DHA YURT BÜLTENİ - 11

Çanakkale'de zeytinlik yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 80 dönümlük alan zarar gördü.

Ayvacık ilçesine bağlı Tabaklar köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda, belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 1 helikopter, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ve Ayvacık Belediyesi'ne ait su ikmal aracı ile müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında, 80 dönüm zeytinlik alan yandı.

Soğutma çalışmaları devam eden yangın ile ilgili, jandarma soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan alandan görüntüler

-Arazöz işçilerinin yangını söndürme çalışmalarından görüntüler

-Arazözlerden görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Kazada ölen uzman çavuş ve arkadaşının cenazeleri, Osmaniye'ye uğurlandı

Adıyaman'da geçirdikleri kazada yaşamını yitiren uzman çavuş Muhammet Kılınç (26) ile arkadaşı Ömer Alper Bülbül'ün cenazeleri, memleketleri Osmaniye'ye gönderildi.

Kaza, gece saatlerinde, Gölbaşı- Adıyaman yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Memleketi Osmaniye'ye izinli giden uzman çavuş Muhammet Kılınç yönetimindeki 01 AS 921 plakalı hafif ticari araç, Çakal Köprüsü yakınlarında, Ahmet Burak Özhan'ın kullandığı 02 EB 942 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Muhammet Kılınç ile yanındaki arkadaşı Ömer Alper Bülbül yaşamını yitirdi. Uzman çavuş Muhammet Kılınç'ın cenazesi, bugün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan törenle alındı. Kılınç'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında taşınıp, cenaze aracına konuldu. Muhammet Kılınç ile arkadaşı Ömer Alper Bülbül'ün cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Osmaniye'ye gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Morg önü

-Türk bayrağa sarılı tabut asker omzuna alması

-Tabut cenaze aracına konulması

-Annenin ağıt yakması

-Dua edilmesi

-Yakınları sakinleştirilmesi

-Cenaze aracı ayrılması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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(ÖZEL)- Nüfustan düşürüldü, şehit sayıldı ama cenazesi bulunamadı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısı sonrasında yapılan DNA testi ile öldüğü açıklanarak nüfustan düşürülen ve sivil şehit sayılan İsmail Kök'ün cenazesi bulunamadı. Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yaşayan kızı Leyla Kök, "Babamın cenazesi bir türlü bulunamadı. Bir parçası da olsa gömmeyi ve başında dua edeceğimiz bir mezarı olsun istiyoruz" dedi.

Ormanlarda ağaç kesimi yaparak geçimini sağlayan İsmail Kök, 9 Eylül 2016'da arkadaşları Ramazan Mağra ve Mehdin Kaylıalp ile birlikte izinli ağaç kesimi yapacakları sahayı görmek için Tunceli'nin Hozat ilçesine gitti. 3 arkadaşın bulunduğu 46 ZD 655 plakalı minibüs, Bozsivritepe mevkiinde geçerken terör örgütü PKK'nın yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Ramazan Mağra olay yerinde öldü, cesetlerine ulaşılamayan Mehdin Kaylıalp ile İsmail Kök'ün ise teröristler tarafından kaçırılmış olabileceği düşünüldü. Ancak 11 Şubat 2017'de Tunceli Valiliği, DNA testi sonucu Kaylıalp ile Kök'ün öldüğünün tespit edildiğini açıkladı. İsmail Kök, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 Mart 2017 tarihli yazısı ile de 'Öldü' denilerek nüfustan düşürüldü.

Fatma Kök, eşi İsmail Kök'ün nüfustan düşürüldükten sonra sivil şehit sayıldığını söyledi. Bunun üzerine kendisine tazminat ödenip maaş bağlandığını belirten Fatma Kök, "'Yoldan geçerken patlama oldu ve patlamada öldü' denildi. DNA testi, kan örneğinden öldüğü söylendi ama bize ölüm raporu verilmedi. Eşimin patlamada parçalandığını söylediler. Ama bir parçası bile bulunamadı" dedi.

Sivil şehit İsmail Kök'ün kızı Leyla Kök ise ilk etapta babası ve arkadaşının kaçırıldığının söylendiğini ve 3 ay boyunca bulunmasını beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"3 ay sonra tekrar komutanlar aradı ve bizden DNA için örnek alacaklarını söylediler. Amcam örnek verdi ve 3 ay daha bekledik. 6'ncı ay dolduğunda DNA'ların uyuştuğunu, babamın da olay yerinde öldüğü söylendi. Ama bize kağıt üzerinde bir şey gelmedi. Sadece internet üzerinden 'Öldü' diye nüfustan düşürüldü. Evimize ölüm raporunu bile yollamadılar. Madem o patlamada öldü babam, Ramazan Mağra'nın cesedinin yüzde 90'ı geliyor. Ama babamın ufak bir parçası bile gelmedi. Cumhurbaşkanımızdan ilgilenmesini istiyorum. Tekrar araştırılsın, tekrar soruşturulsun. Madem babam öldü, bir ufak parça gönderilsin."

