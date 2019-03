Dha Yurt Bülteni -11

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rize'den iki önemli haberin müjdesini vermek istiyorum. Birincisi, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın elektrik abonelikleri ile ilgili. Bu kapsamda elektrik sulama tarifesini tüm tarımsal faaliyetleri içine alacak şekilde genişletiyoruz. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, seracılık yapanlar da artık tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecekler. İkinci müjdemiz yeni sondaj gemimiz. Adını 'Fatih' koyduğumuz ilk sondaj gemimiz halen Antalya açıklarında faaliyet gösteriyor. Yeni gemimizi aldık, adını 'Yavuz' olarak belirledik. ve getirip Yalova açıklarında demirledik. Bakım ve kontrol çalışmalarının ardından 'Yavuz' da Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacak" dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında memleketi Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde hemşehrilerine seslendi. Miting alanına AK Parti Rize İl Başkanlığı tarafından 'Rizeli yolundan şaşmaz, mührü yanlış vurmaz, öz evladı var iken, başka adres aramaz' yazılı dev afiş asıldı.



'RİZE'DEN REKOR OY BEKLİYORUM'



Rize'nin her seçimde rekorlar kırdığını belirten Erdoğan, son 17 yılda 18 katrilyon yatırım yaptıkları kentten yine rekor oy beklediğini söyledi. Erdoğan, "Has bahçe içinde gülümsün Rize, gönül gözüm, gönül dilimsin Rize, senin yüreğinde ayrı yerim var, baba ocağımsın Rize. Rize, baba ocağım, ana yurdum Rize. Özü bir, sözü bir, gönlü bir, sevdası bir Rize. Yaylaları kadar ferah Rize, Karadeniz'i kadar engin ufuklu, dereleri kadar coşkun Rize. Yeşilin de, mavinin de, coğrafyanın da en güzeline sahip Rize. Ben de sizleri seviyorum. Seni kalpten selamlıyorum Rize. Başımdaki çemberin dalı var, çiçeği yok, ha bu deli gönlümün sizden geçeği yok. Benim gönlüm Rize'den vazgeçmez. Dün Ardahan ve Artvin'deydik. Akşam Rize'ye geldik, geceledik. Bu akşam da burada konaklayacağız. Yarın da müsaadenizi alıp, Ordu, Samsun ve buradan da Ankara'ya döneceğiz. Rize'den aldığımız güçle, enerjiyle ve moralle inşallah 31 Mart'a kadar gece- gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçimlerde de Rize'den rekor bekliyorum. Sizleri sadece Allah için seviyorum" diye konuştu.



'DUYMAYANLAR DUYSUN, DUYANLARIN YÜREKLERİ OYNASIN'



Millet İttifakı'nı eleştiren Erdoğan, "Birileri gözlerini dikmiş 31 Mart gecesini bekliyor, kimler olduğunu anlıyorsunuz. Kim onlar malum. Rizeli bunlara fırsat verir mi? Rizeli ülkesinin ve evlatlarının istikbali söz konusu olduğunda, mücadele safının en önünde yer alır mı? Rize, 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz? Rize, 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Martta bir kez daha tevazu, samimiyet ve gayretle 'Memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Maşallah. Buradan Rabia'mızı tekrarlayalım. Öyle haykıralım ki tüm Türkiye duysun. Duymayanlar duysun, duyanların yürekleri oynasın. Cumhur İttifakı'nın karşısına, bir yanına FETÖ'yü, bir yanına PKK'yı alıp, önüne de birkaç parti katanlara 31 Mart'ta derslerini veriyor muyuz? İşte benim Rize'm budur" dedi.



'BİZ ARKAMIZI HALKA, HAKK'A DAYADIK'



Ekrandan HDP'li milletvekillerinin terör örgütleriyle ilgili konuşmalarının yer aldığı görüntüleri izlettiren Erdoğan, şunları söyledi:



"Şimdi ben Karadeniz'den, Rize'den tüm Türkiye'ye sesleniyorum; Kardeşlerim Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Yok. Bizde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Marmara var. 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Şimdi bunlara gönül verenlere sesleniyorum; Bay Kemal sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun? Sözde İYİ Parti, siz kimlerle kol kola olduğunuzu görüyor musunuz? Saadet Partisi, sen kimlerle kol kolasın. Ah rahmetli Erbakan Hocamız kalksa acaba bunları ne derdi? Ah kardeşlerim ah, ne hallere düştük. Şunlara bak, durmadan yatıyorlar kalkıyorlar; Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün partisinin bunlarla ne işi var. Şu CHP'ye, 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız? Onun için Türkiye'nin neresinde benim Rizeli hemşehrilerim varsa bunları telefonlarla arayacak mıyız? Hepsini arayıp, bu durumları anlatalım. Ne diyor; 'Bizim arkamızda PKK, YPG var' diyor. Ah hanımefendi, bizim arkamızda da halk var, Hak var Hak. Onların yolu, o İmralı'daki terörist başına sırtını dayıyor. Hey gidi hey. İşte bunlara 31 Mart'ta gerek batıda, gerek Doğu- Güneydoğu'da gereken dersi inşallah hep beraber vereceğiz."



