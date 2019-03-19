Dha Yurt Bülteni -11

Ders saatlerine uyulmadığı gerekçesiyle üniversiteden tazminat kazandıAfyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Orhan Güllü (38), 2014 yılında kayıt yaptırdığı Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yapı Denetim Bölümü'nü, ikinci öğretim ders saatlerine uyulmadığı gerekçesiyle 5 yılda...

Ders saatlerine uyulmadığı gerekçesiyle üniversiteden tazminat kazandı



Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Orhan Güllü (38), 2014 yılında kayıt yaptırdığı Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yapı Denetim Bölümü'nü, ikinci öğretim ders saatlerine uyulmadığı gerekçesiyle 5 yılda tamamlayabildiği gerekçesiyle açtığı davada, üniversiteyi 3 bin 300 lira tazminat ödemeye mahkum ettirdi.



Emirdağ Belediyesi'nde memur olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Orhan Güllü, 2014 yılında AKÜ Emirdağ Meslek Yüksekokulu (MYO) Yapı Denetim Bölümü'nün ikinci öğretimini kazandı. Memur olması dolayısıyla ikinci öğretimi tercih eden Orhan Güllü, akşam verilmesi gereken derslerin, birinci öğretimle aynı saate denk gelen sabah saatlerine konulması nedeniyle ilk yıl devamsızlıktan kaldı.



TAZMİNAT DAVASI AÇTI



Bunun üzerine Orhan Güllü, ikinci öğretim ders saatlerine uyulmadığı gerekçesiyle üniversite hakkında dava açtı. Mahkeme 2016 yılında Orhan Güllü'yü haklı bulurken, yürütmenin durdurulmasına ve Güllü'nün mağduriyetinin giderilmesine hükmetti. Bu kararın ardından okuldaki derslerin bazıları Orhan Güllü'nün mesai saatleri sonrasına konuldu. Mahkeme kararına rağmen bazı ders saatlerinin yine gündüze konulması nedeniyle mağdur olduğunu gerekçe gösteren Orhan Güllü, AKÜ Rektörlüğü hakkında 20 bin 300 liralık tazminat davası açtı. Mesai saatinde kalan derslerinin ise sadece sınavlarına giren Orhan Güllü, bu yıl mart ayında mezun olmaya hak kazandı.



KARAR İSTİNAFA TAŞINDI



Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nde geçen yıl mart ayında görülen davada Orhan Güllü haklı bulunarak, AKÜ'nün kendisine toplam 3 bin 300 lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Davalı AKÜ'nün avukatı, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle kararı istinafa taşıdı. Geçen yıl kasım ayında Konya Bölge İdare Mahkemesi'nde görülen davada, AKÜ'nün avukatının yaptığı itiraz reddedildi.



'KANUNEN YANLIŞ BİR UYGULAMAYDI'



Orhan Güllü, "2014 yılında AKÜ'ye bağlı Emirdağ MYO'da Yapı Denetim Bölümü öğrencisi olarak öğrenime başladım. Çalıştığım için ikinci öğretimi özellikle seçtim. Fakat üniversite ikinci öğretimin derslerini de normal öğretim saatlerinde yaptı. Fakat bu kanunen yanlış bir uygulamaydı. Ben de bunu yargıya taşıdım. Beni her defasında devamsızlıktan bıraktılar. 2 yıllık okulu 5 yılda bitirdim. 2014'te başladım 2019'da bitti okulum. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi, fakat üniversite ısrarla derslerimi sürekli normal öğretim saatlerine koydu. Ben de çalıştığım için gündüz derslerine devam edemedim ve devamsızlıktan kaldım. En son tazminat davası açtım ve onu da kazandım. Benim durumumda olan binlerce öğrenci olduğunu biliyorum. Bu yüzden mahkemeye verdim. Emsal teşkil etmesini umuyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Güllü ile röp.



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat ŞAHBAZ/EMİRDAĞ (Afyonkarahisar), -



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Gamze'nin ölümüne neden olan sürücü arkadaşı İlayda'ya 5 yıl hapis



Antalya'da kullandığı hafif ticari aracın kaza yapması sonucu arkadaşı Gamze Yılbaş'ın (18) ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü İlayda Kılıç (20), 5 yıl hapse mahkum edildi. Kılıç'ın ehliyetine de 3 yıl el konuldu.



Sağlık kolejini bitirip özel hastanede staja başlayan hemşire adayı arkadaşlar İlayda Kılıç, Yaren Su Ş. (18) ve Gamze Yılbaş, 19 Temmuz 2017 günü sabah saatlerinde kent merkezinde buluştu. Kılıç'ın aracına binen üç arkadaş, staj yaptıkları hastaneye gitmek üzere yola çıktı. İlayda Kılıç'ın direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından araç, önce reklam tabelasına, ardından demir çitlere çarptı, sonra da taklalar atarak yola savruldu. Kazada aracın arka koltuğundan yola fırlayan Gamze Yılbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. İlayda Kılıç ve Yaren Su Ş. kazayı hafif yaralı atlattı.



