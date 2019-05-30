DHA YURT BÜLTENİ - 11

Kastamonu'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı (1)

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çaykapı Köyü'nde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında silahlı kavga çıktı. Köy meydanındaki kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), -

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Akgöl'ün kenarında obruklar oluştu

Karaman'ın Ayrancı ilçesi sınırlarında bulunan Akgöl'ün kenarında, biri yaklaşık 40 metre çapında ve 10 metre derinliğinde diğeri ise 3 metre çapında ve 1,5 metre derinliğinde obruk oluştu.

Ayrancı'nın Anbar köyündeki Akgöl'ün kenarında, dün toprağın çökmesiyle yaklaşık 40 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Göldeki suyun içine akmasıyla obruğun büyüdüğü görüldü. Buraya yaklaşık 5 metre uzaklıkta ise 3 metre çapında ve 1,5 metre derinliğinde başka obruk oluştu. Ayrancı Kaymakamlığı tarafından obrukların çevresine şerit çekildi. Obrukları merak edip, yakından bakmak isteyenler ise çökme tehlikesi nedeniyle bölgeye yaklaştırılmadı.

Obruğun oluştuğu bölge, Anbar köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İrili ufaklı 322 obruğun meydana geldiği Karapınar ilçesi ise Akgöl'deki obruğun bulunduğu noktaya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Bölge sakinlerinden Faruk Ekin, Ayrancı'da ilk kez obruk oluştuğunu belirterek, "Bölgemizde ilk defa obruk oluştu. Gölün kenarında biri yaklaşık 40 metre çapında diğeri de küçük bir obruk. Daha önce hep komşu ilçe olan Karapınar'da obruk oluşuyordu" dedi.

Görüntü Dökümü

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Obruktan drone ile havadan detay

yerden detay

Röportaj

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ- Atilla ATMACA/ KARAMAN,)

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Dondurmasını yemeyen çocuğa şiddet kamerada

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markete ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler şoke etti. Görüntülerde bir kadın, 3 yaşlarındaki kız çocuğunu, dondurmasını yemediği için dövüyor, saçını çekip, boğazını sıkıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markete ait güvenlik kamerası tarafından önceki gün kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde bir kadın beraberinde bulunan 12 ve 3 yaşlarındaki 2 kız çocuğuyla marketten alışveriş yapıp, çıkıyor. Kızların annesi olduğu tahmin edilen kadın, elindeki dondurmayı paketinden çıkartarak, 3 yaşlarındaki kız çocuğuna uzatıyor. Ancak çocuk dondurmayı yemek istemiyor. Kadın, çocuğu dövüyor. Daha sonra da küçük kızın saçını çekip, boğazını sıkıyor.

Yaklaşık 5 dakika kız çocuğuna şiddet uygulayan kadın, elindeki dondurmayı yere fırlatıp, çocukları da alarak, gözden kayboluyor.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis, dayakçı kadını yakalamak için araştırma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kadının çocuğunu dövmesi

-Marketten ve kameradan görüntüler

Süre: 3.00 Boyut: 337 MB

Haber: Serkan AKKUŞ/ Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü

Aksaray'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Faik Oğuzhan Tekten (20), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi'nde meydana geldi. Faik Oğuzhan Tekten'in kullandığı 68 AAC 198 plakalı motosiklet ile Gürbüz Tüzün (74) yönetimindeki 68 KL 670 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosikletli Tekten ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Faik Oğuzhan Tekten, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü Gürbüz Tüzün ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Kazaya karışan araçlardan detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Tekirdağ'da elektrik direklerine leylekler için platform kuruldu



TEKİRDAĞ'da leylek yuvalarının bulunduğu tespit edilen elektrik direklerine 70 tane leylek platformu yerleştirildi. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., (TREDAŞ )İşletme Bakım Takım Lideri Gürkan Gür, projede leylek ölümlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Tekirdağ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, bir çok kuş türüne yuva ve barınma olan leylek yuvalarının birçoğunun elektrik direklerinde olması nedeniyle, leylek ölümleri, elektrik kesintileri ve yangınlara neden olduğu şikayetleri üzerine ilgili kurumlarla irtibata geçilerek planlama yapıldı. Çalışmanın ardından Süleymanpaşa, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Ergene, Marmara Ereğlisi ve Saray ilçeleri ile mahallelerinde leylek yuvası bulunduğu tespit edilerek, TREDAŞ ekipleri tarafından elektrik direklerine 70 adet leylek platformu yerleştirildi.

TREDAŞ İşletme Bakım Takım Lideri Gürkan Gür, "Leylekler bilindiği üzere yazın habercisi, bölgemizde göç yolları üzerinde bulunduğu için yoğun bir leylek popülasyonu bulunuyor. TREDAŞ ve Orman İşletme Müdürlüğü ortak çalışması ile birlikte yapılan projede leylek yuvalarının rehabilitesi projesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda 70 adet platform montajı yapıldı. Bunu ilerleyen yıllarda 100 olarak arttırmayı düşünüyoruz. Bu yapılan projenin amacı leylek popülasyonunu korumaya yönelik yapılan bir iştir. İletkenlere mesafesini arttırmaya yönelik yapıldı yuvalar. İletkenlerden ne kadar yukarıda olursa leyleğin elektriğe çarpılma olasılığı düşüyor. Burada da leyleklerin korunması amaçlanıyor. Kuş ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor" dedi.

TREDAŞ Muratlı İşletme Şefi Olcay Kırbıyık, öncelikle leylerin yuvalarını tespit edip, gerekli projeyi hazırladıklarını söyledi. Kırbıyık,

"Buradaki amaç leyleklerin göç zamanı bizim şebekemizdeki çarpılmaları ve yangınları önlemek amacıyla, canlıların zarar görmemesidir. Bu şekilde de abonelerimizin kesintilerden en az şekilde etkilenmesi istenmektedir. Bunu başardığımızı düşünüyoruz. Bugün itibarı ile TREDAŞ olarak Trakya'da 70 adet leylek yuvası gerçekleştirildi. Amacımız bunu 100'e tamamlamaktır. Yuvaların montajı öncesinde planlı kesinti alınarak, kısa sürede 1 saatlik bir kesinti ile leylek yuvalarının montajını tamamlamaktayız. Görüldüğü üzere şebekemizden leylekle yuvalarını yaklaşık 2 metre kadar daha uzaklaştırdığımız için bu şekilde leylek ölümleri gerçekleşmemiş olacak. Sadece leylekler adına konuşmamız doğru olmayabilir bilindiği üzere leylek yuvalarında çeşitli kuşlar mevcut, bu şekilde bütün canlıların korunması hedeflenmektedir" dedi.

Muratlı'da konulan leylek platformlarında göç zamanı olan leyleklerin yavrularının olduğu gözlemlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Direklere konulan leylek platformları

-Leyleklerden detaylar

-Gürkan Gür ile röp.

-Olcay Kırbıyık ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ-

