Dha Yurt Bülteni -11

Kılıçdaroğlu: Ne yılarız, ne korkarız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizleri tehdit ediyorlar, istedikleri kadar tehdit etsinler, ne yılarız, ne korkarız. Biz Kuvay-i Milliye ruhunu taşıyan insanlarız. Biz yedi düvelin önünde boyun eğmedik, size de eğmeyeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu: Ne yılarız, ne korkarız







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizleri tehdit ediyorlar, istedikleri kadar tehdit etsinler, ne yılarız, ne korkarız. Biz Kuvay-i Milliye ruhunu taşıyan insanlarız. Biz yedi düvelin önünde boyun eğmedik, size de eğmeyeceğiz" dedi.



Ankara'dan özel uçakla Gürcistan'ın Batum Havalimanı'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karayolu ile Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek Artvin'e geldi. Valilik tören alanında düzenlenen mitingde partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, Artvin'e her gelişinde sıcak kanlı insanlarla karşılaştığını belirterek "Artvinli olmak aslında bir ayrıcalıktır. Dünyanın en güzel, Türkiye'nin en güzel bir doğasında yaşıyorsunuz. Dağlarıyla, tepeleriyle, yaylalarıyla, ormanlarıyla olağanüstü güzel. Ayrıcalıklı olmanızın nedeni de bu yeşilliğe sahip çıkmak için katıksız bir mücadeleyi sonuna kadar yürütmenizdir. Cerattepe'yi sadece siz değil Türkiye unutmadı. O mücadeleyi unutmadı. Onun ne kadar önemli bir mücadele olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama sonuçta bu güzel doğada yaşıyorsunuz, nefes alıyorsunuz, bu güzel doğada inşallah yeni belediye başkanımız sizlere hizmet verecek" dedi.



'ŞEHİTLER ONURUMUZDUR, GURURUMUZDUR'



Bu bölgeye geldiğinde hatırladığı bir şey daha olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şavşat'tan Ardanuç'a giderken terör örgütünün saldırısına uğradım. Bir erimiz şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyorum ona. Şehitler bizim onurumuzdur, gururumuzdur. Onları anmak, yad etmek hepimizin ortak görevidir. Çünkü onlar biz evlerimizde rahat uyuyalım diye, bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında gezelim diye hayatlarını feda ediyorlar. Şehitler o açıdan 82 milyonun kucakladığı değerlerdir. O değerler bizim tarihimizin, bizim insanlığımızın bize verdiği ortak değerlerdir. Kuşkusuz güvenlik görevlileri de bu bağlamda çok önemlidir. Bizim burada bir arada olmamızın, en azından birlikte olmamızın güvenliğini sağlayan polis kardeşlerimiz var. Onlar halkın polisi oldukları sürece benim başımın üstünde yerleri vardır. Onların bir sorunu var 3600 ek gösterge sorunu. Her gittiğim yerde söyledim. 'Bunu yapacağız' dedim. Öğretmenlerimize, hemşirelere de, din görevlilerine de 3600 ek gösterge verilmesi için sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.



'8 MİLYONA YAKLAŞAN İŞSİZİMİZ VAR'



Bir evde işsiz varsa o evde huzur olmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"8 milyona yaklaşan işsizimiz var. Gencecik fidan gibi çocuklarımız işsiz. Şu soruyu sorabilirsiniz bu çocuklar niye işsiz? Artvin'de iş bulamayıp da İstanbul'un büyük kentlerin varoşlarına gidip 'Acaba iş bulabilir miyim' diye gezinen gençlerimiz var. Niye gidiyorlar oraya? Burada iş olsa çalışmayacak mı? Çalışacak. Soru şu; 17 yıldır tek başına Türkiye'yi yönetiyorlar. Özellikle geçmiş seçimlerde AK Partiye oy veren kardeşlerime seslenmek istiyorum. 17 yıl bunları omuzlarında taşıdın. Şöyle bir düşünün 17 yıl öncesine gidelim. 2002. seçimi kazandılar. 17 yılda 2 trilyon dolar vergi toplandı. Hiçbir hükümetin cumhuriyet tarihinde toplayamadığı vergilerden daha fazla vergi topladılar. 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar. Şeker fabrikası, kağıt fabrikaları, bankalar ne varsa sattılar. 500 milyar dolar da devleti borçlandırdılar. Soru şu; bütün bu paralar nereye gitti? Ben bu soruya özellikle AK Parti'ye oy veren değerli kardeşlerime soruyorum. Geçmişte gittiler ve oy verdiler sorumu onlara yöneltiyorum. Aldığımız nefes dışında her şey vergiye tabi. Peki niye vergi öderiz? Vergi öderiz ki devlet bir planlama yapsın. Fabrikalar kurulsun, sosyal destekler yapılsın, fındık, çay üreticisi şu veya bu şekilde mağdur olmasın. Vergi öderiz ki Türkiye üretsin, Türkiye'nin üretimde şanı dünyaya yayılsın. Peki bütün bunlar olunca ne olur işsizlik olmaz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 8 milyona yaklaşan işsizizimiz var. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte sandığa giderken 'Artık yeter' demeniz lazım" dedi.



