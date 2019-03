Dha Yurt Bülteni -11

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladıRize'de, 6'ncı sınıfta okuyan M.C. (10) adlı kız öğrenci, sınıfta şakalaştığı erkek öğrenci A.K.A.'yı kalemtıraş bıçağı ile yüzünden yaraladı.

Olay, perşembe günü Piri Çelebi Mahallesi'ndeki Kurtuluş Ortaokulu'nda meydana geldi. 6'ncı sınıfta okuyan M.C. sınıfta sakalaştığı arkadaşı A.K.A.'yı, kalemtıraş bıçağıyla yüzünden yaraladı. A.K.A., öğretmenleri tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. A.K.A.'nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, aileler olayla ilgili şikayette bulunmadı.



'MOMO' OYUNU İLE İLGİSİ YOK



Sosyal medyada olayın, çocukları ve gençleri intihara sürüklediği öne sürülen 'Momo' oyunu yüzünden yaşandığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar üzerine Rize Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Servisi olayla ilgili inceleme başlattı. Öğrenciler, arkadaşları, aileleri ve öğretmenleri dinleyen görevliler, olayı çok yönlü olarak ele aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayın 'Momo' oyunu ile ilgisinin bulunmadığı, çocukların arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığını belirledi.



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI



Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, M.C. adlı kız öğrencinin sınıf arkadaşı A.K.A.'yı kalemtıraş bıçağı ile yüzünden yaralamasıyla ilgili açıklama yaptı. Olayın, öğrencilerin şakalaşması sırasında yaşandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Teneffüs bitiminde bir öğrenci, diğer arkadaşına kalem kutusundaki kalemtıraşın yedek bıçağını vererek başka bir arkadaşını şaka ile korkutmasını istemiştir. Yaralanan öğrenci, masaya kafasını dayamış yatarken şaka yapmak isteyen öğrenci o öğrencinin yanına giderek dikkatini çekmek için öksürerek ses çıkarır. Bu sırada refleks ile kafasını aniden kaldıran öğrenci, öğrencinin elindeki yedek kalemtıraş bıçağı ile yanağından yaralanır. Nöbetçi Müdür Yardımcısı olay üzerine hemen öğrenciyi hastaneye götürür. Öğrencilerin ifadeleri tutanak ile alındığında asla kasıt olmadığı ve şakalaşmanın yanlışlıkla bu boyuta geldiğini belirtmişlerdir. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak olayın çok yönlü değerlendirilmesine yönelik idari inceleme başlatılmıştır. Yaşanan olayın, sosyal medyaya yansıdığı gibi herhangi bir oyun (Momo/ Beyaz Balina gibi) ile ilgili olmadığı öğrenciler, aileler ve öğretmenlerin dinlenilmesi sonucu tespit edilmiştir. Olaydan diğer öğrencilerin de olumsuz yönden etkilenmemesi için rehberlik çalışmaları da başlatılmıştır."



Restorasyondaki Sümela Manastırı görüntülendi



Trabzon'un Maçka ilçesinde, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan ve 18 Mayıs'ta ziyarete açılacağı duyurulan tarihi Sümela Manastırı'nın içi görüntülendi.



Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona geliniyor. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması'nın büyük bölümü tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda 79 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi. Restorasyon çalışmaları sırasında, bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan nokta tespit edildi. Hristiyanların tapınak veya kutsal alan kabul ettiği 'şapel' ve 'çile odaları' olduğu belirlenen alanda, bugüne kadar görülmemiş 'cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirlendi. Bu bölümün de restorasyonun ardından ilk kez ziyarete açılacağı belirtildi.



4 BİN TON KAYA TEMİZLENDİ



Sümela Manastırı'nda 1'inci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması tamamlandı. Bu bölümde öncelikle ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alanda tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi.



RESTORASYONDAKİ MANASTIR GÖRÜNTÜNLEDİ



Çalışmaların tamamlanmasının ardından 18 Mayıs'ta Müzeler Haftası'nda ziyarete açılacak manastır, Demirören Haber Ajansı kameralarınca görüntülendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da bugün ziyaret etmesi planlanan manastırın iç kısmında, restore çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı görüldü.



SÜMELA MANASTIRI



Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.



Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı gezdi



Antalya Serbest Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bölgede yapılarak denize indirilen, içinde golf sahası dahi bulunan 50 milyon dolarlık 63 metrelik ultralüks yatı gezdi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya Serbest Bölgesi'ni ziyaret etti. Bakan Pekcan'a Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve bakanlığa bağlı üst düzey yöneticiler eşlik etti. Liman alanında incelemelerde bulunan Pekcan, Estel Marine yat firması tarafından bir İngiliz iş insanı için yapılan ve deneme sürüşleri için denize indirilen 63 metrelik ultralüks yatı da gezdi. İçinde golf sahası dahi bulunan ve satış değeri 50 milyon dolar olarak açıklanan yatı inceleyen Bakan Pekcan, Tersane Müdürü İlker Yıtık'tan bilgi aldı.



İlker Yıtık, yapımı 3 yıl süren yatın 11,5 metre genişliğe sahip olduğunu söyledi. Yatın 17 knot hız, 18'i mürettebat, 12'si misafir toplam 30 kişi kapasiteli olduğunu ifade eden Yıtık, yakıt ikmali yapmadan bir okyanusu çift yönlü geçebileceğini anlattı.



Bakan Pekcan, incelemelerinin ardından Serbest Bölge'den ayrıldı.



Çocuklarıyla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri tutuklandı



EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığındayken yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisi ile onlara organizatörlük yapan 4 kişi tutuklandı.



İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası Kumdere kavşağında durdurdukları otomobillerde, aralarında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı ve bir öğretmenin de yer aldığı H.K, Z.K, Ö.D. ve N.D.D'yi önceki gün yakaladı. Araçlarda bulunan 3 çocuk ise şüphelilerin yakınlarına teslim edilmişti. Polis ayrıca FETÖ şüphelilerinin kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla İ.T., R.T., L.T., Ş.K., S.E., E.A. ve H.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü FETÖ mensubu 11 kişi adliyeye sevk edildi. FETÖ şüphelileri H.K, Z.K, Ö.D. ve N.D.D. ile organizatörlük yapan İ.T, R.T, L.T. ve Ş.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.E, E.A. ve H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bursa'da ROBOLUTION19 Festivali



Bursa'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'ROBOLUTION19' adlı festivali başladı. 2 gün sürecek olan festivalde 20 ayrı şehirden gelen öğrenciler yaptıkları robotları yarıştıracak.



Bursa'nın Nilüfer İlçesinde bulunan Özel Kültür Okullarının bu yıl 2'ncisini düzenlediği "ROBOLUTION'19" adlı robot yarışması başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler, elektronik, mekanik, robotik kodlama ve yazılım geliştirme konusundaki bilgilerini yarıştırıyor. Çizgi izleyen, mini sumo, hızlı çizgi izleyen ve arazi robot tasarımlarıyla farklı kategoride yarışmaya katılan öğrenciler birinci olmak için kıyasıya yarışıyor.



Yarışmada 500 den faza robot olduğunu ve bu sene ikincisini düzenlediklerini dile getiren Okul müdürü Tuncay Tunca, "Türkiye'nin farklı şehirlerinden öğrencilerin yarışmaya ilgi gösterdiğini belirten Tunca, "Yarışmada 500'ün üzerinde robot olacak. Buradaki yarışma ödüllü bir yarışma, arkadaşların buradan aldıkları ödülle de ileriye dönük yaptıkları çalışmalara destek olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin burada yaptıkları robotların, ilerleyen dönemlerde tıp, otomotiv, bilişim sektörlerinde büyük buluşlara imza atacaklarını düşünüyoruz. Önümüzdeki yılların mühendislerine, yazılımcılarına en azından bir şevk vermek adına bu yarışmanın etkili olacağını düşünüyorum." dedi.



BU İŞİ MESLEK OLARAK DÜŞÜNÜYORUM



Geçtiğimiz sene robot yarışmasında birinci olan ve burs kazanan İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Selami Furkan Kurtoğlu, "Etkinlikte arazi aracı ile yer alıyoruz. Daha önce de çeşitli yarışmalara katıldık ve onlardan ödül aldım. Bu işi meslek olarak yapmayı da düşünüyorum. Geçen yıl Okan Üniversitesinin yarışmasında derece aldık. Oradan bize tam burslu eğitim verdiler ödül olarak." diye konuştu.



Bursa Tofaş Fen Lisesi öğrencisi Hümeyra Yılmaz ise kodlarını kendilerinin yazdığı çizgi izleyen robot tasarladıklarını, ilk kez bir yarışmada yer aldıklarını belirtti. Yarın sona erecek yarışmada kategorilerinde ilk 3'e girenlere toplam 26 bin lira ödül verilecek.



