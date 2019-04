Dha Yurt Bülteni-11

Eskişehir'de Büyükerşen, Kurt ve Ataç mazbatalarını aldı Eskişehir'de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç adliyeye gelerek mazbatalarını aldı.

Eskişehir'de Büyükerşen, Kurt ve Ataç mazbatalarını aldı







Eskişehir'de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç adliyeye gelerek mazbatalarını aldı.



İl Seçim Kurulu Üyesi Hakim Nedim Üzmez'den mazbatalarını alan belediye başkanları adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Mazbatamızı nihayet alabildik. Geçen hafta da verilebilirdi ama maalesef uzatıldı. Onun nedenlerini hepiniz biliyorsunuz, fazlaca yorum yapmak istemiyorum. Aslında seçimi kazanan bizler değiliz. Seçimi kazanan Eskişehir ve Eskişehir halkı oldu. Onun için bütün Eskişehir halkını kutluyorum. Oy verenlere teşekkür ediyorum, vermeyenlere de teşekkür ediyorum" dedi.



31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 285 bin 687, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç 124 bin 194, Kazım Kurt ise 120 bin 394 oy alarak yeniden belediye başkanı oldu.



Görüntü dökümü:



-Büyükerşen'in konuşması,



-Başkanların birlikte çekilen görüntüleri bulunuyor.



Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,



============================



Dr. Yaylacı: Alerjik nezlesi olan kişilerde yaşam kalitesi düşüyor







Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli öğretim üyesi Dr. Atılay Yaylacı, alerjik hastalıkların tüm dünyada giderek arttığını belirterek, "Alerjik nezlesi olan kişilerde yaşam kalitesi düşüyor. Burun tıkanıklığına bağlı burun silme ihtiyacı, geceleri uykuyu alamama ve uyku sırasında horlama, hastaların günlük iş yaşamlarını etkilemekte" dedi.



Alerjik hastalıklardaki artışa dikkat çeken Dr. Atılay Yaylacı, bu rahatsızlığın daha çok genetik yatkınlığı olan bireylerde görüldüğünü söyledi. Dr. Yaylacı, "Alerji, çevredeki bazı maddelerin kişinin bağışıklık sistemi tarafından bu maddelere karşı gösterilen aşırı bir reaksiyon. Bunun sonucunda eğer burunda oluşmuşsa burun iç zarı, mukozasında bir ödem oluşuyor. Daha çok genetik yatkınlığı olan bireylerde görülmekte. Alerjik hastalıklar tüm dünyada giderek artmakta. Bu oran yüzde 40'lara dayanmış durumda. Alerjik nezle en sık görülen alerjik hastalık. Yüzde 30'unda insanların alerjik saman nezlesi mevcut. Ülkemizde ise bu oran yüzde 20-25 arasında, yani her 4 kişiden 1'i alerjik saman nezlesi olduğu tespit edilmiş. Alerjik nezle ve diğer alerjik hastalıklar bulaşıcı değildir. Kişiden kişiye buluşma gibi bir söz konusu yoktur" diye konuştu.



'ALERJİK HASTALIKLAR GENETİK'



Alerjik hastalıkların genetik olduğunu vurgulayan Dr. Atılay Yaylacı, "Anne veya babada alerjik rahatsızlık varsa olacak olan çocukların yüzde 30'unda alerjik hastalık gelişebiliyor. Anne ve babanın ikisinde de aynı hastalık varsa bu oran çocuklarda yüzde 40 civarına çıkmakta. Bu genetikle beraber çevresel faktörler hava kirliliği, aldığımız gıdalar, sigara dumanı bu genetik yatkınlıkla birleşip alerjik hastalıkları oluşturuyor" dedi.



'YAŞAM KALİTESİ DÜŞÜYOR'



Dr. Yaylacı, alerjik nezlenin günlük yaşam kalitesini de etkilediğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Alerjik nezlenin bulguları en sık gördüğümüz burun kaşıntısı, sık sık hapşırma, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, kulaklarda kaşınma ve özellikle alerjik nezle de gözlerde kaşıntı kızarıklıklar oluşuyor. Alerjik nezlesi olan kişilerde yaşam kalitesi düşüyor. Burun tıkanıklığına bağlı burun silme ihtiyacı, geceleri uykuyu alamama ve uyku sırasında horlama, hastaların günlük iş yaşamlarını da etkilemektedir."



Görüntü Dökümü



-Dr. Atılay Yaylacı röp



-Hastane detayları



-İnsan detayları



Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT,



============================



5 camiden dizüstü bilgisayar ve para hırsızlığında şüpheli yakalandı



Çorum'da, 5 camiden imamlara ait dizüstü bilgisayar ve para çaldığı iddia edilen İbrahim E., polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi.