'ARTVİN ASLANLARIN YATAĞIDIR'



2014 yerel seçimlerinde Artvin Belediyesi'ni kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları dedi.



"Bana gazeteciler, televizyoncular sordu. 'Beni en çok üzen Artvin Belediyesi'ni kaybetmiş olmaktır' dedim. Çünkü Artvin, aydın insanların, çalışkan insanların, haksızlığa direnenlerin, yeri geldiğinde de hesap soranların kentidir. Artvin sıradan bir vilayet değildir, Artvin aslanların yatağıdır. Yeşil doğanın içinde yaşayanların kentidir. Artvin bir dayanışma kentidir. Yeşile, doğaya sahip çıkanların kentidir. Bu yüzden çok üzüldüm. İnşallah o üzüntümüzü geri alacağız. Siz de takipçisi olacaksınız, ben de takipçisi olacağım. Kazandığımızda asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Kesinlikle olacak. 1 Ocak'tan, nisan ayına kadar olan farklar da ödenecek. Hiçbir işçi siyasi görüşü ve fikirleri nedeniyle işinden atılmayacak. Herkesin işi, aşı olacak. Artvin huzurun başkenti olacak. Bunlar benim temel arzularım."



'NE YILARIZ, NE KORKARIZ'



Huzur olmasını arzuladığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Seçim yapıyoruz, sanki savaşa gidiyoruz. Her türlü iftirayı atıyorlar, insanda insaf ve ahlak olur. PKK saldırısına uğrayan benim, suçlanan benim. Sana mı saldırdı? Bana saldırdı. Biz güçlüyüz, çünkü biz haklıyız ve inançlıyız. Biz insanımızı severiz çünkü, haklıyız. Biz komşusu aç yatarken, tok yatanlardan değiliz. Belediye başkanımızın da bu felsefeyle hareket etmesini istiyoruz. Bizleri tehdit ediyorlar, istedikleri kadar tehdit etsinler, ne yılarız, ne korkarız. Biz Kuvay-i Milliye ruhunu taşıyan insanlarız. Biz 7 düvelin önünde boyun eğmedik, size de eğmeyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Kılıçdaroğlu karşılama



Miting detaylar



Haber-Kamera: Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR ARTVİN-DHA



==============



Akşener: Korkacağım bir kul yok; isteyen hapis eder







İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cenabıhakk'ın dışında korkacağım bir kul yoktur. İsteyen hapis eder, isteyen vurdurur. Eğer Cenabıhak bana bir musibet nasip etmişse, bu musibet için de birilerini vesile kılacaksa, hoş gelmiş sefa gelmiş. Ben, 'Nefes ne bir an evvel ne bir an sonradır' anlayışına inanmışımdır" dedi.



Partisinin Niğde Belediye Başkan adayı Mümin İnan'a destek vermek için kente gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde, 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edip, ailesine başsağlığı diledi. Akşener, ardından Bor ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, çay bahçesinde ilçe sakinleriyle sohbet etti.



