Dha Yurt Bülteni-11

1)ÖĞRETMENİ SON YOLCULUĞUNA 25 BİN KİŞİ UĞURLADIKocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Necmeddin Kuyucu'nun (45) Türk Bayrağına sarılı cenazesi adının verildiği okulun bahçesine getirilirken, törene katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

1)ÖĞRETMENİ SON YOLCULUĞUNA 25 BİN KİŞİ UĞURLADI



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Necmeddin Kuyucu'nun (45) Türk Bayrağına sarılı cenazesi adının verildiği okulun bahçesine getirilirken, törene katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, şehidin babası Ahmet, annesi Melahat, eşi Gülay Kuyucu, oğulları Yiğit ve Alp, ablası Gülser Yılmaz ile yakınları ve çok sayıda eğitimci, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Tabutun başında şehidin ablası Gülser Yılmaz ve annesi Melahat Kuyucu fenalık geçirirken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.



BAKAN YARDIMCISI MUSTAFA SAFRAN: ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Hiç tahmin etmediğimiz ummadığımız hayalimizden geçmeyen şu yuvalarda olmasını hiç arzu etmediğimiz çok elim bir olayla karşı karşıyayız. Çok üzüntülüyüz ve üzüntümüzü anlatmak, sıkıntılarımızı gözyaşlarımızın pınar olan akışını anlatmanın hiç bir terimle açıklanamayacağını en iyi sizler biliyorsunuz. Maalesef bazı şeyleri izah etmek derinlemesine gitmek anlatmak çok zor. Bunu en iyi bizim eğitim camiamız anlar. Bazı şeyleri de anlatamıyoruz. Sıkıntı çektiğimiz, eksik bıraktığımız yerler var. Bu tür olayları önlemek sadece öğretmenlerin ve bu kurumların vazifesi değil. Anne babalara seslenmek istiyorum. Çocuklarınıza şefkatle, sevgiyle ve merhametle yaklaşınız. Eğer bu duyguları siz evlerinizde veremezseniz toplumların bunun üzerine katabileceği çok şey beklemeyin. Biz öğretmenler olarak o yavruları teslim aldığımızda elimizden gelen her gayreti gösteriyoruz. İlk iş sizde bitiyor. Sevginin aşamayacağı hiçbir duvar, engel yoktur. Bizden beklenen bu yavruları sevgiyle bağrımıza basmaktır. Bu şefkatli ellerimiz, merhametli ellerimizi, muhabbetli yüzümüzü de bu çocuklara gösterelim. Öğretmen arkadaşlarım demek ki öğretmenler acı anlarında sıkıntılı anlarında yan yana gelebiliyorlar. Bütün sendikalar, bütün öğretmen arkadaşlarımız hangi görüşten olursa olsun hepsi burada. Bu birlikteliği her zaman muhafaza etmenizi istiyorum. Biz milli eğitim olarak her şeyde temel olarak öğretmeni baz alıyoruz. Bu meslek dayanışmasını mutlaka her platformda sürdürmeyi canı gönülden istiyorum. Öğretmen her yerde güvenli kendini hissetmelidir. Birbirimize sarılalım ve birbirimizi kardeş bilelim. Sevgili öğrenciler, Türkiye'de bizim genel kültürümüzde bir ağabeylik kardeşlik kavramı vardır. Bugün siz şu okulda farklı anne ve babalardan oluşmuş olan büyük bir ailesiniz. Bunun farkında olmalısınız. Birbirinizi kucaklamanız ve kenetlenmeniz lazım. Kardeşlik bunu gerektiriyor. Bu noktalarda bizlerin de eksik yaptığı yerler vardır. Sizlerde kardeşliğinize sahip çıkın. Çok değerli Necmeddin kardeşim bir görev şehididir. Ben Milli Eğitim Bakanlığı adına kardeşimizin verdiği emeği helal ediyorum. Allah ondan razı olsun." dedi.



VALİ HÜSEYİN AKSOY: SEVİLEN BİR ÖĞRETMENİMİZDİ



Öğretmenin her kesim tarafından sevilen biri olduğunu söyleyen Kocaeli Vali Hüseyin Aksoy, "Öğretmenimiz Türkiye'nin birçok yerinde çalışmış sevilen bir öğretmenimizdi. Allah rahmet eylesin. Öğretmenimizin adını yaşatmak bizim görevimiz ve bu okulumuza adını verdik. Şehitlerimize bugün olduğu gibi her zaman sahip çıkıyoruz. Şehidimizin ruhu şad olsun. " diye konuştu.