Kent merkezindeki 5 camide imamlara ait dizüstü bilgisayar ve bir miktar para çalındı. İmamların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Camilerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliğini belirlediği şüpheli İbrahim E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen bilgisayarlar imamlara teslim edildi.



Görüntü Dökümü:



-Hırsızlık şüphelisinin adliyeye getirilişi



-Detaylar



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-/ÇORUM,



============================



Balıkesir'de AK Parti'li başkanlar mazbatalarını aldı



Balıkesir'de, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Dinçer Orkan ve Altıeylül Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Hasan Avcı mazbatalarını aldı.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, merkez Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve merkez Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı mazbatalarını aldı. Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen mazbata töreninde, ilçe belediyelerinin meclis üyelerine de mazbataları verildi. Törene AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, MHP İl Başkanı Orhan Dereli, meclis üyeleri ve her iki partinin yöneticileri katıldı. Törende ilk olarak Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri, daha sonra ise Karesi Belediye Başkanı Dinçer Okran ve AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri mazbatalarını aldı. Son olarak ise Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a mazbatası, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam ve MHP İl Başkanı Orhan Dereli tarafından verildi.



'PARTİ ROZETİMİZİ ÇIKARTACAGIZ'



Törene eşi Mehtap Yılmaz ile katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, mazbatasını aldıktan sonra ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve meclis üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Mazbata töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, "8 Nisan itibarıyla, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kazandığımız Altıeylül, Karesi ve Büyükşehir Belediyeleri olarak mazbatalarımızı aldık. Kazanan Balıkesir olmuştur. Bu saatten sonra parti rozetlerimizi çıkartıp tüm ilçelerimizle beraber hizmet etmeye başlayacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Törenin yapıldığı salondan görüntüler



Mazbataların verilmesi ve tebrikler.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın açıklamaları



Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,



============================



Emniyet personelinden kan bağışı







Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile çok sayıda emniyet personeli, Kızılay'a kan bağışında bulundu.



Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kan bağışı kampanyası başlatıldı. Emniyet Mürüdü Zafer Aktaş'ın da katıldığı etkinlikte, emniyet personelleri kan bağışladı. Müdürü Aktaş, kan bağışının önemine değinerek, "Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlayan güvenlik güçleri, bugün yapılan etkinlikte kan bağışında bulunacak" dedi.



Emniyet Müdürlüğü binasına gelen çok sayıda polis kan verdi. Kan verme sırasında uzun kuyruklar oluştu.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Emniyet personelinin kan bağışından görüntüler



Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın kan vermesi



Müdür Zafer Aktaş'ın konuşması



Genel görüntüler



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



============================



Mersin'de Vahap Seçer, mazbatasını aldı



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Vahap Seçer, Mersin Adliyesi'ne gelerek, mazbatasını aldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra belediyedeki makamına geçen Seçer, görevi Burhanettin Kocamaz'dan devraldı.



Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Vahap Seçer'in adliyede düzenlenen mazbata törenine, çok sayıda partili katıldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve CHP İl Başkanı Adil Aktay, Seçer'i yalnız bırakmadı. İl Seçim Kurulu Başkanı Sabahattin Aras'tan mazbatasını alan Seçer, Mersin için çalışacaklarını söyledi. Kalabalığın kendisini beklediği Cumhuriyet Alanı'na geçen Başkan Seçer, burada Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törenin sona ermesiyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'na giriş yapan Seçer, makamda, eski başkan Burhanettin Kocamaz tarafından karşılandı. Vahap Seçer'e başarı dileyen Burhanettin Kocamaz, "Benim başkandan talebim, boynuzun kulağı geçmesi. Bu hizmet atağının bizim de ötemizde daha da başarılı olması ve kazananın Mersin olması önemli. Mersin adına yapılacak her hayırlı hizmette biz kendisinin yanında olacağız, desteğimizi vereceğiz. Mersin, geleceğe yönelik emin adımlarla bir yol almaya başlamıştı. Barış, huzur ve kardeşlik konusunda çok büyük mesafeler katedildi. İnşallah bundan sonra da inkıtasız bir şekilde bu çalışmalar devam eder. Yolu ve bahtı açık olsun. Allah yar ve yardımcısı olsun. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.