'RİZE- ARTVİN HAVALİMANI 2020'DE BİTECEK'



Konuşmasına yatırımları anlatarak devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize- Artvin Havalimanı'nı 2020 yılında hizmete açmayı hedeflediklerini bildirdi. Erdoğan, şunları kaydetti:



"Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız Ordu- Giresun Havalimanı'ndan sonra ülkemizin ikinci deniz dolgusuna inşa edilen havalimanı olacak. Havalimanımızı inşallah hizmete soktuktan sonra ben turizmde büyük bir patlama olacağına inanıyorum. Ayder yaylalarına kadar bütün buralarda inşallah turistleri göreceğiz. Gerek yabancı gerek iç. Rize Limanı'nı onardık, Pazar'a, Çayeli'ne, Fındıklı'ya balıkçı barınakları yaptık. İyidere'de bir lojistik limanı yapmak için çalışmalarımıza başladık. Şimdi yeni bir adım atıyor Çay Bitkisi Gen Havuzu'nu oluşturuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK ve üniversitemizin beraberce yürüteceği bu proje ile en az 2 bin farklı adet genotipi tarayacak, 2 adet gen havuzu oluşturacağız. Türk- Alman Üniversitesi iş birliğiyle yakın zamanda bir teknoloji geliştirme projesi kuracağız."



'9 MİLYON İSTİHDAMLA REKOR KIRDIK'



Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe bundan 81 vilayetin, 82 milyon vatandaşın her birinin faydalandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Yaptığımız her yatırımı hayata geçirdiğimiz her projeyi, kazandırdığımız her hizmeti bu yolda atılmış bir adım olarak görüyorum. Biz bu güne kadar sadece hizmet siyasi, sadece eser siyaseti yaptık; buna karşılık birileri hep istismar siyaseti ile kötümserlik yayarak, olumsuzluk pompalayarak kendilerine alan açmaya çalıştı. Milletimizin moralini bozmak için yapmadıkları işgüzarlık kalmadı. Şimdi de işsizliği dillerine doladılar. Türkiye'de hükümetlerimiz döneminde 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkartarak Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Biz nüfusu artan bir ülkeyiz; bunun yanında kadınlarımız ve gençlerimizin katkısıyla iş gücüne katılım oranı fevkalade yükseldi. Buna rağmen Türkiye'nin böyle büyük bir istihdam başarısını ortaya koyabilmesinin gerisinde, istikrar ve güven içinde ülkemizi her yıl yüzde 6 oranında büyütmemiz vardır. Tabii bu durumdan rahatsız olanlar da boş durmuyor. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında büyük bir ekonomik saldırıya maruz kaldık. Bu sebeple istihdamda bir miktar daralma ortaya çıktı. Hamdolsun ekonomik dalgalanmanın etkilerini önemli ölçüde kontrol altına aldık."



'ENFLASYON 6- 7'LERE DÜŞECEK'



Enflasyonun yeniden 6- 7 seviyelerine düşeceğini söyleyen Erdoğan, "Çünkü bize böyle 20- 19 buralarda enflasyon yakışmaz, bunu da aşacağız. Enflasyonunu hararetini inşallah daha da düşüreceğiz. Milletimizi vurguncuların, piyasa simsarlarının eline bırakmamak için tanzim satış uygulamalarını başlattık. Bu adamın sonuçları hemen kendini belli etti. Bay Kemal diyor ki 'Kuyruklar var, kuyruklar.' Bay Kemal bu kuyruklar yokluk kuyruğu değil, bunlar varlık kuyruğu. Bu kuyruklar SSK hastanelerin kapısında hastalarımızın girdiği kuyruklar değil, senin genel müdür olduğun zamanda. Bay Kemal sen bir koyunu dahi güdemezsin. 9 seçime girdin kaybettin, şimdi 10'uncusuna giriyoruz, gene kaybedeceksin. Senden bir şey olmaz. Sen dürüst, doğru değilsin, dolayısıyla da batırdın batıracaksın. Sen bir CD ile partinin başına geçtin, koltuğa yapıştın, şimdi de ayrılamıyorsun. Ayrılsan da ayrılmasan da 31 Mart'ta benim tüm Rizeli hemşehrilerim, tüm milletim size gereken dersi verecek" diye konuştu.



