Dha Yurt Bülteni-11

Müdür yardımcısını, öğrencisi bıçaklayarak öldürdü (EK)1)DİSİPLİNE SEVK EDİLMESİNİ SORUN YAPMIŞGebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun aynı zamanda disiplin kurulu başkanı olduğu, ocak ayında F.Ç.

Müdür yardımcısını, öğrencisi bıçaklayarak öldürdü (EK)



1)DİSİPLİNE SEVK EDİLMESİNİ SORUN YAPMIŞ



Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun aynı zamanda disiplin kurulu başkanı olduğu, ocak ayında F.Ç.'nin arkadaşlarıyla yaşadığı tartışma sırasında küfür etmesi nedeniyle disipline sevk edildiği ve 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi. Bu olayın ardından F.Ç.'nin zaman zaman müdür yardımcısının odasının çevresinde görüldüğü, bugün de müdür yardımcısını elindeki bıçakla 6 kez bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.



KENDİNİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ



F.Ç.'nin olayın ardından yanına yanaşan bir öğretmeni bıçakla saldırmaya çalıştığı, daha sonra bıçağı boynuna dayayarak pencereye yanaşıp kendini öldürmekle tehdit etmeye çalıştığı, öğretmen tarafından ikna edildiği belirtildi. Olayın ardından bazı veliler okulun yanındaki pansiyona gelerek çocuklarını alıp evlerine götürdü.



ÖĞRETMENİ NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLMEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ



İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde uzmanlar eşliğinde ifadesi alınmaya çalışılan F.Ç. ise öğretmenini neden öldürdüğünü bilmediğini ileri sürdü. Soruşturma devam ediyor.



GEBZE-DHA



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2)YABANİ OT TOPLAMAYA GİTTİ, ÖLÜ BULUNDU



ADANA'da, boş araziye yabani ot toplamak için giden Ömer Kılıç'ın(57) cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Kılıç'ın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Sarıçam ilçesine bağlı Müminli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yol kenarındaki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine verilen adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, ağaç altında yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Üzerinden çıkan kimlik ile Ömer Kılıç olduğu belirlenen şahsın yanında yabani ot dolu çuval bulundu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Kılıç'ın kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile belirlenecek. Polis, soruştarma başlattı.



Görüntü Dökümü



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Cesedin üstü örtülü görüntüsü



Cesedin yanındaki torba



Olayı gören vatandaş ile röp.



Genel ve detay



SÜRE: 01'58" BOYUT: 219 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



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3)ARANAN FETÖ'CÜ AVM'DE YAKALANDI



HAKKINDA 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY'nin sözde Elbistan ilçesi imamı, eski öğretmen Mehmet Sezer, alışveriş merkezinde gezerken yakalandı. FETÖ/PDY'nin sözde Elbistan imamı ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen Mehmet Sezer, yargılandığı davada 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen Sezer'in, cezası Yargıtay'da kesinleşti. Bunun üzerine hakkında arama kararı verilen Mehmet Sezer'in ilçedeki bir alışveriş merkezinde olduğu belirlendi. Sezer, Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından AVM'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Mehmet Sezer, emniyete götürüldü.



Görüntü Dökümü



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Mehmet Sezer polisler arasında



Adliyeye alınması



Haber-Kamera: Ahmet AKSU-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB



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4)TARİHİ MEDRESE DUVARLARI 'SPREY BOYA' İŞGALİ ALTINDA



SİVAS'ta tarihi Buruciye Medresesi ile Şifaiye Medresesi duvarlarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile yazılan yazılar tepki çekti. Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, tarihe sahip çıkılması gerektiğini belirterek 'Bu acınacak bir cinnet durumudur" dedi.



