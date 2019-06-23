DHA YURT BÜLTENİ - 11

Çaydaki 3 kardeşten büyüğü kurtarıldı, 2'si kayıp

Batman'da kıyısında piknik yaptıkları çaya soğuması için karpuz bırakmak isterken dengesini kaybedip düşen Sinan Şanlı (15) ile onu kurtarmak isterken suya atlayan ağabeyleri Serhat (18) ve Burak (20) akıntıya kapıldı. Kardeşlerden büyüğü olan Burak çevredekiler tarafından kurtarıldı, kaybolan Serhat ve Sinan'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, bu sabah kentten geçen Batman Çayı'nda meydana geldi. Güneykent mahallesinde oturan Burak Şanlı, kardeşleri Serhat ve Sinan ile birlikte piknik yapmak amacıyla motosikletle Batman Çayı kıyısına gitti. Kardeşlerden küçüğü olan Sinan, soğuması için çaya karpuz bıraktığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Sinan'ın suya düştüğünü gören ağabeyleri Burak ve Serhat ise suya atladı. Çayda akıntıya kapılan kardeşlerden büyüğü Burak çevredekiler tarafından kurtarılırken, Serhat ve Sinan ise gözden kayboldu. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık görevlisi sevk edildi. AFAD ile Tatvan'dan gelen su altı dalgıç polisleri çayda arama çalışması başlattı. Olayı haber alıp, gelen kardeşlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü

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Batman Çayı

Olay yeri

Çay kıyısında toplananlar

Arama çalışmaları

İş makinelerinin su yolunu değiştirmesi

Güvenlik görevlilerin önlem alması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BODYUTU: 255 MB

Habar-Kamera: Arif ARSLAR, Reşat YİĞİZ/BATMAN,

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Ordu'da heyelan riskindeki 69 hane tahliye edildi (2)

ENDİŞEYLE BEKLİYORLAR

Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde heyelan tehdidi nedeniyle gece gelen polis ve belediye ekiplerinin uyarılarının ardından 69 haneden tahliye edilip, geceyi akaraba, komşu ve pansiyonda geçiren yöre sakinleri, evlerine geri dönmeye başladı. Heyelan riskinin devam etmesi halinde risk altındaki hanelerin tamamen boşaltılacağı belirtildi. Mahalle sakinleri, ev duvarlarında çatlak, arazilerinde ise yarıkların oluştuğu mart ayındaki heleyan ve son yaşanan riskli durum karşısında endişeli olduklarını söyledi.

YENİ YERLEŞİM ALANI TALEBİ

Heyelan riski nedeniyle evini tahliye eden mahalle sakinlerinden Celal Yıldırım, heyelanın yıllardır mahallede devam ettiğini, özellikle bu yıl artmaya başladığını anlatarak, "Devletimiz sağolsun bize yardımcı oluyor. Ama biz nereye gidelim. Kirayada gitsek, yeni eve de gitsek, hayvanlarımızı nereye götüreceğiz? Burada yaşayanların geçimi hayvancılıkta. Hayvanlarıyla bu insanlar nereye taşınacak nasıl geçinecek. Devletten, hayvancılık yapabilecek yeni yerleşim alanları yapılmasını bekliyoruz. Bu şekilde bu insanların buradan taşınmasını istiyoruz" dedi.

'RİSK HALEN SÜRÜYOR'

Mahalleli Ayhan Ataş ise, bölgede riskin sürdüğünü belirterek, "1970'li yıllardan beri burada heyelan var. Bu yıl daha fazla. Yıkılan evler var, durulmaz halde olanlar var. Kaymakam bey toplantı yapıp bilgilendirmişti. Kuvvetli yağışın geldiği, evlerin boşaltılması gerektiği belirtildi. Dün geceyi başka yerde geçirdik. Bugün evimize geldik ama yine bekliyoruz. Muhtemelen hep boşaltacaklar. Risk halen devam ediyor. 80 haneye yakın heyelan bölgesinde ev var. Burası şehir merkezi değil, kiminin maaşı var gidebilir. Çoğu hayvancılıkla geçini sağlıyor. Nereye gidecek bu adamlar" diye konuştu.

İlçe Kaymakamlığı ve AFAD tarafından mahallede inceleme çalışmaları başlatılırken, yağışın etkili olması halinde tahliyelerin bu gece de devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Bölgenin drone görüntüsü

Ev ve mahalleden detaylar

Çatlayan bina detayları

Önceki heyelanda yıkılan evlerin görüntüsü

Mahalle sakinleri röp.