'2,5 MİLYON İŞSİZE İŞ TEMİN EDECEĞİZ'



Bu yıl sonu itibarıyla işsizliğe karşı büyük bir hamlelerinin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile beraber bir hamle yapıyoruz. 3 ay boyunca ücreti, sigortayı, primleri, vergileri biz üstleneceğiz ve burada TOBB da destek verecek. Tüm işverenlerimizle beraber yıl sonuna kadar 2,5 milyon işsize inşallah iş temin etmiş olacağız. Adımlarımız kararlı bir şekilde sürüyor. Tüm işverenlerimizi devletin kendilerine sergilediği bu imkandan faydalanmaya davet ediyoruz. Biz girişimcilerimizin iyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de yanlarındayız. 'Burası Türkiye, burada iş var' sloganı ile yürüttüğümüz bu seferberliği hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız" dedi.



'İKİ ÖNEMLİ HABERİN MÜJDESİNİ VERMEK İSTİYORUM'



Mitingde iki önemli haberin müjdesi vermek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Rize'den iki önemli haberin müjdesini vermek istiyorum. Birincisi, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın elektrik abonelikleri ile ilgili. Bu kapsamda elektrik sulama tarifesini tüm tarımsal faaliyetleri içine alacak şekilde genişletiyoruz. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, seracılık yapanlar da artık tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecekler. Bu uygulamayla üreticilerimize yıllık 500 milyon liralık bir destek sağlamış oluyoruz. İkinci müjdemiz, yeni sondaj gemimiz. Adını 'Fatih' koyduğumuz ilk sondaj gemimiz halen Antalya açıklarında faaliyet gösteriyor. Yeni gemimizi aldık, adını 'Yavuz' olarak belirledik. ve getirip Yalova açıklarında demirledik. Bakım ve kontrol çalışmalarının ardından 'Yavuz' da Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacak. 'Yavuz' aynı standartlarına sahip dünyadaki 16 ultra derin sondaj gemisinden biridir. Türkiye olarak Doğu Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki doğal gaz ve petrol haklarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız. 'Fatih' ve 'Yavuz' gemilerimiz bu doğrultuda atılmış önemli bir adımdır. Sondaj işi bir yönüyle hesap kitap, bir yönüyle de nasip işidir. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Biz de araya araya inşallah bulacağız. Gemilerimizin çalışmalarımızdan müjdeli haberler alacağımız günlerin inşallah çok yakın olduğuna inanıyorum. Biliyorsunuz CHP bu çalışmalardan da çok rahatsız. Korkuyor ya, 'Ya bulursa' diyor. Bulursak biz kazanacağız. Bu konuyu Rumların ağzıyla Meclis'te gündeme getirdiler, öne sürdükleri iddialarla Yunan gazetelerinde manşete çıktılar. Akdeniz'deki faaliyetlerimizden hazımsızlık duyan kim varsa hepsinin ekmeğine yağ sürdüler. Biz ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunurken içeride böyle bir saldırıya maruz kalmamız gerçekten çok manidardır. Bu durum CHP'nin sadece FETÖ ve bölücü örgüt ile değil aynı zamanda Kıbrıs Rumları ile de beraber yürüdüğünü gösteriyor. Biz her alanda yerli ve milli çözümler peşinde koşarken onlar Türkiye'nin düşmanları ile aynı dili konuşuyor, aynı saldırıları yapıyorlar."



Cep telefonları ile iletişimin yerli baz istasyonu 'Ulak' tarafından yapıldığını belirten Erdoğan, "Türkiye bunların eline kalsa inanın yerli ve milli baz istasyonlarımızı teker teker sökerler. Çünkü bunların sicili bozuk sicili. Geçmişte Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, her alanda kendi ayakları üzerinde durması için atılan hangi adım hepsini bunlar engelledi. Engelleyemediklerini de tıpkı savunma sanayimizde, tıpkı otomobilimizde yaptıkları gibi sabote ettiler. Şimdi bizim insansız hava araçlarımız var mı, silahlı insansız hava araçlarımız var mı, şimdi daha büyükleri yapılıyor. Şimdi uçağımızı da yapmaya hazırlanıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta bunlara hak ettikleri dersi vereceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.



Mitingin sonunda kalabalığa kenevir ipliğinden yapılmış torbaların içinde çay dağıtan Erdoğan, ardından Trabzon'a hareket etti.



