DHA YURT BÜLTENİ - 11

Çay bahçesinde arkadaşını öldürdü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde F.A.(77), çay bahçesinde oturan, 15 gün önce kavga ettiği arkadaşı Ahmet Er'i (65) tabanca vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezindeki Çarşı Camii'nin yanındaki çay bahçesinde meydana geldi. Ahmet Er arkadaşlarıyla çay içerken, bir başka arkadaşı F.A. geldi. F.A. tabancasını çıkarıp, Ahmet Er'e ateş etti. Ahmet Er ensesi ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Ahmet Er, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Er, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan F.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

15 GÜN ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

Arkadaş olan F.A. ile Ahmet Er'in, olayın gerçekleştiği çay bahçesinde her zaman birlikte oturdukları, yaklaşık 15 gün önce de bilinmeyen nedenle kavga ettikleri belirtildi.

Bu arada, Ahmet Er'in çay içtiği bardağın masanın üstünde kaldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

------------

Olay yerinden görüntüler

Saldırganın olay yerinden uzaklaşması (güvenlik kamerası)

HABER: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya),

===================

TIR, otomobile çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde TIR'ın aniden yavaşladığı öne sürülen otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Orhangazi ilçesi Yalova- Bursa karayolu Göl Yolu kavşağında meydana geldi. Bursa yönüne giden Nihat Aslan (38) yönetimindeki 34 VU 8854 plakalı otomobil, anayolda aniden yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen İlyas Okur (40) yönetimindeki 41 BR 147 plakalı TIR, otomobile çarptı. Kazada, otomobildeki Gülşahı Baltacı (67) yaralandı.

Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Baltacı, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Orhangazi- Bursa karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Görüntü dökümü

-------------

-Kaza yeri

-Araçta sıkışan yaralı kadın ve sağlık ekiplerinin müdahalesi

- İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları

-Araçların görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

===============

Erzurum Kongresi'nin 100. yılı için pedal çevirdiler

Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen '23 Temmuz Bisiklet Yarışı'na katılanlar kıyasıya mücadele etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişi ve Milli Mücadele'nin 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla, Valilik, Büyükşehir Belediye, Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü tarafından bisiklet yarışı düzenlendi. Merkez Yakutiye ilçesindeki Erzurum Kalesi önünde başlayan yarışlara katılan 50 kişi kıyasıya mücadele etti. Pedalların Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı için çevrildiği yarışmada, gençler kategorisinde Önder Demir birinci, Abdullah Bakırcı ikinci ve Bilal Meral üçüncü olurken 35 yaş üstü kategorisinde ise Ömer Faruk Özler birinci, Gürkan Sönmez ikinci ve Yakup Koptaş da üçüncü oldu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolasıyla her gün etkinlik düzenlendiğini söyledi. Gerçekleştirilen bütün organizasyonların Erzurum'u tanıtmaya yönelik olduğunu belirten Okay Memiş, "Paintball Avrupa ve Dünya Şampiyonasını Erzurum'da yapmayı planlıyoruz. Bugün Katar Büyükelçisi ile beraberdik. Erzurum'u Arap turistlere, tanıtmaya gayret ediyoruz. Tanıtımı çok önemsiyoruz. Şu temmuz ayında bu kadar güzel, rahatlatıcı havayı bulamazsınız. Bu farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Hem 23 Temmuz ruhunu hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının, Erzurum'un, Dadaşlar'ın Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı il olduğunu bütün Türkiye'ye anlatmaya çalışıyoruz. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

-Yarismaya katılanlardan detay

Yarışmacı Ömer Faruk Özler ile röp

-Yarışmanın başlaması

Erzurum Valisi Okay Memiş ile röp

-Yarışmadan detaylar

-Yarışın finish noktasından detay

SÜRE: 05.29 BOYUT: 613 MB

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

================

Güvenlik amiri güvenlik personelini dövdü iddiası

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde her sabah içtima alınması nedeniyle çıkan tartışmada, iddiaya göre güvenlik amiri Hakan A., güvenlik görevlisi Abdullah Orhun'u dövdü. İkili arasındaki tartışma ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli güvenlik personeli Abdullah Orhun, güvenlik amiri Hakan A.'nın her sabaha kendisini özel içtimaya çekip mobbing uyguladığını iddia ederek tepki gösterdi. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre olayın büyümesi üzerine Hakan A., Abdullah Orhun'u yumrukladı. Abdullah Orhun, şikayetçi olacağını söylemesi üzerine Hakan A. ile aralarında çıkan tartışmayı cep telefonuyla kayda aldı, ardından da bu görüntüleri WhatsApp grubuna gönderdi. Abdullah Orhun daha sonra amiri hakkında şikayetçi oldu.

Abdullah Orhun'un "Bana neden vurdun? Sen nasıl amirsin?" dediği duyulan kayıtta, Hakan A.'nın sinkaflı cümleler kurup Abdullah Orhun'u tehdit ettiği yer alıyor. Zaman zaman itişmelerin de yaşandığı görüntülerde, Abdullah Orhun'un şikayetçi olacağını söylemesi üzerine Hakan A'nın, "İstediğin yere şikayet et, ne olacak? Bu günler senin daha iyi günlerin. Göreceksin sen çıkışta" dediği duyuluyor. Güvenlik amiri Hakan A'nın, Abdullah Orhun'un yaka kartını aldığı yer alan görüntülerde, ikili arasındaki kavgayı başka bir güvenlik görevlisi ve sesleri duyarak gelen bir vatandaşın ayırdığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

-------------

İkili arasındaki tartışma

Küfür edilmesi

Hakan A.'nın görüntüsü

Bağırması, başka birisinin engellemesi

Abdullah Orhun'un açıklaması

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -

===================

Adana'da 15 Temmuz şehitleri anısına 20 bin kişilik irmik helvası



Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anısına 20 bin kişilik irmik helvası dağıtacak.

Kentte 15 Temmuz saat 20.00'de Merkez Park'ta yapılacak anma etkinliklerinde dağıtılmak üzere Adana Tarım İl Müdürlüğü mutfak atölyesinde 3 biner kişilik 7 kazanda 15 usta, irmik helvası hazırlamaya başladı. Merkez Park'ta başlayacak anma etkinliklerinde tüm Adanalıları davet eden ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen, "İlk sene 5 bin kişilik helva hazırlamıştık. Daha sonraki sene bu sayıyı sırasıyla 10 bin ve 15 bine çıkardık. Bu yıl ise 20 bin kişilik irmik helvası hazırlıyoruz. Buradaki kullandığımız malzeme 400 kilogram şeker, 250 kilogram irmik, 100 litre sıvı yağ, 100 kilogram margarin, 100 litre süt, 50 kilogram tereyağı kullanacağız. 15 Temmuz günü 20 bin kişilik irmik helvamız hazır olacak ve şehitlerimiz anısına etkinlikte vatandaşlarımıza dağıtacağız" dedi.

SENEYE 30 BİN KİŞİLİK OLACAK

Yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Göçmen, hijyenik bir şekilde hazırladıkları irmik helvasının Adanalılara sunulacağını kaydederken, "Adanalı aşçılar olarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde elimizden gelen desteği vereceğiz. Seneye bu sayıyı 30 bine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Derviş Göçmen, irmik helvası hazırlığında kendilerine destek veren Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'a Akdeniz Aşçılar Federasyonu ve ADAPADER yönetimi olarak teşekkürlerini iletti.

Görüntü Dökümü

------------

Helva yapımından genel ve detay görüntüler

ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen'in konuşması

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

===========================