Dha Yurt Bülteni -11

Otele sahil tahsisine Danıştay'dan redAntalya Lara bölgesinde turizm koruma ve geliştirme sahasındaki 50 metrelik sahil, 2006'da imar planı değişikliğiyle Sera Otel'in kullanımına verildi.

Antalya Lara bölgesinde turizm koruma ve geliştirme sahasındaki 50 metrelik sahil, 2006'da imar planı değişikliğiyle Sera Otel'in kullanımına verildi. Her seferinde yargının iptal ettiği plan değişikliği bugüne kadar 9 kez değiştirildi. En son 2016'da verilen Danıştay'ın iptal kararına yapılan itiraz da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildi.



Antalya'nın dünyaca ünlü kumsallarından Lara'da, 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Antalya-Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim bölgesi' içerisinde kalan Sera Oteli önündeki yaya yolu ve sahil şeridinin 50 metrelik bölümünü, yol ve yeşil alan kaldırılacak şekilde otelin kullanımına verdi. O dönem Mimarlar Odası Antalya Şubesi, devamlılığı olan ve halkın denizden yararlanmasına yönelik yaya yolu ile yeşil alan olan sahil şeridinin ilk 50 metrelik bölümünün otelin kullanımına verilmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliğine karşı dava açtı. 2006'dan bugüne kadar Danıştay'ın her seferinde iptal ettiği kararla ilgili 9 kez plan değişikliğine gidildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yaklaşık 13 yıldır devam eden hukuki sürecin sonunda kesin kararı verdi.



13 YILDA 9 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ



Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nden, Sera Otel önünün kamusal alan ve halka ait olduğu ve halka kapatılamayacağı çağrısıyla açıklamada bulunuldu. 2006'daki plan değişikliğine açılan dava devam ederken, yeni bir imar planı değişikliği yapılması nedeniyle ilk davanın konusuz kaldığı belirtilen açıklamada, 2007'de onanan yeni imar planı değişikliklerine açılan davada ise Danıştay 6'ncı Dairesi'nin iptal kararı verdiği hatırlatıldı. Açıklamada, 2011 yılına kadar birçok kez yapılan imar planı değişiklikleri ve her seferinde mahkemenin verdiği iptal kararları tek tek anlatılarak, bu güne kadar kısa aralıklarla 9 kez plan değişikliği yapıldığı, her değişiklikte planlama alanında sınır değişiklikleri gerçekleştirildiği kaydedildi.



YAYA YOLU VE HALKA KULLANIMI KAPATILDI



Yatırımcının istekleri ve itirazları göz önüne alınarak parçacıl planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları yapıldığı belirtilen açıklamada, "Plan revizyonları ve plan değişiklikleri ile Anayasa, Kıyı Kanunu ve eki yönetmelikler hükümleri gereğince kesin yapı yasağı getirilen ve halkın kullanımına açık olması gereken sahilin ilk 50 metrelik kısmı da dahil, sahil şeridinin tamamı günübirlik alan olarak planlanmıştır. Halkın kıyıdan yararlanmasına yönelik yaya yolu (Promenat yol) kaldırılmış, bu alanlar yani sahil şeridinin ilk 50 metrelik kısmı, plan değişiklikleri ile yaya yolu da kaldırılarak halkın yararlanması söz konusu olmayan, bir başka deyişle turizm tesislerinin parçası ve bahçesi konumuna getirilmiştir" denildi.



HALKIN KULLANIMINA AÇILMASI İSTENDİ



En son davanın, 2011'deki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptali istemiyle Danıştay 6'ncı Dairesi'ne açıldığı ve 2016'da iptal kararı verildiği belirtilen açıklamada, Bakanlığın 2018 yılında bu karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na yaptığı temyizin reddedildiği belirtildi. Mimarlar Odası Antalya Şubesi yönetim kurulu imzalı açıklamada, "İlgili idarelerde 13 yıl gibi uzun bir süre hukuk mücadelesi verdiğimiz alana ilişkin, yargı kararlarına uyarak, halkın kıyıyı kullanabilmesine yönelik yaya yolunun ve sahil kesiminin ilk 50 metrelik bölümünün yeşil alan olarak planlara işlenmesi ve halkın kullanımına açılması halkımız adına beklentimizdir" denildi.



GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR



Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, -



Sıva ustası, çöken iskelede can verdi



Kahramanmaraş'ta sıva ustası Ali Can (51), çalıştığı inşaatın dış cephesinde kurulan iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybetti.



Olay, öğle saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, bina inşaatında sıva ustası olarak çalışan Ali Can, dış cepheye kurulu olan iskeledeki asansörü kullanarak, inmek istedi. Ancak iskele çöktü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten yere çakılan iskeledeki dört tarafı açık asansörde bulunan Ali Can, beton zemine düştü. Ağır yaralı halde olay yerine çağrılan ambulans ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Can, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



8 Mart'ta renkli yürüyüş



İzmir'deki Uluslararası Aktif Sanatçılar Birliği'nin kadının özgürleşmesi için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlediği yürüyüşte renkli görüntüler oluştu. Bando takımının eşlik ettiği grup, Alsancak'ta yürüyen kadınlara kırmızı karanfil dağıtıp günlerini kutladı.



Uluslararası Aktif Sanatçılar Birliği'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği yürüyüşe sanatçılar, Tahta Bacaklar grubu, bando takımı, CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur ve partililer de destek verdi. Uluslararası Aktif Sanatçılar Birliği Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan, diğer sivil örgütlerden farklarının duygu ve düşüncelerini sanatsal formasyon ile ifade etmek olduğunu belirterek bu yürüyüşü düzenlemeye karar verdiklerini anlattı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kendi bünyelerinde var olan bando takımı, masklar, şairler, ressamlar ve yazarların katılımıyla kutladıklarını söyleyen Işıkhan, bunun bir ilk olduğunu belirterek "Kadın mücadelesine sanatla destek vermek için yola çıktık. Kadının özgürleşmesi ve sanatçının daha aktif olması konusunda çabalarımız olacak. Bu bizim için başlangıç. Kadın hareketinde ve insan hakları davalarında artık sanatın rol alması gerektiğine inandığımız için biz buradayız. Kadınların emeğin, sevgi ve kardeşliğin yanındayız" dedi.



Kadınlardan oluşan Tahta Bacaklar Grubu üyeleri, ilginç kıyafetli bando takımı ve bazı aktivistler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Mahir Ünal: CHP son iki yılda aldığı pozisyonla milli güvenlik sorunu haline dönüştü



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "CHP 15 Temmuz olmamış gibi, İskandinav ülkeleri gibiymişiz gibi konuşuyor. CHP son iki yılda aldığı pozisyonla milli güvenlik sorunu haline dönüştü" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç'in seçim çalışmalarına destek vermek için Antalya'ya geldi. Bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Mahir Ünal, Enç ile yıllardır beraber çalıştıklarını söyledi. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden Ünal, "8 Mart kutlanması değil hatırlanması gereken, kadınlarımızın eşit, özgür bireyler olarak toplumda var oluşlarının hatırlanması gereken bir gün" dedi.



'TÜRKİYE DEĞİŞİMİ YÖNETEREK YOLUNA DEVAM EDİYOR'



AK Parti iktidarının 17'nci yılının sonunda sokakta insanların gözlerine bakarak konuştuklarını belirten Ünal, "Çünkü sorunları beraber çözdük, samimi, gayretli ve içten davrandık. Yaşadığımız toplumsal sorunlarda milletimizle omuz omuza mücadele ettik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış dedik. 1960 ile 2002 arasında 36 hükümet değişti, görev süreleri ortalama 1,5 yıl. Bu sürede istikrar üretilebilir mi? Geçmişte hükümetler değişiyordu, dertler sorunlar değişmiyordu. İnsanlarda umutsuzluk ve çaresizlik vardı. 2002'den bu yana kalmış bir sorun yok. Hem yerel yönetimlerde hem merkezi yönetimde sorunları çözdük. Yeni sorunlar da olacak tabi ki. Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri soruyorlar. 2005'teki AB ile biz hemen anlaşırız ama bugün o günlerin AB'si yok. Dünya değişirken Türkiye bu değişimi yöneterek yoluna devam ediyor" diye konuştu.