Kılıçdaroğlu: Biz hiçbir zaman Suriye'de kan aksın istemedik (2)



AMİK OVASI SULAR ALTINDA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, meslek odaları, iş insanları ve kanaat önderleriyle buluştu. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında Hatay'daki Amik Ovası'nın 58 gündür sular altında olduğunu belirterek, "Bakanlardan biri geliyor, biri gidiyor. Ne yapıyor bu bakanlar? Bakanların gelmesi sorunu çözmez. Sorun akılla çözülür. Tahtaköprü Barajı yapıyorlar, yapın. Müteahhittin alacağı var, ödemiyorlar. Müteahhit bırakıp gitmiş, yağmurda barajın kapaklarını açıyorlar, bütün köylünün çiftçinin ürünleri suyun altında kalıyor. Felaket bölgesi ilan edin, etmeyiz diyorlar. İyi de çiftçinin uğradığı zararı kim ödeyecek? Kim katlanacak? Sarayda oturanlar bu gerçeği göremezler. Sarayda oturmakla bu işler yürümez. Bu işler saraydan yürütülemez, halkın arasında olacaksın. Üç bin kişilik koruma ordusuyla 'ben halkın arasına giriyorum' dersen, sen halkın arasına vatandaş olarak değil, silahlı güç olarak giriyorsundur" dedi.



EKONOMİK KRİZ TEPKİSİ



Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşandığını savunan CHP Lideri, sözlerini şöyle tamamladı:



"Fabrikalar çalışmıyor, kriz reel sektörü vurmaya başladı. Diyarbakır'da belediyeye bir devlet memuru alacaklar, 7 bine yakın kişi başvurmuş. Şanlıurfa'da geçici işçi alacaklar, 6 ay çalışacak. 6 ay sonra yine işsiz, başvuru sayısı kırkbin. İşsizlik bu boyutlarda. Gençlerde işsizlik yüzde 50'ye vardı. Yaklaşık 7.5 milyon insan işsiz şu anda. İşsizliğin ne olduğunu biliyor mu sarayda oturanlar? İşsizlik nedir biliyorlar mı acaba? Evine ekmek götüremeyen bir babanın dramını biliyorlar mı? Çocuğuna akşam yemek yediremeyen bir annenin dramını biliyorlar mı? Okula giden çocuğuna harçlık veremeyen babanın dramını biliyorlar mı? İşsizlik nedeniyle Meclis'in duvarında kendisini yakan gencecik insanın dramını biliyorlar mı acaba? İşsizim tahammül edemiyorum diyerek, kendisini asan adamın dramını biliyorlar mı acaba? Bir elleri yağda bir elleri balda. Türkiye bu konumda ve ayın 31'inde oyumuzu kullanacağız. Ben sizden sadece bir şey istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Çiftçinin geldiği hale bakın Allah aşkına. Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik. Mercimek, nohut, saman, canlı hayvan, her şey dışarıdan. Türkiye üretirse güçlü olur. İthalatta güçlü olan bir ülke yoktur. Türkiye üretimden koparıldı. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. Beylerin aklına gelip, sormuyor; 'Yahu bu alanlar niye ekilmiyor?' diye. Benzine, mazota, elektriğe, gübre, ilaca zam yaparsın. Çiftçi ne kullanıyorsa hepsine zam yaparsın, fiyatlar niye yüksek? diyor. Ne yapsın adam, hal esnafını, bakkalı, soğancıyı terörist ilan ettiler. Eğer terörist arıyorsan, asıl zam yapan adam teröristtir kardeşim. Zam yapma bu kadar yahu. Her şeye zam yap, ondan sonra ucuza satacaksın. İndir gübrenin, elektriğin, doğal gazın, naylonun fiyatını, ucuz olur. Kim pahalıya satmak ister. Herkes ucuza satmak ister."



Kılıçdaroğlu, konuşmasında Hatayspor'a başarılar diledi.



Bakan Soylu: PKK'nın şah damarını kestik



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li belediyeye atanan kayyumlarla PKK'nın şah damarını kestiklerini belirtti. Soylu, "Bize kayyum atadık diye kızıyorlar. Ama bizden önce neredeyse her belediyeye Kandil'den atanmış bir kayyum vardı. İnanmayan Mardin'de şimdi yaşından başından utanmadan aday olan Ahmet Türk'e sorsun. Belediye başkanıyken karşısına geçip ayak ayak üstüne atıp, sigarasını yaktıran 17-18 yaşlarındaki teröristin kim olduğunu sorsun" dedi.