Daha sonra Niğde yeni çarşıda düzenlenen mitingde konuşan Meral Akşener, "Sert dil ne diye soracak olursanız; ekonomi berbat, işsizlik had safhada, tarım çöktü, EYT'lilerin durumu kötü, işsiz gençler umutsuz halde, çiftçinin durumu rezalet, patateste geçen sene döktünüz bu sene biraz para edecek oldu, şimdi Tarım ve Orman Bakanı çıktı, patates ekmeyi 142 bin dönümde, 25 ilde yasakladı. Bunları konuşturmamak için, sizin dertleriniz kamuoyunda konuşulup bu dertlere çare olunmasının üzerinde durulmasın diye bu sert dil her gün artarak devam ediyor. Bir haftamız kaldı. Bir haftanın sonunda bir karar vereceksiniz. Elbette size buradan sesleniyorum; Mümin İnan'a oy istemek için geldim" dedi.



'BU SEÇİMİN DÜŞMAN KUVVETİ BENİM'



Kendisinin 'Nefes ne bir an evvel ne bir an sonradır' anlayışına inandığını kaydeden Akşener, şunları söyledi:



"Bu seçimin düşman kuvveti benim. Bana önce; 'bu kadın', sonra 'bayan', arkasından 'güya hanımefendi' sözleriyle hitap etti. Bu sözleri hanımlarımızın ferasetine emanet ediyorum. Cenabıhakk'ın dışında korkacağım bir kul yoktur. İsteyen hapis eder, isteyen vurdurur. Eğer Cenabıhak bana bir musibet nasip etmişse, bu musibet için de birilerini vesile kılacaksa, hoş gelmiş sefa gelmiş. Ben, 'Nefes ne bir an evvel ne bir an sonradır' anlayışına inanmışımdır."



Mutsuz olan çocukların üreten belediyeciliğe üreten Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu kaydeden Akşener, şöyle konuştu:



"Artık sizin isteme vaktinizdir. Emeklilikte yaşa takılanların durumunu Meclis'e getirdik, EYT'lilere 'türedi' dedi. Çünkü artık seçmen de velinimet değil, 'nasıl olsa ne istiyorsam yerine getiriyor'. Çiftçi 6- 6,5 liraya mazot kullanıyor ama maalesef yatlar ÖTV'siz kullanıyor. Bütün bunlara baktığınız zaman tarımda üreten bir Türkiye'nin, 4 yıllık üniversite mezunu olup iş bulamadığı için mutsuz olan çocukların üreten belediyeciliğe üreten Türkiye'ye ihtiyacı var. Bunun yapılabilmesi için 31 Mart'ta Niğde'de kulağı çekeceksiniz. Kadınlara sesleniyorum; anne terliğini atabilirsiniz."



Görüntü dökümü



------------------------



-Meral Akşener'in Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmesi



-Bor İlçesinde vatandaşları selamlaması



-Miting alanından görüntü



-Meral Akşener'in konuşması



-Detay görüntüler



SÜRE: 04'56" BOYUT: 327 MB



Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,



======================



TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, dışarıdan izaha sokulacak ülke değil



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye dışarıdan izaha sokulacak, bu sınırların dışından kendisine yön verilecek bir ülke değil. Türkiye'yi böyle bir formattan çıkarttık" dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından düzenlenen yemekte sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Şentop, burada yaptığı konuşmasında Türkiye ve dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Türkiye dışarıdan izaha sokulacak, bu sınırların dışından kendisine yön verilecek bir ülke değil. Türkiye'yi böyle bir formattan çıkarttık. Türkiye bu şekilde tehditlerle yaklaşmaya çalışanlara, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlara gereken dersi daha öncede verdi, her zaman veririz. Bugün Türkiye kararlı, görüşü, tavrı merak edilen bir ülke haline geldi. Bu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oldu. Cumhurbaşkanımız bütün uluslararası toplantılarda Türkiye'nin görüşlerini sözünü sakınmadan çok açık bir şekilde net bir şekilde söylüyor. Mazlumlardan yana tavrını çok açık bir şekilde koruyor. Dünya barışını sağlayacak önerileri açık bir şekilde başta BM'de olmak üzere bir çok yerde dile getiriyor" dedi.



Birleşmiş Milletler'in tutumunu eleştiren Şentop, "Birleşmiş Milletler, 2'inci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş bir kuruluş. Kuruluş amaçları arasında en önemli mesele dünya barışını sağlamak, İsrail, Filistin meselesini çözmek. Kurulduğu tarihten bu yana kadar 60 yıldan fazla bir zaman geçti. Bu süre içerisinde bu iki sorunla ilgili dünya barışının ve Filistin meselesinin çözümünde hiç bir mesafe elde edilemedi" dedi.



