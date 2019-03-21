Dha Yurt Bülteni -11

Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur (Ek bilgilerle)Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız olduğu tespit edilen kaçak maden ocağında mahsur kalan Soner Tarhan'ı (48) kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur (Ek bilgilerle)



Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız olduğu tespit edilen kaçak maden ocağında mahsur kalan Soner Tarhan'ı (48) kurtarmak için çalışma başlatıldı.



Göçük, saat 13.00 sıralarında İhsan Toptan Sokak'taki ruhsatsız maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında kömür üretimi yapan Soner Tarhan, ilk belirlemelere göre tavan göçmesi sonucu oluştuğu düşünülen göçükte mahsur kaldı. Göçükte kalan işçiyi kurtarmak için polis, AFAD ve TTK ekiplerine haber verildi. TTK tahlisiye ekibi ocağa girerek göçükte kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri de ocak önünde önlem aldı. Soner Tarhan'ın eşi ve çocuğu da ocak önünde kurtarma çalışmalarını izledi.



Görüntü Dökümü



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Maden ocağından görüntü



Maden ocağının önünde bekleyenlerden görüntü



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,



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5.5'lik depremin ardından Denizli beşik gibi



Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün sabah meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından, 26 saatte bölgede toplam 510 artçı sarsıntı oldu. Denizlililer, geceyi çadırlarda ve araçlarında geçirdi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 09.34'te, merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.36 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Denizli Valiliği koordinasyonunda Acıpayam Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumların personeli bölgeye gitti. Depremlerde Karahüyük, Oğuz ve Ucarı mahallelerinde çoğu kullanılmayan yaklaşık 30 ev yıkıldı. Alaattin, Kurtlar ile Oğuz mahallelerindeki 3 camide hasar oluştu. 19 kişi hafif yaralandı. Bazı mahallelerdeki evlerde çatlaklar oluştu, bacaları yıkıldı. Yine bazı mahallelerde ahırlar yıkıldı ve 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Depremin ardından bölgedeki riskli binalar boşaltıldı. Ağır hasarlı binalara vatandaşların girmemeleri yönünde uyarılar yapıldı. Kentte dağıtılan çadır sayısı 1000'i buldu. Acıpayam ilçe merkezindeki stadyuma da AFAD tarafından çadırlar kuruldu. Oğuz, Karahöyük, Ucarı, Apa, Yeniköy ve Gedikli mahallerinde yaşayan vatandaşlar, dağıtılan çadırlarda ya da araçlarında geceyi geçirdi. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu bölgede vatandaşlar, dağıtılan ısıtıcılarla soğuktan korunmaya çalıştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından da ilçe merkezine çadırlar kurulup, vatandaşlara çorba, pilav, çay ve su ikramı yapıldı. Türk Kızılay'ı ise depremin yaşandığı mahallerde çocukları çeşitli oyunlarla eğlendirmeye çalıştı. Deprem nedeniyle korku yaşayan ve psikolojik olarak etkilenen çocuklar Kızılay ekiplerinin oyunlarıyla iyi bir gece geçirdi. Acıpayam'da bugün okullar tatil edildi.



KENTTE 510 ARTÇI SARSINTI OLDU



Denizli'nin Acıpayam ilçesi merkezli 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 13.31'e kadar en büyüğü 4.8, 4.5, 3'ü 4.2 ve biri 4.1 olan toplam 510 artçı sarsıntı meydana geldi. Artçı sarsıntılar nedeniyle ilçe halkı, geceyi rahat geçiremedi. Depremde evleri hasar gören Ertuğrul Ünlü, geceyi çadırda geçirdiklerini belirterek, "Evimiz hasar gördü, artçı sarsıntılar da devam edince çadırda yattık. Ancak uyuyamadık. Çadırın içinde yattığımızda sürekli artçı sarsıntıları hissettik. Soğuktan dolayı da biraz üşüdük, battaniyelere sarılarak uyumaya çalıştık. Bir yakınımızın yanına gitmeyi düşünüyoruz" dedi. Tekerlekli sandalyeli engelli kızı Hayrünnisa Ünlü ise ilk kez çadırda kaldığını ve soğuk nedeniyle rahat edemediğini söyledi.



