DHA YURT BÜLTENİ-11

Araklı'da sel felaketinde ölen kişinin suya kapıldığı anlar ortaya çıktı

Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir'in (66) suya kapıldığı anların bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

Trabzon'da, 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından da, mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı. Selin ardından başlatılan arama çalışmalarıyla 8 kişinin cansız bedenleri bulundu, diğer 2 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Araklı ilçesinde Çamlıktepe Mahallesinde selde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir'in son anları kameraya yansıdı. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, evinin önünde sele kapılan Cevahir'in suda sürüklendiği görülüyor.

Mehmet Cevahir'in cenazesi arama kurtarma ekiplerince dere yatağında bulunmuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sele kapılma anı

Haber-Kamera: TRABZON-DHA

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Durakta bekleyen 7 yaşındaki kıza çarpan sürücü kaçtı



Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde durakta bekleyen Nergis Çakmak'a (7) çarparak kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kazada ağır yaralanan Nergis, yolda geçen bir minibüsle hastaneye götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Bismil ilçesindeki Aralık Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte durakta bekleyen Nergis Çakmak'a otomobil çarptı. Plakası öğrenilemeyen araç sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kazayı gören bir minibüs sürücüsü ağır yaralanan Nergis'i, Bismil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Nergis durumu ağırlaşınca Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kızın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Bismil Devlet Hastanesi

Dicle Üniversitesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Metruk ev alevlere teslim oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 katlı metruk bina, çıkan yangında zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Murat Dede Mahallesi 390 Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk bir evde, bugün saat 09.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen alevleri gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalle sakinleri, yangının diğer binalara sıçraması tehlikesi nedeniyle korku yaşadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis de soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yanan binadan görüntü

- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasından detay

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Konteyner muhtarlığın yakılma anı kamerada



Eskişehir'de muhtarlık olarak kullanılan konteyner kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Maddi hasara yol açan yangın güvenlik kamerasına yansıdı.

Mamure Mahallesi, Hasan Polatkan Caddesi üzerinde bulunan muhtarlık konteyneri gece 03.00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce yanıcı bir sıvı atılarak ateşe verildi. Demir konteynerde çıkan yangın bir süre sonra kendiliğinden sönerken, maddi hasar meydana geldi. Muhtar İnce Üluğ'un ihbarıyla gelen polis ekipleri, muhtarlık konteynerinde inceleme yaptı. Konteynerin alev aldığı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde konteynerin bir anda alev aldığı görülürken, kimliği belirsiz bir şüphelin de kaçtığı tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Olay hakkında bilgi veren Muhtar İnci Üluğ, sabah geldiğinde konteynerdeki yanıkları görerek polise haber verdiğini söyledi. Küçük bir park içerisindeki muhtarlık önünde akşamları oturanların da olduğunu kaydeden muhtar Üluğ, "Sabah geldiğimde yanık olan tarafı gördüm. Cam patlamış ve evsel atık yakmışlar gibi duruyor. Alevler içeri girmemiş bir sürü evraklarımız vardı hepsi yanabilirdi. Konteynır demir olduğu için fazla zarar olmamış. Polise haber verdik, gelip inceleme yaptılar. Akşamları burada alkol alan çok oluyor. Ben sabahları buralardan alkol şişeleri topluyorum genelde. Ama hiç bu kadar zarar verildiği olmamıştıö dedi.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamerası kayıtları

-Muhtarlık binası

-Muhtarlık tabelası

-Yanan yerler

-Muhtar İnci'nin açıklaması

-Muhtarlık genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Bisikletiyle yolun karşısına geçen Muhammed'e otomobil çarptı