Sürücü İlayda Kılıç hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla dava açıldı. Antalya 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık İlayda Kılıç, şikayetçiler Gamze Yılbaş'ın babası İsmet Yılbaş, Döndü Bora ve taraf avukatları katıldı. Baba Yılbaş, kızının 2 yıldır toprak altında olduğunu belirtti. İsmet Yılbaş, sanık avukatının, emniyet kemerini takmadığı için kızının hayatını kaybettiğini savunduğunu belirterek, "Bu olay disiplinsizlik, ihmal ve şımarıklık yüzünden meydana geldi. Emniyet kemeriyle alakası yoktur. Arka tarafta hiçbirimiz kemer takmıyoruz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.



Ailenin avukatı Bilge Kağan Konyalıgil ise sanığın arkadan gelen korna sesleri üzerine şerit değiştirdiği yönündeki beyanına katılmadıklarını belirterek, "Dosyada buna yönelik hiçbir delil yoktur. Kamera kayıtlarında da bu husus görülmemektedir. Tanık Yaren Su Ş. beyanında önce kemer taktığını, daha sonra çıkardığını söylemiştir. Kemer tek başına etkili olsaydı, Yaren Su'nun da bu kazada ağır yaralanmış olması gerekirdi. Kusur durumunda bu hususların göz önünde bulundurulmasını ve sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" diye konuştu.



Mahkeme, sanık İlayda Kılıç'ı 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçu'ndan önce 4 yıl hapse mahkum etti. Sanığın suçu bilinçli taksirle işlediğine kanaat getiren mahkeme, cezayı yarı oranında artırarak 6 yıla çıkardı. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 5 yıla indirdi. Sanığın sürücü belgesine de 3 yıl süreyle el konuldu.



Taraflar, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.



Görüntü Dökümü



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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler



Haber: Süleyman EKİN/ANTALYA, -



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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi savunma sanayi alanında yoğunlaşacak



Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, yeni üniversitenin savunma sanayide uzmanlaşarak hizmet vereceğini söyledi.



Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, kentte görev yapan yazılı ve görsel medyanın temsilcileri ile bir araya geldi. Üniversite Rektörlük binasında basınla buluşan Rektör Kul, Sivas'a kazandırılan Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kuruluş çalışmaları hakkında bilgi verdi. Geçici olarak daha önceden Teknokent olarak kullanılan binaya yerleştiklerini ve burada bir süre idari hizmet vereceklerini söyleyen Kul, eğitime kısa süre içerisinde başlayacaklarını söyledi. Rektör Kul, üniversitenin ilk olarak Eylül ya da Şubat ayında yüksek lisans ve doktora eğitimi vermeyi planladığını ifade etti. Yeni kampüs alanı inşaatının bitirilmesiyle de 2 yıl içinde lisans eğitimlerine başlayacaklarını vurguladı.



'TEMEL HEDEF, SAVUNMA SANAYİ'



Yeni üniversitenin hedefleri hakkında bilgi veren Prof.Dr. Kul, "Yeni üniversitemizin savunma sanayide uzmanlaşması için bir protokol çerçevesinde ülkemizin önce gelen savunma sanayi kuruluşları ile görüşmeler yapıyoruz. Bu projeleri gerçekleştirebilmek için nitelikli akademisyenlere ihtiyacımız var. Çeşitli ziyaretler yaptık. Savunma sanayide yaptığımız ziyaretlerin amacı yeni üniversitemizle işbirliği yaparak savunma sanayide uzmanlaşması için bir protokol çerçevesinde işbirliği protokollerinin imzalanmasıdır. Temel hedefimiz budur. Görüşmelerimiz olumlu sonuçlanıyor. Bu hem Sivas hemde ülke için faydalı olabilecek bir şey. Savunma sanayi kuruluşları Ar-Ge çalışmalarını tek başına yürütmeleri mümkün değildir. Onlar da kendilerine destek verebilecek üniversite paydaşlarını istiyorlar" dedi.



'ODTÜ'DEN DESTEK İSTEDİK'



Savunma sanayide yeni kurulan üniversitelerin daha etkili olacağını belirten Kul, "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yeni kurulduğu için böyle bir yapılanmaya gitme imkanı var. Şu anda sıfırdan temiz bir sayfayla başlıyoruz. Bu ancak sıfır kurulan bir üniversitede oluşabilir. Var olan bir üniversitenin yapısını bu alana dönüştürmek neredeyse imkansızdır. Bu kapsamda nitelikli akademisyen, yani savunma sanayisinde çalışacak akademisyenleri temin için de çalışmalarımızı yaptık. Ortadoğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) nitelikli akademisyen konusunda yardım ve destek istedik. Buradan doktorasını yeni tamamlamış öğretim üyelerine talip olduğumuzu söyledik" diye konuştu.



HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ



Amaçlarının ses getiren bir üniversite olduğunu ve hem yurt dışına hem de yurt içinde nitelikli akademisyen için çağrılarda bulunduklarını söyleyen Kul, "Üniversitemiz 3 fakülteden oluşuyor. Bir enstitü, bir yüksek okul ve bir de meslek yüksek okulundan oluşuyor. Fakültelerimiz 3 tane Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve içerisinde kurulacak bölümler Havacılık Mühendisliği ve Uzay Bilimleri Mühendisliği'dir. Uzay Bilimleri çok önemlidir. Ülkemiz bu konuda biraz geride kaldı. Bu alanda hızla Türkiye'nin de yol alması lazım. Bizde TÜBİTAK Uzay'la görüşmelerimizi yaptık. Onlarla işbirliği yapacağız" ifadelerini kullandı.



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-Toplantıdan görüntüler



-Rektör Kul'un açıklamaları



(309 mb)



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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