Genel detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

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Yağmur yağışının sona ermesiyle buğday hasadı yeniden başladı

Bursa Yenişehir Ovası'nda 2 haftadır süren yağmur yağışının ardından güneşli günleri gören çiftçiler, buğday hasadına başladı. Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, buğdayın kilosuna 95 ile 110 kuruş arasında fiyat biçildiğini belirterek, bu fiyatların çiftçiyi memnun etmediğini söyledi. Bursa Yenişehir Ovası'nda 2 haftadır süren yağmur yağışının ardından güneşli günl ri gören çiftçiler, buğday hasadına yeniden başladı. Bazı buğday çeşitlerinde, yağışlardan ötürü verim ve kalite düşüklüğünün görüldüğünü vurgulayan Aktaş, kaybın ne boyutta olduğunun önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağını beliritti. Aktaş, "Yenişehir'de, Adana, Golya, Kaşifbey, Basribey, Gönen ve İsrail çeşitleri ekiliyor. Buğdayın gelişim döneminde yağmurlar az yağmıştı. Gelişimini tamamlayamayan buğdaylar bu kez, yoğun yağmurların etkisine girdi" dedi. Geçtiğimiz yıl da buğdayın hava koşullarının etkisinde kaldığını hatırlatan Aktaş, "Kırsal alanlarda dönüme 300-350 kilo, ovada ise 450-500 kilo ürün alınabilmişti. Bu yıl da rekoltenin geçen yılkinden farklı olmayacağını öngörüyoruz" diye konuştu. Buğdayın para kazandırmaması yüzünden çiftçinin ekim alanlarını azalttığına dikkat çeken Aktaş, "Buğday ekim alanlarındaki azalış dikkat çekici boyutlarda. Geçen yıl 120 bin dönüm alana ekim yapılırken, bu yıl ekim yapılan alanlar 60 bin dönüme kadar geriledi. Önümüzdeki yıllarda bu azalışın sürmesini bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hasattan görüntüler

-Buğdaylardan görüntüler

-Açıklama

Süre: 3.34 Boyut: 400 MB

Haber-Kamera: Gürhan ADANA/YENİŞEHİR-DHA

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Polisle çatışan hırsızlık çetesindekiler suç makinesi çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta, Mesut P.'nin aracının camını kırarak 139 bin lirasını çalan, peşlerine düşen polisle silahlı çatışmaya giren 10 kişinin il il gezip banka ve tapudan çıkanların paralarını çaldıktan sonra şehri terk ettikleri ortaya çıktı. Çatışmada silahla yaralanan 2 kişinin hastanelerde tedavileri devam ederken, dün tutuklanan 4 kişi ile bugün adliyeye sevk edilen 3 kişinin çoğunluğu banka ve tapu takipli hırsızlık olmak üzere 218 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Perşembe günü Tekerek Yolu'ndaki bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen olayda; Mesut P.'nin 139 bin lirası, 46 EY 901 plakalı hafif ticari aracının arka camı, kapüşonlu bir tarafından kırılarak çalındı. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların alışveriş merkezi önüne geldikleri otomobilin plakasının sahte olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonunda parayı çalan şüphelinin kaçtığı otomobilin plakasının 40 BE 787 olduğunu ve 35 AGH 573 ile 71 AAJ 804 plakalı araçlarla birlikte hareket ederek Malatya istikametine gittiğini saptayan ekipler, çevre il ve ilçeleri bilgilendirdi.

TIR'LARLA BARİYER KURAN POLİSE ATEŞ AÇTILAR

Güzergah üzerindeki emniyet ve jandarma birimleri önlem alırken, araçlar Sivas'ın Kangal ilçesinde tespit edildi. Kangal- Hekimhan karayolunda polis TIR'larla bariyer kurup araçları durdurmak istedi ancak şüphelileri kaçmaya başladı ve kaçarken de polise ateş açınca çatışma çıktı. Kovalamaca sonunda araçlardan biri takla atarken, 2 kişi silahla yaralandı.

218 SUÇ KAYITLARI VAR

Olayda toplam 10 kişi gözaltına alınırken, paranın da bir kısmı ele geçirildi. Şüphelilerden Ceylan G.'nin (24) 38 suç kaydı ve çok sayıda aranması, Ferdi B.'nin (23) 27 suç kaydı ve çok sayıda aranması, Erdal B'nin (19) 65 suç kaydı ve çok sayıda aranması, Efe B.'nin (55) 15 suç kaydı ve cezaevi firarisi olduğu, Azer M.'nin (18) 9 suç kaydı, Seyhan M.'nin (32) 40 suç kaydı ve Leyla B.'nin (42) ise olan 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Çoğunluğu banka ve tapu takipli hırsızlık olmak üzere toplamda 218 suç kaydı olan şüphelilerden Ceylan G., Ferdi B., Erdal B. ve Efe B. sevk edildikleri Kangal Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine konuldu. Azer M., Seyhan M. ve Leyla B. ise Kahramanmaraş'a getirildi. Şüpheliler arasında bulunan ve yaşı 18'den küçük olan kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, silahla hafif yaralanan C.M. ve Çilem B.'nin hastanelerdeki tedavilerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