'DEĞERLERİMİZİ KAYBEDİYORUZ'



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, "Bu cinayet, gençliğimizin, müfredat ağırlıklı olarak eğitim düzenimizin, genel anlamda insan, hayat ve toplum yapımızın aşınmasına işaret eden elim ve ibretlik olaylardan sadece biridir. Üzüntümüz, kaygımız, korkumuz odur ki, gerekli tedbirler alınmazsa son da olmayacaktır. Kendilerini çocuklarımızın hayalleri, rüyaları, aklı, dimağı, bilgi dünyası üzerinden Türkiye'nin ufkunu genişletmeye adamış öğretmenlerimiz, kah bireysel saldırganlığın kah terör ve darbeci şiddetin en masum, en savunmasız hedefi olmuştur, olmaya devam ediyor. Her yıl işlenen öğretmen cinayetleriyle yanan yüreğimize yeni acılar eklenirken, işte şimdi de Necmeddin Kuyucu öğretmenimizi kaybettik. Aslında kaybettiğimiz, kaybetmeye başladığımız sevgimiz, saygımız, aklımız, vicdanımız, izanımızdır. Kendimizi; benliğimizi, hoşgörümüzü, anlayışımızı, değerlerimizi kaybediyoruz." dedi.



Yaşanan olayı kınadıklarını belirten Yalçın şöyle konuştu:



"Bir an önce, vakit geçirilmeden önleyici, ıslah edici, hukuki, adli, idari tedbirlerin, çare ve çözümlerin alınması ısrarımızı yineliyoruz. Bu menfur ve meşum olayların, görünürde kişilere indirgenecek suçluları olmakla birlikte, sorunun daha derinlerde; eğitim düzenimizden hukuka, aileden müfredata kadar birbiriyle bağlantılı, çok boyutlu sebepleri vardır. Öldürmeyi çare olarak gören bir ruh halinin, ergenlik duygularını zehirleyerek esir alması vahimdir. Duygusuzluğa, öfkeye, nefrete, yok etmeye ayarlı bir kuşak, gözlerimizin önünde, ellerimizin arasından kayıp gitmektedir. Başını kuma gömmekten başka anlamı olmayan geçici çözümler, sorunu daha da büyütüp ağırlaştırmaktan, ötelemekten başka işe yaramamıştır. Bugün yüzleşmek zorunda kaldığımız sorunlar, dün köklü çözümlerle ortadan kaldıramadığımız için yakıcı, yıkıcı etkileriyle daha da derinleşmiş, yaygınlaşmıştır. Eğer bugün çözüm bulunamazsa çok geç kalınacak, yarınlarda toplumu, varlığımızı üzerine bina ettiğimiz ahlaki, manevi, vicdani ve bütün insani temelleri tahrip edecektir. Durum vahimdir, tehlike büyük ve ciddidir. Cehalet şiddetle azmakta, şiddet cehaleti büyütmekte, cehaletle büyümektedir. Bu açık ve kanlı şiddet olayları eğitimcilerimizi ürkütmekte, yıldırmakta, umutsuzluğa düşürmekte, eğitim için en gerekli huzur ortamını yok etmektedir."



Yapılan konuşmaların ardından şehit öğretmenin cenazesi meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Şehit öğretmenin cenazesi daha sonra cenaze namazı için Gebze'nin Ahatlı Mahallesine götürüldü.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK



=================================================



2)KIRKLARELİ'DE 170 SANDIK YENİDEN SAYILACAK



KIRKLARELİ'de Cumhur İttifakı belediye başkan adayı MHP'li Derya Bulut, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre 248 oy farkı seçimi kazanmasını ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz üzerine 170 sandığın yeniden sayılmasına karar verildi. Kırklareli'de pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili dün MHP ve Ak Parti teşkilatı ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'na giderek geçerli sayılacak oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, bugün 170 sandaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi.



Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,-



================================================



3)GÜLNAR'DA SEÇİM TEHLİKEYE GİRDİ



Mersin'in Gülnar ilçesinde 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalle İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Alpaslan Ünüvar başkanlığı kazandı. Ancak, CHP'nin yaptığı itiraz üzerine Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Ercan Şahin'in yasal süre içerisinde kamu görevinden istifa etmeden aday olduğunun ortaya çıkması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu seçimin iptali yönünde karar aldı.