Görüntü Dökümü



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Yıkılan evlerden görüntü



Çadırlardan görüntü



Aileden görüntü



Ertuğrul Ünlü ve engelli kızının konuşması



Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



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Mağaza önündeki etekleri çalan kadın kameradan yakalandı



Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, mağazanın önünde askıda sergilenen etekleri çalan Melek L. (27) güvenlik kameralarından kimliği tespit edilerek yakalandı.



Olay, 13 Mart günü İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde mağazanın önünde askıda sergilenen eteklere bakan bir kadın, askıdan aldığı yaklaşık 10 eteği şalın altına soktu. Bu sırada yoldan geçen bir kadın, etekleri çalan kadını fark ederek mağazaya girdi ve bilgi verdi. Hırsızlık şüphelisi kadın olay yerinden kaçtı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek etekleri çalan kişinin Melek L. olduğunu, kendisini bekleyen C.L. idaresindeki otomobille olay yerinden gittiğini belirledi. Melek L. dün yakalanarak gözaltına alındı. Melek L. hırsızlık suçlaması ile Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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Kadının eteklere bakması ve etekleri çalması



Melek L.'yi fark eden bir kadının mağazaya girmesi



Haber: Haluk TURGUT/ÇAYIROVA(Kocaeli),



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UNICEF'ten Yüreğir'e mobil sınıf



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yüreğir Belediyesi'ne ilçede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının sosyal gelişim ve eğitimine katkı sağlamak amacıyla, içi çocuk dostu alana çevrilen maliyeti 1.3 milyon olan mobil araç hibe etti. Araçta aynı anda yaklaşık 30 öğrenci aynı anda eğitim görebilecek.Araçta çocuklar için bilgisayar, projeksiyon cihazı, perde, yazı tahtası, minderler, armut koltuk, mutfak, mikrodalga fırın,buzdolabı,su sebili, engelli ve normal çocuk tuvaletleri bulunuyor. Yangına ve hırsızlığa karşı alarm sistemi de olan tam donanımlı araç düzenlenen törenle Yüreğir Belediyesi'ne hibe edildi.



İmza töreninde konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ilçeye önemli bir hizmeti daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtertti. Çelikcan şöyle konuştu:



"Daha önce çadırda kalan ve mevsimlik tarım işlerinde çalışan ailelerin çocuklarını "Çadırdan Okula" projemizle Doğankent Kültürevinde eğitim veriyorduk. Bu projemiz ödüllü bir projeydi. Projemiz çocuk hakları konusunda ortaokul sosyal bilgiler 5. ci sınıf ders kitaplarında ders konusu bile olmuştu. UNICEF ile görüşmemiz sonucunda çocuklarımızın bulundukları ortamda eğitimine ve öğretimine katkı sağlamak amacıyla mobil araç desteği aldık. Bundan sonra mevsimlik tarım işlerinde çalışan ailelerimizin çocukları Yüreğir Belediyesine kazandırdığımız modern mobil sınıf ile eğitimlerine devam edeceklerdir. Ben bu anlamda bu projede emeği geçen bütün çalışanlarımıza ve UNICEF'e teşekkür ediyorum."



Görüntü Dökümü



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Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ın mobil araçtaki çocuklarla görüntüsü



Protokol imzalanması



Çocuklardan detaylar



- Başkan Mahmut Çelikcan'ın konuşması



Mobil araçtan görüntü



SÜRE: 02'00" BOYUT: 221 mb



ADANA,



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Hakkari'de protokol nevruz ateşi üzerinden atladı



Hakkari'de valilik ve belediye tarafından organize edilen nevruz kutlamalarında yakılan ateşin üzerinden atlayan protokol üyeleri daha sonra Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.