'BELEDİYE EMİN ELLERDEDİR'



Mersin'e yaptığı hizmetlerden dolayı Kocamaz'a teşekkür eden Başkan Seçer ise "Bu yarışın kazananı CHP ve adayı Vahap Seçer olmuştur; ama aslında Mersin kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır. Burhanettin beyin takdir ettiğimiz hizmetleri vardır. Kendinin de özellikle altını çizdiği, vatandaşların yararına olan, halkın yararına olan, mazlumun, fakirin yararına olan her türlü proje ve faaliyet devam edecektir. Yurttaşlarımız endişe duymasın; belediye emin ellerdedir. Biz daha iyisini yapma iddiası ile vatandaşlarımızın bize güvenmesini istedik ve bu güveni de aldık. Seçim kazandık. Daha önceki başkanların Mersin'e verdiği hizmetleri çok öteye taşımak için gecemizi gündüzümüze katacağız" diye konuştu.



'KOLTUK KARDEŞİNDE'



Burhanettin Kocamaz'ın 'belediyecilik duayeni' olduğunu belirterek, onun tecrübelerinden faydalanacaklarını dile getiren Başkan Seçer, şunları kaydetti:



"Benim hemşehrim, değerli başkanımız önemli bir belediyecilik duayenidir. Tarsus'ta ve Mersin'de uzun yıllar hizmetlerde bulundu. Önemli deneyimleri vardır. Bu 5 yıllık süre içinde Mersin'e dair önemli projeleri vardır. Ben de kendisine daha önce rica ettim. Mutlaka kendisinden faydalanmamız, Mersin adına kendisinin deneyimlerinden faydalanmamız çok önemlidir. Kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Koltuk bir kardeşindedir, emin ellerdedir. Kendisi bizim belediye başkanımız olarak saygı duyduğumuz bir abimizdir, bir büyüğümüzdür. Bunun da böyle bilinmesini isterim."



Görüntü Dökümü



---------------------------



Adliye önündeki kalabalık



Seçer'in adliyeye girişi ve mazbatasını alması



Seçer ve mazbatanın detay görüntüleri



Cumhuriyet Alanı'nın görüntüsü



Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması



Seçer'in belediyeye girişi



Burhanettin Kocamaz tarafından karşılanması



Kocamaz ve Seçer'in konuşmaları



Belediye mühürünün Seçer'e teslim edilmesi



Seçer'in balkon konuşması



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



============================



Köpeğine deodorant sıkıp, görüntü paylaşan üniversiteli gence tepki







Malatya'da, üniversite öğrencisi Ömer D., evinde beslediği köpeğinin üzerine deodorant sıktığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Ömer D.'nin köpeğe işkence olarak görülen videosu sosyal medyada tepkiye yol açtı.



İnönü Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Ömer D., evinde köpeğinin kafasına deodorant sıktı. Deodoranttan etkilenerek rahatsızlanan köpeğin bu anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ömer Serdar D., daha sonra deodorant kutusunu yanında bulunan papağana çevirerek "Sıkayım mı?" dediği görüntüleri; 'Allah'ım neden bu kadar geri zekalılar' yorumuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Ömer D.'nin köpeğe işkence olarak yorumlanan görüntüleri, izleyenler tarafından sosyal medyada tepkilere yol açtı.



Birçok kişinin tepki gösterdiği olayın ardından Doğa Koruma Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri konuya ilgili inceleme yaptı. Malatya Doğa ve Hayvanlar için El Ele Derneği Başkanı Gülsüm Fırat da paylaşım yapan Ömer D.'nin evine giderek duruma tepki gösterdi. Yaşananların ardından yazılı açıklama yapan Gülsüm Fırat, şunları dedi:



"Malatya'da yaşanan papağan ve Golden cinsi dostumuzun, sosyal medyadan bilgi edindiğimiz ihbar ve şikayetlerde şiddet olayına ilişkin bugün Malatya Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekibi ile birlikte ilgili adrese gidildi. Yapılan tespit ve tetkiklerde dostlarımızda fiziki bir yaralanma tespit edilmemiştir. Tüm aile bireyleriyle ve özellikle Ömer D. ile konuşuldu bir daha böyle bir olay yaşanmayacak. Ailesi çok üzgün yaşananlardan dolayı. Talimat doğrultusunda bundan sonraki süreçte bir süre, derneğimiz tarafından her hafta eve gelip canların kontrolü tarafımızca yapılacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------------



Köpekten görüntü



Köpeğe deodorant sıkması



Köpeğin etkilenmesi



Kuşa deodorantı çevirmesi



Ömer D.'nin konuşması



Ailenin köpekle ilgilenmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)



============================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cani Sevgili, Eda Öğretmeni 6 Yaşındaki Kızının Yanında Bıçaklayarak Öldürdü

Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı

Giysinin Etiketini Kesme Bahanesiyle Aldığı Bıçağı Kalbine Sapladı!

Birlikte Olduğu Kadınları Tehdit Eden Şahıs, Yakayı Ele Verdi