Gülnar ilçesinde Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Ercan Şahin'in yasal süre içerisinde kamu görevinden istifa etmeden aday olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle CHP İlçe Başkanlığı seçimlerin iptal edilmesi istemiyle, İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Gülnar İlçe Seçim Kurulu yaptığı toplantıda itirazı değerlendirdi. Yapılan incelemede, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin'in toplum sağlığı merkezindeki görevinden 6 Şubat 2019'da istifa ettiği belirlendi.



CHP'nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu 3'e karşı 4 oyla seçimin iptal edilmesi yönünde karar aldı.



MHP'DEN İPTAL KARARINA İTİRAZ



Bu iptal kararına karşı MHP Gülnar İlçe Başkanlığı da İl Seçim Kurulu'na itiraz edileceğini duyurdu. MHP Merkez Disiplin Kurulu Genel Sekreteri ve Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Kürşat Türker Ercan da sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Ercan, CHP Gülnar İlçe Başkanlığı'nın, seçime katılan ve sadece 67 oy alan Saadet Partisi adayının süresinde memuriyetten istifa etmediği gerekçesi ile yaptığı başvuruyu kabul eden Gülnar İlçe Seçim Kurulu seçimleri iptal ettiğini belirterek, "Her şeyden önce, endişeye mahal yok kararın hukuki bir yönü olmadığı gibi ilçe seçim kurullarının seçim iptal etme yetkisi de zaten yok. Yani karar sadece bu açıdan bile yok hükmünde. İtiraz üzerine de kaldırılması gereken bir karar. Gereken itirazlar da yapılacak. İtiraz sahibi CHP'nin kabul oyu vermesini İyi Parti'nin onu desteklemesini de anlıyoruz. Ama Gülnarlıların iradesini yok saymak pahasına kendi adayına CHP'nin yaptığı itirazı kabul eden Saadet'i anlamıyoruz. Sonuç olarak; İlçe Seçim Kurullarının seçim iptal etme yetkisi olsaydı memur üyeyi yanına aldığı her yerde seçimi kaybetmiş siyasi partiler seçim iptal ettirirlerdi. Tıpkı Gülnar'da CHP-İyi Parti-Saadet'in yaptığı gibi kendi gizli anlaşmalarını millet iradesinden üstün tutanlar, böyle saçma sapan ve gülünç gerekçelerle yaptıkları itirazlarla demokrasiye taş koyarlardı. Gülnarlı hemşerilerimin içi rahat olsun. Kendi iradeleri ile geçen pazar seçtikleri Cumhur İttifakının adayı MHP'li başkanımız Alpaslan Ünüvar ve yöneticileri görevlerini yapmaya devam edecekler. Aralarındaki pazarlığı sizin iradenizden üstün tutan anlayışlar da yerlerine sineceklerdir" dedi.



Bu arada, kesin olmayan sonuçlara göre, Gülnar'daki seçimlerde MHP adayı Alpaslan Ünüvar 8 bin 760, CHP adayı Mehmet Kale 7 bin 840, İYİ Parti adayı Ahmet Sarı bin 83, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin ise 67, DSP adayı Mustafa Kemal Tekin 34, BTP adayı Mustafa Olcay da 19 oy aldı.



Görüntü Dökümü



----------



Gülnar belediyesi



Hükümet Konağı



Kürşat Türker Ercan'ın açıklaması



MERSİN,



======================================================



4)BÜRO-SEN ŞUBE BAŞKANI AKIŞ'A 'BROŞÜR' GÖZALTISI



BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde seçim öncesinde dağıtılan ve belediye başkanı Fatih Bakıcı hakkında aleyhinde ifadelerin yer aldığı broşürlerle ilgili başlatılan soruşturması kapsamında Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış gözaltına alındı.



31 Mart Mahalli İdareler seçimleri öncesinde Bozüyük Belediye Başkanı olan Fatih Bakıcı aleyhinde ifadelerin yer aldığı broşürler dağıtılırken, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. Broşürleri dağıtılmasıyla ilgili 12 şüphelinin bilgisine başvurulurken, bugün soruşturma kapsamında Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bozüyük Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı sonrasında polis ekiplerince gözaltına alınan Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında Mustafa Dalar hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı ve polis ekiplerince arandığı belirtildi.



