Son Dakika Haberleri: Dha Yurt Bülteni -11

Dha Yurt Bülteni -11

41 dakika önce

Türk donanmasından gövde gösterisi (2)SAS VE SAT KOMANDALARI NEFES KESTİCumhuriyet tarihinin denizdeki en büyük tatbikatı olan 'Mavi Vatan 2019'un ikinci gününde öğlenden sonraki programda SAT ve SAS komandoları senaryo gereği teröristlerin bulunduğu bir gemiye çıkarma yaptı.

Dha Yurt Bülteni -11, System.String[]
Türk donanmasından gövde gösterisi (2)

SAS VE SAT KOMANDALARI NEFES KESTİ

Cumhuriyet tarihinin denizdeki en büyük tatbikatı olan 'Mavi Vatan 2019'un ikinci gününde öğlenden sonraki programda SAT ve SAS komandoları senaryo gereği teröristlerin bulunduğu bir gemiye çıkarma yaptı. Gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu nefes kesti. Gemideki teröristleri etkisiz hale getiren komandolar, görevlerini başarıyla tamamladı.

Tatbikatın sonraki bölümünde ise açık denizde savaş gemileri arasında malzeme aktarımını sağlamak amacıyla posta eğitimi yapılacak.

Görüntü Dökümü

----------

Komandoların çıkarma yapması

Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Kadir ÖZEN/ ANTALYA,

===================

Dağdan inen tilki köylünün kabusu oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Şenlik köyünde, dağdan inen tilki kümeslere saldırarak tavukları kaçırıyor. Güvenlik kamerasını incelediğini anlatan köylülerden Muzaffer Esen, "70 haneli köyümüzden yaklaşık 200 kadar tavuğu götürdü ve köyde neredeyse tavuk kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Tavşanlı ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Şenlik köyünde oturan Muzaffer Esen, her gün evlerinin bahçesinde bulunan kümesteki tavuklardan birinin eksildiğini fark etti. Kurduğu güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen Esen, dağdan inen tilkinin her gün bir tavuğu kaçırdığını gördü. Ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirten Muzaffer Esen, "Köyümüze bir tilki dadandı. Köy kenarlarındaki evlerden tavukları bir bir götürdüğünü duyduk. Bizim evde de tavuklar eksilmeye başladı. Evimizde kamera kayıtları vardı ve izleme gereği duydum. Baktım ki her gün tilki tavuklardan bir bir götürüyormuş. Tahminim köyümüzün karşısındaki dağda yavruları var ve ihtiyacı olduğu kadar oraya götürüyor. Gündüz saatlerinde tavuklarımızı çalıyor. 70 haneli köyümüzden yaklaşık 200 kadar tavuğu götürdü ve köyde neredeyse tavuk kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.

Köyde süt satarak geçimini sağlayan Esen'in evinin bahçesine kurduğu güvenlik kamerasının kayıtlarında tilkinin kümeslere saldırarak kaptığı tavuğu götürdüğü görülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), - 

=================

Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gıda maddesi, insani ihtiyaç maddesi, demir ve çimento yüklü TIR'lar Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Suriye'nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı arasında  bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıyor.

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek yüklerini boşaltan TIR'lar daha sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Cilvegözü'nden günde ortalama 300 TIR  çıkış yapıyor.

Görüntü Dökümü

-------------

-Cilvegözü Gümrük Kapısı

-Çıkış için bekleyen TIR'lar

-Hareket halindeki TIR'lardan görüntü

-Gümrük sahasına giren araçlar

-Yükünü boşalttıktan sonra gelen TIR'lar

SÜRE: 2'33"    BOYUT: 285 MB

Görüntü: "28-reyhanli-cilvegözü tir yogunluguö geçildi

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

===============

Malatya beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu

Malatya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı.

Malatya'da akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kent beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla birlikte çocuklar da sokaklara çıkıp kartopu oynadı. Trafikte ise kayan araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Ekiplerin yollarda tuzlama çalışması yaptığı kentte polisler kar lastiği olmayan ve zincir takmayan sürücüleri uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

Kar manzaraları

Parklardan görüntü

Yürüyen vatandaşlar

Kentin yüksekten görüntüleri

Karla oynayan çocuk

Caddelerden detay

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 169 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

==================

BM'den İdlib'e 23 TIR insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 23 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki BM'ye ait lojistik depolarından yüklenen TIR'lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde konvoy halinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından da İdlib kentine hareket etti.

BM'nin insani yardım malzemelerinin bölgede bulunan sivil halka dağıtılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Jandarma ve BM görevlileri

-BM'nin tırları

-Cilvegözü'ne gelirken

-Gümrük sahasına girerken

-Detaylar

SÜRE: 04'37"     BOYUT: 517MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

==================

Dağdan inen tilki tavukları telef etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bağlı Şenlik köyde, dağdan inen tilki her gün kümeslere saldırarak tavukları telef etti. Kurdukları güvenlik kameralarını incelediğini ifade eden köylülerden Muzaffer Esen, "70 haneli köyümüzden yaklaşık 200 kadar tavuğu götürdü ve köyde neredeyse tavuk kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Tavşanlı ilçesine 20 kilometre mesafedeki Şenlik köyünde oturan Muzaffer Esen, her gün evlerinin bahçesinde bulunan tavuklardan birinin eksildiğini fark etti. Kurduğu güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Esen, dağdan inen bir tilkinin her gün bir tavuğu kaçırdığını gördü. Tilkinin her gün bir tavuğu kaçırıp dağa götürdüğünü anlatan Esen, "Köyümüze bir tilki dadandı. Köy kenarlarındaki evlerden tavukları bir bir götürdüğünü duyduk. Bizim evde de tavuklar eksilmeye başladı. Evimizde kamera kayıtları vardı ve izleme gereği duydum. Baktım ki her gün tilki tavuklardan bir bir götürüyormuş. Tahminim köyümüzün karşısındaki dağda yavruları var ve ihtiyacı olduğu kadar oraya götürüyor. Gündüz saatlerinde tavuklarımızı çalıyor. 70 haneli köyümüzden yaklaşık 200 kadar tavuğu götürdü ve köyde neredeyse tavuk kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Köyde süt satarak geçimini sağlayan Muzaffer Esen'in evinin bahçesine kurduğu güvenlik kamerası kayıtlarında tilkinin kümeslere saldırarak kaptığı tavuğu götürdüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Tilkinin tavuklara saldırması

-Yakaladığı tavuğu götürmesi

-Muzaffer Esen ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:25 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emre Aşık'a, Eşinden Vatan Şaşmaz Tehdidi! İhtiyaç Sahiplerine Elektrik Tüketim Desteği Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Aytaç Arman Adana'da Toprağa Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 15:06:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt Bülteni -11
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]