Dövizdeki yükselişe değinen Şantop, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:



"Dikkat ederseniz normalde Türkiye'de para piyasaları mesai saatleri içerisinde çalışıyor. Sabah başlıyor akşam 17.00'dan önce kapanıyor, piyasalar Türkiye'de. Dün dövizde bir yükselme başladı. Ne zaman başladı saat 18.00'den sonra. Yani Türkiye'deki para piyasaları kapandıktan sonra başladı. Nasıl yükseliyor bu fiyat? Türkiye dışındaki piyasalardan, o saatlerde açık olanlar Londra başta olmak üzere Amerika'daki piyasalar açık olan piyasalardan Türk parasıyla ilgili işlemler yapılıyor. Dövizle ilgili Türkiye'den alım satım talimatları veriliyor, işlemler yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi içinde dövizle ilgili bir hareket yok, çünkü piyasalar kapalı. Türkiye dışındaki piyasalarda döviz kuruyla ilgili fiyatı yükseltecek bir takım işlemler, işte buna manipülasyon dediğimiz şey bu. Döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılmaya başlandı. Tatil günlerinde piyasalarla ilgili bir oynaklık oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun sebebi nedeni, çok açık bir şekilde önümüzdeki günlerde Türkiye'deki seçimlerdir. Buna yönelik olarak bir manipülasyon yapılmaya çalışılıyor."



Konuşmanın ardından Ergene Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Soner Er, günün anısına Şentop'a hediye takdim etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Salondan görüntü



-TBMM Başkanı Şentop'un salona gelişi



-Şentop'un konuşması



-Hediye takdimi



-Genel ve detaylar



Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),-



==================



Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'daki terörist ve zihniyet yalnız değildir (3)



ÇAVUŞOĞLU, BÜYÜK ALANYA YÜRÜYÜŞÜ'NDE 3,5 KM YÜRÜDÜ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın düzenlediği Büyük Alanya Yürüyüşü'ne katıldı. Alanya Öğretmenevi önünde başlayan yürüyüşe, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı AK Parti'li Menderes Türel, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Alanya Belediye Başkanı ve başkan adayı Adem Murat Yücel, çok sayıda vatandaş katıldı. 3,5 kilometrelik yürüyüşe bazı vatandaşlar da atlarıyla katıldı. İlçedeki turistler ise yürüyüşe katılanların fotoğrafını çekti.



ADEM MURAT YÜCEL'E DESTEK İSTEDİ



Kalabalığın yürüyüşü, Alanya İskelesi'nde son buldu. Burada vatandaşlara seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyalıların vatansever olduğunu belirterek, her zaman şehit olmaya hazır olduklarını kaydetti. Alanyalıların 17 yıldır bu ülkeye hizmet edenlere sahip çıktığını vurgulayan Çavuşoğlu, Alanya'yı hak ettiği yere birlikte götüreceklerini söyledi. AK Parti hükümetinin Alanya'ya yönelik projelerini anlatan Çavuşoğlu, Adem Murat Yücel'in projelerinin de yerinde olduğuna dikkati çekti.



'ALANYA KARARINI VERMİŞ'



Atatürk'ten geçinen CHP'liler olduğunu savunan Bakan Çavuşoğlu, CHP'li adayların çamur siyaset yaptığını ileri sürdü. Alanyalıların çalışana oy vereceğini kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, "Alanya'yı seven herkes Adem Murat Yücel diyor. Yürüyüşte gördüm ki Alanya kararını vermiş, bu iş bitmiş diyor. Beklentilerin farkındayız. Antalya'nın evladı olmaktan gurur duydum" dedi.



'BÖCEK MAL BEYANINI AÇIKLAYACAK MI?'