'CHP KENDİ SORUNLARINI ÇÖZEMİYOR'



Partilerin sorun çözme kapasitesine bakmak gerektiğini belirten Mahir Ünal, CHP'nin sorun çözme kapasitesi olmadığını savundu. Ünal, "Kendi iç sorunlarını yönetemeyen Türkiye'nin sorunlarını çözebilir mi? Türkiye'de halen çöpü konuştuğumuz CHP'li belediyeler var. Şişli'de 19 aydan beri maaşlarını alamayan ve çöpleri toplanmayan bir yer varsa, çok ciddi bir sorun ve bu sorunu çözemeyen bir siyasi irade var demektir. Biz de kamuoyu araştırmaları rakamları görmek için değil, toplumsal ihtiyacı ve seçmen algısını ölçmeye yönelik. Bugün AK Parti ile ilgili icraat kapasitesini sorduğumuzda hiçbir vatandaş AK Parti'nin yapabilirliğiyle ilgili endişe yaşamıyor. CHP'li seçmene soruyoruz, kendi partisinin ülkeyi yönetemeyeceğini düşünüyor. CHP seçmeni, partisinin kendi iç çekişmelerinden rahatsız" dedi.



MAVİ BALİNA VE MOMO UYARISI



Dünyada her şey değişirken CHP'nin değişmediğini ileri süren Mahir Ünal, şehirlerin de çocukların geleceği açısından değişime ihtiyacı olduğunu söyledi. Ünal, "Son günlerde internete çocuklarımız için 'momo' diye bir tehlike var, daha önce mavi balina vardı, çocukları şiddete ve intihara sürükleyen oyunlar. Şehirlerimizi çocuklarımıza göre dizayn etmemiz gerekiyor. Diğer canlıları alıp bir yere kapatmamız çözüm değil. Yeni şehir çözümleri bulmamız gerekiyor. Şehirlerin taşralaşmaması için kültür sanat üretmeleri gerekiyor. Bunlar için şehir için dertlenmemiz gerekiyor" diye konuşmasını sürdürdü.



CHP'Yİ ELEŞTİRDİ



Türkiye'nin birçok yerinde CHP'nin listelerinde HDP'liler olduğunu ileri süren Ünal, "CHP listelerinde Kandil'de konuşma yapan aday da gördük. Beka meselesi dediğimiz şey bütün dünyada milli meseleler söz konusu olduğunda o ülkenin siyaseti tek yürektir, bizde hariç. Muhalefet iktidara alternatiftir, düşman değildir. 15 Temmuz'dan sonra CHP öyle bir dil kullandı ki çok ağır ifadeler var. CHP, FETÖ yargılamaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürüldüğünde önce hukuki bir altlık yaptı. CHP Türkiye'nin terörle mücadelesinde de Türkiye'nin yanında durmadı, yalnız bıraktı. AB ve ABD'ye Türkiye'yi şikayet etti. Suriye'de PYD'yi normal siyasi bir parti olarak gördü. CHP 'ne bekası' diyor. 15 Temmuz olmamış gibi, İskandinav ülkeleri gibiymişiz gibi konuşuyor. CHP son iki yılda aldığı pozisyonla milli güvenlik sorunu haline dönüştü" dedi.



ANKETLERİ NASIL OKUYOR?