Hakkari'de valilik ve belediye tarafından Hakkari Belediyesi önünde yapılan nevruz kutlamalarına, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Nevruz ateşini Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Öztürk, Belediye Başkan Vekili Epcim ile Emniyet Müdürü Dilberoğlu yaktı.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Öztürk, polisler ve vatandaşlar nevruz ateşinin üzerinden atladı. Daha sonra etkinliğe katılanlar Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde birlikte halay çekti.



Görüntü Dökümü



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Protokol üyelerinin Nevruz ateşini yakması



Yakılan ateşin üzerinden atlanması



Vatandaş polis asker halay çekmesi



Genel Detay



Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,



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Bakan Yardımcısı Yerlikaya: Bu seçim bir milat olsun



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Şırnak ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Hizmetlerimizle, birlikteliğimiz ile tamamen seçimden sonra da burada beraber olacağız. Bir olacağız. Buna inanın. Bu seçim bir milat olsun" dedi.



Şırnak'a çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Vali Mehmet Aktaş, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Ali Recep Er ile birlikte Kaymakam Çeşmesi köyünü ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bakan Yardımcısı Yerlikaya, şunları söyledi:



"Bizim hedefimiz bölmek, parçalamak, ayrıştırmak değil. Hedefimiz bugün olduğu gibi, devletimizin tüm imkan ve kaynaklarını Şırnak'ımıza, memleketimize, beldelerimiz aktarmak ve kaynakları önünüze sermektir. Bunu bugün valimiz kanalıyla, değişik kurumlar kanalıyla yapıyoruz. Ama biz diyoruz ki; gelin bir olalım, birlik olalım. Aramıza nifak tohumu atanlara, fitne atanlara, birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım. Kalben yaklaşalım, birbirimizi sevelim. Cumhur İttifakı'nı diriltelim, beraberce yolumuza devam edelim. 31 Mart seçimlerine baktığınızda bugün sadece bir belediye seçimi değildi, belediyeyi oylamayacağız. Biz Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Afrika'daki mazlumları da oylayacağız. Bugün mazlumların umudu bir Cumhurbaşkanı var. Bugün nerde bir mazlum varsa, mazlum için ağlayan, mazlum için dertlenen bir Cumhurbaşkanı var. Ben inanıyorum Şırnak'ta tarihinde olmadığı kadar bir oy oranı ile belediyemizi alıp, büyük hizmetlere talip olacağımızı ve sizlerinde bu teveccühü bizlere göstereceğinize inanıyorum."



BİRİLERİ KAPI ARKALARINDAN FİTNE ÜRETİYOR



31 Mart seçimlerinin milat olması için çağrıda bulunan Yerlikaya, "Biz buraya sadece seçim sürecinde gelmeyeceğiz. Hizmetlerimizle, birlikteliğimiz ile tamamen seçimden sonra da burada beraber olacağız. Bir olacağız, buna inanın. Bu seçim bir milat olsun. Hep denediniz, denendi. Gelin, ışıkları yakalım. Aydınlanalım. Gelin beraber güçlenelim. Bakın fitne kol geziyor. Birileri kapı arkalarında fitne üretiyor. Hizmet üretemeyen, fitne üretir. Bugüne kadar hangi hizmetini gördünüz malum yapıdan. Sizi sömürüp kime hizmet ettikleri belli olmayan kişilerin ardından gitmeyin. Bakın geçmişteki gibi değil. Artık hiçbir şey geçmişteki gibi değil. Korku dünyası yok. Biz sırtımızı devletimize verip yolumuza devam edelim. Allah'ın izni ile bize hiçbir şey olmaz. Efendim. tehdit edeceklermiş. Buyurun buradayız. Alnımız açık imanla duruyoruz. Hiç kimseden korkumuz yok. Sizlere hizmetkar olamaya talibiz. Yakın ışıkları, beraberce coşalım. Korkmak yok. Adamların işi fitne. Kapalı kapılar ardında oturup akşama kadar fitne üretmek. Bir Kürt vatandaşımızın çocuğu zarar gördüğünde bir Cumhurbaşkanımızın düştüğü hallerine bakın. Bir de onların hallerine bakın. ya öyle bir dertleri yok. Onların bir vatandaşımıza hizmet edeyim dertleri yok" diye konuştu.



