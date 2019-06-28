DHA YURT BÜLTENİ -11

1)BAKAN SELÇUK, AKSARAY'DA ÖĞRETMENLERLE BULUŞTU

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da öğretmenlerle biraya geldi. Selçuk, "Her ile gittiğimiz de o ilin meselelerini, o ilin problemlerini yüz yüze yerinde görme fırsatı doğuyor. Böylelikle daha hızlı yerinde çözme imkanımız oluyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün Aksaray'a geldi. İlk olarak geçen çarşamba günü Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki Kimar bölgesinde keşif faaliyetleri sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın ailesini ziyaret edip, taziyede bulundu. Ardından bir tesiste Vali Ali Mantı, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarıyla kahvatlı da bir araya geldi. Kahvaltıdan sonra Vali Mantı'yı makamında ziyaret eden Bakan Selçuk, il ziyaretleri sayesinde öğretmenlerle yüz yüze görüşme fırsatı bulduğunu söyledi. Bakan Selçuk, "Her ile gittiğimiz de o ilin meselelerini, o ilin problemlerini yüz yüze yerinde görme fırsatı doğuyor. Böylelikle daha hızlı yerinde çözme imkanımız oluyorö dedi.

Bakan Selçuk, daha sonra Aksaray Üniversitesi'nde kentte görev yapan öğretmenlerle bir araya gelip, sorunları dinledi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüntü Dökümü

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Bakan Selçuk'un ziyaretlerinden detay

Bakan Selçuk açıklama

-Öğretmenlerle buluşması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)

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2)BURSA HAYVANAT BAHÇESİ'NDE ZEBRA SAYISI 18'E ÇIKTI

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra sayısı, 3 yılda 18'e ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Hayvanat Bahçesi'nin Türkiye'deki en büyük zebra popülasyonuna sahip olduğunu belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Hayvanat Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Parka gelişinde ilk olarak karıncayiyen barınağına giden Başkan Aktaş, uzun gırtlak yapısına sahip olan hayvan hakkında bilgi aldı. Daha sonra anavatanı Güney Amerika olan ve en büyük fare türü olarak bilinen kapibara ile Güney Amerika ile Güneydoğu Asya'nın ormanlık bölgelerinde yaşayan tapir barınaklarına giden Başkan Aktaş, tapir'i elleriyle besledi. Başkan Aktaş, alageyiklerin bulunduğu barınakta ise yeni doğan bir hayvana 'Alaca' ismini koydu. Başkan Aktaş'ın Zoopark'ta son durağı ise zebralar ile zürafaların birlikte yaşadığı bölüm oldu. Burada zürafaları elleriyle besleyen Başkan Aktaş, zebraların artan nüfusu ile hayvanat bahçesinin geleceğine ilişkin açıklamalar yaptı.

BİRÇOK HAYVAN TÜRÜ YAVRULADI

Başkan Aktaş, Bursa Hayvanat Bahçesi'ne Hollanda'dan getirilen 2016 yılından bu yana planlı şekilde doğum yapan zebraların sayısının 6 Haziran'da dünyaya gelen yavrular ile birlikte 18'e ulaştığını söyledi. Başkan Aktaş, "Bursa Zoopark. Türkiye'deki en büyük zebra popülasyonuna sahip hayvanat bahçesi durumundadırö dedi. Aktaş, Türkiye'de sadece Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan dev karıncayiyenler ile zebra, alageyik, hamadras babunu, halka kuyruklu lemur, yeşil iquana ve beyaz kuğu gibi hayvan türleri sayılarında da gerçekleşen doğumlarla birlikte artış yaşandığını ifade etti.

BONGO BARINAĞI KURULACAK

Bursa Hayvanat Bahçesi için fil ve timsah barınakları planladıklarına da değinen Başkan Aktaş, "6 bin 500 metrekaresi kapalı, 13 bin 500 metrekaresi açık olmak üzere toplam 20 bin metrekarelik fil ve timsah barınağı planladık. Kapalı barınak uygulama projesi, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği tarafından onaylandı. Mevcut barınak içinde timsahlar için özel havuz düşünüldü. Ayrıca, 120 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 2 bin 160 metrekarelik alanda bongo barınağı kurulmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hayvanat Bahçesi genel çekimler

-Hayvanlar detay

-Başkan Aktaş'ın hayvanları beslemesi

-Başkan Aktaş röp

-Başkan Aktaş hayvanat bahçesi yetkilileriyle görüşme

Süre: 06.30, Boyut: 238 MB

Haber/Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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3)5 EVDEN 2 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİNİ ÖZEL EKİP YAKALADI

VAN'da 5 evden 2 milyon liralık ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edilen Uğur Karagülle, kurulan özel ekip tarafından yakalandı. Evinde peruk ele geçirilen, tanınmamak için her olayda 112 Acil personeli ve kargo çalışanı gibi giyindiği saptanan Karagülle, tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bu yıl meydana gelen 5 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, şüphelinin genellikle evlerin üst katında bulunan daireleri tercih ettiğini, havalandırma boşluğu veya çatılardan sarkarak içeri girdiğini ve tanınmamak için her seferinde farklı kıyafet ve aksesuarlar kullandığını belirledi. Özel ekip, olayların yaşandığı bölgelerdeki 300 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Çalışmalarla şüphelinin, 2017 yılında cezaevinden firar ettiği ve hakkında 15 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uğur Karagülle olduğunu tespit etti. Karagülle, İpekyolu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda yakalanarak gözaltına alındı.