Bir gazetecinin anketlere bakış açısı sorusu üzerine Mahir Ünal, dijital dönüşümün iyi okunması gerektiğini söyledi. İnternet coğrafyasının algıları, ilişkileri, iletişim biçimini temelden değiştirdiğini dile getiren Ünal, dijital dönüşümün ilk etkisinin 2011 yılında Arap baharında ortaya çıktığını söyledi. ABD'nin müdahale ettiği ülkelerde sosyal medyanın o ülkeyi nasıl şekillendirdiğini gördüklerini kaydeden Ünal, "Türkiye'de 55 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Anlık verilere ulaşıyor. Seçmen davranışına etki eden davranışlar, haftalık günlük değişiyor. Anket firması sahadan veriyi çektiği anda çekilen anın kanaatini gösteriyor. Biz dijital platformları anlık takip ediyoruz. İyi bir kampanya yürütüyoruz. Antalya'da şu anda iyi durumdayız, ama belirttiğim nedenlerden dolayı rakam vermek mümkün değil" diye konuştu.



ENÇ: KADINLAR KARAR MEKANİZMALARINDA YER ALMAK İSTİYOR



AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökcen Özdoğan Enç de, arkalarında inanmış bir kadro olduğunu söyledi. Enç, "Muratpaşa'da mevcut kazanımları koruyarak bütün ilçede hizmeti eşit şekilde dağıtmayı planlıyoruz. Muratpaşa'da bir eşitsizlik var, biz bunu gidereceğiz. Çalışmalarımızda 24 saat artık bize yetmiyor. Mevcut Belediye Başkanı Ümit Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundum. Şu ana kadar sıkıntılı bir süreç yaşamadık. Antalya'ya yakışan bu. Kimsenin ötekileştirilmediği bir Muratpaşa'yı beraber oluşturacağız. Kadınların bize büyük ilgisi var. Biz artık 'kadınlar çiçektir' sözlerinden sıkıldık. Biz artık karar mekanizmalarında yer almak istiyoruz" dedi.



CHP'li Ağbaba: AK Parti'ye oy veren seçmenlere saygılıyım



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tunceli'de partinin seçim bürosu açılışında yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını belirterek, "AK Parti'ye oy veren seçmenlere saygılıyım" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarete parti yöneticileri ve cemiyet yöneticileri katıldı. Cemiyet Başkanı Fatih Avcı, Ağbaba'ya ziyaretten dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi. Ağbaba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, ülke ve Malatya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağbaba, Malatyaspor'a sahip çıkılması gerektiğini kaydederek, "Rakip kim olursa olsun Malatya'da yaşayan herkesin, her siyasetçinin her milletvekilinin takımıdır. Malatyaspor'un teknik heyeti, yöneticisi, kadrosu çok zor şartlar altında çalışıyorlar" diye konuştu.



'AK PARTİ'YE OY VEREN SEÇMENLERE SAYGILIYIM'



Tunceli'de partisinin seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Ağbaba, şunları söyledi:



"Bir grup EYT'li emeklilikte yaşa takılan arkadaşımız geldi. Dediler ki 'biz AK Parti'ye oy verdik, AK Parti bu sorunu çözeceğini söyledi. Ne diyorsunuz?' bende 'Ey EYT'liler AK Parti'ye oy verirseniz elleriniz kırılsın' dedim. Söylemiş olduğum mesele budur. Ama maalesef farklı kanallardan izleyince 'Veli Ağbaba AK Parti'ye oy verenlerin elleri kırılsın dedi' diye gözüküyor. Ben 'AK Parti'ye oy verenlerin elleri kırılsın' demedim, demem, desem de özür dilerim ama demedim öyle bir şey. Sadece emeklilikte yaşa takılanlar, yani mağdur olanlar, yani seçimden önce MHP, AKP, CHP, İYİ Parti'ye söz verdi ya 'emeklilikte yaşa takılanları çıkaracağız diye. Sonra geldiler MHP geri çekti oyunu. Dedim ki; 'siz AK Parti'ye o verirseniz ey.. EYT'liler elleriniz kırılsın' dedim. Dediğim bundan ibarettir, yoksa AK Parti'ye oy veren seçmenlere saygılıyım, onu söylemek istiyorum."