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise siyasetin değil hizmetlerin yarışmasını istediklerini söyledi. CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in Alanya ilgili bir şey açıklamadığını iddia eden Türel, "Bunların projelerle alakası yok. Türkiye'de soruşturma izni verilmeyen ve hakkında dava açılmayan birkaç belediye başkanından biriyim. Böcek, bana hesap soracakmış, isteğin yerde istediğin zaman karşıma çık. Dürüst, delikanlı şeffaf olacağız. Mal beyanımı internet siteme koydum. Böcek acaba mal beyanını açıklayacak mı? Bizim gizli saklımız yok. Projelerinin yarısı benden aşırma" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------



Yürüyüş detay



Bakan Çavuşoğlu detay



Yürüyenler detay



Atlardan detay



Fotoğraf çeken turist



Miting alanı detay



Vatandaşlar detay



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması



Başkan Türel konuşması



Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA)



===========



Bakan Kasapoğlu, spor kulüplerini ziyaret etti (2)



MARMARİS'TE AMATÖR TAKIMLARIN MAÇINI İZLEDİ



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Menteşe ilçesindeki programının ardından helikopterle Marmaris ilçesine geldi. AK Parti Marmaris belediye başkan adayı Serkan Yazıcı'ya ait 5 yıldızlı otelde partililerle görüşme yapan Bakan Kasapoğlu, buradan ilçe merkezindeki şehir stadyumuna geçti. Tribünde bir partilinin 2 yaşındaki Hamza adlı çocuğu kucağına alan Bakan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerinden Beldibi Spor U-11- Datça Spor 1923 U-11 futbol karşılaşmasını izledi. Maç sonunda sahaya giren Bakan Kasapoğlu, futbol takımları oyuncuları ve hakemlerle sohbet etti, sporculara futbol topu hediye etti.



Şehir stadyumunda genç sporcuları yanına alarak basın açıklaması yapan Bakan Kasapoğlu, "Buraya gelme amacımız, Marmaris'in spor komplekslerini yerinde incelemektir. Bulunduğumuz şehir stadyumunu gözden geçirdik. Marmaris'imize yakışan bir tesis değil. Marmaris'e yakışan bir şehir stadyumu projemiz çok güzel olacaktır. Yapacağımız bu uluslararası organizasyonlara hitap edecek tesislerimizde çok iyi sporcu gençler yetiştireceğiz. Ayrıca mahallelerde havuz ve spor tesislerimizi hayata geçireceğiz. Bizim tek isteğimiz yeter ki gençlerimiz mutlu olsun. Yaptığımız spor tesislerimizde gençlerimizi mutlu gördükçe hizmet etmek için daha çok çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sporcu ve sporculara çok büyük önem vermektedir. Türkiye'nin birçok şehrinde uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak tesisler yaptık. Marmaris'in spor tesisleri ile ilgili eksikliklerini biliyoruz. Yerinde yaptığımız incelemeler sonucunda projeler hazırlandı. Bu tesislerimiz tamamlandığında, Marmaris'imizi Türkiye'nin ve dünyanın spor merkezi haline getireceğiz. Bu tesislerimizi Muğla ve il ve ilçelerinde yayınlaştıracağız. Muğla spor şehri olacaktır" dedi.



Konuşmasının ardından hakemlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, futbol topuyla basın mensuplarıyla kısa süreli paslaştı. Bakan Kasapoğlu, buradan Beldibi Mahallesi'ne gidip, uluslararası spor kompleksi yapılacak alanı inceledi. Bakan Kasapoğlu, inceleme sonrası tekrar AK Parti Marmaris belediye başkan adayı Serkan Yazıcı'ya ait otele geçti. Bakan Kasapoğlu'nun partililerle toplantı yapacağı öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Bakan Kasapoğlu'nu partililerin Marmaris şehir stadyumunda karşılaması



Bakan Kasapoğlu'nun tribünde kucağında 2 yaşındaki Hamza isimli çocukla maç izlemesi



Bakan Kasapoğlu'nun sporcuları yanına alarak basın açıklaması yapması



Sporcu ve hakemlerle hatıra fotoğrafı çektirip futbol topu dağıtması



Bakan Kasapoğlu'nun basın mensuplarıyla paslaşması



Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),



=========================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Selahattin Demirtaş: Batıda CHP ve İYİ Parti'nin Adaylarını Destekleyeceğiz

Türkiye'yi Uyaran Türk Eski Büyükelçinin Skandal Sözlerine Beştepe'den Anında Yanıt Geldi

Katar Emiri'nden, Türkiye'ye 15 Milyar Dolarlık Yatırım

Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek"