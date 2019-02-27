Dha Yurt Bülteni-11

(HABERİ YENİDEN)1)YIKIMI YAPILAN BİNA, İŞÇİLERİN MESAİ BİTİMİ SONRASI ÇÖKTÜ, FACİADAN DÖNÜLDÜBURSA'da, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerinde yıkımı yapılan İller Bankası'na ait eski bir bina, işçilerin mesai bitiminden kısa süre sonra kendiliğinden çöktü.

(HABERİ YENİDEN)



1)YIKIMI YAPILAN BİNA, İŞÇİLERİN MESAİ BİTİMİ SONRASI ÇÖKTÜ, FACİADAN DÖNÜLDÜ



BURSA'da, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerinde yıkımı yapılan İller Bankası'na ait eski bir bina, işçilerin mesai bitiminden kısa süre sonra kendiliğinden çöktü. Enkazın bir bölümünün caddeye düştüğü olay sırasında araç sürücüleri ve yayalar, büyük tehlike atlattı. Ölen ya da yaralananın olmazken, çökme anını çevredekiler cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı. Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde İller Bankası'na ait lojmanların yıkımına bir ay önce başlandı. 3 bloktan oluşan lojmanların ilk bloğunun iş makineleriyle yıkımı, günler önce tamamlandı. İkinci bloğun yıkımında çalışan işçiler, dün mesai bitiminin ardından iş makinelerini durdurup, yıkım alanından çıktı.



ÇÖKEN BİNANIN BİR KISMI YOLA DÜŞTÜ



Yaklaşık yarım saat sonra bina büyük bir gürültüyle kendiliğinden çöktü. Büyük bir toz bulutunun oluştuğu bölgede, bloğun bir kısmı önlem amacıyla güvenlik şeridi çekilen alanın dışına, caddeye düştü. Caddede yayalar ve araçlarıyla seyir halindeki sürücüler, büyük tehlike atlattı. Paniğe kapılan yayalar ile araçlarını terk eden sürücüler, caddenin karşısına geçerek kendilerini güvene aldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



Çökme anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Olay sırasında bir kişinin 'Yolu trafiğe kapatın' diye bağırdığı duyuldu.



Üzerlerindeki şoku atlatan sürücüler, yıkım bölgesinde görevli kişilerle tartışmaya başladı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek sakinleştirdi.



İsminin açıklanmasını istemeyen bir esnaf, "İller Bankası'nın eski binası yıkılırken çalışanlar güvenlik önlemi almıyor. Göstermelik biraz su sıkıyorlar. Yıkım sırasında her yer toz duman oluyor. Gerekli önlemlerin alınmasın istiyoruz. Yarın burada büyük facianın olmayacağına kim garanti verebilir" dedi.



Görüntü Dökümü:



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Vatandaş tarafından çekilen toz görüntüleri



Panik görüntüleri



Yıkım çalışması



Süre: 3 dk 50 sn Boyut: 430 MB



Haber: Halil ÖZÇOBAN/ Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/YALOVA/DHA



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2)1 KİŞİLİK TEMİZLİK GÖREVLİSİ KONTENJANINA 6 BİN 198 KİŞİ BAŞVURDU



ZONGULDAK Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne alınacak tam zamanlı 1 temizlik görevlisi için 6 bin 198 kişi başvuruda bulundu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye genelinde İş-Kur üzerinden farklı iş kollarında 3 bin 243 personel alımını bugün çekilen kuralarla gerçekleştiriyor. Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevlendirilecek 1 temizlik görevlisi, 3 engelli, 2 cankurtaran, 1 otobüs kaptanı, 1 elektrik tesisatçısı, 4 güvenlik görevlisi, 1 havuz suyu operatörü, 2 ısıtma ve sıvı tesisatçısı, 1 bilgisayar donanım teknikeri, 22 gençlik lideri olmak üzere toplam 38 tam zamanlı işçi alımı kurası Site Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 38 kişilik kontenjana toplam 9 bin 290 kişi başvuruda bulundu. En çok başvuru ise 1 kişilik kontenjanı ayrılan temizlik görevlisine oldu. En az ilkokul mezunu olması aranan temizlik görevlisi işin 6 bin 198 kişi başvuruda bulundu. Noter huzurunda yapılan kurada, alınacak kişi sayısının 4 katı kadar asil ve yedek seçildi. Kurada çıkanlar arasında daha sonra belirlenecek tarihte yapılacak mülakatı geçenler iş başı yapacağı açıklandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ayhan Taşkın, kuraları noter huzurunda adayların önünde çektiklerini anlatarak, "Sürekli işçi çekilişini bugün gerçekleştirdik. İl müdürlüğümüz olarak 1 temizlik görevlisi, 3 engelli, 2 cankurtaran, 1 otobüs kaptanı, 1 elektrik tesisatçısı, 4 güvenlik görevlisi, 1 havuz suyu operatörü, 2 ısıtma ve sıvı tesisatçısı, 1 bilgisayar donanım teknikeri, 22 gençlik lideri için noter huzurunda kuraları çekiyoruz. Bunun sonunda kuradan çıkanlar mülakat yoluyla işe alınacaktır." dedi.