'BUCA BELEDİYESİ ADAYI DEĞİŞTİRİLEREK YANLIŞ BİR İŞ YAPILMIŞTIR'



Bir gazetecinin 'Belediye Meclis üyeleri içerisinde akraba ilişkiniz var mı?' sorusuna CHP'li Ağbaba, "Sosyal medyada geziyor. Bu tamamen partimizi yıpratmaya yönelik bir çalışmadır. Benim Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir tane akrabam Belediye Meclis Üyeliği'ne aday değildir ve listelerin hiçbirinde yoktur, o yazanların hepsi yalandır benimle ilgili. Buca Belediyesi ile ilgili ise Buca meselesi de benim dahilim yoktur. Buca adayının değiştirilmesi ile ilgili benim hiçbir ilgim yoktur. Ama bundan sonra da Buca'nın tartışılması doğru değildir. Maalesef yanlış bir iş yapılmıştır Buca adayı değiştirilerek. Açıkça söyleyeyim; yanlış bir iş yapılmıştır. Ama seçime girerken de bunu tartışmak doğru değildir. O haksızlık yapılan arkadaşımız da partimizde emeklerini görecektir mutlaka önümüzdeki dönemde. Siyaset uzun soluklu bir iştir. Onu da buradan belirtmek istiyorum" yanıtını verdi.



Kayserili kadın girişimci, Kadınlar Günü'nde 50 kişiyi işe başlattı



Kayserili yatak üreticisi kadın girişimci Berna Gözbaşı (45), 8 Mart Kadınlar Günü'nde 50 kişiyi aynı anda işe alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlatılan 'istihdam seferberliği'ne katkı sağladı.



Kayseri Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yatak üreticisi Berna Gözbaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 50 kişiyi işe alarak, istihdama katkıda bulundu. 12 yıldır sektörde bulunan fabrikada bugün asgari ücretle iş başı yapan 50 kişiden 15'i kadın. Yeni işe başlayanlarla birlikte fabrikada personel sayısı 250'ye yükseldi.



Berna Gözbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine kadın sanayici olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde katkıda bulunmak istediklerini söyleyerek "8 Mart'ta hep bize hediyeler gelir, kadınlar hatırlanır. Ben de ihracatçı bir sanayici kadın olarak 50 istihdam yaratarak bu kampanyaya destek oldum. İnşallah ülke ekonomisine bu şekilde katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.



'İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ TEŞVİK EDİCİ BİR GİRİŞİM OLDU'



İstihdam seferberliğinin kendilerine umut olduğunu belirten Gözbaşı, şunları söyledi:



"Ülke ekonomisine destek olmak amacıyla yapılan bu seferberlik için Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bu seferberlik bizler için çok umut veren ve bizleri teşvik eden bir girişim oldu. Bizler de daha fazla ihracat ve istihdam için çalışıyoruz. Bir kadın ihracatçı olarak ülkemize güveniyorum ve ekonomiye katkıda bulanmayı artırarak devam ettirmeyi düşünüyorum."



Ev kadınları futbol oynayarak Kadınlar Günü'nü kutladı



Afyonkarahisar'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla 'Annem Futbol Oynuyor' etkinliği düzenlendi. Halı sahada maç yapan kadınlar, gol atmak için adete birbiriyle yarıştı.



Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Afyonkarahisar Şubesi ile Örnekevler Mahalle Muhtarlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla 'Annem Futbol Oynuyor' etkinliği düzenlendi. Mahalledeki halı sahada oynanan maçta, anneler Mahalle Muhtarı Kadir Toros tarafından gül ve karanfillerle karşılandı. Daha sonra sahaya giren anneler, TÜFAD Başkanı Mustafa Keser tarafından müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaparak maça hazırlandı. Başkan Keser, annelere 1923 yılında A Milli Futbol Takım için tasarlanan forma hediye edildi. Anneler de milli takım formalarını giyerek maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü.



