Dha Yurt Bülteni -11

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın (ek bilgilerle)İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde elktrik trafosundan çıkan yangın nedeniyle yoğun bakımın da bulunduğu binayı duman kaplarken, içeride bulunan yaklaşık 300 hasta tahliye edildi.

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde elktrik trafosundan çıkan yangın nedeniyle yoğun bakımın da bulunduğu binayı duman kaplarken, içeride bulunan yaklaşık 300 hasta tahliye edildi.



Bugün saat 13.15 sıralarında, İzmir'in Yenişehir semtindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki, yoğun bakım ile tıbbi görüntüleme merkezi ile idare birimlerin de bulunduğu 5 katlı A Blok'ta, yemekhanenin de yer aldığı zemin kattaki elektrik trafosunun patlamasıyla yangın çıktı. Yangın ile birlikte zemin kat ile birinci ve ikinci katlar başta olmak üzere binayı yoğun bir duman kapladı. Hastane çalışanları binada bulunan hastalar ile hasta yakınlarını tahliye etmek için harekete geçti. Bu sırada yakınlarının binada olduğunu söyleyen bazı hasta yakınları içeri girmek istedi. Hasta yakınları ile içeri girmelerine izin vermeyen güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Haber verilmesiyle hastaneye gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulunup, yangını söndürdü. Ancak dumanı tahliye etmek mümkün olmadı. İtfaiye görevlileri bunun üzerine dumanın tahliye edilebilmesi için ilk üç kattaki, açılır olmayan pencerelerin camlarını kırdı. Binada bulunan 300'e yakın hasta dışarı çıkarılırken, dumanın tahliye edilmesi için çalışmalar sürüyor.



'YAKLAŞIK 300 HASTAYI TAHLİYE ETTİK'



İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, hastanenin 992 yatak kapasiteli olduğunu belirterek, yangının trafo patlaması nedeniyle çıktığını ifade etti. Doç. Dr. Emiroğlu, "Servislerde tedavi gören yaklaşık 300 hastanın hemen tahliyesini gerçekleştirdik. Yangın çıktığında 15 ameliyatımız devam ediyordu. Bunları durdurduk. Şu anda yangın kontrol altına alındı, ancak yoğun bir duman var. Bunun tahliyesi için ekiplerimiz uğraşıyor. Bir ay önce yangın olasılığına karşı tatbikat gerçekleştirmiştik. Bu da ilginç bir tesadüf oldu ama olumlu sonuçlarını bu yangında almış olduk" dedi.



Hasta yakınlarına da seslenen Başhekim Doç. Dr. Emiroğlu, "İçeride ailenizin üyeleri, babalarınız, anneleriniz bulunuyor, biliyorum. Ancak herkes şunu bilsin ki içeride kimsenin hayati tehlikesi bulunmuyor. İçerdeki hastaların hayati tehlikesi yok. Dumandan etkilenip acil servise götürdüğümüz hastamız bile yok. Şu anda tahliyesini gerçekleştirdiğimiz hastalarımız için çevre hastanelerde uygun yerler bulmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Bursa'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: 35 yaralı (2)- Yeniden



BURSA'nın Osmangazi ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 2'si ağır, 35 kişi yaralandı. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, kazaya, yola dökülen maddenin neden olduğunu düşündüklerini söyledi.



Kaza, saat 12.00 sıralarında Bursa- Orhaneli karayolunda meydana geldi. Soğanlı Mahallesi'nden yakınlarının cenazesi için Keles ilçesi Harmanlı Mahallesi'ne gidenleri taşıyan C.E. yönetimindeki 16 BLD 17 plakalı otobüs, sürücüsünün kontrolden çıkıp, devrildi. İçerisinde 40 kişinin bulunduğu otobüste, 2'si ağır, 35 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye, çok sayıda ambulans ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların da kazanın hemen ardından yoldan geçen özel araçlarla hastaneye taşındığı görüldü.



