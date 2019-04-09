Dha Yurt Bülteni-11

1)HABUR'DA 2'Sİ KADIN PKK'LI 4 TERÖRİST TESLİM OLDUIRAK'ın kuzeyindeki PKK kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

1)HABUR'DA 2'Sİ KADIN PKK'LI 4 TERÖRİST TESLİM OLDU



IRAK'ın kuzeyindeki PKK kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan 2'si kadın, 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na geldi. Burada jandarmaya teslim olan teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Son teröristlerle birlikte, Mart 2019'dan bu yana 16'sı kadın, 39 PKK'lının Habur'da güvenlik birimlerine teslim olduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü:



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Habur Sınır Kapısı



Genel ve detaylar görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 27 MB



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2)ÖYKÜ ARİN'E ANNESİNDEN İLİK NAKLİ YAPILACAK



İZMİR'de geçen kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e (4), annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılacak. Yarın yapılacak nakil öncesinde eşi ve kızıyla saçlarının bir kısmını kazıtan Eylem Şen Yazıcı, kızına ikinci kez hayat verecek. İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin'e, geçen yılın kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden biri olan JMML tanısı konuldu. Tanı konulduktan sonra Yazıcı Ailesi, Öykü Arin'e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde hem yurt dışında 'Öykü Arin'e Umut Ol' adıyla kampanya başlattı. Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde, binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu. Ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Antalya'da tedavisi devam eden Öykü Arin için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasında mutlu haber gelmeyince, daha fazla vakit kaybetmek istemeyen doktorlar hastalığın küçük kızın organlarına zarar vermemesi amacıyla anneden yarı uyumlu nakil yapmaya karar verdi.



Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verildi. Anneden yarı uyumlu nakil, 10 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Öykü Arin nakil olduktan sonra, naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol, donör ol' kampanyası devam ediyor.



SAÇLARINI KAZITTI



Yazıcı çifti, operasyon öncesinde kuaföre giderek kızlarına destek olmak amacıyla saçlarının bir kısmını kazıttı. Saçlarını kızıyla birlikte kestiklerini vurgulayan Yazıcı, "Kızımla aynı modeli yaptık. O da üst ön kısmında kakül bıraktı. Yanlarını kazıttık. Olur da 'Niye saçım böyle oldu?' diye canı sıkılırsa benimkinin de aynı şekilde olduğunu görüp moral bulsun. Baba da sıfıra kazıttı. Bazen bir anne olmak bunu gerektiriyor. Bu durum bizi üzmedi hatta mutlu etti" dedi.



ZORLU BİR SÜREÇ



Kızı Öykü Arin, eşi Çağdaş Yazıcı ile nakil yapılacak hastaneye gelen Eylem Şen Yazıcı, zorlu ve riskli bir süreç yaşadıkların söyledi. Hayati tehlikesi olan bir süreçte olduklarını kaydeden anne Yazıcı, "Ama ben tüm kalbimle her şeyin iyi geçeceğine inanıyorum. Öykü'nün ciddi bir hastalığı var ama şimdi tedavi süreci başladı ve sürüyor. Türkiye'nin bütün illerinde en az bir kez Öykü için kampanya yapıldı. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.



NAKİL YARIN



Naklin, 10 Nisan'da gerçekleştirileceğini belirten Eylem Şen Yazıcı, kızı için başlattıkları kampanya ile Türkiye'de farkındalık oluşturduklarını söyledi. Yüzbinlerce donör bulunmasına rağmen yüzde 100 uyumlu kök hücrenin bulunamadığına işaret eden Yazıcı, kızının genel sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak hastalığın hızlı bir mutasyona uğrayabildiğini vurguladı.



KAMPANYA DEVAM EDECEK



Daha fazla bekleme riskinin alınamayacağını anlatan Yazıcı, "Kızım benden nakil olacak. Bu kampanyamızın bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü yarı uyumlu nakil başarılı olmayabilir ya da hastalık tekrar edebilir. Kampanyamız devam edecek. Yüzde 50 uyumlu nakilde başarı oranı geçmişe nazaran çok daha yükseldi. Bu sürecin üstesinden geleceğiz. Öykü Arin hastalığını yenecek, sağlığına kavuşacak" dedi.