Fatih Bakıcı, partisince yeniden aday gösterilmesine rağmen seçimi CHP'li aday Mehmet Talat Bakkaloğlu kazanarak Bozüyük Belediye Başkanı seçildi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Mustafa Akış emniyete götürülmesi



Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BOZÜYÜK(Bilecik),



=============================================



5)AİLE HEKİMLERİ, SAĞLIKTA ŞİDDETİ PROTESTO İÇİN İŞ BIRAKTI



MERSİN'de aile hekimleri sağlık çalışanlarına gösterilen şiddete dikkat çekmek amacıyla 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı.



İş bırakma nedeni ile Mersin Tabip Odası, MAHDER, SES, Türk Sağlık-Sen, Genel Sağlık-İş, Birinci Basamak Birlik ve Dayanışma Sendikası üyeleri merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya geldi.



MERSİN TABİP ODASI BAŞKANI: 'HER GÜN 31 SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDETE UĞRUYOR'



'Sağlıkta şiddet yayası çıkarılsın' pankartı ile 'Doktorum, endişeliyim' ve 'Sağlık sorununuz şiddetle çözülmez' dövizlerinin taşındığı eylem sırasında grup adına açıklama yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, son dönemde toplumda şiddet olayları arttığını belirtti. Antmen şöyle konuştu: "Sağlık emekçileri de her geçen gün artan dozda şiddete maruz kalmaktadır. Tüm sağlık emekçileri için sağlık kurumları artık huzurlu bir çalışma ortamı olmaktan çıkmış, yoğun iş yükü, performans baskısı altında ezildiğimiz, her an şiddete maruz kaldığımız, can güvenliğimizin olmadığı yerler haline gelmiştir. Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin boyutları ortadadır. Resmi rakamlara göre her gün en az 31 sağlık emekçisi şiddete uğramaktadır. Şiddeti önlemekle ve suçluları cezalandırmakla yükümlü kamu erki ise sağlıkta şiddetin önlenmesi için herhangi bir adım atmadığı gibi sağlık emekçilerinin örgütlerinin taleplerini, defalarca meclis gündemine getirilen yasa tasarılarını hiçe saymakta, herhangi bir yaptırım getirmeyen yasayı şiddetle mücadele yasası olarak ilan etmekte, bu tutumuyla sağlıkta şiddeti meşrulaştırmaktadır."



Görüntü Dökümü:



------------------------



-İş bırakan hekimler toplu halde



-Hekimlerden genel ve detay



-Slogan atanlar



-Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen'in açıklaması



(BOYUT: 478 MB) (SÜRE: 4,15 dk)



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



===============================================



6)KARA ÇAYLAK KUŞ SÜRÜLERİ, TÜRKİYE'DE 3'ÜNCÜ KEZ KAYDA ALINDI



DÜNYADA popülasyonu en fazla olan yırtıcı kuşlar listesinde yer alan 'kara çaylak' kuşları, Türkiye'de Gaziantep ve Denizli'den sonra ilk kez kışı geçirdikleri Gümüşhane'de görüntülendi.



Dünyada çatal kuyruğuyla tanınan ve popülasyonu en fazla olan yırtıcı kuşlar listesinde yer alan 'kara çaylak' kuş sürüsü, Gümüşhane'nin Arzular beldesinde görüldü. İri ve koyu renkli bir yırtıcı kuş olan kara çaylak, Güneybatı Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya kadar uzanan yaşam alanıyla biliniyor. Fırsatçı bir yırtıcı olan kara çaylaklar hem avcı, hem de leş yiyici olması nedeniyle yakaladığı ve bulduğu her şeyi yiyebilme özelliğine sahip. Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözlenen kuş sürüsü, kontrol edilerek izleniyor.Türkiye'de kışı geçirirken Gaziantep ve Denizli'de görülen kara çaylak kuş sürüsü, bu kış Gümüşhane'de de görüldü. Sürünün, birkaç gün içerisinde göç etmesi bekleniyor.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Kuşlardan detay



Köy detayı



Vatandaş röp.



Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE-DHA



===================================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Eski Türkiye Güzeli, Arkadaşının Kezzaplı Tehdidini Affetti

MHP, Mersin Gülnar'daki Seçiminin İptal Kararına İtiraz Edileceğini Duyurdu

Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti

Survivor'da Türk ve Yunan Yarışmacı Arasında Aşk Bombası Patladı!