DHA YURT BÜLTENİ - 11

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ EKİYLE YENİDEN)

1)ALABORA OLAN KAYIKTAKİ AİLE, KIYIYA YÜZEREK ÇIKTI

Sinop'ta, denize açılan 6 kişilik ailenin bulunduğu kayık, gezi teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle alabora oldu. Devrilen kayıktan suya düşen aile bireyleri, yaklaşık 100 metre yüzerek, kıyıya ulaştı. Olay, dün öğle saatlerinde, Karakum sahili açıklarında meydana geldi. Ruhi Özgür (39) ve ailesi, kayık ile gezinti amaçlı denize açıldı. Özgür ailesinin bulunduğu kayık, gezi teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle alabora oldu. Devrilen kayıktan suya düşen 6 kişi, yaklaşık 100 metre yüzerek, kıyıya ulaşabildi. Aileyi suda görenlerin ihbarıyla bölgeye, deniz polisleri ile Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kıyıya çıkan aileye tedbir amaçlı müdahale etti. Boğulma tehlikesi geçiren 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, batan kayık ise balıkçı ve dalgıçların yardımıyla kıyaya çekildi.

O ANLARI ANLATTI

Ailesi ve arkadaşları ile açıldıkları denizde, yanlarından geçen gezi teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle kayıklarının su aldığını anlatan Ruhi Özgür, "Ailemle birlikte denize açıldık. Giderken dalga yoktu, ancak dönüşte çoğaldı. Yanımızdan gezi teknesi geçti. Onun da yaptığı dalga nedeniyle bulunduğumuz kayığın içi su aldı. Bir süre sonra batmaya başladık. Allah'tan can yeleğimiz vardı. Eşim, çocuklarım yüzme biliyordu, yüzerek kıyıya çıktık. Allah'ım beterinden korusun, çok şükür atlattık" diye konuştu.

Olayı gören Önder Dinçer ise, "Kayık birden alabora oldu. Bağrışmaları duyduk ve gittik, baktık. İçindekiler yüzme biliyormuş. Tekne batmak üzereyken atladılar, kıyıya kadar yüzdüler" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Batan tekneden atlayanların yüzmesi

Sahil güvenlik ve deniz polisten görüntüler

Sahilde bekleyen kalabalık

Teknenin denizden çıkartılması

Tekne sahibi Ruhi Özgür ile röportaj

Görgü tanığı Önder Dinçer ile röportaj

HABER KAMERA: Deniz ÖZEN/SİNOP-DHA

==================================================

2)ÖYKÜ ARİN, 74 GÜN SONRA İLK KEZ DIŞARI ÇIKTI

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'ya (4) babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilik yüzde 98.5 oranında tuttu. 11 Nisan'da steril odaya alınan Öykü Arin, 74 gün sonra ilk kez dışarı çıktı.

İzmir'de, geçen yılın Kasım ayında, löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin için anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Medical Park Antalya Hastanesi'nde, 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da annesinden yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Yapılan testler sonucu Öykü'ye nakledilen iliğin tutmadığı anlaşıldı.

Bunun üzerine 3 Haziran'da baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Geçen hafta sosyal medya hesabından Öykü Arin'in durumuyla ilgili açıklama yapan anne Eylem Şen Yazıcı, babasından nakledilen iliğin yüzde 98.5 oranında tuttuğunu, bugün yapılacak basın açıklamasında net bilgi verileceğini açıkladı.

74 gündür steril odada kalan minik Öykü Arin bugün ilk defa dışarı çıktı. Aylar sonra ilk defa hastane dışına çıkan Öykü Arin'i, annesi Eylem Şen Yazıcı, babası Çağdaş Yazıcı ve yakınları yalnız bırakmadı. Falezler kıyısında ailesiyle fotoğraf çektiren Öykü Arin için doktorları bugün açıklama yapacak.

'TAMA YAKIN TUTMUŞKEN VÜCUT REDDETTİ'

Medicalpark Antalya Hastanesi İlik Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek, Öykü Arin'in sağlık durumuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Bu tedavinin rutin yapılan bir iş olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yeşilipek, "Başlangıçta annesinden yarı yarıya uyumlu nakil yapmıştık. Erken dönemde kemik iliği gayet iyi çalıştı. Hemen hemen tama yakın tutma söz konusuydu. O dönemde genetik bozukluğun tamamen kaybolduğunu tespit ettik. Ama sonraki dönemde anneden yapılan greft vücut tarafından reddedildi. Bu çok sık olmasa da olan bir durum" dedi.

