlikte Rize Kalesi'nin daha nezih bir ortama kavuştuğunu ifade ederek, "Kalemiz, iç kale ve aşağı kale bölümleri ile birlikte 2 aşamadan oluşuyor. Bu alanlarda yapılan çalışmalar tamamlandı. Akşamları görüldüğü üzere ışıklandırması da yapıldı. Rize doğal güzellikleri ve yaylaları ile ön plana çıkan bir şehir olmasının yanında tarihi kaleler ve köprülere de sahip. Rize Kalesi ile birlikte Kale-i Bala, Ciha Kalesi, Kız Kulesi, Zil Kale gibi kalelerimiz de var. 120'nin üzerinde tarihi kemer taş köprümüz var. Taş dolgu konaklarımız, ahşap dolgu konaklarımız mevcut. Bunlarla birlikte tarihi ve kültürel değerleri bütünlük haline getirerek ziyaretçilerimize sunabiliyoruz. Bu anlamda Rize Kalesi bu kompakt içerisindeki en önemli kalelerden bir tanesidir" diye konuştu.



'BURASI YÜCE RABBİMİN ÖZENEREK YARATTIĞI BİR COĞRAFYA'



Vali Çeber, Rize'de göreve başlamadan önce birkaç kez turistik gezi ile şehire geldiğini ve her gelişinde daha fazla etkilendiğini söyledi. Vali Çeber, "Yüce rabbim 3 bin 900 kilometrekare içerisine bu kadar güzelliği nasıl sığdırabilmiş. Rize'nin eşsiz bir coğrafyaya sahip. Rize'yi vali olarak ve sorumluluğu üstlenmiş bir şekilde geziyorum. Ayder'e 7-8 defa gittim ve her seferinde hala görmediğim yerler, hissetmediğim duygular olduğunu fark ediyorum.Burası yüce rabbimin özenerek yarattığı bir coğrafya" ifadelerini kullandı.



RİZE KALESİ



Kale, şehir merkezinin güneybatısında 480 metrekarelik bir alan üzerine kuruludur. İç ve aşağı kalelerden oluşur. İç kalenin I. Justinianus(527-565) döneminde, aşağı kalenin ise 13. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. Kale çevresi, yapılan çevre düzenlemesiyle çay bahçesi olarak işletilmektedir. Kenti seyir için kent merkezindeki ideal noktalardan biridir. Kale 22.08.2011 tarih ve 175851 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2011 yılı yatırım programında yer almış, rölöve, restorasyon, restitüsyon ve çevre ve aydınlatma projeleri tamamlanmış, proje uygulanmasına başlanmıştır. Restorasyon çalışmaları devam etmektedir.



Silopi'de 20 dönümlük alana park



Şırnak'ın Silopi ilçesinde belediye ve DİKA işbirliğiyle ilçe merkezinde 20 dönüm arazi üzerine koşu parkuru, spor ve piknik alanları bulunan park yapılıyor.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) görevlendirme yapılan Silopi Belediyesi, terörden zarar gören ilçeye yatırımlarını sürdürüyor. Vatandaşların huzur, nezih ve sosyal yaşam alanlarına yönelik çalışmalar yapan Silopi Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğinde Cumhuriyet Mahallesi'nde 20 dönüm arazi üzerinde, içerisinde su figürleri, spor alanları, koşu parkurları, bisiklet yolu, piknik alanı, basketbol ve voleybol semt sahaları bulunan çok amaçlı bir park yapıyor. Toplam maliyeti 1 milyon 200 bin TL'yi bulan parkın, Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.



Alanda incelemede bulunan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, "Bölgemiz genç bir nüfusa sahip ve özellikle dezavantajlı bir yer. Kadınlarımızın oturabileceği, gezebileceği sosyal aktivite yapabileceği yerler sınırlı. Sadece Silopi'de değil bizim bölgemizde sınırlı. Dolayısıyla her ne kadar ajansın asli görevi olmasa bile biz de bu sorunu bertaraf etmek için mutlaka bir çözüm üretmemiz gerekiyordu. İlgili belediyeden gelen projeyi biz değerlendirdik. Bittiği zaman yürüme alanları, spor alanları olsun özellikle kente katma değeri olan kenti güzelleştiren ve yaşam konforunu üst düzeye getiren bir çalışma olacak. 20 dönüm alanın üzerinde gerçekten bakıldığı zaman Silopi'de belki geç kalmış bir çalışmadır" diye konuştu.



