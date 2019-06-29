DHA YURT BÜLTENİ-11

İnebolu'da hortum

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kısa süreli etkili olan hortum, paniğe neden oldu.

Sabah saatlerinde Zaferyolu Caddesi'nde mevkiinde Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Kıyıya yakın bölgede etkili olan metrelerce uzunluktaki hortum, paniğe yol açtı. Sahil bölgesinde hortumu izleyenler, tedirgin oldu. İnebolu Limanı tarafına doğru hareket eden hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hortumdan detaylar

Haber-Kamera: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu),

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ABD savaş gemisi 'USS Carney' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması'na ait 64 borda numaralı 'USS Carney' isimli güdümlü füze destroyeri, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD Donanması 6'ncı Filosu'na bağlı 64 borda numaralı 'USS Carney' isimli güdümlü füze destroyeri, saat 09. 40 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. ABD savaş gemisi, saat 11.00'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyünde dağdaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen destroyer, güvenlik amacıyla Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Türk bayrağı asılan destroyerin güvertesinde askerlerin bulunduğu görüldü.

ABD savaş gemisi, dana sonra Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

ABD savaş gemisinin boğaz geçişinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 7'si etkin pişmanlık yasasından faydalandı

Bursa merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 7'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 12 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda büfelerdeki kontörlü telefonlardan, 'mahrem imamlar' tarafından ardışık ve periyodik olarak arandıkların belirlenen, 14'ü, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay rütbesinde muvazzaf asker olan 26 kişinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri 19 Haziran'da operasyon düzenledi. Bursa merkezli 15 ilde yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 23 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 7'si etkin pişmanlık yasasından faydalanmak üzere 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 tabip binbaşı, 2 üsteğmen, 7 astsubay ve 2 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Sanıkların adliyeye çıkarılışı

-Genel ve detay görüntü

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Yolda bulunan yavru kızıl şahin, koruma altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yol kenarında bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekiplerine teslim etti.

İslahiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlisi Oğuz Yılmaz beraberindeki arkadaşıyla otomobiliyle gittiği Yukarıbilenler Mahallesi kırsalında yol kenarında bitkin halde bir kızıl şahin buldu. Yılmaz, aracına aldığı ve sıcaktan etkilendiğini anladığı yavru şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerine teslim etti.

Yavru ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türleri arasında yer alan kızıl şahin, görevliler tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Doğa Koruma şefliği

- Otomobil ile gelişleri

- Yavru kızıl şahin

- Oğuz Yılmaz ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kadir ÇELİK-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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Elektrik telinde mahsur kalan yavru leylek kurtarıldı

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde, yuvasının bulunduğu elektrik direğinde ayağı elektrik teline takılıp mahsur kalan leylek yavrusu, kurtarıldı.

İlçenin Ambarcı köyünde elektrik direğindeki yuvada bulunan yavru leylekği ayağı, elektrik teline takıldı. Mahsur kalan leylek yavrusunu görenler, durumu elektrik dağıtım şirketi görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve elektrik dağıtım firması görevlileri sevk edildi. Gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle ulaştıkları leyleği alıp direkten indirdi. Görevliler, bir süre besledikleri yavru leyleği, daha sonra yuvasına bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Görevlilerin leyleği kurtarması

-Detaylar

Haber-Kamera: – Yusuf ÇINAR- ÇORUM

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Karacasu'da olumsuz hava sebze bahçelerine zarar verdi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur, sebze bahçelerine zarar verdi. Kırsal mahalle yolları ise çamura büründü.

Karacasu merkez ve kırsal mahallelerinde dün (cuma) akşam başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar, etkili oldu. Özellikle kırsal Dereköy Mahallesi'ndeki bazı vatandaşların sebze bahçeleri sular altında kaldı. Biber, bamya ve taze fasulye gibi ürünlerin bulunduğu araziler zarar gördü. Ayrıca bazı vatandaşların ahırlarında su baskınları yaşandı. Kırsal mahalle yolları ise çamura büründü. Belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanan yerlerde çalışma başlattı.

Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal, "Dün akşam aniden bastıran aşırı yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle bozulan kırsal mahalle yollarımızda hızlı bir şekilde çalışma yapıyoruz. Çalışmaları hızla tamamlayıp, yolu kullanılabilir hale getirdik. Allah bu tür istenmeyen olaylardan ve afetlerden tüm halkımızı korusun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Karacasu bölgesinde çok şiddetli fırtınadan görüntü

- Zarar gören bahçelerden ve arazilerden görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ KARACASU (Aydın),

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'Ayaz' köpeğin dondurma sevgisi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sahibinin 'Ayaz' adını verdiği 4 yaşındaki Amerikan Eskimo cinsi köpeğin dondurma sevgisi görenleri şaşırtıyor.

Kumluca'da bir mobilya mağazasında çalışan Alişan Örgen (19) 4 yıl önce Serik'ten yavru olarak Amerikan Eskimo cinsi bir köpek sahiplendi. Hayvanın bakımını üstlenen Alişan Örgen yaz sıcaklarında serinlemek için dondurma yerken, 'Ayaz' adını verdiği köpeğinin de dondurma sevdiğini fark etti. Geçen yıl Alişan Örgen'in verdiği dondurmayı yiyen Ayaz, o zamandan bu yana dondurmanın bağımlısı oldu. Alişan Örgen'in dondurma yiyen köpeği Ayaz görenlerin de ilgi odağı haline geldi.

Alişan Örgen, "Ayaz'ı 4 yıl önce Serik'ten yavru olarak sahiplendim. Artık Ayaz ile bir bütün olduk. Bu benim çocuğum gibi. Ayaz'ın haftalık bakımlarını kendim yapıyorum. Günlük bakımlarını annem Ayla ve ablam Duygu yapıyor" dedi.

Geçen yıl köpeğinin dondurma sevdiğini fark ettiğini anlatan Alişan Örgen, "Ayaz limonlu ve vanilyalı dondurma seviyor. Vanilyalı dondurmayı daha çok tercih ediyor. Bazen her gün yediriyoruz. Dondurmanın köpekler için zararlı olduğunu düşündüğümüz için haftada 2 defa yediriyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ayaz'ın dondurma yeme görüntüleri

Parkta dolaşırken kısa görüntüsü

Ayaz'ın sahibi Alişan Örgen ile röp

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),