Karagülle'nin üst ve ev aramalarında 3 ruhsatsız tabanca, peruk, 112 Acil Servis ve kargo personeline ait kıyafet, 2 sahte kimlik ve çaldığı malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karagülle, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Hırsızın yakalanma anı

-Çalınan malzemelerden detaylar

Orhan AŞAN/VAN, -

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4)DÖVÜŞ SANATLARININ YENİ GÖZDESİ, VALE TUDO

MERSİN'de dövüş sanatları eğitmeni Erkin Balcı tarafından öğretilen ve tüm branşlara ait tekniklerin kullanıldığı karma bir dal olan Brezilya menşeili Vale Tudo, bölgedeki gençlerin ilgisini çekiyor.

Brezilya'da sokak dövüşü olarak bilinen ve 'herşey serbest' anlamına gelen; karate, boks, kung-fu, muay thai, judo, güreş, kick boks ve kafes dövüşü gibi spor dallarındaki vuruş stillerinin karma halde kullanıldığı bir dal olan Vale Tudo, sokakta karşılaşılması muhtemel tehlikelere karşı kişilerin kendisini savunabilmesi amacı ile öğreniliyor. Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde de bu eğitim, 2011 yılında Almanya'dan gelerek kente yerleşen dövüş sanatları eğitmeni Erkin Balcı tarafından veriliyor.

Vale Tudo'nun bir dövüş sporu olmasına rağmen, dünyada milyarlarca takipçisi bulunan futboldan daha az tehlike barındırdığını dile getiren Balcı, "Ana yurdu Brezilya'dır ve serbest dövüş anlamına gelir. Sokakta karşılaşabileceğiniz en realistik spor dalı budur. Kafa vuruşları da olmak üzere kuralsız bir şekilde yapılan sokak dövüşüne Vale Tudo denir. Almanya'dan gelip bunu yapmaya başladım. Türkiye'de MMA olarak tanınmıştır. MMA, Vale Tudo'nun kurallaştırılmış şeklidir. Eldiven takma zorunluluğu koyulmuştur, kafa vuruşları çıkarılmıştır. Bu şekilde değiştirilmiştir. Orjinal versiyonunu Mersin'de öğretiyorum" dedi.

Bu sporu öğrenmeye başlayanlar ise "Güzel antrenmanlar yapıyoruz. Fiziksel olarak kendimizi daha iyi ve dinç hissediyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Erkin Balcı'nın ısınması

Balcı'yı izleyen öğrenciler

Erkin Balcı ile röportaj

Ringde antrenman görüntüleri

Tekniklerin uygulamalı olarak gösterilmesi

Sporcularla röportaj

SÜRE: 04'05" BOYUT: 443 MB

Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ(Mersin), - GÖRÜNTÜ ÖZEL

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5)ELAZIĞ'DA KABLO HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ YAKALANDI.

Elazığ- Diyarbakır karayolundaki Kuyulu köyünde telefon hatlarına çekilen kabloların çalınması üzerine Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucu kabloları çalan şüphelilerin kullandığı araç Keban ilçesinde durduruldu. Yapılan aramada 20 bin lira değerinde olduğu tespit edilen telefon kabloları ele geçirilirken araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen kablolar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Erkan BAY Kamera: ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7 MB

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6)BODRUM KİLİMLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde açılan sergiyle, bazıları 300 yıllık olan yörenin kilimleri görücüye çıktı.

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Karaova Tanıtma ve Dayanışma Derneği (KARAOVA-DER) işbirliğiyle 'Bodrum Kilimleri' sergisi açıldı. BODTO Sergi Salonu'ndaki serginin açılışına, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras da katıldı. Bazıları 300 yıllık olan toplam 26 kilim, görücüye çıktı. Bodrum'un bir zamanlar geçim kaynağı dokumacılıkta kullanılan dokuma tezgahı ile malzemeler de sergilendi. Tüm kilimlerin yanında, o kilimin öyküsü ve tekniğine ilişkin bilgilerin yer aldığı notlar da iliştirildi.

Asırlık kilimleri dikkatle inceleyen Başkan Aras, bir ara Karaova'dan Neşe Cangır'ın başında olduğu nostaljik dokuma tezgahının başına geçerek, ilmek attı. Bodrum'un en büyük zenginliğinin tarihinden ve kültüründen gelen gelenekleri olduğunu söyleyen Başkan Aras, bugün metropole dönüşmeye başlayan Türkiye'nin en gözde turizm merkezinde 'yerele sahip çıkmak' gerektiğine işaret etti. Başkan Aras, "Bodrum'u korunması, yerel değerlerine ve kültürüne sahip çıkmakla mümkündür. Aynı zamanda, bu yarımadaya tatil yapmak ya da yerleşmek için gelen insanların Bodrum kültürüne, doğasına, denizine, mimarisine adapte olarak uyum sağlaması çok önemli. Bodrum'un kültürü dünyaya yeter. Biz bu kilimleri naftalin kokuları arasında görür, sandıklarda saklardık. Çünkü annelerimiz bunlara çocuğu gibi sahip çıkardı" diye konuştu. Karaova Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Başol ise, halı ve kilim dokuma geleneğinin aynı zamanda turistik bir değer olduğunu da belirterek, "Biz yerele sahip çıktığımız ölçüde evrensel oluruz" dedi. Bodrum Kilimleri Sergisi, 26 Temmuz'a kadar BODTO sergi alanında ziyarete açık olacak.

Görüntü Dökümü

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Sergiden görüntü

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras ve bazı konuşmacılardan görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla),

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