'TOPLUMA KARIŞMASI 1 YILI BULABİLİR'

22 gün önce ise babadan yarı uyumlu nakil yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Yeşilipek, 13'üncü günde iliğin çalıştığını ve yüzde 98,5 oranda tuttuğunu söyledi. Öykü'nün sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yeşilipek, "Henüz her şey bitmiş değil. Şu anda sağlık durumu iyi. Daha ileriki dönemde de olumsuzluklarla karşılaşabiliriz. Bir süre yakından izleyeceğiz. Birkaç ay içerisinde normal aktivitesine kavuşabilir. Topluma karışması için 6 ay ya da 1 yıl gibi bir süre gerekiyor. Bu süreden sonra okul dahil her türlü topluluğa girebilir" diye konuştu.

KAMPANYA DEVAM EDECEK

Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, zorlu bir süreç geçirdiklerini söyledi. 150 bin donöre ulaştıklarını aktaran Yazıcı, geniş çaplı araştırmaların ardından Antalya'da tedaviyi bulduklarını ifade etti. Sosyal medyada paylaşılması sonrasında her yerden arayanlar, nakil için başvuranlar olduğunu anlatan Yazıcı, "İlik tuttu diyebiliriz. İlik savaşının olup olmayacağını bilmiyoruz. Bu takip altında. Hastalık geri gelecek mi, bilmiyorum. Hastalığın geri dönüşü için 5 yıl deniliyor ama bilmiyoruz. Hastalığın yeniden tekrarına karşı bu kampanya sürmeye devam edecek. Öykü hastanede kendisine kitaplarıyla yeni bir dünya kurdu" dedi.

HASTANE DIŞINDA KARINCALARLA İLGİLENDİ

Minik Öykü Arin'in hastaneden bir günlüğüne izin alıp dışarı çıktığında neler yaptığını da anlatan anne Yazıcı, "Kuşlar, kediler, karıncalarla ilgilendi. Özellikle karıncalarla ilgilendi. Krem sürmekten nefret ediyor ama o gün eline yüzüne vücudunun her yerine güneş kremi sürdü. O anki duygularımı anlatamam, nutkum tutulmuştu" dedi. Eylem Şen Yazıcı, Sağlık Bakanlığı'nın 150 bin bağışçının verilerini çok yavaş işlediğini, şu ana kadar sadece 50 bininin işlendiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

-------------

Basın mensupları detay

Doktorla anneden detay görüntü

Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek'in açıklaması

Eylem Şen Yazıcı'nın açıklaması

684 MB/// 06.10"

HABER: Alparslan ÇINAR- Aslı DURAN- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

=====================================================

3)FIRÇALARI ELİNE ALAN EĞİTİMCİLER OKULU BOYADI

Aydın'ın İncirliova ilçendeki bir ortaokulun öğretmen ve idarecileri, temin ettikleri boyalarla 4 kat ve 30 derslikli eğitim kurumunun içini ve dış cephesini boyadı.

Acarlar 60. Yıl Ortaokulu'na 3 yıl önce müdür olarak atanan 17 yıllık eğitimci Seyit Murat Yılmaz, okulun boya işlerinin yapılması için önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da harekete geçti. Boyaları kendi imkanlarıyla temin eden Yılmaz, okul öğretmenleriyle kolları sıvadı. 3'ü idareci, diğerleri öğretmen olan 17'si kadın 41 eğitimci, çalışmaya başladı. Ellerine fırçaları alan eğitimciler 4 katlı, 30 derslikli ve 780 öğrencili okulun sınıflarını, kapılarını, bahçe duvarlarını ve dış cephesini şarkılar ve türküler eşliğinde boyadı. Müdür Yılmaz'ın öncülüğündeki çalışmanın okulu, 16 bin TL'lik bir masraftan kurtardığı belirtildi. 17 kadın öğretmenin 2'sinin boya, diğerlerinin ise pasta ve börek yaparak yiyecek desteği sağladığı belirtildi. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, birlikte okulu ziyarette bulundu. Okumuş ve Çalışkan da ellerine fırça alarak, duvarları boyadı.

Her görev yaptığı okulda bu çalışmayı gerçekleştirdiğini belirten Okul Müdürü Seyit Murat Yılmaz, "Aile gibi okulumuzu eğitim öğretim yılına hazırlamaya çalışıyoruz. Geçen yıllarda 3 idareci boya yapıyorduk. Bu yıl diğer öğretmen arkadaşlarımızdan talep geldi. Siz yapıyorsanız bizler de yapalım dediler. Hep birlikte neşe içinde çalıştık" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ise, "Çalışmaları yerinde gördüm, çok duygulandım ve mutlu oldum. Kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah bu tür idareci ve öğretmenlerin sayılarının artmasını temenni ediyorum. Yapılan örnek çalışmayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün değerlendirmesi ile Vali Bey'e konuyu aksettirerek tabii ki bir ödül vermeyi düşünüyoruz. Hepsine yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Öğretmenlerin ellerinde fırça ile okulu boyaması