Köyde vatandaşlarla birlikte yemek yiyen Bakan Yardımcısı Yerlikaya, daha sonra Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yerlikaya, Vali Mehmet Aktaş ile makamında bir süre görüştü.



Görüntü Dökümü



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Köyden görüntü



Bakan Yardımcısı Hamza YErlikaya'nın köye gelişi



Bakan Yardımcısı Yerlikaya'nın konuşması



Şırnak Valiliği ziyareti



Genel ve Detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 684 MB



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,



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Emine Erdoğan: Hedefimiz engellilerin ihtiyaçlarının karşılamasını sağlamak



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep'te yeni açılan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde engelliler ve aileleriyle bir araya gelen Erdoğan, "Hedefimiz, halihazırda destek alamayan engelli bireylerin, eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamakö dedi.



Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 bin 824 metrekare alana yaptırılan engelliler için özel eğitim ve terapi bölümleri, fizik tedavi alanları ile meslek atölyeleri bulunan Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti.



Merkezde bir araya geldiği engellilere hitap eden Emine Erdoğan, vatandaşların sorunları çözüme kavuşunca mutluluk duyduklarını ifade etti. Emine Erdoğan, şunları dedi:



"Gaziantep ilimizde kayıtlı 109 bin 355 engelli bireyin olduğunu biliyoruz. Bunlardan yalnızca 10 bin 855 kişi çeşitli özel merkezlerden hizmet alıyor. Hedefimiz, halihazırda destek alamayan engelli bireylerin, eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak. Bu hedefe eksiksiz ulaşacağımızdan ve yüzlerde hiç eksilmeyecek tebessümler oluşturacağımızdan en ufak bir kuşkum yok. Bu merkezde, her biri kendi alanında uzman profesyoneller var. Farklı engel gruplarına dahil vatandaşlarımız için özel eğitim, fiziksel rehabilitasyon, psikolojik danışmanlık veriyorlar. Bununla birlikte, engelli bireylerin ailelerine de destek oluyorlar. Eğitim ve seminerler vermek suretiyle ailelerimizin karşılaştıkları güçlükleri ortadan kaldırmayı amaçlıyorlar. Biz Türkiye olarak büyük bir aileyiz. Vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyor, sorunlar çözüme kavuşunca mutluluk duyuyoruz. Tüm bu icraatlar 'Engelsiz Kent Gaziantep' kimliği ile birebir uyuşuyor. Tarihi mirası, kültürü ve mutfağı ile dünyanın sayılı güzelliklerinden biri olan Gaziantep'in ruhuna da çok yakışıyor. Son günlerde belediyelerimiz arka arkaya birbirinden modern ve profesyonel merkezleri hizmete soktu. Hepsi engelli vatandaşlarımızın gerek sosyal yaşamda, gerekse meslek hayatında daha fazla yer alması için. 2002'den beri hükümetimiz, engelli bireylerin yaşamın tüm alanlarında aktif rol almaları için büyük icraatlar yaptı. 17 yılda 55 bine yakın engelli memur istihdam edildi. Özel sektörde engelli kişilerin istihdam edilmesi için teşvikler başlatıldı."



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise asıl engelin insanın zihninde olduğunu vurgulayarak, "Bu ülkenin önündeki engelleri kaldırarak devam edeceğiz. Bugün Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü. Aşık Veysel'i Ankara'ya almayan zihniyet vardı bu ülkede. İşte asıl engelli kafa bu kafaydı. İşte zihniyetlerden ülkemizi kurtardıkö diye konuştu.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise engellilerin mükerrer rapor sorununu çözdüklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Engellilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi, birçok mükerrer raporların olmasıydı. Bu sorunu da çözdük. İnşallah bundan sonra tek raporla birçok hizmete ulaşabilecekler. Engelli memur istihdamı içinde dünyada ilk kez ülkemizde 2012 yılında E-KPSS'yi başlattık. Engelli memur sayısı 2002'de 5 binken, şimdi 10 kattan fazla artarak 56 bin kardeşimizi şu anda kamuda istihdam ediyoruz. Özel sektör iş birliği ile 'İşe Katıl Hayata Atıl' projesini başlattık. Engelli İşkoçluğu uygulaması ile yaklaşık bin engellimize sürdürülebilir istihdam sağlıyoruz. Engellilerimize girişimcilik için 50 bin lira hibe veriyoruz. İnşallah bu merkezde büyük bir başarının kapısı olacak. Biz bu çalışmalarla engelli kardeşlerimizin ve ailelerimizin daha rahat bin yaşam sürmesini istiyoruz."