'KAZAYA, YOLA DÖKÜLEN MADDENİN NEDEN OLDUĞU İDDİASI'



Kaza nedeniyle Bursa- Orhaneli karayolu trafiğe kapandı. Jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemede, bir araçtan mazot ya da yağ cinsi bir sıvının döküldüğü görüldü. Otobüsün, dökülen madde nedeniyle kayıp devrildiği üzerinde durulduğu belirtildi.



AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Mesten, burada yaptığı açıklamada, "Yağmurlu bir hava var, ayrıca asfaltta hangi araçtan döküldüğü belli olmayan mazot veya yağa benzer bir madde var. Kazanın bundan dolayı meydana geldiğini düşünüyoruz. Jandarma ekiplerimiz araştırmalarına devam ediyor. 2 ağır yaralımız var, inşallah ölüm olmadan bu olayı atlatacağız" dedi.



Otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı Seymen- Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN/BURSA, -



AK Parti'li Yazıcı: Uluslararası örgütlerin artık gecikmeye lüksleri yok



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenleyenleri bu eylemi icra edebilecek duruma getiren kişilerin sorgulanması gerektiğini belirterek, "Dünyanın sulhu, huzuru için oluşturulmuş uluslararası örgütlerin artık gecikmeye lüksleri yok. Hemen bu olayın arka tarafını, bu perspektifle bakıp deşifre etmeleri insanlığın geleceği bakımından son derece kıymetlidir" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bolu İhsaniye Mahallesi'nde bulunan el sanatları merkezini ziyaret ederek, kadınlarla sohbet etti. Ardından Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı ziyaret eden Yazıcı, burada yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısını lanetledi. Hayati Yazıcı, "Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen bu çok gaddar, alçak eylem sonucu sanırım son rakamlar 50 dolayında insan orada camide, camilerde şehit edildi, katledildi. 21'inci yüzyıldayız, böyle bir çağda insanlığın bu kadar müktesebatı varken böylesi eylemlerin icra edilir olması, sadece insan katletmenin ötesinde, değerlerin de katledilmesidir" diye konuştu.



Yazıcı, katliamla ilgili uluslararası örgütlerin gecikmeye lüksü olmadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Burada hukukçu kimliğimle ifade etmek isterim ki, eylemi icra eden maddi failler yani o silahları ellerine alıp, sırtlarında taşıyıp ya da nasıl taşıdılarsa onu kullanmak suretiyle bizzat eylemi icra edenler var ama söylemleri ile İslam düşmanlığı ile o insanları, o insanlık müsveddelerini bu eylemi icra edebilecek duruma getiren kişiler de var. Asıl onun sorgulanması gerekiyor. Bu insanlık için çok büyük bir tehlikedir. Dünya bu konuda, dünyanın sulhu, huzuru için oluşturulmuş uluslararası örgütlerin artık gecikmeye lüksleri yok. Hemen bu olay dolayısı ile olayın arka tarafını bu perspektifle bakıp deşifre etmeleri, insanlığın geleceği bakımından son derece kıymetlidir. Bir kez daha bu eylemcileri lanetliyorum."



YAVAŞ HAKKINDAKİ İDDİALAR



Millet İttifakı'nın CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki 'sahte senetle icra takibi' iddialarıyla ilgili ise şu açıklamada bulundu:



"Bu süreçleri çok suhunetle ve sükunetle hukuk kurallarını da aşmadan ifade etmekte fayda var. Olan şeylerin açıklanmasında bir sakınca olmadığı kanısındayım hukuki anlamda. Çünkü kişi kamunun önüne çıkmış, Ankara gibi büyük bir şehrin belediye başkanlığına talip olmuş, Türkiye'nin en eski partisi de bunu aday olarak göstermiş, takdim etmiş. O halde bunun yaptıkları, yapmadıkları kamu nezdinde bir ayna gibidir. O gelmiş ayna, şimdi o aynadaki görüntüleri elbette ki Mansur Bey izah etmekle karşı karşıyadır. Hele o atıldığı söylenen tweet ve sosyal medya paylaşımları, onların gerçekliği var ki dosyaya girdiği söyleniyor. Hiç yakışmayan, izahı da mümkün olmayan, belki de konusu suç teşkil edebilecek içerikteki söylemlerdir diye düşünüyorum."