Seyit Murat Yılmaz'ın konuşması

İl Milli Müdürü Seyfullah Okumuş'un konuşması

Mustafa Çalışkan ile duvar boyaması

Seyit Murat Yılmaz'ın duvar boyarken, türkü okuması

Okuldan genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

================================================

4)KAPADOKYA'DA TARİHİ BEZİRHANE'DE OPERA KONSERİ

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Nevşehir'in Uçhisar beldesinde doğal akustiği ve iki dev kubbesiyle sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan tarihi Bezirhane'de 'Golden Voices' konseri verdi. Antalya Devlet Opera ve Balesi, tarihte İpek Yolu üzerinde deve kervanlarının konakladığı, günümüzde ise sanat etkinliklerinin yapılabilmesi için yeniden tasarlanan 120 kişilik salona sahip bezirhanede sanatseverlerle buluştu. Doğal akustiği ve Kapadokya'nın tarihi dokusu ile dikkat çeken mekandaki konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Opera sanatçıları Nurdan Küçükekmekçi, Esra Arslantürk Serbest, Pınar Tekol ve Metin Kiper, hafızalarda yer eden melodileri seslendirdi.

Opera sanatçısı Nurdan Küçükekmekçi, bölgenin büyülü atmosferinde böyle bir sanatsal etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Operaya karşı duyulan ilgiyi burada bir kez daha gözlemlediklerini dile getiren Küçükekmekçi, "Golden Voıces ekibi olarak ilk defa Nevşehir'e geldik. Çok güzel bir konser oldu. Nevşehir halkı oldukça sıcakkanlı yaklaşımı ile operaya karşı sanatsal bakışını burada bizlere bir kez daha gösterdiler. Biz zaten operada şarkı söyleyen sanatçılarız. Çok güzel bir konser geçti" dedi.

Nevşehir'e gelmeden önce bu yörenin türkülerini incelediklerini kaydeden Küçükekmekçi, "Kapadokya'ya gittiğimizde halkımızla nasıl kucaklaşabiliriz, onu düşündük. Opera insanların çok fazla tanıdığı bir meslek dalı değil. Opera sanatçıları sadece 'bağıran' sanatçı olarak tanınıyor. Biz kendi kültürümüzden, memleketimizin kültüründen eserler seslendirelim istedik. Nihayetinde hepimiz bu memleketin insanlarıyız. Dolayısıyla bu 'Cemalim' türküsünü bulduk. Araştırdık, konusunu kendimize göre bir mizansen yaptık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Bezirhane'den izleyicilerden görüntü

-Nurdan Küçükekmekçi ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,DHA

================================================

5)GÖZALTINA ALINAN HDP GENÇLİK MECLİSİ ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ADANA merkezli 4 ilde terör örgütü PKK adına korsan gösteri yaptığı iddiasıyla yakalanan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi üyesi 8'i kadın 7'si çocuk 34 kişi adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'de terör örgütü PKK adına sokak eylemi düzenleyen kişilere yönelik 17 Haziran'da şafak vakti operasyon yaptı. Polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdığı iddia edilen 34 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen adreslerin kapıları koç başlarıyla kırıldı. Ayrıca operasyon anı havadan da görüntülendi. Evlere giren polisler 8'i kadın 7'si çocuk 34 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, patlayıcı madde, çok sayıda ateşleme fitili, pompalı tüfek, uyuşturucu madde ve örgütsel döküman ele geçirildi. Şüphelilerin, HDP'ye bağlı Gençlik Meclisi üyesi oldukları belirlenirken, sokak eylemi düzenleyerek polise, taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdıkları iddia edildi. Emniyete sorguları tamamlanan 7'si yaşı küçük şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. 8'i kadın 27 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Zanlıların emniyet binasından çıkarılması

Polis otobüsüne bindirilmesi

Operasyondan arşiv görüntüler

SÜRE: 01'40" BOYUT: 185 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

=====================================================

6)TEKİRDAĞ'DA HİNT KENEVİRİ OPERASYONLARI: 2 GÖZALTI

TEKİRDAĞ'ın Murat ve Hayrabolu ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda tarlalara ekili 1461 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde tarlalara Hint keneviri ekildiğini belirledi. İki ilçede de belirlenen tarlalara düzenlenen operasyonlarda toplam 1461 kök Hint keneviri ele geçirilirken, şüpheliler M.A., ile B.T., gözaltına alındı. Hint kenevirleri yakılarak imha edilirken, gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Olay yerindeki jandarma araçları

-Jandarma ekiplerinin kenevirleri sökme çalışması

-Olay yeri Drone ile havadan çekimleri

-Detay görüntüler



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-