'Bayburt'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir düğün salonunda düzenlenen sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla kahvaltı programına katıldı. 31 Mart yerel seçimlerinin önemine dikkat çeken Bakan Süleyman Soylu, istikrarın mutlaka devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Bakan Soylu, "Ortada bir memleket meselesi var. 31 Mart inşallah memleketimiz, ülkemiz için bir kırılma noktası olacak. İnşallah istikrar devam edecek. Biz buna 'beka seçimi' dediğimiz zaman birileri buna burun kıvırıyorlar. Bu seçimin beka ile ilgili olmadığını iddia edenler, Türkiye'nin neyle mücadele ettiğini, özellikle bizim PKK terör örgütüyle mücadelemizi ya anlamıyorlar, ya da işlerine gelmiyor" dedi.



'KESİNTİSİZ OPERASYONLAR YAPIYORUZ'



Türkiye'nin PKK ile yıllardır süren silahlı mücadelesinde, artık stratejisini değiştirerek kesintisiz operasyonlar düzenlendiğini, bu operasyonlarda da yerli silah ve mühimmatların kullanıldığını belirten Soylu, "Türkiye, özellikle 15 Temmuz'daki silkinmeyle beraber terörle mücadeledeki stratejisini de değiştirmiştir. Artık silahlı mücadelede olay sonrası değil, kesintisiz operasyon yapıyoruz. Bunları sürekli takip ediyoruz. Dağda, kırda, bayırda, şehirde, sınır ötesinde, Artvin'de, Azez'de, El-Bab'da, nerede olursa olsun, terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Her türlü teknolojik imkanı kullanıyoruz. Kendi ürettiğimiz yerli malı silah, ekipman, İHA'larımızla, yerli malı helikopterlerimizle bunu yapıyoruz" şeklinde konuştu.



'TÜRKİYE TERÖRİZMLE DE MÜCADELE ETMEYE BAŞLADI'



Yılbaşından itibaren 26 Şubat'a kadar PKK'ya yönelik 16 bin 244 operasyon gerçekleştirildiğini de vurgulayan Soylu, "Bu az rakam değil. Yine sadece PKK'ya yönelik operasyonlarımız 2017'de 60 bin 733'tü, 2018 sonu itibariyle 60 binden 104 bin 534'e ulaştı. Bu rakamlar, Batı'nın hayal edemeyeceği rakamlardır. Türkiye bugüne kadar hep terörle mücadele etti, ama bu sefer terörizmle de mücadele etmeye başladı" ifadelerini kullandı.



'İNANMAYAN AHMET TÜRK'E SORSUN'



PKK ile bağlantılı HDP'li belediyeler atanan kayyumla, PKK'nın şah damarını da kestiklerini anlatan Soylu, "HDP'nin elindeki PKK ile iktisatlı belediyelere kayyum atadık ve bunu Bayburt'ta bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum; PKK'nın şah damarını kestik. Dağ kadrosunun, bütün lojistik desteğini burada belediyelerden sağlıyorlardı. Bize kayyum atadık diye kızıyorlar. Ama bizden önce neredeyse her belediyeye Kandil'den atanmış bir kayyum vardı. İnanmayan Mardin'de şimdi yaşından başından utanmadan aday olan Ahmet Türk'e sorsun. Belediye başkanıyken karşısına geçip ayak ayak üstüne atıp, sigarasını yaktıran 17-18 yaşlarındaki teröristin kim olduğunu sorsun" diye konuştu.



'GÜNEYDOĞU MAKUS TARİHİNİ YENDİ'



Yüksekova'da havalimanı yapılırken PKK tarafından 507 defa saldırı düzenlendiğini de kaydeden Bakan Soylu, "Yüksekova'da havalimanı yapıyoruz. Tam 507 defa saldırmışlar. 8 şehidimiz olmuş. Onlarca roket atmışlar, iş makinesi yakmışlar. Havalimanı açılınca terör örgütü bütün esnafı dolaşıp, 'Bu uçaklara binmeyeceksiniz' diye bildiri dağıtmış. Uçağa ilk binenlerden birisi kim biliyor musunuz? Hani o milleti kandırmaya çalışan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan denilen kadın. Güneydoğu makus tarihini yendi. Bugün Batı'nın çıldırmasının temel sebebi budur" dedi.