Selçuklu Devleti hükümdarı 1'inci İzzettin Keykavus döneminde 1217 yılında yaptırılan ve döneminde hastaların tedavi edildiği ve aynı zamanda tıp tahsilinin de yapıldığı en önemli medreselerden biri olan Şifaiye Medresesi ile Selçuklu Sultanı 3'üncü Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde 1271'de yapılan ve fizik, kimya, astronomi eğitiminin verildiği Buruciye Medresesi'nin duvarlarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile yazı yazıldı. Benzer durumun eserler üzerinde sık sık gerçekleştiği öğrenildi. Yetkililer tarafından defalarca silinmesine rağmen tarihi eserlerin üzerine sprey boya ile çeşitli yazılar yazma alışkanlığının devam etmesi tepki çekti.



'BİR CİNNET DURUMUDUR'



Konu ile ilgili açıklama yapan ve uyarılarda bulunan Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, "Şehri imar ederken neslinizi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder. Bugün bununla karşı karşıyayız. Sevgili gençlere ve ailelerine anlam vermek mümkün değil. Neden kendi evlerinin içlerini boyamadıklarının cevabını versinler, sonra dönüp tarihi eserlerin duvarlarını neden boyadıklarının cevabını versinler. Bu acınacak bir durumdur. Bir cinnet durumudur. Bunlar bize emanettir. Biz bu emanetlere sahip çıkmak durumundayız. Nasıl bize kadar ecdadımız tarafından bin bir zorlukla getirildiyse, bugün hamd olsun durumumuz çok iyi. Her yeri onarmak ve restore etmek gibi bir şansa sahibiz. Bundan dolayı da yakın zaman içerisinde Buruciye Medresesi ile başlayacak restorasyonla bütün alan kamera sistemi ile kuşatılıp bunları yapanlar tespit edilecek. Ben bununla ilgili hem toplumumuzu hem de sevgili gençleri uyarmak istiyorum. Bu tarihe sahip çıkmak zorundayız" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Medreselerden görüntü



-Duvarlara sprey boya ile yazılan yazılar



-Vakıflar Müdürünün açıklaması



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



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5)BODRUM'A İLK CHARTER SEFERİ TEL AVİV'DEN



MUĞLA'nın Milas- Bodrum Havalimanı'na sezonun ilk charter uçağı, İsrail'in Tel Aviv şehrinden geldi. İsrail ve Filistin uyruklu 180 turist, kentteki otellere yerleşti.



Tel Aviv'den Milas- Bodrum Havalimanı'na gelen sezonun ilk charter uçağından inen İsrail ve Filistin uyruklu 180 tatilci, pasaport işlemlerinin ardından yolcu çıkışında karanfil ve lokum ikramıyla karşılandı. TÜRSAB Bodrum Yöre Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, daha önce normal seferler ile ilçeye turistlerin geldiğini, ancak ilk charter seferinin bugün gerçekleştiğini belirterek, "Tel Aviv'den gelen ilk charter seferimiz 180 misafirle geldi. İsrail ve Filistin kökenli turistler, Bodrum ve Marmaris'teki otellerine gidecekler. Nisan ayı boyunca İsrail'deki bayramdan dolayı Bodrum'a 22 charter seferi gerçekleşecek. Bodrum'a bu şekilde, yaklaşık 4 bin turist gelecek. Yaz aylarında ise haftada 4 seferle, bu charter seferleri Tel Aviv'den devam edecek" dedi. Öte yandan gelen turistlerin birçoğunun, geçen sezon da Bodrum'a gelen ilk charter seferinde yer aldığı belirtildi.



Görüntü Dökümü



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Gelen turistlerden görüntü



Turistlere karanfil verilmesi



Yüksel Aslan röp.



Haber- Kamera; Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),



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Sosyal medyadan kadınlara şantaj şüphelisi yakalandı (EK)



6)ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Samsun'da sosyal medya üzerinden attığı mesajlara yanıt vermeyen kadınlara, montajladığı fotoğraflarıyla şantaj yaptığı öne sürülen Emrah Çakın (39), polis sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkaldığı mahmece tutuklandı.



KOVALAMACA KAMERADA



Öte yandan şüphelinin, polis kovalamacası sonucu yakalanma anı da, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, yakalanacağı anlayan ve koşmaya çalışan şüpheliyi sivil polislerin yakaladığı görülüyor.



SAMSUN/DHA



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