Nakilden sonra 28 gün steril bir odada kalacaklarını ve iliğin kızına uyup uymadığının bu dönemde belli olacağını anlatan Eylem Şen Yazıcı, kızının hastalığı yeneceğine inandığını belirterek, herkesten dua beklediğini söyledi.



Görüntü Dökümü



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Eylem Yazıcı açıklama



Öykü Arin görüntüleri



Haber: Selma KUNAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, -



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3)HEMŞİRENİN BOĞAZINI SIKIP KAFA ATAN SALDIRGAN HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI



KONYA Numune Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Tuğba Yılmaz'a (25) boğazını sıkıp, kafa attığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Bayram B. hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Olay, 7 Nisan Pazar günü saat 05.30 sıralarında Konya Numune Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle gözlem altında tutulan Ayşe B.'nin kolundaki serum iğnesi, tedavisinin ardından çıkarıldı. Bu sırada hastanın kolunda kanama oluştu. Kanı gören Ayşe B.'nin oğlu Bayram B., hemşire Yılmaz'ın önce boğazını sıktı, ardından da kafa attı. Doktorlar ve özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Bayram B., polis tarafından gözaltına alındı. 'Kamu görevlisine karşı kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen Bayram B., nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tedaviye alınan hemşire Tuğba Yılmaz'ın ise kaşına dikiş atıldı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayram B.'nin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtiraz üzerine Konya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından Bayram B.'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.



GÖRÜNTÜLERİ DÜN GEÇİLMİŞTİ



Hasan DÖNMEZ/KONYA, -



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4)ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİN İNTİHARININ NEDENİ BİLGİSAYAR OYUNU MU?



DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde okuldan kaçarak internet kafeye gidip oyun oynayan, daha sonra ortadan kaybolan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Nuri Enes K.'nin (Karakuzu), inşaat halindeki bir binada tavana asılı cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği anlaşılan Nuri Enes K.'nin ölümünde, oynadığı oyunların etkisinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor.



Serinhisar İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Nuri Enes K.'nin dün (pazartesi) akşam eve gelmemesi üzerine babası Mustafa K., polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Nuri Enes K. gece boyu süren aramalara rağmen bulunamadı. Bugün arama çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, kontrol amacıyla Yenice Mahallesi'nde girdikleri inşaat halindeki bir binanın bodrum katında Nuri Enes K.'nin tavana asılı cesedini buldu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği anlaşılan Nuri Enes K.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Nuri Enes K.'nin dün okuldan kaçtığı, daha sonra öğretmenleri tarafından bir internet kafede bulunarak okula geri götürüldüğü öğrenildi. Saat 15.00'te okulundaki kursuna girmeyen, yine internet kafeye gittiği belirlenen Nuri Enes K.'nin ölümünün nedeni araştırılıyor. Nuri Enes K.'nin bir aydır sürekli olarak internet kafeye giderek online oyunlar oynadığının belirlendiği de kaydedildi. Nuri Enes K.'nin internet kafede sürekli aynı bilgisayarda oyun oynadığı, genellikle savaş oyunlarını tercih ettiği öğrenilirken, bu bilgisayarın hard diskine incelenmek üzere el konuldu. Nuri Enes K.'nin ölümünde oynadığı oyunların etkisinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Nuri Enes K.'nin daha önce de okul bahçesindeki demirlere kendini iple asarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.



Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



Görüntü Dökümü



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Olay yerinden ve inşaattan detay görüntüler



Çocuğun kendini astığı yerden detay



Üzerine çıktığı sandalyeden detay



Vatandaşların olayı anlatması



Nuri Enes K.'nin babası Mustafa K.'den detay



Nuri Enes K.'nin ailesinin evinden detay



-Nuri Enes K.'nin okulundan detay



Hayatını kaybeden Nuri Enes K.'nin fotoğrafı



Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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