ANNELERİ ÇOCUKLARI VE EŞLERİ DESTEKLEDİ



İki takım halinde sahada mücadele eden anneleri eşleri, çocukları ve mahalle sakinleri izledi. Gol atmak için mücadele eden anneler, Dünya Kadınlar Günü'nü futbol oynayarak kutladı. Yeşil ve beyaz takım olarak iki ayrılan annelerin oynadığı maçın başlama vuruşunu TÜFAD Başkanı Mustafa Keser yaptı. Başkan aynı zamanda karşılaşmanın da hakemliğini yaptı. İlk golü yeşil takım atarken, beyaz takım da bir penaltı atışından yararlanamadı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.



Maç sonun çocuklar sahaya girerek annelerini tebrik etti.



'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'



TÜFAD Başkanı Mustafa Keser yaptığı açıklamada, "Futbola önem veriyoruz. Yazın çocuklar için ücretsiz kurs açıyoruz. Dünya Kadınlar Gününe özel 'Annemle Futbol oynuyorum' etkinliği düzenledik. Ömrümüz olduğu sürece bu etkinliği sürdüreceğiz. Bu etkinliği çocuklarımızla da yapacağız. Amacımız Afyonkarahisar'da bir ilk ve farkındalık oluşturmaktı. Bunu başardığımızı zannediyorum" dedi.



GÜZEL BİR ETKİNLİK



'Annem Futbol Oynuyor' etkinliğine katılan ev kadını Serpil Düşmez Kalender ise böyle bir etkinlik düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.



'FUTBOL SADECE ERKEK OYUNU DEĞİLDİR'



Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan ev kadını Ayşe Kuş da "Bizleri düşünerek güzel bir etkinlik düzenlenmiş. Muhtarımıza ve hocamıza teşekkür ederim. Futbol sadece erkek oyunu değildir. Kadınlar her yerde güçlüdür. Biz her şeyi başarırız" dedi.



'KADINLAR GÜÇLÜDÜR'



Ev kadını Hülya Tepe Korcan ise etkinlik sayesinde hem günlerini kutladıklarını hem de eğlendiklerini söyledi. Korcan, "Kadınlar güçlüdür. Her kadın güçlüdür. Futbol oynamak çok güzel bir duygu ve sadece erkekler oynar diye bir şey yok. Biz de oynayabiliriz. Kadın her şeyi başarır" diye konuştu.



Etkinlik, günün anısına toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.



Kadınlar Günü'nü harmandalı oynayarak kutladılar



Denizli Kadın Platformu üyesi kadınlar, halkoyunları kostümleriyle sahneye çıkıp, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü harmandalı oynayarak kutladı.



Denizli Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikler kapsamında, valilik binası önünde tören düzenledi. Törene, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar, CHP Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Şeniz Süzek Doğan, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Denizli Kadın Platformu üyesi kadınlar katıldı. Kadınlara karanfillerin dağıtıldığı etkinlikte, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.



SİYASİ PARTİLERE ÇAGRI



Tören, Denizli Kadın Platformu Dönem Sözcüsü Gülnur Oymak, kadınların günlük hayatta zorluklar yaşadığını ifade edip, "Tüm siyasi partilere diyoruz ki, en temel amaç ve hayati konu kadına karşı şiddetin bitirilmesidir. Sığınma evlerindeki binlerce kadın 5 seçimdir güvenlik gerekçesiyle oy kullanamıyor. Bu kadınlar siyaseten yok sayılmıştır. Bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz. Kadına şiddet suçlarında tahrik indiriminin uygulanmamasını infaz koşullarının ağırlaştırılmasını içeren yasanın acilen çıkarılmasını talep ediyoruz. Biz kadınlar, akşam evimize sağ salim dönmek çocuklarımızı sıcak huzurlu bir yuvada yaşatmak için eşit iş eşit maaş talep ediyoruz. Şiddete alışmadık, alışmayacağız. Demokratik ve şiddetsiz bir toplumun ancak hakların güvence altında olduğunda mümkün olacağının farkındayız. Tüm siyasi partileri de şiddetsiz bir siyaset oluşturmak çaba göstermeye davet ediyoruz" dedi.



