Dha Yurt Bülteni -11

Aksaray'da ısı yalıtım malzemesi deposunda yangın (2)ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ Aksaray'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda yangın çıkan yangında, alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü.

Aksaray'da ısı yalıtım malzemesi deposunda yangın (2)



ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ



Aksaray'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda yangın çıkan yangında, alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü.



Müdahaleler sırasında dumandan etkilenen 1 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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İtfaiyenin müdahalesi



Alevlerden detay



Genel ve detay



Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))



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Göçmen kaçakçılığından yakalananlar arasında polis ve imam da var



Hatay'da resmi belgede sahtecilik yaparak göçmen kaçakçılığı yapan 14 kişilik çete çökertildi. Gözaltına alınanlar arasında cami imamı ve polis memurunun da olduğu öğrenildi.



Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu vatandaşlara 500 dolar karşılığında sahte evrak, kimlik ve geçici izin belgeleri düzenleyen kişilere yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 4 aylık teknik takibin ardından yapılan operasyonda aralarında polis memuru M.S. ve cami imamı olduğu belirtilen M.D.'nin de bulunduğu Suriye uyruklu M.A., M.S. ve Türk vatandaşı M.S., A.K., S.A., A.D., İ.G., M.S., M.M.A., M.B., M.A. ile A.D. gözaltına alındı. 14 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet mühür basımında kullanılan metal parça, 1 adet mühür yapımında kullanılan metal parça, Suriye uyruklu şahıslara ait kimlik yapımında kullanılan fon kağıtları, 2 adet hard disk, 7 adet cep telefonu ile bunlara ait 8 adet sim kartı, 1 adet flash bellek, sahte olduğu değerlendirilen kimlik kartları ile bunların yapımında kullanılmak üzere evrak ve dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.



Görüntü Dökümü



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Operasyon kapsamında ele geçirilen materyallerden genel ve detay görüntüler



SÜRE: 01.10 BOYUT: 135 MB



Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,



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Bursa'da eylem hazırlığındaki 15 DGH mensubu adliyeye sevk edildi



Bursa'da Terörle Mücadele Polisi tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan PKK/KCK'nın şehir ve gençlik yapılanması DGH üyesi olduğu tespit edilen 15 kişi adliyeye sevk edildi.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmada, örgütün şehir ve gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketi'ne mensup şüphelileri tespit etti. Bursa'nın merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 14 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler 15 şüpheliyi gözalıntına aldı. Evlerde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal ve PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait örgütsel içerikli yayınlar ele geçirildi. Örgüt üyelerinin eylem yapmaya yönlendirdikleri ve çeşitli eylem hazırlığında oldukları öğrenildi. 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



Süre: 0.25. Boyut: 48 MB



Haber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,



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Hayati Yazıcı: ABD'nin Golan kararıyla ilgili dünya teyakkuz halinde



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararını imzalamasına tepki göstererek, "ABD bütün yerleşik kuralları yok sayarak İsrail'in saldırısı ile eş zamanlı biçimde 67'deki işgalde, işgal edilmiş toprakların 'İsrail toprağı olduğunu onaylıyorum' diye çok aymazca bir tasarrufta bulundu. Bunun meydan okurcasına icra edildiğini gördük. Bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Dünya büyük bir teyakkuz halindedir" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanları ile bir araya geldi. Toplantıya, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, AK Parti Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin, esnaf odaları başkanları ve üyeleri katıldı.



Toplantıda açılış konuşması yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy, Rize esnafına hizmet ettiklerini belirterek, "Zaman zaman takıldığımız yerlerde siyasilerin desteğini talep ediyoruz. Bu noktada milletvekillerimiz ildeki siyasi temsilcilerimiz sağ olsunlar destek veriyorlar. Hep beraber ilimizin daha yaşanabilir bir il olması için gayret içerisindeyiz. Burada bugün bütün il, ilçe oda başkanlarımızla bir aradayız. Mevcut sorunlarımızın çözümü ile ilgili fikir alışverişinde bulunacağız" dedi.



'İSTİŞARE İÇİN BURADAYIZ'



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da esnafın işini iyi yapan ve ehil insan olduğunu vurgulayarak, "Esnaf toplumla en iyi iletişimi olan kesimdir. Biz Ak Parti olarak esnaf kesimini hiçbir zaman göz ardı etmedik. Süreçleri beraber paylaşarak yürüttük. Bugün de bunun için istişare için buradayız" diye konuştu.



ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararını imzalamasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Yazıcı şunları söyledi:



"Türkiye'de dünyada çok önemli olaylar yaşıyoruz. Dünya ölçeğinde yaşanan gelişmeler ülkemizi de etkiliyor. Gelişmelerle ilgili duruşumuzu da çıkıp deklare ediyoruz. Dün iki önemli olay yaşandı. Birincisi; Milli takımımız Eskişehir'de oynanan müsabakada Moldova'yı 4-0 yendi, bundan gururlandık. İkincisi ise dünya sulhunu tehdit eden yanı başımızda zaten karmaşa içinde olan Suriye ile ilgili gelişme oldu. ABD bütün yerleşik kuralları yok sayarak İsrail'in saldırısı ile eş zamanlı biçimde 67'deki işgalde, işgal edilmiş toprakların 'İsrail toprağı olduğunu onaylıyorum' diye çok aymazca bir tasarrufta bulundu. Bunun meydan okurcasına icra edildiğini gördük. Bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Dünya büyük bir teyakkuz halindedir. Biz Türkiye olarak değerlere önem veriyoruz. Türkiye'yi yönetirken ortak değerlerimiz var. 'Tek milletiz, tek vatanız, tek bayrağız' diyoruz, bunlar üzerinde siyaset yapılmaz. Bu çerçevede insan hakları beyannamesi var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Avrupa Birliği'nin oluşturduğu Kopenhag kriterleri var. Birleşmiş Milletlerin uygulamaları var. BM'nin, 67 savaşında işgal ettiği, halen işgalini sürdürdüğü Golan Tepeleri ile ilgili kararı yok mu? Pek çok kararı var, o işgalin haksız olduğuna. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin birisi de ABD ama ABD Başkanı bütün bunları görmezden gelerek 'bunu onaylıyorum, bunu haklı buluyorum' diyor. Bu kabul edilebilir bir şey mi? O yüzden başta Cumhurbaşkanımız ve insanlık, sesimizi yükselttik."



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE/RİZE, -



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81 ilin özelliklerini taşıyan 81 bayrak sergilendi



Düzce Namık Kemal İlkokulu tarafından '81 İlde Şanlı Bayrağım' projesi kapsamında düzenlenen sergide 81 ilden gelen ve geldiği ilin özelliği olan malzemelerle yapılan bayraklar sergilendi.



Namık Kemal İlkokulu tarafından '81 İlde Şanlı Bayrağım' projesi kapsamında Türk Bayrağı sergisi düzenlendi. Düzce şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinde halka açılan sergi 2 gün boyunca gezilebilecek. Sergide 81 ilden gelen ve o ilde ön plana çıkan malzemelerden yapılan bayraklar sergilendi. Rize'den gelen bayrak taze çay yaprakları ile yapılırken, Erzurum'dan gelen bayrak ise kadayıftan yapıldı. Oldukça ilgi çeken sergiyi gezen vatandaşlar öncelikle kendi memleketlerinden gelen bayrakları aradı. Sergiyi gezenlere de Türk Bayrağı rozeti hediye edilecek.



Sergi hakkında bilgiler veren Namık Kemal İlkokulu Müdürü Ali Kemal Ardıç, "Projemiz 81 ilde şanlı bayrağım projesi. Bu proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden gelen bayrakları sergilemeye başladık. Türkiye'nin 81 ilinden gelen bayraklar o illere özgü malzemelerle yapılarak bize gönderildi ve burada sergiliyoruz. Bizde sonrada Sakarya, Yozgat, Erzurum, Kayseri gibi illerde sırayla sergilenmeye devam edecek. Her ziyaretçi kendi ilinden gelen bayrağı arıyor. Çok değişik çalışmalar var. Örneğin Erzurum'un kadayıf çalışması olsun, Ordu'nun fındığı, Kilis'in zeytin çekirdeği gibi çalışmalar var. Çok dikkat çekiyor. Güzel tepkiler aldık. Sergimiz iki gün boyunca açık olacak. Herkesi bekliyoruz." dedi.



Görüntü Dökümü



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Bayraklardan görüntü



Sergiden görüntü



Sergiyi gezenlerden görüntü



Okul Müdürü Ali Kemal Ardıç ile röp ve detaylar



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



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