Şırnak'ta Yeni Zelanda'daki Müslümanlara saldırılara tepki



Şırnak'ta, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Yeni Zelanda'da camilerdeki Müslümanlara yönelik saldırılar basın açıklamasıyla protesto edildi.



TÜGVA üyelerince cuma namazı çıkışı Geylani Camisi'nde basın açıklaması düzenlendi. Müslümanlara yönelik saldırıları kınayan gruptakiler adına TÜGVA Şırnak Başkanı Fırat Som tarafından basın açıklaması okundu. Som, "Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.



Yeni Zelanda'da ölenler için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı



Şanlıurfa'da çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan silahlı saldırılarda ölen 49 kişi için gıyabı cenaze namazı kıldı.



Balıklıgöl'de Cuma namazının ardından bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından yaşamını yitirenler için dua okundu. Sloganlar atarak terörü kınayan grup, olaysız dağıldı.



Yeni Zelanda'daki saldırıda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı



Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 49 kişi için Osmaniye'deki Envar'ül Hamit Camii'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye Şubesi tarafından organize edilen programda, Envar'ül Hamit Camii'nde kılınan cuma namazından çıkışta, cemaat caminin avlusunda saf tutarak Yeni Zelanda'daki saldırıda ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından basın açıklaması yapan TÜGVA Osmaniye Şube Başkanı Talha Akif Gürbüz, "Bu sabah aldığımız bir haberle daha sarsıldık. Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de Kültür emperyalizmi islamofobi virüsüyle bütün dünyayı, yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, islamofobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah-u Teala'dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. Açıklamanın ardından kalabalık grup tekbir getirerek terörü lanetledi.



Tunceli Valisi Sonel: İş bulma sorunumuz yok



TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kentte terörün belinin kırıldığını belirterek, "Şu an Tunceli'de 'Ben çalışmak istiyorum' diyeni aynı gün işe yerleştiriyoruz. İş bulma sorunumuz yok. Şu anda Tunceli'de çalışmak isteyene iş var" dedi.



Tunceli Valiliği öncülüğünde Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın desteğiyle 'Burası Tunceli Burada İş Var' sloganıyla istihdam seferberliği toplantısı düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlık yaptı.



Toplantıda konuşan Vali Sonel, Vali ve Belediye Başkan Vekili olduğu dönem öncesinde istihdamda 81'inci sırada olan Tunceli'nin kadın ve engelli istihdamında Türkiye birincisi olduğunu anımsattı. Bin 500 kişiye daha istihdam sağlayacaklarını ifade eden Sonel, "Şu an Tunceli'de 'Ben çalışmak istiyorum' diyeni aynı gün işe yerleştiriyoruz. İş bulma sorunumuz yok. Şu anda Tunceli'de çalışmak isteyene iş var. Tekstil fabrikalarında ve diğer işletmelerde işimiz var. Açacağımız özel çağrı merkezine ilk alımları Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan yapacak. Geçen hafta Ankara'da Sağlık Bakanımızla yapmış olduğum görüşmede kendisinden çağrı merkezimiz ile ilgili destek istedik. Kendisi de bizleri bu konuda destekleyeceğini söyledi. İlimize gelen İçişleri Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız da bu konuda bizi destekleyecek. Devletimizin sunmuş olduğu imkanlardan faydalanalım. Çünkü Tunceli artık huzur şehri. Tunceli'de Munzur Nehri'nde artık baraj değil, Dünya Rafting Şampiyonları yapılıyor. Şu andan itibaren Mayıs, Haziran Temmuz ve Ağustos aylarında otellerde yer yok. Huzur şehri olunca beraberinde bu güzellikler oluyor. Yöremiz için yapılması gerekenleri son güne kadar yapacağız" dedi.