'ELDİVEN GİYİP CAMI KIRARAK PARA DOLUP POŞETİ ALIP KAÇTIK'

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelilerden Azer M., suçunu itiraf etti. Parayı araçtan alan isim olan Azer M., Mesut P.'yi tapu müdürlüğünden itibaren takip ettiklerini belirterek hırsızlık anını ve sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Kahramanmaraş'ta tapu binası önünde takip yaptık. Bir şahıs elinde poşet ile aracına geçiyordu. Poşetteki parayı hissettik. Şahsın aracının peşine takıldık. Tekerek Yolu'nda bir apartmanın bahçesine girdi, biz de peşinden takip ettik. Sonra bir alışveriş merkezine girdi. Efe B. araçta kaldı, ben başıma kapüşon takıp elime de eldiven giyip aracın camını kırdım ve para dolu poşeti alıp kaçtık. Aracımız sahte plakalı idi. Şehirden çıkınca sahte plakayı söküp gerçek plakamız ile yola devam ettik. Kırıkkale'ye gidiyorduk. Sivas Kangal ilçesinde polis peşimize düştü. Kaçmaya başladık ama polis yolu TIR'larla bariyer kurup kapattı. Bu arada silahlı çatışma oldu. Takla atan araçtan kaçtım. Sonrasında yakalandım. Parayı aramızda paylaştık. Mağdurun zararını ödemek istiyoruz."

KUCAĞINDA ÇOCUKLA GAZETECİLERE POZ VERDİ

Azer M., Seyhan M. ve Leyla B., sorgularının hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Hastaneye kucağında 3 yaşındaki çocuğu ile gelen Seyhan M., gazetecilere poz vererek "Çek babam çek" dedi.

GEZİCİ HIRSIZLIK ÇETESİ

Öte yandan, yakalanan şüphelilerin gezici hırsızlık çetesi oldukları belirlendi. Şüphelilerin il il gezdikleri, gittikleri şehirlerde tapu ve bankalar önünde pusu atarak elinde çanta ya da poşetle çıkanları takip ettikleri belirlendi. Peşine düştükleri kişilerin ellerinde para dolu çantalarını ilk fırsatta çaldıktan sonra şehri terk ederek izlerini kaybettiren şüphelilerin bu yöntemle birçok hırsızlık gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin polis otolarından indirilmesi

Poz vermesi

Hastaneye alınmaları

Muayene odasına götürülmeleri

Hastaneden çıkmaları

Polis otosuna binmeleri

Para çalınan araç

Yerdeki cam parçaları

Camı kırılan kapı

Araçtan detay

Polisin inceleme yapması

Parmak izi alması

Araç sahibi Mesut P. 'nin (Elinde küçük siyah çanta olan siyah tişörtlü) aracın yanına gelmesi

Otomobilin Mesut P.'nin aracının yanına gelmesi

Şüphelinin araçtan inmesi

Camı kırıp kapıyı açması

Çantayı alıp otomobile binmesi

Otomobilin gidişi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 811 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Bariyere çarpan otomobil, 25 metreden araziye uçtu: 4 yaralı

Yalova'da, Osmangazi Köprüsü'ne 2 kilometre kala kontrolden çıkıp, çarptığı bariyeri de aşan otomobil, 25 metreden boş araziye yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve eşi ile 2 torunu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Osmangazi Köprüsü Kılıç Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Yalova yönüne giden Rıfat Civci (65) yönetimindeki 34 GF 2094 plakalı otomobil, köprüye 2 kilometre kala kontrolden çıkıp, çarptığı bariyeri aşarak, 25 metreden boş araziye uçtu. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Rıfat Civci ve eşi Nuray Civci (61) ile torunları Enes E. (8) ve Nisanur E. (4) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Enes E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Araçtan detay

-Yararlıların çıkarılması

Süre : 0.51 dk Boyut: 96 mb

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,DHA

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Bartholomeos Avanos'da ayin yönetti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Panaiya Kilisesi'nde pazar ayini yönetti.

İlçede bulunan Panaiya Kilisesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ayine Yunanistan ve İstanbul'dan çok sayıda Ortodoks katıldı. Bartholomeos'un yönetiminde gerçekleştirilen ayinde İncil'den ayetler ve ilahiler okundu. Bartholomeos, yaklaşık 2 saat süren ayinde Rumca dua eden ve konuşma yapan Bartholomeos, Kapadokya'ya dostluk, barış, birlik ve beraberlik mesajları getirdiğini söyledi. Bartholomeos, "İstanbul, Girit, Kavala, Ankara ve Atina'dan din adamları ve siviller olarak hepimiz kardeş, dost olarak burada bulunuyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Avanos da ayine katılan gruptan genel ve detay görüntü

Ayini yöneten Bartholomeos'dan genel ve detay görüntü

Diğer görüntüler

Süre: 2.56 Boyut: 330 MB

Haber- Kamera: NEVŞEHİR,

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