Görüntü Dökümü



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-Kura çekiminden detaylar



-İzleyenlerden detay



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ayhan Taşkın ile röp.



Süre: (3.19) Boyut: (372 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,



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3)70 KİŞİLİK İŞE 13 BİN 9 KİŞİ BAŞVURDU, SPOR SALONUNDA KURA ÇEKİMİ YAPILDI







MERSİN'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 70 kişilik geçici iş ilanına 13 bin 9 başvuru yapıldı. Çalışmaya hak kazanan kişiler, spor salonunda noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.



Türkiye İş Kurumu tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 70 kişinin istihdam edileceği geçici iş için ilan verildi. İlana 13 bin 9 kişi başvuru yaptı. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle işçilerin belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda, Servet Tazegül Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İş umudu ile salona gelen adaylar, kurayı tribünlerden kameralar yardımıyla canlı olarak izledi.



Kura töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, kura çekiminin Bakanlığın personel alımı ile ilgili yapıldığını belirterek, "Mersin ilimize 70 kadro düştü. Bu kadrodan 11'i temizlik, 14'ü güvenlik, 5'i engelli, 1'i eski hükümlü, 20 gençlik lideri, 19'u aşçı ve aşçı yardımcısı olmak üzere 70 kişinin kura çekimini hem canlı yayında hem de kamera kayıtları altında yapıyoruz. 10 binin üzerinde başvurunun olduğu bu kura çekimi inşallah memleketimize, Mersin'imize hayırlı olur" dedi.



Aralarında üniversite mezunlarının da bulunduğu adaylar, kurada isimlerinin çıkması için dua etti, töreni heyecanla izledi. Kurada adını gören adaylar büyük sevinç yaşarken, diğer adaylar ise üzüldü. Salonda ismi okunan adaylardan 2 çocuk annesi Yasemin Sert (42), "Çok mutluyum. Allah herkese iş versin. Adım çıktığında çok mutlu oldum. Çünkü çok ihtiyacım vardı" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Salondan genel ve detay



Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz'ın kura çekiminden görüntüler



Noterin isimleri anons etmesi



Kameralara isimlerin gösterilmesi



İl Müdürü Oğuz Kaymaz ile röp.



Kura çekimini bekleyenler ile röp.



Kurada ismi çıkan vatandaşlarla röp.



SÜRE: 05'45" BOYUT: 643 MB



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



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4)KAZADA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE SIKIŞAN HAMİLE EŞİNİ TESELLİ ETTİ



Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile halk otobüsü çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, feryat eden 8 aylık hamile yaralı eşi Çiğdem'i "iyisin, bir şeyin yok" diyerek teselli etmeye çalıştı.



Kaza, Akhisar Mahallesi Karalar yolu üzerinde bugün meydana geldi. Karalar Mahallesi'nde ikamet eden Eyüp Demirkol (31) rahatsızlanan eşi Çiğdem Demirkol'u (23) hastaneye götürmek için 34 LHM 28 plakalı otomobille yola çıktı. Karalar yolunda seyir halinde olan otomobil, ara sokaktan çıkan Cesim Özkan yönetimindeki 16 M 06008 plakalı halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil hurdaya döndü.



EŞİNİ TESELLİ ETTİ



Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Eüp Demirkol,, feryat eden 8 aylık hamile yaralı eşi Çiğdem Demirkol'u "iyisin, bir şeyin yok" diyerek teselli etmeye çalıştı. Yaralı sürücü ile eşi, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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-Eşini teselli anları



-Kaza yerinden detaylar



-Ambülansa sevk edilişi



-Yaralıdan detaylar



Dosya adı: 2702esinitesellietti



Süre: 1.55 dakika, Boyut: 11 MB



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),



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5)VAN VE BİTLİS'TE 338 YERLEŞİM BİRİMİNİN YOLU KARDAN KAPANDI



VAN ve Bitlis'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 338 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Van çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıklarla yağan kar yağışı özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle 39 mahalle ve 42 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.



BİTLİS'TE 257 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI



Kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te ise 257 köy yolu ulaşıma kapandı. Dün akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar süren karın kalınlığı 25, yerdeki toplam kar kalınlığı ise 1,5 metreyi aştığı kentte, kapalı olan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma yapıyor.



Görüntü Dökümü



VAN



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-Beyaza bürünen parktaki ağaçlar



-Parktki karları temizleyen belediye görevlisi



-Detaylar



-Karda yürüyenler



BİTLİS



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-Kara gömülen araçlar



-Kar yağışı altında yürüyenler



-Detaylar



Behçet DALMAZ-Özcan ÇİRİŞ/ VAN- BİTLİS, -



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6)FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ, AĞABEYİNİN KİMLİĞİYLE YAKALANDI







KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp cezası onanan eski öğretmen Mehmet Emin İ., ağabeyine ait kimlikle yakalandı.Kayseri'de, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ve kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu belirlenen Mehmet Emin İ., 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davada tutuklu yargılandı. Soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen Mehmet Emin İ., 8 ay önce sonuçlanan davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.