Antalya'nın Kemer ilçesinde bisikletiyle iş yerinden çıkan Muhammed Şerif'e (19) yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Muhammed Şerif'in yaralandığı kaza, çalıştığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerindeki bir otelde çalışan Muhammed Şerif, Salı günü mesai bitimi, saat 16.00 sıralarında iş yerinden ayrıldı. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Şerif'e, Ercan G. (39) yönetimindeki 07 ADZ 397 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle havalanıp, asfalt zemine düşen Muhammed Şerif, yaralandı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Muhammed Şerif, ambulansla Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Muhammed Şerif'in tedavisinin sürdüğü belirtildi. Otomobil sürücüsü Ercan G. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı, Muhammed Şerif'in çalıştığı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bisikletiyle iş yerinden çıkan Muhammed Şerif'e, karşıya geçmek için yolun ortasına geldiğinde otomobilin çarptığı görüldü. Kask ya da başka bir koruyucu kullanmadığı görülen Muhammed Şerif'in birkaç metre havalandığı belirlendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamera kayıtları

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Sur'da terör mağduru ailelerin konutları için kura çekildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hendek-barikat operasyonları sırasında evleri zarar görenler için TOKİ tarafından inşa edilen konutlardan 169'u, kurayla sahiplerine teslim edildi.

Sur ilçesinin 6 mahallesinde 2015-2016 yılları arasında terör örgütü PKK tarafından kazılan hendek ve kurulan barikatların kaldırılması amacıyla, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar sırasında evleri zarar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından inşa edilen konutların bir kısmı daha tamamlandı.

Yapımı tamamlanan 169 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapıldı. Kura çekim törenine katılan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bugün 8'incisi gerçekleştirilen kurayla birlikte toplamda bin 677 kişinin konut sahibi olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, Sur ilçesinde zarar gören 5 bin 600 kişiden 5 bin 200'üyle anlaşmanın sağlandığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve bu konudaki özel emirleriyle, Sur'da yaşanan terör örgütü PKK'nın ve işbirlikçilerinin ihaneti sonrasında devlet olarak, yıkılan, yakılan ve imha edilen Sur'u, hamdolsun bugün yeniden ihya etmek için gayret sarf ettik. Bu zihniyetin ve terör örgütünün yıkmaktan ve yok etmekten, acı, kan ve gözyaşından başka insanımıza sunduğu ve bugüne kadar yaptığı bir şey yok. İnsanlığın düşmanı olan bu terör örgütü ve işbirlikçilerinin Diyarbakır'ımıza, Sur'a acıdan başka bu güne kadar taşıdığı hiçbir şey yok. Hamdolsun bugün, olayların başlangıcından bugüne kadar hak sahipliğinin karşılığında gerek nakdi bedel alarak, gerekse sizler gibi konut talep ederek TOKİ'nin inşa ettiği konutlarda evlerini alan ve inşallah sağlıkla oturanlar, gerekse Sur'da inşa ettiğimiz ve devam eden konutlardan alacağını beyan ederek orada tahsis yapılanlar, gerekse istedikleri yerde konut yapıp kendilerine kaynak aktaranlar olmak üzere toplamda 5 bin 600 vatandaşımızın 5 bin 200'ü aşkın kişisiyle, sizler de dahil anlaşmayı sağladık" dedi.

Hak sahiplerinden Ali Rıza Okay, kurada istediği kattan evin kendisine çıktığını belirterek, "Sur içinde oturuyordum. Ev ve iş yerim vardı. Bunlara karşılık daire verdiler. Kurada isteğim şekilde 3'ncü kat çıktı. Mutluyuz ama kırgınlığımız var. Çünkü oradaki yaşantımız ile farklı yerdeki yaşantımız aynı değil. Oranın ayrı bir havası vardı. Manevi bir havası var. İş yerim de vardı, iyi veya kötü geçinip gidiyorduk, iş yerim de gitti. Oraları özlüyoruz" diye konuştu

Görüntü Dökümü

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Kura çekimi yapılan salondan detaylar

Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması

Kura çekimi

Kurada adı çıkan vatandşaların dairelerini seçmeleri

Kurada ev çıkan vatandaşın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

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Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde eşi ve torunuyla 'parasailing' denen aktivite için iple tekneye bağlı paraşüte binen Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz (62), yaklaşık 50 metre yükseklikten denize düştü. Hastaneye kaldırılan Abususenenh Abedalaziz kurtarılamadı. Paraşütün dengesi kaybolunca suya düşen eşi ve torununun sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otele ailesi ve arkadaşlarıyla tatile gelen Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz, ailesiyle birlikte dün öğle saatlerinde 'parasailing' adı verilen aktivite için tekneye bindi. Abususenenh Abedalaziz, uçuş yapmak için eşi ve kız torunuyla tekneye iple bağlı paraşütle havalandı.