Toplantıda, ilgili kurum müdürleri tarafından devletin 'İstihdam Seferberliği'nde işverene sağladığı avantajlar anlatıldı.



Hasta buzağıyı kızakla taşıdı



Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında yaşayan besici, hasta buzağıyı yolları kapalı olduğu için battaniyeye sarıp, pistten kızakla taşıdı.



Palandöken Dağı'nın eteklerinde besicilik yapan bir kişi, yolları kapalı olduğu için hastalanan buzağısını veterinere kızakla taşıdı. Buzağıyı battaniyeye sararak kızağa koyan besici, Palandöken pistlerinden aşağıya doğru koyarak, kent merkezine götürdü. Pistlerde kayak yapanlar bu anları şaşkınlıkla izledi.



Haber: Turgay İPEK/ERZURUM, -



==============



Büyük Ev Abluka, Bursalıları coşturdu



Müzik grubu Büyük Ev Ablukada, Bursa'da hayranlarıyla buluştu.



Büyük Ev Ablukada grubu, dün gece Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluştu. Müziğe getirdikleri kendilerine has yorum ve tarz ile büyük beğeni toplayan grup, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Sahne performanslarıyla dikkat çeken Büyük Ev Ablukada üyeleri, seslendirdikleri 'Güneş Yerinde', 'Hepsine Ne Fena' ve 'Arayan Bulur' adlı sevilen şarkılarıyla Bursalıların coşkusunu artırdı. Dinleyiciler de konser süresince grup üyelerine şarkılarında eşlik ederken, doyasıya dans etti.



HÜDA PAR: Cami saldırılarını ve saldırganları telin ediyoruz



HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR), Yeni Zelanda'da camilerde cuma namazı kılan Müslümanlara yönelik silahlı saldırıları kınadı.



Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırılara ilişkin HÜDA PAR Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Batı'da İslam düşmanlığına dayalı nefretin kurumsal olarak desteklendiğine dikkat çekildi. Yeni Zelanda'daki saldırıların, körüklenen nefret ideolojisinin vardığı tehlikeli boyutu gözler önüne serdiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:



"İbadethaneleri hedef alan bu tür saldırıların Batı'da yükselen İslam karşıtı nefret kampanyalarının sunucu olduğu kuşkusuzdur. Batı dünyasında İslam düşmanlığına dayalı nefret duyguları kurumsal olarak desteklenirken İslam ve Müslümanların engelleyicisi olarak ırkçı, faşist odakların palazlanmasına büyük oranda göz yumulmaktadır. Batı'da Müslüman şahıslara mal edilen birtakım şaibeli saldırılar karşısında topyekun olarak Müslümanları suçlama ve İslam dinini bir nevi 'Terör ideolojisine' indirgeme kampanyaları, söz konusu faşist, psikopat odakları daha fazla cesaretlendirmektedir. Müslümanlara mal edilen bir takım saldırılar karşısında Batı'da resmi düzeyde oluşan tepkiler benzer şekilde Yeni Zelanda'daki vahşi saldırılara karşı sergilenecek midir, doğrusu merak ediyoruz. Avrupa'da ibadethanelere karşı sürmekte olan saldırıların sıradanlaştığı bugünlerde Yeni Zelanda'daki kanlı cuma saldırısı, körüklenen nefret ideolojisinin vardığı tehlikeli boyutu gözler önüne sermektedir. Bu vesileyle eli kanlı tetikçileri ve arkalarındaki organize odakları telin ederken, şehit olan Müslümanlara Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Müslümanlara sabırlar vermesini, yaralıların da bir an önce sıhhatlerine kavuşmasını Rabbimizden niyaz ederiz."



DİYARBAKIR, -