Yargıtay tarafından 3 ay önce cezası onanan Mehmet Emin İ., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaldığı evden çıkarken ağabeyine ait kimlikle yakalandı.



Kayseri Devlet Hastanesi'nde Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Emin İ., emniyete götürüldü.



Görüntü Dökümü



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Gözaltına alınan öğretmenin sağlık kontrolü için hastaneye getirilişi



Sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülüşü



Diğer görüntüler



Süre: 1.30 Boyut: 167 MB



Haber -Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ, DHA



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7)AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÜNAL: MİLLET İTTİFAKI İSMİNİ HAK ETMİYORLAR



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP ve İYİ Parti'nin 'Millet İttifakı' ismini hak etmediğini belirterek, "15 Temmuz'a kontrollü darbe diyen, tiyatro diyen ve Türkiye düşmanlarının diliyle konuşanlar Millet İttifakı ismini hak etmiyorlar" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ünal yaptığı açıklamada, İYİ Parti ve CHP'nin 'Millet İttifakı' ismini hak etmediğini belirterek, "Bugün CHP'nin, İYİ Parti'nin oluşturdukları ve adına Millet İttifakı dedikleri ittifak bu ismi hak etmiyor. Neden bu ismi hak etmiyor. Çünkü biz şuna bakıyoruz. Bu millet 15 Temmuz gecesi büyük bir beka mücadelesi verdi ve çıplak elleriyle devletini, istiklalini, bağımsızlığını, muhafaza etti. Peki 15 Temmuz'dan sonra bu mücadeleyi kim görmezden geldi. 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanımızın PKK, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ topunuz gelin dediği ve 4 tane terör örgütüyle Türkiye mücadele verirken bu terör örgütlerinin diliyle ağzıyla kim konuştu. 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyen, tiyatro diyen ve Türkiye düşmanlarının diliyle konuşanlar Millet İttifakı ismini hak etmiyorlar. Çünkü milletin yanında durmadıkları için. Milletin seçtiği meşru hükümeti memleket meselesi söz konusu olduğunda bunu yapamadıkları için bunlar öncelikli olarak bu ismi hak etmiyorlar." dedi.



"HDP KENDİ İRADESİYLE SİYASET YAPMIYOR"



Ünal, HDP'nin talimatları Kandil'den aldığını ve kendi iradesiyle siyaset yapmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Terör örgütünün siyasi uzantısı olan hareketleri özellikle PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile ittifak yapmayı, HDP'nin verdiği isimleri kendi meclis listesine koyan, hiç çekinmeden maalesef birçok yerde gördük. CHP belediye başkan adayı ile HDP il başkanı ortak açıklama yapıyor. Burada biz HDP'nin siyaset yapmasına karşı değiliz. Biz HDP'nin kendi iradesiyle siyaset yapmadığı, Kandil'in vesayeti altında siyaset yaptığı için biz bu işe siyaset demiyoruz. Çünkü siyaset iradeyle yapılır. HDP'nin bir iradesi olmadığı için terör örgütü vesayeti altında olduğu için bir siyaseti de yoktur. Böyle bir oluşumla CHP'nin ve dolaylı olarak kendisini milliyetçi, mukaddesatçı olarak isimlendiren sözde İYİ Parti'nin ittifak yapması da aynı şekilde millet ittifakı isminin yakışmadığını düşünüyorum."



Ünal, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin parti kuracağına yönelik soruyu ise, "Bu konunun bir şekilde herhangi bir açıklama yapılmadan bir değerlendirme yapmanın da doğru olduğunu zannetmiyorum. Hele hele isimleri konuşmanın hiç doğru olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bir açıklama yada fiili bir durum olmadığı sürece bu konular hakkında açıklama yapmanın gerekli olmadığını düşünüyorum." diyerek cevapladı.



Görüntü Dökümü



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Mahir Ünal'ın AK Parti il binasında karşılanma görüntüsü



AK Parti'den görüntü



Mahir Ünal'ın açıklamaları ve detaylar



HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



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8)ISINMAK İÇİN ATEŞE DÖKTÜKLERİ TİNERDEN YANDILAR



İZMİT'te, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kültür ve Kongre Merkezi inşaatında ısınmak için ateş yakan 2 işçi, ateşe döktükleri tinerin parlaması sonucu yaralandı.



Olay, İzmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan Kültür ve Kongre Merkezi inşaatında meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kültür ve Kongre Merkezi'nin inşaatında ısınmak için ateş yakan Yasin Çoban ve Muhammet Samet Yoltay isimli işçiler, ateşin üzerine tiner döktü. Bu sırada tinerin parlaması sonucu işçiler yaralandı. Acı içerisinde yerde kalan Yasin Çoban ve Muhammet Samet Yoltay'ı gören mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yasin Çoban Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Muhammet Samet Yoltay ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-İnşaattan görüntü



-Hastaneden görüntü



HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



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