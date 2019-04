Dha Yurt Bülteni -11

Bakan Pakdemirli'den Sabiha nineye hediye inek ve buzağıDenizli'de uçurumdan düşerek telef olan ineği için büyük üzüntü yaşayan 70 yaşındaki Sabiha Özel'e, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından buzağılı inek hediye edildi.

Bakan Pakdemirli'den Sabiha nineye hediye inek ve buzağı



Denizli'de uçurumdan düşerek telef olan ineği için büyük üzüntü yaşayan 70 yaşındaki Sabiha Özel'e, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından buzağılı inek hediye edildi. Teslimat yapılırken Sabiha Özel'le telefonla görüntülü konuşan Bakan Pakdemirli, her zaman yanında olduğunu söyledi.



Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesinde yalnız yaşayan Sabiha Özel'in 'Fatma' ismini verdiği ineği, geçen perşembe günü, otlandığı sırada uçurumdan düşerek telef oldu. İneğinin ölümü üzerine Özel, büyük üzüntü yaşadı. Özel'in ineğinin başında gözyaşı döktüğü o an ise, bir komşusu tarafından görüntülenerek sosyal medyaya yüklendi. Fotoğrafın altına çok sayıda yorum yapıldı.



Sabiha Özel'in üzüntüsünden haberdar olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne talimat vererek bir inek gönderilmesini istedi. İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, inek ve buzağısını hemen kamyonete yükleyip, Altındere Mahallesine götürdü. Buzağılı inek, Özel'e teslim edildi. Oldukça mutlu olan Özel, "İneğim telef olunca çok üzülmüştüm. Ama şimdi bakanımız bana inek göndermiş, çok mutlu oldum" dedi.



Bakan Pakdemirli, ineğin teslim edilmesinin ardından Sabiha Özel ile telefonla görüntülü konuştu. Bakan Pakdemirli, "Bizler her daim sizlerin yanındayız. Basından takip ettim, gerekenlerin yapılması konusunda hemen talimat verdim. Hiç merak etme, ne gerekiyorsa yapılacak. Senin ellerinden öpüyorum, sizler var oldukça bizle de var oluyoruz. Devlet şefkatli kollarıyla her zaman yanınızda olacak." dedi.



Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, ineğin teslim edildiğini ve bundan sonra da yem desteği yapacaklarını da söyledi.



Van Gölü'nün balıkçıları, son ağlarını çekiyor



Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve son yıllardaki tedbirlerle popülasyonu artan inci kefali, bölgede çok sayıda balıkçının da geçim kaynağı durumunda. Sezonda son ağlarını çektiklerini belirten Tatvanlı balıkçılar, av yasağının 15 Nisan'da başlayacağını, bu nedenle de daha yoğun çalıştıklarını söyledi.



Üreme döneminde Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak tatlı sulara ve dere yataklarına uçarcasına göç eden inci kefalleri, 90 günlük üreme döneminin ardından yeniden göle dönüyor. Yaşanan bu dönüşün ardından da, Van Gölü kıyısında yaşayan ve her biri 5- 10 kişiyi istihdam eden 165 tekne sahibi 9 ay boyunca göle açılarak, inci kefali avlıyor. Uzmanların hesaplamalarına göre gölde 50 bin ton inci kefali olduğu belirtilirken, bilim insanları son yıllarda tatlı su kenarları ve dere yataklarında alınan tedbirler sayesinde bu rakamlara ulaşıldığını ve popülasyonun korunması gerektiği vurguladı. Geçimini Van Gölü'nden sağlayan balıkçılar da alınan tedbirlerden memnun olduklarını söyledi.



Van Gölü'nde avlanan balıkçılar, av yasağının başlayacağı 15 Nisan'a sayılı günler kala son ağlarını çekiyor. Balıkçılar bu nedenle daha yoğun çalıştıklarını söyledi. Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde yaşayan balıkçı Ümit Allahverdi, babası ve ailesinin 45 yıldır mesleği sürdürdüğünü söyledi. Van Gölü'nün sunduğu imkandan ve bereketten memnun olduklarını belirten Allahverdi, yaz ayları boyunca bahçede veya batı illerine giderek inşaatlarda çalışacaklarını, av yasağının biteceği günleri de hasretle bekleyeceklerini anlattı.



Datça'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor



Muğla'nın Datça ilçesinde, saatteki hızı 50 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgar etkili oluyor.



Meteoroloji Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar uyarısı üzerine Datça'da denizciler, teknelerini iskelelere bağladı. Bugün saat 13.00'te etkisi hissedilen rüzgar nedeniyle, denizciler teknelerinin başında nöbet tutmaya başladı. Saatteki hızı 50 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı teknelerin halatları koptu. Kopan halatlar, denizciler tarafından elbirliğiyle onarılarak, olası zararlar önlendi.



6'ncı kattan apartman boşluğuna düşüp öldü



İZMİT'te, 6'ncı katta yaşadığı binanın apartman boşluğuna düşen Mustafa Beller hayatını kaybetti.



Olay, İzmit Zabıtan Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binanın 6'ncı katında yaşayan Mustafa Beller, bilinmeyen bir nedenle apartman boşluğuna düştü. Bulunduğu yerde yaklaşık 9 saat kaldığı düşünülen Mustafa Beller'i, saat 12.45 sıralarında apartmandaki komşuları fark etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Mustafa Beller'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekipleri binada çalışma yaparken, Beller'in cenazesinin bulunduğu yerden alınması için olay yerine itfaiye çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından Mustafa Beller'in cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



İznik'teki tarihi çınar ağacı yok olmanın eşiğinde



Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi çınar ağacı bakımsızlıktan ötürü çürüme noktasına geldi. Bölgede yaşayanlar ise ağaç için destek bekliyor.



İznik ilçesindeki Çakırca Mahallesi'nde bulunan Karasu Köprüsü'nün yanındaki tarihi çınar ağacı, bakımsızlıktan çürüme noktasına geldi. Daha önce bakımının yaptırılması için yetkililerden söz alınan çınar ağacına mahalleliler, 3 yıllık süreçte hiçbir bakımın yapılmadığını belirtirken büyük bir dalı da kırılan ağaç, bakıma ihtiyaç duyuyor. Konuyla ilgili Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, 4 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çınar ağacının bakımı için dilekçe verdiklerini belirtirken, "O günlerde ekipler geldi ve temizliğini yaptılar. Fakat hava koşullarından dolayı tarihi çınar ağacımız yeniden bakımsızlık nedeniyle yok olmanın eşiğine geldi. Acil olarak bu tarih kurtarılmalıdır. Biz muhtarlık olarak yine mürecatta bulunacağız. Ağacımızı yaşatacağız" ifadelerini kullandı.



Yusufeli'nde, AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti



Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına karşılıklı itirazlar üzerine bazı sandıklarda yapılan sayımların resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin, 1 oy farkla seçimi kazandı. Sayımlarda 5 oy pusulası ise tespit edilemedi. CHP, ilçede seçimlerin yenilenmesi için başvuruda bulundu.



Yusufeli'nde 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP'li aday Barış Demirci, 2 oy farkla seçimi önde bitirdi. 1015 nolu sandığa yapılan itirazlar üzerine yeniden yapılan sayımlarda ise AK Parti adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla, 1819 oyla seçimi kazandı. CHP adayı Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı. Ancak bu sandıkta 4 adet oy pusulası tespit edilemedi. CHP'li aday Barış Demirci'nin itirazı üzerine tutanak tutuldu, İl Seçim Kurulu'na itiraz edildi. Diğer itiraz konuları ile birlikte bu kez ilçede 6 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Sayım sırasında bir sandıkta daha oy pusulası tespit edilemedi. Bu sayımlara göre AK Parti adayı Eyüp Aytekin, 1 oy farkla kazandı. İlçede toplamda 5 adet oy pusulası tespit edilemedi. Başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklarına işlenmediği de belirlendi.



CHP'liler, kayıp oy pusulaları olan sandıklarda seçimlerin yenilenmesi ve başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği gerekçesiyle usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçimlerin ilçe genelinde yenilenmesi talebi ile İl Seçim Kurulu'na iki ayrı başvuruda bulundu. Başvurunun, İl Seçim Kurulu'nca değerlendirildiği öğrenildi.



Haber: YUSUFELİ (Artvin), -