50 METREDEN SUYA ÇAKILDI

Abedalaziz, eşi ve ortaya oturtulan torununun bulunduğu paraşüt, yaklaşık 10 dakika sonra, bağlı olduğu ipin çekilmesiyle tekneye doğru alçalmaya başladı. Yaklaşık 50 metre yükseklikte Abususenenh Abedalaziz, henüz bilinmeyen nedenle paraşütle bağlantısının kopması sonucu suya çakıldı. Dengesi bozulan paraşütün hızla alçalması sonrası Abususenenh Abedalaziz'in eşi ve torunu da suya düştü.

KURTARILAMADI

Teknedeki görevliler, Abususenenh Abedalaziz ile eşi ve torununun düştüğü noktaya hareket etti. Birkaç dakika sonra önce Abususenenh Abedalaziz, ardından da eşi ve torunu sudan alındı. Durumu ciddi olan Abususenenh Abedalaziz teknede kusmaya başladı. Görevlilerin ilk yardımda bulunduğu Abususenenh Abedalaziz, kıyıya çıkarılarak, çağırılan ambulansla hasteneye kaldırıldı. Ancak Abedalaziz, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Abedalaziz'in eşi ve torununun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

CENAZE OĞLUNA TESLİM EDİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Abedalaziz'in cenazesi bugün öğle saatlerinde uçakla ülkesine gönderilmek üzere oğlu Husam Abedalaziz'e teslim edildi. Husam Abedalaziz'in cenazeyi almak için beklerken sürekli dua okuduğu görüldü. Abususenenh Abedalaziz'in eşi, torunu ve ailesinin ise ülkelerine döndüğü belirtildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Abususenenh Abedalaziz, eşi ve torununun paraşüt tekneden ayrılmadan önce yakınlarına el salladığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde paraşütün sağında Abususenenh Abedalaziz, ortada torunu, sol tarafında da eşinin oturduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ölen turist eşi ve torunu ile paraşütte görüntüleri

Cenazenin morg çıkışı

Oğlunun cenaze aracının yanında dua etmesi

Ölen turistin vesikalık resmi

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Kasksız polise yakalanan kurye "Abi bu seferlik affedin, bugün işe girdim'"

Karabük'te, kasksız bir şekilde motosiklet kullanırken polise yakalanan kurye "Abi bu seferlik affedin. Bugün işe girdim. Daha yarım saat oldu işe gireli. Kask vermediler. Verselerdi takacaktım." dedi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Caddesi'nde yaya geçidinde yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler sırasında kask takmadan motosiklet kullanan kurye polis ekiplerince durduruldu. Kendisine 108 TL ceza yazılacağını öğrenen kurye cezayı yazacak polise,"Abi bu seferlik affedin. Bugün işe girdim. Daha yarım saat oldu işe gireli. Kask vermediler. Verselerdi takacaktım. Benlik bir şey değil. Bugün ilk işe gittim. Aldığım paradan daha fazlasını ceza olarak ödeyeceğim. Abi yazmayıver Allah rızası için. Abi ben bir gün bile olsun kasksız gezmedim. Bugünlük olan bir şey. "dedi. Kuryeye, kasksız motosiklet kullanmaktan dolayı 108 TL ceza yazıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Denetimden detay

-Kasksız motosiklet kuryesinin polise yalvarması

-Ceza makbuzunu imzalayan kuryenin motosikletiyle gitmesi

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Tarım aletine sıkışan ineği CANKUR ekibi kurtardı

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekipleri, tarım aletinin içinde sıkışan ineği kurtardı.