Görüntü Dökümü



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Merkez ziyaretine katılanlar



Emine Erdoğan'ın konuşması



Abdulhamit Gül'ün konuşması



- Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması



Ziya Selçuk'un konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 752 MB



Haber-Kamera: Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ- GAZİANTEP-DHA)



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Oğulları tarafından öldürülen çift son yolculuğuna uğurlandı



Mersin'in Toroslar ilçesinde, cinnet getiren oğulları tarafından öldürülen Gaffar Demirci (60) ile Aynizılha Demirci'nin (55) cenazeleri sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Katil zanlısı Selim Demirc'nin (33) ise sorgusu sürüyor.



Olay, dün akşam saatlerinde Toroslar ilçesine bağlı Toroslar Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıda bir kavgaya karıştığı iddia edilen Selim Demirci, elinde bıçakla girdiği evde anne ve babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selim Demirci, önce annesini Aynizılha Demirci'yi ardından da babası Gaffar Demirci'yi bıçakladı. Evden yükselen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Selim Demirci olayda kullandığı bıçakla yakaladı.



Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Mersin Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından çifti yakınları tarafından Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Demirci çifti sevenlerinin gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.



Bu arada, gözaltına alınan Selim Demirci'nin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürürken, çiftinin diğer oğlu Yunus Demirci'nin ise geçen yaz intihar ettiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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-Tabut getirilirken



-Cenaze namazı için saf tutanlar



-Tabutların görüntüsü



-Dua edilirken



-Çiftin tabutu taşınırken



(BOYUT: 196 MB) (SÜRE: 1,44 DK)



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



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Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı



Balıkesir'ın Erdek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.



'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında dava açılan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı hakkında yerel mahkemenin verdiği 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası, Yargıtay tarafından da onandı. Sarı, bu nedenle İçişleri Bakanı tarafından görevinden alınırken, kararın infazına 18.03.2019 tarihinden itibaren başlandı. 'Millet İttifakı'nın Erdek Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Sarı ile ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek.



Açıklama yapan Başkan Hüseyin Sarı, seçilmesine engel bir durumunun olmadığını savunup, belediye başkanlığı adaylığının sürdüğünü söyledi. Tepkisini de dile getiren Sarı, "Aslında, bana verilen bu cezanın, seçim sonrasına ertelenmesi gerekirdi. Çünkü her meslekte işleyen süreç böyleydi, ama iş bana gelince bu uygulama gerçekleşmedi" dedi. Sarı, şu açıklamayı yaptı:



"28.03.2014 tarihinde, Erdek'te düzenlediğim bir mitingde, o zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bir dil sürçmesi sonucunda bir sözcük kullanmışım. Bir kastım yoktu ve sehven kullanılmış bir sözdü. Sayın Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanı olduğunda herkese açtığı davaları geri almasına karşın benim davamı geri çekmedi. Açılan davada Erdek'teki yerel mahkeme bana 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Yargıtay da bu kararı 06.12.2018 tarihinde onayladı."



31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar Erdek Belediye Başkan Vekili olarak İbrahim Beyoğlu'na görev verdiğini belirten Sarı, "31 Mart'ta CHP ve İYİ Parti'den oluşan 'Millet İttifakı'nın Erdek Belediye Başkan adayı olarak seçime katılması konusunda önünde hiçbir engel yok" dedi.



Haber: Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir)

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