'NE KADAR KIZARLARSA KIZSINLAR'



Bazı sert konuşmaları nedeniyle kendisine kızan HDP'lilere de yanıt veren Süleyman Soylu, "Bana çok kızıyorlar. 'Çok sert konuşuyorsun' diyorlar. Ne kadar kızarlarsa kızsınlar. Figen Yüksekdağ demiş ki; 'Sırtımı PYD, YPG'ye dayadım' diye. Ben de demişim ki; 'Şimdi sana 4 duvar verdik, istediğin duvara daya sırtını'. Ne demişim yani, ne olacak. HDP'nin, PKK'nın, Kandil'in vekilleri ne yapacaklar, Apo'nun İmralı'dan çıkması için yürüyüş yapacaklar. Ne olacak? Biz onlara müsaade edeceğiz, 15 vilayetten sonra da Diyarbakır'a gelecekler, Diyarbakır'da hepsini buluşturacaklar, oradan başka bir eylem yapacaklar. 'Yürütürsek adam değiliz' demiştim, yürütmedik" şeklinde konuştu.



'ONLARADA O YAKIŞIR ZATEN'



AK Parti ve MHP karşısındaki ittifakı hatırlatan Bakam Soylu, "HDP'nin eş başkanı çıkıp diyor ki; 'İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, İzmir'de AKP'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz, Kürdistan'da biz kazanacağız'. Silopi'de, Cizre'ye, İstanbul'dan, Ankara'dan, Adana'dan, İzmir'de verdiğimiz oylarla selam söyleyeceğiz. Bu ne demektir ya. Hayırlar olsun İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne, CHP'ye. Onlara da o yakışır zaten. Biz bu ittifakı onun için kurduk. 6-7 yıldır Türkiye'nin üzerine saldırıyorlar" diye konuştu.



'BUNLAR ACIMASIZDIR'



Siyasal istikrarla büyük başarılar elde edildiğini, bunun devam etmesi gerektiğinin de altını çizen Süleyman Soylu, "Neymiş, 'Uyuşturucu satıcılarını okul önlerinde polislerimiz görürse ayaklarını kırsın' demişim. Yanlış mı demişim. 2015 yılında 560, 2016 yılında 920, 2017 yılında 941 uyuşturucudan ölen var. Dünyada da 118 binden 318 bine çıkmış. Topyekun mücadele ediyoruz, 57 bini hapse, kodese gönderdik. 7,2 ton esrarı bir günde yakaladık. 1,5 ton eroin, 1 tonu aşan kokain. Büyük mücadele ortaya koyduk. Bunları siyasal istikrarla beraber yapıyoruz. Eğer siyasal istikrar giderse bilmenizi istiyorum; önümüzdeki 4,5 yıl hükümette, önümüzdeki 5 yılda belediyelerde anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirler. Bunlar acımasızdır" ifadelerini kullandı.



Akşener, Savaştepe ve İvrindi'de



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in Savaştepe ve İvrindi ilçelerinde seçmenle bir araya geldi.



Partisinin Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılmak için dün Balıkesir'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün ilk olarak Savaştepe ilçesine gitti. İlçe girişinde partililer tarafından konvoylarla karşılanan Akşener, İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok ve İYİ Parti Savaştepe Belediye Başkan adayı Osman Özgür Alaca ile birlikte esnafı ziyaret etti. Savaştepeliler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Akşener, vatandaşların dertlerini dinledi.



'İYİ OLAN ADAY KAZANSIN'



Hürriyet Meydanı'nda halka seslenen Akşener, "Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok ve Savaştepe Belediye Başkan adayı Osman Özgür Alaca, Allah'ın izniyle belediye başkanı olacaklar. Savaştepe halkına göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ediyorum. Savaştepe'de insanlar birbirinin kardeşi, iyi olan aday kazansın. Balıkesir'den Savaştepe'ye gelirken yolunuzu gördüm. Yolunuz çok kötü. Bu yolun yapılması için iki adaya da talimat veriyorum. Bu yolun bir an önce yapılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.



'BEN GÖRÜYORUM Kİ BU KARARLILIK VAR'



Akşener, daha sonra İvrindi ilçesine geçti. Burada da bir konuşma yapan Meral Akşener, şunları söyledi:



"Kadınlarımız tencerelerini kaynatamıyorlar, onu konuşacağız. Bu belediye başkanları seçildikleri günden itibaren bu konuda neler yapacaklar, onu konuşacağız. Hayvancılık öldü bitti. Bir de diyorlar ki; Avrupa birincisiymişiz hayvancılıkta. Hadi oradan. Balıkesir, ilçeleriyle birlikte Türkiye'yi doyuran bir şehirdi. Sütünüzü doğru fiyata satabiliyor musunuz? Mazotunuzu alabiliyor musunuz? Peki hayvanınızın etini doğru dürüst değerlendirip, satabiliyor musunuz? Öyle olunca şimdi ne oldu? Çiftçi terörist oldu. Hayvan yetiştiricisi terörist oldu, sebze yetiştiricisi terörist oldu. Ama ben buradan şunu söylemek isterim; Gittiğiniz yol yol değil. Dün Balıkesir'de bir şehit babası ağlayarak, 'Ben 75 yaşındayım, bir şehit babasıyım' diyen bir ağabeyim, bana ağlayarak dedi ki; 'Benim oğlum şehit, şehit. Ben Millet İttifakı'na yani İsmail Ok'un adaylığına oy vereceğim, terörist diyorlar bana. Ben terörist değilim. Aynını misliyle iade ediyorum' dedi. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Biz belediyeyi alırsak, Sayın Erdoğan çıkacak; 'Ey aziz milletim. Verdiğiniz mesajı aldım' diyecek. Dört yıl daha iş başında. Dolayısıyla iktidar değişmiyor. Ama dönecek gözlerinizin içine bakacak diyecek ki; 'Hani esnaf arkadaşlarım, esnaf kardeşlerim müşteri veli nimet ya sinek avlıyorsunuz. 2010'dan itibaren seçmenin gözünün içine bakmaz oldular. Kibirden uçtular. Sonra bakacak gençlerin gözünün içine, kadınların, yaşlıların, köylünün, çiftçinin, esnafın gözünün içine bakacak sonra diyecek ki; 'Mesajı aldım. Hemen kongre yapıyorum parti yönetimini değiştiriyorum. Beceriksiz bakanları değiştiriyorum. Damat gidecek ve ekonomik manada tarımın, sanayinin gerçek dertlerimizin üzerine bakışını, gözünü dikecek ve tedbir almaya çalışacak. Ama eğer kazanırlarsa şu olacak, 31 Mart akşamı diyecek ki; millet halinden memnun. Hadi iki fil gönderin. Nasrettin Hoca hikayesindeki gibi. 1 Nisan'dan itibaren zam yağmuruyla karşı karşıya kalacaksınız. Onun için iktidar değişikliği yok. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Sayın Erdoğan tepede kalacak. Dört sene hizmet etmeye devam edecek. Ama hale yola koymanın yolu. Bu kulağı çekip kızartmaktan geçer. ve ben görüyorum ki bu kararlılık var.ö



Meral Akşener, İvrindi ilçesindeki temaslarının ardından Bigadiç ilçesine geçti.



Yargıtay üyesi Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı



Ankara'da önceki gün yaşamını yitiren Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.



Mustafa Yıldırım için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Buradaki törene Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Yargıtay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, yargı mensupları, Yıldırım'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı



İl Müftüsü Şaban Kondi, cenaze namazını kıldırmasının ardından sevenleri Yıldırım'ın tabutunu omuzlarda taşıyarak araca koydu. Camiden alınan Yıldırım'ın cenazesi, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cezaevine götürülürken polis aracından atladı



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hakkında verilen 10 yıllık hapis cezası kesinleşince tutuklanan Ali S. (20), cezaevine götürülürken, kaçmak için polis aracından atladı. Yaralanan Ali S., hastanede tedaviye alındı.



Malkara'daki bir birlikte vatani görevini yapan Ali S., daha önce işlediği bir suçtan dolayı hakkındaki 10 yıl hapis cezası kesinleşince, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ali S., hafif ticari polis aracına bindirilerek, Tekirdağ'a cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Araç, İnecik Mahallesi yakınlarına geldiğinde Ali S., firara teşebbüs etti. Aracın kapısını açıp yola atlayan Ali S., yaralandı.



Kanlar içinde kalan Ali S.'ye ilk müdahaleyi, polis ekiplerinin çağırdığı sağlık ekipleri yaptı. Ali S., Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Ali S.'nin tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.



İspanya Mayın Avcı gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti



Çanakkale Boğazı'ndan geçen İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait M36 borda numaralı mayın avcı gemisi 'Tajo', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Ege Denizi'nden bugün saat 11.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait M36 borda numaralı mayın avcı gemisi 'Tajo' saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait M36 borda numaralı mayın avcı gemisi 'Tajo'ya boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botu eşlik etti.



Kendisine sigara vermeyen genci bıçakladı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mehmet A. (20), kendisine sigara vermeyen Özgür A.'yı (15) bıçakla yaraladı.



Olay, İnegöl'e bağlı Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Özgür A.'nın yanına gelen Mehmet A., sigara istedi. Özgür A.nın "sigaram yok" demesi üzerine öfkelenen saldırgan, bıcakla 15 yaşındaki genci kolundan yaralayıp kaçtı. Bölgeden geçen vatandaşlar olayı 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.