Ceyhan ilcesi Körkuyu Mahallesi'nde tarım aletinin içerisine düşerek mahsur kalan ineği sahibi Salih Yencilek bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye Arama kurtarma CANKUR ekibi, ineği bulunduğu yerden vinç yardımı ile çıkardı. İnek, sahibine teslim etti.

Görüntü Dökümü

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İneğin halatla kurtarılması

Haber-Kamera: ADANA,

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Yabani zeytin ekonomiye kazandırılacak

Mersin'in Silifke ilçesinde, aşılanarak sofralık hale gelmesi sağlanan yabani zeytinler ekonomiye kazandırılacak.

Orman Genel Müdürlüğü'nce başlatılan Yabani Zeytin Rehabilitasyonu Projesi kapsamında, makilik alanlarda bulunan yabani zeytinlerin aşılanma işlemi Çamlıbel Mahallesi Bebek Deresi mevkiinde başladı. Konuya ilişkin bilgi veren Orman İşletme Müdürü Hasan Aslan, "Halk arasında 'Delice' diye bahsedilen yabani zeytini aşılama faaliyetini tanıtmak için buradayız. 2019 yılında yaklaşık 150 dönüm alanda üç yüz ferte yapılan aşılamanın gayet başarılı olduğunu gözlemledik. Son 4 yıldır Orman Genel Müdürlüğü'nün genel politikaları çerçevesinde yapılan Delice zeytin aşılamasında toplamda 100 hektar civarında 30-40 bin fert aşılanmış olup, bu güne kadar yapılan çalışmalar gayet başarılı ve meyve vermeye başladı. Bu yıl yapılan çalışmalardan 3 yıl sonra 3-5 kilo arasında zeytin verimiyle ekonomiye kazandırmış olacağız" dedi.

Orman Mühendisi Uğur Şahin ise pratik, ekonomik ve tutma oranı daha yüksek olması sebebi ile göz aşılama yöntemini tercih ettiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Hasan Aslan'ın röportajı

Daha önce aşılanıp meyve veren ağaçların genel ve detay görüntüleri

Orman Mühendisi Uğur Şahin'in aşılama yapması ve röportajı

Haber-Kamera: Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin),

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Kanalizasyon suyu giren ev kullanılmaz hale geldi

Zonguldak'ta tıkanan gider nedeniyle tuvaletten eve giren kanalizasyon suyu eşyaları kullanılmaz hale getirdi.

Geçen hafta yağan sağanak yağmur ile birlikte Birlik Mahallesi Kardelen Sokak'ta yaşayan 5 yıllık evli Duygu(35)-Sebahattin Bekar(34) çiftine ait evi su bastı. Haber verilmesiyle eve gelen Zonguldak Belediyesi ekipleri, mahallenin tıkanan giderini açtı. Birkaç gün sonra ise bu sefer tuvaletteki klozet taşarak kanalizasyon suyu eve girdi. Sabah uyandıklarında büyük bir şokla karşılaşan Bekar çiftinin eşyaları kullanılmaz hale geldi. Evi boşaltan ve yakınlarının yanına taşınan çift, evden oluşan kanalizasyon suyunun biran önce yapılmasını istedi.

Bir çok eşyasının kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Duygu Bekar, "Çarşamba gecesi yağmur yağdıktan sonra uyandığımda suya bastım. Yerler su olmuştu. Ben eşime haber verdim. Gider açtılar suyu boşalttılar. 9 gün geçti. 2 gün önce gideri yaptı belediye görevlileri. Ondan sonra kanalizasyon suyu eve girdi. Hala su akıyor. Mahallenin tüm atık suyu eve giriyor. Biran önce yardım bekliyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kanalizasyon suyu giren ev

-Banyoda biriken atık su

-Suyun dışarı akması

-Baba Necmi Öksüz ile röp.

-Kızı Duygu Bekar ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

