DHA YURT BÜLTENİ - 11

Bulgaristan sınırındaki 'Hudut Kartalları' bayramda görev başında

Edirne'de Yunanistan ve Bulgaristan sınırını koruyan 54'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı Bulgaristan sınırındaki Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Hudut Karakolu'nda görev yapan 'Hudut Kartalları' askerleri Ramazan Bayramı'nı kutladı. 24 saat aralıksız sınırda dedektör köpeklerle devriye gezip, termal kameralarla sınırı gözetleyen askerler, özellikle Bulgaristan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY mesubu teröristler ile kaçak göçmenlere göz açtırmıyor.

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Bulgaristan sınırındaki Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Hudut Karakolu'nda görev yapan 'Hudut Kartalları' adı verilen Mehmetçikler, Ramazan Bayramı sevincini yaşadı. FETÖ/PYD üyeleri başta olmak üzere diğer terör örgütleri ve kaçak göçmenlerin Bulgaristan'a kaçmak istedikleri sınırın sıfır noktasında başarı ile görev yapan Mehmetçikler, bugüne kadar çok sayıda terör örgütü üyesi ve kaçak göçmeni yakaladı. Sınırda göz açtırmayan Hudut Kartalları, Ramazan Bayramı'nda da görevleri başında günün 24 saati termal kameralarla Bulgaristan sınırını gözetleyip, 'Zaim' isimli dedektör köpekle devriye gezdi. Bugün sınırda başarı ile görev yapan Mehmetçikler komutanları ve birbirleriyle bayramlaştı.Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Hudut Karakolu'nda bayram namazının ardından güne bayramlaşma ile başlayan Mehmetçiklerin Bölük Komutanı Piyade Yüzbaşı Mevlüt Şahin, tek tek bayramlarını kutladı. Mehmetçiklerin bayramını kutlayan Yüzbaşı Şahin, şunları söyledi:

"Değerli silah arkadaşlarım, bugün burada bayram münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Unutmayın ki bayramlar dini ve milli duygularımızın pekiştiği, birlik ve beraberliğimizin geliştiği en önemli günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin önünde saygı ve minnetle eğiliyor sizlerin ve ailelerinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

Bayramlaşmanın ardından karakoldaki askerler Türkiye-Bulgaristan sınırında sorumluluk alanına giren sınırda dedektör köpek 'Zaim' isimli köpekle devriye görevine çıktı. Eller tetikte olan Mehmetçikler, 30 dereceyi aşan sıcaklıkta Türkiye-Bulgaristan sınırında devriye görevini yerine getirdi. Devriye görevinde bulunduğu için ailesi ile telefonla görüşemeyen, Mehmetçiler, Bölük Komutanı Yüzbaşı Mevlüt Şahin'in cep telefonu ile ailelerini arayarak bayramlarını kutladı.

Sınırda devriye görevinde bulunanların dışında birlikte öğle yemeğini yiyen Mehmetçikler, görevlerini yerine getirirken, ailelerine selam gönderip, Ramazan bayramlarını kutladı.

Komutanın gelmesi

Bayramlaşması

Askerlerin bayramlaşması

Masa tenisi oynayan askerler

Kulede nöbet tutan askerler

Kuleden askerlerin sınırı gözetlemesi

Askerler ile röp.

Kitap okuyan askerler

Detay görüntü

Askerlerin ormanlık alanda köpekli devriyesi

Askerlerin tel örgüler önünde devriyesi

Askerin cep telefonu ile görüşmesi

Haber - Kamera : Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/EDİRNE,

Bakan Ersoy, Bodrum'da girişi ücretsiz olan halk plajını hizmete açtı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapımı tamamlanan halk plajının açılışını gerçekleştirdi. Plaja girişin ücretsiz olacağını ve makul fiyatlarda yiyecek- içecek servisi yapılacağını belirten Bakan Ersoy, bu plajların Antalya ve Muğla illerinde yaygınlaştırılacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi Tavsanburnu Mevkisi'ndeki halk plajının açılışını yapmak için Ankara'dan uçakla Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. Bakan Ersoy, helikopterle, Bodrum'a iniş yaptıktan sonra karayoluyla halk plajına geldi. 15 dönümlük denize sıfır alana yapılan ve yaklaşık 3 milyon liraya mal olan 1000 kişi kapasiteli plajın açılışını yaptı. Eskiden taşlık olduğu için pek tercih edilemeyen plaja güneşlenme terasları yapıldı ve iskele kuruldu. Böylelikle bölgenin turizm cazibesi arttırıldı. Bakan Ersoy'a açılışta bakan yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ile Nadir Alpaslan, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, daire müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

'BODRUM VE ÇEŞME HALKINA HAYIRLI OLSUN'

Plajı gezen ve incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm verileri hakkında konuştu. Ramazan ayına rağmen verilerin olumlu olduğunu, yükselişin devam ettiğini söyleyen Ersoy, şöyle dedi:

"Geçen yıldan itibaren hedefleri yükselttik, kaliteyi arttırdık. Amacımız konaklama turizminin 81 ilde yapılmasını sağlamak. Turizmin yoğun yapıldığı bölgelerde, yerel halkın da yararlanacağı bazı uygulamaları hayata geçirmeye başladık. Halk plajları da bu uygulamalardan biri. Halk plajlarının ilkini Bodrum'da bugün açtık. Her yıl 4-5 tane ilave ederek ihtiyaç duyulan bölgelerde yapmaya devam edeceğiz. Halk plajları bölgedeki emsallere göre çok daha makul fiyatlarda hizmet verecek."

Bodrum'un dışında İzmir'in Çeşme ilçesinde de bir plajın açılacağını belirten Bakan Ersoy, "Bodrum ve Çeşme halkına hayırlı olsun diyorum. Önümüzdeki yıllarda Muğla, Aydın ve Antalya'nın ilçelerine bu sistemi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Halkımızın bu ihtiyaçlardan yararlanmasını sağlayacağız" diye konuştu. Programın sonunda vatandaşlara lahmacun ikramı yapıldı.

BODRUM KALESİ'Nİ GEDİ

Plaj açılışının ardından Bodrum Kalesi'nde dE incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, restorasyon hakkında şu bilgileri verdi:

"Restorasyon bizim için çok önemliydi. Bodrum merkezinin canlanması ve kruvaziyer ziyaretlerinin tekrar programa dahil olabilmesi için acilen kalenin devreye alınması gerekiyordu. Taşeron firma geceli-gündüzlü çalışarak, 18 Mayıs'a açılışı yetiştirdik. İkinci hedefimiz sahnenin hizmete alınmasıydı. Burayı sadece turistlik amaçlı görmüyoruz. Turizmden maksimum gelir elde etmeliyiz. Esnafın ve çarşı merkezinin canlanması için sadece kaleyi hizmete açmamız yeterli değildi. Sahnenin 1 Haziran'da açılması için söz vermiştik. 10 Haziran itibariyle şef Tolga Taviş yönetiminde, ünlü müzisyenimiz Burhan Öcal ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde konser düzenlenecek. Yabancı davetlilerin de içinde olduğu çok önemli programlar hazırladık. Amacımız her akşam Bodrum kalesindeki sahne ile antik tiyatronun dolu dolu programlar ile geçmesi. Üçüncü sözümüz de Bodrum Sualtı Müzesi'nin tekrar hayata geçirilmesi. Bodrum Mimarlar Odası'nın önerdiği lokasyonda ödüllü bir yarışma düzenleyeceğiz Yarışmada birinci olacak projeyi hayata geçireceğiz. Bu bağlamda çalışmalarımız devam ediyor. Bodrum için ne söz verdiysek yapmaya devam ediyoruz."

KALEDE KONSERLER VERİLECEK

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Konser Alanı'nda, ilk kez bu yıl, 10 Haziran- 11 Eylül 2019 tarihleri arasında konserler düzenleneceğini, ilk konserin 10 Haziran'da şef Tolga Taviş yönetiminde, ünlü müzisyen Burhan Öcal ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirileceğini, ilerleyen günlerde Bodrum Oda Orkestrası, İnce Saz, Rubato, Arp Anatolia, 90'lar nostalji gibi birbirinden güzel konserlerin 11 Eylül'e dek devam edeceğini bildirdi. Yavuz, şöyle dedi:

"Ayrıca konserlerimiz kapsamında, dünyaca ünlü müzisyenimiz İdil Biret ise İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, 2 Temmuz tarihinde Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alacak. Konserler 17 Haziranda 3 Soprano ve 3 Bas ile başlayacak ve 25 Ağustos'ta İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'na, Mario Frangoulis'in eşlik edeceği muhteşem bir konserle sona erecektir. Yaz etkinliklerimiz sadece konserlerle de sınırlı değil. Bodrum, aynı zamanda bu sene, 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivaline de, 3 - 21 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Kalesi'nde ev sahipliği yapacak. Festivalimizde Devlet Opera ve balemizin Frida ve Jizel Modern Dans Gösterileri ile Romeo ve Juliet, Şehrazat, Bale gösterileri yer alırken, aynı zamanda İspanya ve Gürcistan'dan festivalimize katılan topluluklarımızın dans ve bale gösterileri de festivalimizi renklendirecek."

Bakan Ersoy, daha sonra İskele Meydanı'nda turistlerle sohbet etti, halkla ve esnafla bayramlaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un halk plajında incelemede bulunması ve basın toplantısı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Bodrum kalesinde incelemede bulunması ve açıklamalarda bulunması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un İskele Meydanı'ndaki turist, halk ve esnaf ile bayramlaşması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN- Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),

Olimpos'ta 10 yıl sonra ilk caretta yuvası

Antalya'nın dünyaca ünlü sahillerinden 300 metrelik Olimpos'ta, 10 yıl sonra 2 Caretta caretta yumurta bıraktı.

Kemer'e bağlı yaklaşık 3.7 kilometrelik Çıralı sahili ile Kumluca'ya bağlı 300 metrelik Olimpos sahili, birbirine bitişik dünyanın en güzel sahilleri arasında yer alıyor. Her yıl iki tatil beldesine yerli ve yabancı binlerce turist geliyor. İki sahil aynı zamanda, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 'Tehlikede (EN)', yani nesli tehlike altında kırmızı listedeki deniz kaplumbağası Caretta carettanın yuvalama alanı.

Bitişik iki sahil geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü, Kemer ve Kumluca kaymakamlık ve belediyeleri, esnaf ve sivil örgütlerinin de desteklediği Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu tarafından korumaya alındı. Komisyon Başkanı Erdal Elginöz, Çıralı sahilinde uyguladıkları tüm tedbir ve yasakların Olimpos sahilinde de uygulandığını söyledi.

ATEŞ YAKMAK, ÇADIR KURMAK YASAK

Olimpos sahilinin Çıralı'dan daha çok ateş yakma, çadır kurma, araç girişi ve sabaha kadar süren eğlence partilerine maruz kaldığını belirten Elginöz, 2000 yılı öncesinde 17'ye kadar çıkan yuva sayısının yaklaşık 10 yıl önce sıfıra düştüğünü kaydetti. Elginöz, Olimpos sahilinde de nisan sonu- ekim ayları arasında çadır kurma, ateş yakma, eğlence partileri ve araç girişi gibi birçok yasağın uygulandığını dile getirdi.

10 YIL SONRA İLK YUVA

Yoğun insan trafiği nedeniyle yıllardır kirlenen sahilin gönüllüler tarafından ciddi ölçüde temizlendiğini belirten Elginöz, "Alınan tedbirler ve uygulamalar sayesinde yıllar sonra ilk defa geçen sene 20'ye yakın carettanın Olimpos sahiline çıkışını gördük. Ancak kokudan olabilir yumurta bırakmadan 'U' dönüşü yapmışlardı. Bu yıl ise yaklaşık 10 yıl sonra ilk yuva oluştu" dedi.

SABAHA KADAR NÖBET

Erdal Elginöz, Çıralı ve Olimpos sahilinde ekim sonuna kadar DKMP'nin İŞKUR vasıtasıyla verdiği destekle 6 caretta koruma görevlisi ve 20'ye yakın gönüllünün, dönüşümlü toplam 4 kilometrelik iki sahilde sabaha kadar nöbet tuttuğunu kaydetti. Elginöz, Olimpos'ta 1'i Olimpos sahil kapısı, 1'i Çıralı deresi yanındaki giriş, 1'i de sahilde devriye olmak üzere maaşlı 3 kişinin sabaha kadar görev yaptığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıl sonraki ilk yuvanın 1 Haziran Cumartesi gecesi oluştuğunu anlatan Elginöz, "Çok sevinçliyiz. İlk yuva sevincini yaşarken, 2 Haziran sabahı da ikinci caretta gelerek yumurtalarını bıraktı ve ikinci yuva da oluştu. Bu yıl daha çok yuva göreceğiz inşallah. Çıralı'daki yuva sayısı ise 8'e yükseldi. Dünyanın ve Türkiye'nin birçok bölgesinden Çıralı ve Olimpos'a tatile gelen insanlara bilgilendirme yapıyoruz ve farkındalık daha da yükseldi" dedi.

Yuvadan görüntü

kampumbağanın kızıl ötesiyle yumurtlama anı

Kampumbağıanın denize girmesi

593 MB

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Antalya-DHA)

TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı (2)

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'da valilik ziyaretinin ardından bayram programına katıldı. Burada konuşan TBMM Başkanı Şentop, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Diyarbakır'da bulunmaktan ve sabah namazını kentte kılmaktan son derece memnun olduğunu dile getiren Şentop, "Şükürler olsun ki bayrağımızın altında, hür bir memlekette, ezan sesleri arasında bir bayramı eda ediyoruz. Duamız, sırf Müslüman olduğu için dünyanın çeşitli bölgelerinde eziyet ve esaret altında olan kardeşlerimizin ve en geniş manasıyla bütün insanlığın gerçek bayramları hakkıyla eda edebilmesidir. İşte o zaman bayramlarımız hakiki manasına kavuşur" dedi.

Tükiye'nin birlik ve beraberliğine düşmanca tavır sergileyenlerin olduğuna işaret eden Şentop,"Maalesef mutlu günlerimizin arifesinde Türkiye'ye, birliğimize, kardeşliğimize düşman olanlar melanetlerini sergiliyor, ağzımızın tadını bozmaya çalışıyorlar. Dün ve ondan önceki gün de bu tür haince ve insanlık düşmanı yüzünü gösteren terör neticesinde şehitlerimiz oldu. Buradan, Diyarbakır'dan şehitlerimize rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" diye konuştu.

"DİYARBAKIR KADİM BİR MEDENİYETİN KALAN BAKİYESİDİRö

Diyarbakır'a defalarca geldiğini hatırlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her gelişimde bir güzel tarafını daha keşfettiğim nadide bir şehir. Diyarbakır şehir olarak çok güzel. Allah'ın bu coğrafyaya bahşettiği nimetlerden nasipdar olmuş. Fakat şehirleri güzel kılan sadece coğrafi şartları ve altyapısı değildir. Şehir aynı zamanda kültürdür, medeniyettir. ve biliyoruz ki Diyarbakır, kadim bir medeniyetin bugüne kalan bakiyesidir ve bağrında yüzyıllardan süzülen rafine bir kültürün izlerini taşır. Fakat herhalde Diyarbakır'ın en güzel yanlarından birisi, insanıdır. Diyarbakırlı'nın mertliğini, misafirperverliğini, zararına olacağını bilse dahi fikrini ifade etmek hususundaki kararlılığını ve karmaşık meseleleri birkaç kelam ile özetleyen pratik zekasını takdir etmemek elde değil. Diyarbakır'ın politik bilincinin ve hassasiyetinin yüksek oluşu da, zannederim ki bu hususiyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden, bazı fikirlerimi paylaşmak için Diyarbakır'ın en doğru yerlerden birisi olduğunu düşünüyorum."

Dünyanın büyük bir yol ayırımında olduğunu ifade eden Şentop, "Tarihin belli dönemleri, hadiselerin yoğunlaştığı dönüm noktalarıdır. Şu anda bizler de böyle bir yol ayrımını yaşıyoruz. Uzak coğrafyalarda da yakın bölgelerde de gördüğümüz, şahit ve zaman zaman da taraf olduğumuz durum budur. Dünyanın yol ayrımında olması, çeşitli sancılara ve altüst oluşlara yol açmaktadır. ve şurası kat'i bir hakikattir ki, dünyada ne zaman büyük bir dönüşüm yaşansa, bunu en doğrudan hisseden bölgeler, Mezopotamya ve Anadolu olur. Bu sancıların neler olduğu hepinizin malumu. Fakat herhalde hepimiz mutabıkız ki, 15 Temmuz 2016'da yaşadığımız darbe girişimi bunlardan birisidir. Çok şükür ki, bu hain darbe girişimi milletimizin feraset ve cesaretiyle alt edilmiştir. 15 Temmuz, Türkiye'de 60 yıl hakim olmuş kirli bir tertip geleneğinin son halkasıdır. Bu çirkin, baskıcı geleneğin her on yılda bir tekrarlanan darbelerinin ne manaya geldiğini en iyi bilen yerlerden birisi Diyarbakır'dır. Zira bu darbe geleneği gerçekleştiğinde dönüp ilk zarar verdiği yerlerin başında Diyarbakır gelir. İşte bu sebeple Diyarbakır, tarihin hızlandığı bu zaman diliminde, Türkiye'de birisinin veya bir grubun ne kadar Türkiye'den, milletten yana olduğunu anlamak için 15 Temmuz'daki tavrına bakmalıdır. 15 Temmuz gecesini suskunlukla geçirenlerin millete demokrasi dersi verirken biraz mahcup ve temkinli olmalarında fayda var. Türkiye'de demokrasinin gelişmesi, güçlenmesi hepimizin vazifesidir. Fakat bundan söz edenlerin bize evvela 15 Temmuz'daki tavırlarının gerekçesini de izah etmelerinde fayda var. Dünya bir yol ayrımında dedik. Bu yol ayrımına ve dünyada yükselen ırkçı, İslam karşıtı dalgaya son örnek 15 Mart'ta Yeni Zelanda'da yaşanan katliamdır. Batıda pompalanan ve maalesef bazı politikacıların da teşvik ettiği ırkçı-yabancı karşıtı-İslam düşmanı akımın bir sonucu olarak bir katil, Cuma namazını eda etmekte olan Müslümanlara ateş açmış ve 51 kardeşimizi şehit etmiştir. Bu noktayı da uzun uzun ve derinlemesine tezekkür etmekte fayda görüyorum" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, konuşmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelmesi

Konuşmalar

Vatandaşlarla bayramlaşma

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1 GB

Haber-Kamera: Selim KAYA-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Yeter yönetimindeki 27 YK 604 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan akrabaları Mecnun, Hatice, Aslıhan ve Serhat Yeter yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanenin acil servisi

Acilde bekleyen ambulans

Acilde yaşanan yoğunluk

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 31 MB

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

Mersin kent protokolü bayramlaştı

Mersin il protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda buluştu. Vali Ali İhsan Su, "Bu günlerde özellikle yetimlerin, öksüzlerin, kimsesizlerin gönüllerini alıp, onları da bayram sevincine ortak etmeliyiz" dedi.

Kültür Merkezi'ndeki resepsiyona Vali Su'nun yanı sıra; Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, milletvekilleri, askeri erkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konukları salon girişinde karşılan Vali Su, yaptığı açıklamasında, "Bayramlar bizim için çok özel ve güzel günler. Bir Ramazan boyunca vatandaşlarımız oruçlarını tuttular, ibadetlerini yaptılar. Bugün de hep birlikte bayramı idrak ediyoruz, bayram coşkusunu yaşamaya çalışıyoruz. Bu günlerde özellikle yetimlerin, öksüzlerin, kimsesizlerin gönüllerini alıp, onları da bayram sevincine ortak etmeliyiz. Bu duygularla tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise dini bayramların önemine vurgu yaparak, "1 ay İslam Alemi'nde Ramazan yaşandı. Vatandaşın kendi parasıyla kurulan iftar sofralarında vatandaşla iftar yapma imkanı buldum. Onlarla beraber olma, dertleşme, bir ekmeği bölüşme imkanı buldum. İşte bayramların bize hatırlattığı duygular bunlar. Birlik, beraberlik. paylaşım, bu duygular en yüksek noktalara erişti. Gelecek bayramların bugünlerden çok daha huzurlu, mutlu olmasını arzu ederim. Dualarım bu yönde" diye konuştu.

Konukların karşılanmasından görüntüler

Salonun genel görüntüleri

Vali Su ile Başkan Seçer'in açıklamaları

SÜRE: 02'25" BOYUT: 262 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

Cezaevindeki cinayetin sanıkları: Amacımız öldürmek değildi

Bursa'da annesi Mazez Bakıryapan'ı (67), 243 yerinden bıçaklayarak öldüren Selçuk Bakıryapan'ı (43) tutuklu bulunduğu cezaevindeki koğuşunda döverek öldürdüğü öne sürülen 5'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan İbrahim Çapur, Selçuk Bakıryap'ı karşılarında masturbasyon yaptıkları için dövdüklerini, öldürmek istemediklerini söyledi. Öldürülen Bakıryapan'ın duruşmaya katılan ablası Saniye Durmaz, "Kardeşim iktidarsızdı" dedi.

Osmangazi ilçesinde annesi Mazez Bakıryapan'ı 19 Ocak 2016 tarihinde, 243 yerinden bıçaklayarak öldüren Selçuk Bakıryapan, olay sonrası gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Bakıryapan'a, daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden 'şizofreni' raporu verildi. Mahkeme heyeti, ceza ehliyeti olmadığı gerekçesiyle 15 Kasım 2016 tarihli duruşmada, Selçuk Bakıryapan'ın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tutuklu olarak tedavi edilmesini kararlaştırdı.

Tedavi için hastaneye gönderilmek üzere Bursa E Tipi Cezaevi B-12 koğuşunda bekletilen Bakıryapan, 12 Haziran 2018'de, sabah sayımı için gelen infaz koruma memurları seslenince yanıt vermedi. Haber verilmesiyle gelen revir görevlilerinin yaptığı kontrol sonrası baygın bulunan Bakıryapan, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selçuk Bakıryapan, yoğun bakım servisindeki 22 günlük tedavisinin ardından 3 Temmuz 2018'de hayatını kaybetti. Ölü muayenesi, otopsi işlemi ve hastane evrakı İstanbul Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Burada inceleme yapıldıktan sonra hazırlanan raporda, 'Genel beden travmasına bağlı çoklu kot kırıkları ile birlikte iç organ yaralanması ve bundan meydana gelen iç kanama, beyin kanaması, yumuşak doku içi kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü anlaşılmıştır' denildi.

'OLAYLAR İSTEMEDEN BU AŞAMAYA GELDİ'

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istenen sanıklar Hakan Güner (18), İbrahim Çapur (33), Muhammed Mardinli (20), Savaş Madak (23), Ünal Kapancığil (34) ile tutuksuz sanıklardan Uğur A. (44) ve Öztürk T.'nin (30) yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan İbrahim Çapur, "Olayların bu aşamaya gelmesinin başlangıç nedeni, maktülün olay tarihinden önce karşımıza geçip mastürbasyon yapmasıdır. Bu durum üzerine aramızda tartışma çıkmıştı. Daha sonra olaylar gelişti. Ama kimseyi öldürme düşüncesiyle hareket etmedik. Olaylar istemeden bu aşamaya geldi" dedi. Diğer sanıklar da önceki duruşmalarda verdikleri ifadelerini tekrarladı.

'KARDEŞİM İKTİDARSIZDI'

Öldürülen Selçuk Bakıryapan'ın ablası Saniye Durmaz ise, "Benim kardeşim sünnet olurken kusurlu bir operasyonla iktidarsız kalmıştır. Sanıkların beyanları doğru değildir. Zaten kendisi hasta. Çocuğu olmadığı için üzülüyordu. Sanıklardan şikayetçiyim ve cezalandırmalarını istiyorumö diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

BURSA,

Hayvan sağım yerinde bayramlaştılar

Muş'un Korkut İlçesi'nde erkekler hayvan sağım yerinde bayramlaşırken, kadınlar koyunları sağdı.

Korkut İlçesine bağlı Düzkışla Beldesi'nde çok farklı bir bayramlaşma gerçekleştirildi. Hayvancılıkla uğraşan belde halkı, sağım yerinde birbirlerinin bayramını tebrik etti. Erkekler sağım yerinde birbirlerinin bayramını kutlarken, biraz ileride kadınlar koyunlarını sağmaya çalıştı. Belde halkından İrfan Erol, geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirterek, "Bayram gününde bile hem hayvanlarımızı sağdık hem de bayram kutlaması yaptık. Biz hayvan sahipleri bayramda bile çalışmak zorundayız. Bayanlar sağım yaparken biz erkeklerde hayvanların yünlerini kırpıyoruz, çobanımızla da bayramlaştık" dedi.

Hayvan sağım yerine yörede 'beri', kendilerine de 'berivan' dendiğini söyleyen kadınlar, hayvanları sağdıktan sonra beldeli kadınlarla bayramlaşacaklarını ifade etti. Kadınlar, "Süt sağımını tamamladıktan sonra beldeye geri döneceğiz. Bayram da olsa işimizi yapmak zorundayız" dediler.

-Beriye gelenlerden detaylar

-Hayvanların sağımından detaylar

-Hayvan kırpmasından detaylar

-Sağımı yapılan sütlerden detaylar

-Röportaj

-At arabaları ile Berivanların Beldeye dönüşünden detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,