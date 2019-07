DHA YURT BÜLTENİ-11

2 kişi daha sahte alkolden öldü (3)



1 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dün akşam alkol aldıktan sonra uyuyan ve sabaha karşı fenalaştığı için çocukları tarafından metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ö. (64) buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan H.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.Ö.'nün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işleminin ardından H.Ö.'nün cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Ceyhan Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

H.Ö.'nün ölümüyle birlikte Mersin, Adana ve Niğde'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle getirildiği hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Heyelan nedeniyle boşaltılan binada incelemeler sürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sağanak yağmurun ardından meydana gelen heyelan nedeniyle boşaltılan 4 katlı binada incelemeler sürüyor.

İlçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelanın ardından kayan toprak, 4 katlı binanın giriş katına doldu. Ereğli Belediyesi'ne bağlı ekipler, tedbir amaçlı binada yaşayan 4 aileden toplam 16 kişiyi tahliye etti. Ailelerin bazılarının yakınlarının yanına yerleştiği, isteyenlerin de güvenli evlere yerleştirileceği öğrenildi. Binada oturan Gülhan Akcan, akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle deprem olduğunu sandıklarını söyledi. Toprak kaymasının halen devam ettiğini ifade eden Akcan, "Kızlarım isten geldikten 10 dakika sonra bir kütleme oldu. Deprem oldu zannettik. Kapının önü yıkılmış Çatı yıkılmış. İtfaiyeyi aradık. Evde yaşlı annem vardı. Onu çıkarttık. Dışarıda kaldık. Sağ olsunlar komşularımız yardımcı olmaya çalıştılar. Ama yapacak bir şey yok. Toprak hala kayıyor. Çok mağdur durumdayım. Kapım açılmıyor. İçeriye giremiyoruz. Terliklerimle kaldım. Zor durumdayım. Yardım bekliyorum." dedi.

Ereğli Belediyesi ekipleri tarafından gerekli incelemelerin tamamlamasının ardından bina hakkında kesin kararın verileceği açıklandı.

Sosyal medyadan polise hakarete gözaltı



Sivas'ta, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada polise hakaret ettiği iddia edilen B.Y. (24), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin aracında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında polise hakaret ettiği ihbarı üzere harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüphelinin çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan B.Y. olduğunu belirledi. Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, B.Y. hakkında canlı yayın sırasında trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için işlem yapıldı.

3 bin yıllık lahit mezar kapağına spreyle yazı yazıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Roma Dönemi'ne ait lahit mezar kapağı ile mezarına sprey boya ile yazı yazıldı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, sprey boyanın silinmesi için dernek olarak gerekli mercilere başvuracaklarını söyledi.

Roma, Bizanslılar, Cenevizliler, Osmanlılar dönemine ev sahipliği yapan Amasra Kalesi, 15 Nisan 2013'te, Dünya Miras Merkezi tarafından, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklendi. 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan ilçede Kum Mahallesi'nde bulunan yürüyüş yolu üzerinde sergilenen lahit mezar taşlarının ve mezar taşına sprey boya ile yazılar yazıldı. Amasra Müze Müdürlüğü bahçesinde yer olmadığı için 15 yıl önce yürüyüş yoluna konulan Roma dönemine ait lahit mezar kapağı ve mezarı üzerine siyah sprey boya ile 'Gülay' yazıldı. Lahit mezar taşındaki yazıyı gören vatandaşlar tepki gösterdi.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Amasra ilçemiz Roma, Bizans ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapmış 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip bir ilçemiz. Amasra Müze Müdürlüğünün bahçesinde yer olmadığı için bu lahitler sergilenmek üzere 15 yıl önce buraya konulmuştu. Ancak görüyoruz ki üzerine yazılar yazılmış, bu durum çok üzücü. Bu manzara bize yakışmıyor. Gelen turistlerimizden rica ediyoruz. Tarihimize saygı göstersinler. Bizlerde geçmişte Kuşkayası Yol Anıtı ve Amasra Kalesine spreyle yazılar yazılmıştı. Biz de gerekli mercilere başvurarak, bu sprey yazıları kumlama yöntemiyle sildireceğiz. Bu görüntü hiç hoş değil, bu durumun düzeltilmesini sağlayacağız.ö dedi.