92 yaşında, 15 yıllık hayali gerçek oldu



Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan Fahriye Vardar'ın (92) Tarihi Ayşe Hatun Çeşmesi'nin restore edilmesi için 15 yıldır verdiği mücadele mutlu sonla bitti. Çeşmenin bulunduğu alanın, sit alanı olmaktan çıkarılmasının ardından Fahriye Vardar ve belediye, çeşmeyi restore ettirerek, vatandaşın kullanımına açtı.



Lapseki ilçesinde yaşayan Fahriye Vardar, 15 yıl önce, 1766 yılında Lapsekili Abdurrahman Ağa'nın eşi Ayşe Hatun adına yaptırdığı Tarihi Ayşe Hatun Çeşmesi'ni restore ettirmek istedi. 1995 yılında Cumhuriyet Mahallesi ile Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nin bir kısmı, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan sit alanı ilan edildi. Fahriye Vardar'ın restorasyon hayali de yarım kaldı. 2017 yılında Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın girişimleriyle 2 mahalledeki alanlar, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nca sit alanı olmaktan çıkarıldı. Başkan Eyüp Yılmaz, 15 yıldır mücadele veren Fahriye Vardar'ın, çeşmeyi restore ettirmek hayalini gerçeğe dönüştürdü. Tarihi Ayşe Hatun Çeşmesi, 67 bin TL'ye restore edildi. Restorasyon için Fahriye Vardar 20 bin TL, Lapseki Belediyesi 47 bin TL verdi. 1 ay süren restorasyon çalışmalarının ardından tarihi çeşme, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Fahriye Vardar tarafından vatandaşların kullanımına açıldı.



'GÖZLERİM AÇIK GİTMEYECEK'



Tarihi çeşmenin restore ettirilerek kullanıma açılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Fahriye Vardar, "Artık gönlüm çok rahat, belediye reisimiz Eyüp Yılmaz'dan Allah razı olsun. Sağlıklı ve uzun ömür diliyorum. Eğer kendisinin yardımları olmasaydı, bu tarihi çeşmeyi yaptıramazdım. Bu alana 1995 yılında sit alanı konmuş. 15 yıldır verdiğim mücadele sonucunda Eyüp Yılmaz yetkili kurumlarla görüşerek sit alanı sorununu çözdü. Ölmeden önce yaptırmak istiyordum. Gözüm açık gitmeyecek" dedi.



'NİHAİ SONUCA ULAŞTIRDIK'



Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise, "İlçemizde belirli bölgeler, 1995 yılında sit alanı ilan edildi. 2017 yılına kadar arkeolojik sit alanından dolayı, bu bölgelerdeki yapılara herhangi bir işlem yapılamadı. Bu tarihi çeşmede tescilli yerlerden bir tanesi. Tadilatın yapılabilmesi için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan müsaade alınması gerekiyordu. Biz bunu nihai sonuca ulaştırdık. Fahriye ablamız bizlere 15 yıldır uğraştığını söyledi. Atıl halde bulunan Tarihi Ayşe Hatun Çeşmesi'ni beraber vatandaşlarımızın hizmetine açtık" diye konuştu.



Bodrum'da 'Acı Ot Festivali' renkli görüntülerle başladı



Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Acı Ot Festivali', binlerce kişinin katılımıyla başladı.



Ortakent-Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların desteklediği 'Acı Ot Festivali', bugün başladı. 2 gün sürecek festival için Ortakent Köy İçi Mevkii'nde trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi üzerinde, 300'den fazla stant kuruldu. Yörede yetişen acı ot, tilkişen, ebegümeci, turp otu, kenger gibi otlar; yöresel yemekler ve tatlılar sergilendi. Yiyeceklerin dışında el emeği göz nuru ürünlerin de yer aldığı festivale, çevre ilçe ve illerden de çok sayıda vatandaş geldi. Festival kapsamında ayrıca çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin de düzenleneceği belirtildi.



Kent sakinlerinden Sadi Çeri, festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, "Öncelikle bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederiz. Burada geleneksel bir acı ot festivali var. Bugüne kadar görmediğim birçok otu, bu festivalde görüp tadına baktım. Herkesin Ortakent'e gelerek bu festivale gelmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Stant kuranlardan Ayşe Özbey ise, "Bu yöreye ait her şey standımızda. Lokum pilavı, keşkek, bohça katmeri, dürme makarna, bütün karışık ot kavurmaları, sarma, kenker dolması. Hazırlıklarımız günlerce sürdü. Hem Bodrum'dan gelenler hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz ürünlerimizi çok beğeniyor" dedi.