Terör örgütü PKK'nın aynı yıl Diyarbakır'da 15 ton patlayıcı ile yaptığı saldırıda parçalanarak ölen 13 kişinin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini, ancak el yapımı bir patlayıcıda hayatını kaybeden babasının cenazesinin bulunamadığını belirten Leyla Kök, "3 yıl değil, 6 yılda geçse, 9 yılda geçse ben babamın cenazesini istiyorum. Çünkü bir ömür boyu içimde dert olacağına Cumhurbaşkanımızdan istiyorum. Yardım etsinler, tekrar arama mı yapılıyor, araştırılıyor mu, soruşturuluyor mu, ne yapılırsa yapılsın, ama babamın cesedinden bir parça da olsa bize ulaştırılsın. Çok kötü bir durum, kimse anlamaz bunu" diye konuştu.

'BABAMIN BİR MEZARI OLSUN İSTİYORUM'

DNA testi sonrası kendilerine ilk önce babası İsmail kök ile Mehdin Kaylıalp'e ait 6 kavanoz ceset parçası olduğu ve bunların ayrıştırılması için İstanbul'a gönderildiğinin aktarıldığını anlatan Kök, daha sonra 400 gram kemik parçasının Mehdin Kaylıalp'in ailesine teslim edildiğini söyledi. Babasının cenazesini istediğini belirten gözü yaşlı Leyla Kök, "Babamın sadece bir kan lekesinin olduğunu söylediler. Onu da teslim etmediler. Onu teslim etmeyi geçin, 'Olay yerinde telefonu var, kimliği ve bir miktar cüzi para var' dediler, onları da bize teslim etmediler. Bir de mantığım almıyor; olay yerinde kimliği bulunuyor, telefonu bulunuyor, onlar sapasağlam duruyor ama babama ait hiçbir parça bulunmuyor. 3 kişi ölüyor, 3 kişiden biri yüzde 90 oranında bulunuyor, 2 kişinin el kadar bir parçası yok mu? Babamın mezar olsun istiyorum. Babamın bir mezarı olsun ve gidip duamı okuyup geri dönmek istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Fatma Kök'ün eşinin fotoğrafını göstermesi

Fatma Kök ile röp.

Leyla kök'ün babasının fotoğrafını göstermesi

Leyla Kök ile röp.

Leyla Kök'ün ağlaması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 974 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Ceylanpınar'da, koyunlara koç katımı yapıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazisinde 35 bin koyuna törenle 35 bin koç katımı gerçekleştirildi.

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Koyunculuk Şube Şefi Bora Sarıçam, işletmede 75 bin İvesi cinsi koyun olduğunu, Kasım ayında 37 bin kuzunun doğmasının beklendiğini ifade etti. Her yıl nisan ayından itibaren kırkımların başladığını belirten Sarıçam, "İşletmemiz dünyanın en büyük İvesi cinsi koyun popülasyonuna sahip. Haziran ayı içerisinde koç katımı yapılıyor. Bu sene 35 bin koyuna koç katımı yapıldı. Buna bağlı olarak önümüzdeki doğumlarda tahmini olarak 37 bin kuzu beklemekteyiz" dedi. Sarıçam'ın konuşmasının ardından kurban kesilip, dualar edilerek koyunlara koç katımı yapıldı.

Görüntü Dökümü

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Dua ve kurban kesim merasimi

Koç katımının yapılışı

Genel detay görüntüler

Olay yerine gelen TOMA

Şube şefi Bora Sarıçam ile röportaj

Dron görüntüleri

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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Marul bahçesindeki kuş yuvasında 5 yavruyla karşılaştı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kuşun marul bahçesine yaptığı yuvada, 5 yavru dünyaya geldi. Bölge sakinleri, yuvanın hangi kuşa ait olduğunu bilmediklerini söyledi.

İlçede sebze yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan Mehmet Demiroğlu, marul bahçesinde hasat yaparken, kuş yuvasına rastladı. Demiroğlu, yuvada, sarı gagaları ve tüyleri ile ilginç bir görüntüye sahip 5 yavru kuş gördü. Yavruların hangi kuş türüne ait olduğunu bilemeyen Demiroğlu, arkadaşlarından da bu konuda net bir yanıt alamadı.

Mehmet Demiroğlu, işi gereği sürekli doğada olduğunu, ancak bugüne kadar böyle kuş yavruları görmediğini belirterek, "İlk baktığımda yuvada bir hayvanın olduğunu sandım. Yanına yaklaştığımda 4 yavrunun bulunduğunu, 1 yavrunun da yumurtadan çıkma üzere olduğunu gördüm. 20 senedir arazideyim, böyle şey görmedim" dedi.

Demiroğlu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yavrular, bir gün sonra anneleri tarafından başka bir alana taşındı.

Görüntü Dökümü

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Yuvadaki yavrulardan görüntü

Mehmet Demiroğlu ile röportaj

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

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Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda, 2'si kadın olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda bugün Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar, Onbaşılar, Yediveren, Pirinin ve Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si kadın olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği açıklandı.

HAKKARİ, -