DHA YURT BÜLTENİ - 11

Kastamonu'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı (1)

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çaykapı Köyü'nde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında silahlı kavga çıktı. Köy meydanındaki kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), -

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Akgöl'ün kenarında obruklar oluştu

Karaman'ın Ayrancı ilçesi sınırlarında bulunan Akgöl'ün kenarında, biri yaklaşık 40 metre çapında ve 10 metre derinliğinde diğeri ise 3 metre çapında ve 1,5 metre derinliğinde obruk oluştu.

Ayrancı'nın Anbar köyündeki Akgöl'ün kenarında, dün toprağın çökmesiyle yaklaşık 40 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Göldeki suyun içine akmasıyla obruğun büyüdüğü görüldü. Buraya yaklaşık 5 metre uzaklıkta ise 3 metre çapında ve 1,5 metre derinliğinde başka obruk oluştu. Ayrancı Kaymakamlığı tarafından obrukların çevresine şerit çekildi. Obrukları merak edip, yakından bakmak isteyenler ise çökme tehlikesi nedeniyle bölgeye yaklaştırılmadı.

Obruğun oluştuğu bölge, Anbar köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İrili ufaklı 322 obruğun meydana geldiği Karapınar ilçesi ise Akgöl'deki obruğun bulunduğu noktaya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Bölge sakinlerinden Faruk Ekin, Ayrancı'da ilk kez obruk oluştuğunu belirterek, "Bölgemizde ilk defa obruk oluştu. Gölün kenarında biri yaklaşık 40 metre çapında diğeri de küçük bir obruk. Daha önce hep komşu ilçe olan Karapınar'da obruk oluşuyordu" dedi.

Görüntü Dökümü

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Obruktan drone ile havadan detay

yerden detay

Röportaj

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ- Atilla ATMACA/ KARAMAN,)

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Dondurmasını yemeyen çocuğa şiddet kamerada

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markete ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler şoke etti. Görüntülerde bir kadın, 3 yaşlarındaki kız çocuğunu, dondurmasını yemediği için dövüyor, saçını çekip, boğazını sıkıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markete ait güvenlik kamerası tarafından önceki gün kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde bir kadın beraberinde bulunan 12 ve 3 yaşlarındaki 2 kız çocuğuyla marketten alışveriş yapıp, çıkıyor. Kızların annesi olduğu tahmin edilen kadın, elindeki dondurmayı paketinden çıkartarak, 3 yaşlarındaki kız çocuğuna uzatıyor. Ancak çocuk dondurmayı yemek istemiyor. Kadın, çocuğu dövüyor. Daha sonra da küçük kızın saçını çekip, boğazını sıkıyor.

Yaklaşık 5 dakika kız çocuğuna şiddet uygulayan kadın, elindeki dondurmayı yere fırlatıp, çocukları da alarak, gözden kayboluyor.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis, dayakçı kadını yakalamak için araştırma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kadının çocuğunu dövmesi

-Marketten ve kameradan görüntüler

Süre: 3.00 Boyut: 337 MB

Haber: Serkan AKKUŞ/ Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü

Aksaray'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Faik Oğuzhan Tekten (20), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi'nde meydana geldi. Faik Oğuzhan Tekten'in kullandığı 68 AAC 198 plakalı motosiklet ile Gürbüz Tüzün (74) yönetimindeki 68 KL 670 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosikletli Tekten ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Faik Oğuzhan Tekten, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü Gürbüz Tüzün ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Kazaya karışan araçlardan detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Tekirdağ'da elektrik direklerine leylekler için platform kuruldu



TEKİRDAĞ'da leylek yuvalarının bulunduğu tespit edilen elektrik direklerine 70 tane leylek platformu yerleştirildi. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., (TREDAŞ )İşletme Bakım Takım Lideri Gürkan Gür, projede leylek ölümlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Tekirdağ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, bir çok kuş türüne yuva ve barınma olan leylek yuvalarının birçoğunun elektrik direklerinde olması nedeniyle, leylek ölümleri, elektrik kesintileri ve yangınlara neden olduğu şikayetleri üzerine ilgili kurumlarla irtibata geçilerek planlama yapıldı. Çalışmanın ardından Süleymanpaşa, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Ergene, Marmara Ereğlisi ve Saray ilçeleri ile mahallelerinde leylek yuvası bulunduğu tespit edilerek, TREDAŞ ekipleri tarafından elektrik direklerine 70 adet leylek platformu yerleştirildi.

TREDAŞ İşletme Bakım Takım Lideri Gürkan Gür, "Leylekler bilindiği üzere yazın habercisi, bölgemizde göç yolları üzerinde bulunduğu için yoğun bir leylek popülasyonu bulunuyor. TREDAŞ ve Orman İşletme Müdürlüğü ortak çalışması ile birlikte yapılan projede leylek yuvalarının rehabilitesi projesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda 70 adet platform montajı yapıldı. Bunu ilerleyen yıllarda 100 olarak arttırmayı düşünüyoruz. Bu yapılan projenin amacı leylek popülasyonunu korumaya yönelik yapılan bir iştir. İletkenlere mesafesini arttırmaya yönelik yapıldı yuvalar. İletkenlerden ne kadar yukarıda olursa leyleğin elektriğe çarpılma olasılığı düşüyor. Burada da leyleklerin korunması amaçlanıyor. Kuş ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor" dedi.

TREDAŞ Muratlı İşletme Şefi Olcay Kırbıyık, öncelikle leylerin yuvalarını tespit edip, gerekli projeyi hazırladıklarını söyledi. Kırbıyık,

"Buradaki amaç leyleklerin göç zamanı bizim şebekemizdeki çarpılmaları ve yangınları önlemek amacıyla, canlıların zarar görmemesidir. Bu şekilde de abonelerimizin kesintilerden en az şekilde etkilenmesi istenmektedir. Bunu başardığımızı düşünüyoruz. Bugün itibarı ile TREDAŞ olarak Trakya'da 70 adet leylek yuvası gerçekleştirildi. Amacımız bunu 100'e tamamlamaktır. Yuvaların montajı öncesinde planlı kesinti alınarak, kısa sürede 1 saatlik bir kesinti ile leylek yuvalarının montajını tamamlamaktayız. Görüldüğü üzere şebekemizden leylekle yuvalarını yaklaşık 2 metre kadar daha uzaklaştırdığımız için bu şekilde leylek ölümleri gerçekleşmemiş olacak. Sadece leylekler adına konuşmamız doğru olmayabilir bilindiği üzere leylek yuvalarında çeşitli kuşlar mevcut, bu şekilde bütün canlıların korunması hedeflenmektedir" dedi.

Muratlı'da konulan leylek platformlarında göç zamanı olan leyleklerin yavrularının olduğu gözlemlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Direklere konulan leylek platformları

-Leyleklerden detaylar

-Gürkan Gür ile röp.

-Olcay Kırbıyık ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ-

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Hafif ticari araç ağaçlara çarptı, uçuruma düşmekten kurtuldu

Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, ağaçlara çarptı. Ağaçların uçuruma düşmesini engellediği araçtaki İbrahim Karataş (33) ve yanındaki Ali Kekeç (32) yaralandı.

Kaza, Cebel Yayla Yolu Karataş Mevkiinde meydana geldi. Elektrik bakım onarım çalışması için bölgeye giden İbrahim Karataş idaresindeki 06 BBU 618 Plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı ve dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak uçuruma doğru sürüklenmeye başladı.

BİR AĞACI DEVİRİP, İKİNCİ AĞACA ÇARPARAK DURDU

Yaklaşık 30 metre aşağıya doğru kontrolsüz bir şekilde ilerleyen araç bir ağacı devirip, ikinci ağaca çarparak durdu. Yaralanan sürücü İbrahim Karataş ve yanındaki arkadaşı Ali Kekeç, kendi imkanları ile araçtan çıkıp, iş arkadaşları ve 112'yi arayıp yardım istediler. İhbar üzerine bölgeye sağlık, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından, yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Aracın uçurumda ağaca takılı hali ve etrafındaki vatandaşlar

Olay yerindeki ambulanslar, yaralıların arkadaşları

Yoldan aracın uzak görüntüsü

Aracın ön kısmı ağaca takılı hali

Yol kenarındaki yaralılar

Olay yerindeki ambulanslar, yaralılara müdahale

Yaralanın sedye ile taşınması

BOYUT: 51.8 MB SÜRE: 01'39"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

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Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu öne sürülen kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede, arama çalışmaları sürüyor. Komando timleri ve AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs günü evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile havadan taranırken, güvenlik güçleri de mahalledeki evleri tek tek kontrol etti. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olma ihtimaline karşı su yüzeyi de tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan ancak küçük kızdan bir iz bulamayan ekipler, arama çalışmalarını durdurdu.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs günü Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları ormanlık arazide, Ecrin'in kaybolduğu noktaya 6 kilometre uzaklıkta, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ecrin'in ailesi de bulunan ayakkabı ve kıyafetlerin kızlarına ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemikler bulundu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplandı. Kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AYAKKABISININ DİĞER TEKİ DE BULUNDU

Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen kemiklerin bulunması üzerine, Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı'nca 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Çalışmalara bugün de devam edildi. AFAD'a ait kadavra köpeği 'Abrek'in de kullanıldığı aramalara, Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de dere yatağında bulundu.

KRİMİNAL İNCELEME SÜRÜYOR

Öte yandan kayıp Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen kafatası, kaburga ve kaval kemiklerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sürüyor. Yapılan inceleme sonunda kemik parçalarının Ecrin'e ait olup, olmadığı netlik kazanacak.

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Yaprak KOÇER/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), -