Ezhel: Bizden geriye tek kalacak şey sevgi



Rap müzik şarkıcısı Ezhel, şarkılarıyla Bursalılara eğlence dolu bir gece yaşattı. Ezhel, "Kim ne olursa olsun, hepimizin varacağı yer aynı. Dünyanın en çok dinlenen şarkıcısı da olsan ne olacak, bir gün her şey bitecek. Bizden geriye tek kalacak şey sevgiö dedi.



Şarkıcı Ezhel, dün gece Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. 2017 yılında çıkardığı ilk stüdyo albümü 'Müptezhel' ile beğeni toplayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan rapçi, Bursalılara coşku dolu bir gece yaşattı. Dinleyicilerini 'Alo' adlı şarkısıyla selamlayan Ezhel, 'Geceler' ve 'Benim Derdim' gibi öne çıkan şarkılarını da seslendirdi. Mekanı dolduran bin 100 kişi, 2 saat boyunca sahnede kalan Ezhel'in şarkılarıyla eğlenirken, konfeti şovları da geceye renk kattı.



Dinleyicileriyle samimi diyaloglar kuran Ezhel, "Kim ne olursa olsun, hepimizin varacağı yer aynı. Dünyadaki bütün ayrımları bırakıp eğlenmemize bakalım. Keşke tüm dünya böyle olsa. Dünyanın en çok dinlenen şarkıcısı da olsan ne olacak, bir gün her şey bitecek. Bizden geriye ne egomuz kalacak, ne başka bir şey, tek kalacak şey sevgiö dedi.



CHP, Balçova'da Çalkaya'nın yerine eşini aday gösterdi (3)



İL BAŞKANI YÜCEL'DEN ÇALKAYA'YA DESTEK



Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Fatma Güçlü Çalkaya'nın Balçova belediye başkan adayı gösterilmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. YSK'nın Mehmet Ali Çalkaya hakkında verdiği kararın mağduriyet yarattığını söyleyen Yücel, "Balçova Belediye Başkan adayımız Sayın Fatma Çalkaya oldu. Fatma Çalkaya sadece adaylığı düşürülen belediye başkanımız Mehmet Ali Çalkaya'nın eşi olması sıfatıyla değil, hem siyasetin, hem örgütümüzün içinden gelen bir isim olması, hem de kadın aday belirleme konusundaki hassasiyetimizin bir karşılığı olarak, partimizin Balçova Belediye Başkan adayı olmuştur. Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının, adayların kesinleştirileceği son gün, şaibeli biri tarafından yapılan itirazla düşürülmesi, 3 dönemdir neredeyse rekor oyla seçilen Mehmet Ali Çalkaya, ailesi ve ona bu onuru oylarıyla yaşatan Balçovalılar üzerinde büyük bir mağduriyet yaratmıştır. Fatma Çalkaya'nın belediye başkan adayımız olarak belirlenmesi, bu mağduriyetlerin biraz olsun giderilmesi ve Balçova'da süregelen adil, şeffaf, hizmet ve insan odaklı belediyecilik anlayışının devamı için önemli bir karardır" dedi.



'FATMA ÇALKAYA 31 MART'TA BELEDİYE BAŞKANIMIZ OLACAK'



Fatma Çalkaya'nın Balçova'da çok tanınan ve sevilen, iş ve siyaset dünyasında başarısını kanıtlamış bir isim olduğunu belirten CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel "Fatma Çalkaya'nın siyaset ve iş dünyasında başarısını kanıtlamış, kadınlarımızın toplumda yeri olsun diye örnek işlere imza atmış, tüm Balçovalılar tarafından çok iyi tanınan ve sevilen bir isim olması, aday olarak belirlenmesinde çok etkili olmuştur. Fatma hanım, halen Üretici Kadın Kooperatifi'nin aktif bir üyesidir. Bu özelliklere sahip olmasaydı sadece, belediye başkanımızın eşi olması elbette ki adaylık için yeterli olmayacaktı. Ancak kendisinin saydığımız tüm başarıları ve Balçova halkında olan karşılığı, adaylığındaki en büyük etken olmuştur. Şimdi tüm örgütümüzle birlikte, Fatma Çalkaya'nın Balçova'da alınmış en yüksek oy oranıyla belediye başkanı seçilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Balçova halkının da desteği ile 31 Mart'ta Fatma Çalkaya Balçova'nın belediye başkanı olacak" diye konuştu



İZMİR,