Etkinlikte daha sonra Denizli Kadın Platformu üyelerinin oluşturduğu halk oyunları ekibi sahne aldı. Giydikleri kostümlerle sahneye çıkan, yaşları 40-60 arasında değişen 10 kadınının yer aldığı grup, harmandalı oynadı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü harmandalıyla kutlayan ekibin performansı izleyenlerden alkış aldı.



Başkan Tarhan soğuk suda çalışan kadınları unutmadı



Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediye başkanı MHP'li Ömer Tarhan, soğuk havada Savrun Çayı'nda turp temizleyip paketleyen kadınlara çiçek ve çeşitli hediyeler vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



Türkiye'de turpun yüzde 70'nin üretildiği Kadirli'de tarlalardan sökülen turplar sofralardan gelmeden Savrun Çayı'na götürülüyor. Turplar burada kadınlar tarafından temizlenip paketleniyor. Kendi günlerinde de soğuk suyun içerisinde çalışmaya devam eden turp işçisi kadınları ziyaret eden Belediye Ömer Tarhan, kadınları sadece 8 Mart'ta değil her zaman el üstünde tuttuklarını söyledi.



Soğuk kış aylarında evlerine ekmek parası götürmek için çalışan emekçi kadınların kendilerinin yanında ayrı bir yeri olduğunu belirten Tarhan, "Çünkü onların ne günü var ne de sezonda izni var. Bu duruma kayıtsız kalmıyor, her fırsatta onları ziyaret ederek unuttukları günlerini hatırlatıyor, bizlerden bir istekleri varsa hemen yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi. Başkan hazırlattığı hediyeleri Eşi Ayşe Tarhan ile birlikte tek tek verdi.



Yüzme antrenörüne dev akvaryumda evlenme teklifi sürprizi (ÖZEL)



Diyarbakır'da futbol antrenörü Aytekin Yıldırım (34), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, yüzme antrenörü olan kız arkadaşı Büşra Çetin'e (24), dev akvaryum giren dalgıçlar aracılığıyla pankart açtırıp evlenme teklifi yaptı. Dalgıçların açtığı pankartı görünce şaşıran Çetin, "Evet" diyerek evlenme teklifini kabul etti.



Futbol antrenörü Aytekin Yıldırım, uzun süredir birlikte olduğu yüzme antrenörü Büşra Çetin'e 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sürpriz evlenme teklifi yaptı. Yıldırım, üzerinde kız arkadaşıyla birlikte çektikleri fotoğraf bulunan, "İkimizin kuracağı bir hayatın altına imzanı atar mısın? Benimle evlenir misin?' yazılı pankart hazırlattı. Yıldırım'ın, dalgıçlar aracılığıyla bir AVM'de bulunan dev akvaryumun içerisinden açtırdığı pankartı gören Çetin önce şaşırdı, ardından "Evet" diyerek teklif kabul etti. Çevredekilerin de şaşırdığı çift, birbirine sarıldı.



Pankartı gördüğünde şaşırdığını anlatan Büşra Çetin, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde böyle bir teklif alacağımı asla tahmin etmiyordum. Önce çok şaşırdım, adeta şok oldum. Ama bu muhteşem bir sürpriz oldu. Aytekin'e çok teşekkür ediyorum. Cevabım elbetteki evet oldu. Çok mutluyum" dedi.



Aytekin Yıldırım ise evlilik teklifi için 8 Mart tarihini beklediğini ifade ederek, "Büşra'ya evlenme teklifi yapmak için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bekledim. Bu şekilde daha bir anlamlı olur diye düşündüm. Büşra'nın evet cevabı beni daha da mutlu etti" diye konuştu.



