DHA YURT BÜLTENİ-11

Kavga eden köpekleri kürekle vurarak ayırmaya çalışan kadına soruşturma

1)'MUHTARLARIN BİLGİLENDİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Türkiye Örgütlenme Koordinatörü Haydar Özkan, Çorum'un Bayat lçesinde boğuşan köpeklerin kürekle vurularak ayrılmaya çalışıldığı olayla ilgili açıklama yaptı. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hakkında muhtarların bilgilendirilmesini isteyen Özkan, "Çorum'un Bayat İlçesinde boğuşan köpekleri ayırmak için kürekle vuran kişi bizi fazlasıyla çok üzdü. Sayın Çorum Valisi Mustafa Çiftçi beyden özellikle şunu talep ediyoruz. Çorum 'da tüm muhtarlarımız hayvanları koruma kanunu hakkında bilgilendirme semineri verilmesini, sokak hayvanlarının her zaman koruma altında olduklarının belirtilmesini ve hayvanlara şiddet uygulayanların cezaya tabi olduklarını muhtarlarımıza anlatılmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda sokaklarımıza ve caddelerimize hayvanları koruma kanununu içeren yasal uyarılı afişler asılmasını istiyoruz. Çorum Doğa Koruma ve Millik Parklar Şube Müdürlüğü olmak üzere tüm yetkili birimlere zamanında müdahale edip kişiler hakkında gerekli yasal işlemleri başlattıkları içinde teşekkür ediyoruz" dedi.

GRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Haydar Özkan'In açıklamaları

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM-DHA

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2)TÜFEKLE YARALAMA ŞÜPHELİSİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, tarlasından sulama borularını aldığını ileri sürdüğü Bekir Ertek'i (61) tüfekle vurarak ağır yaralayan İbrahim Ç. (50), damadının otomobili ile kaçmaya çalışırken, yaşanan kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 07.30 sıralarında, ilçeye bağlı Doğrugöz Mahallesi'ndeki mezarlık yanında meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan İbrahim Ç., tarlasından sulama borularını aldığını ileri sürdüğü Bekir Ertek ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Ç., Ertek'i tüfekle kasık ve bacağından vurup, yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Bekir Ertek önce Akşehir Devlet Hastanesi'ne oradan da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastenesi'ne sevk edildi. Saçmaların atardamarına geldiği öğrenilen Ertek'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Akşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli İbrahim Ç.'nin damadının otomobilini alarak Konya kent merkezi yönüne kaçtığını tespit etti. Otomobilin plakasını belirleyen jandarma polisle paylaştı. Kameralardan İbrahim Ç.'nin kent merkezine geldiğini gören polis, yaşanan kovalamaca sonucu şüpheliyi merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. İbrahim Ç.'nin suç aleti tüfeği tandıra attığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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İbrahim Ç.'nin gözaltına alınması

Otomobilde bulunan kovandan detay

Polisin otomobilde inceleme yapması

Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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3)ÇEVRECİ BALIKLAR SAHİLLERİ TEMİZLEYECEK

HATAY İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İskenderun Kaymakamlığı, Belediye ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Şubesi'nin katkılarıyla 'çevreci balıklar sahili temizliyor' projesi başladı.

İskenderun Anıt Alanı'ndaki projenin başlangıç törenine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Av. Murat Hayzaran, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, davetliler ve vatandaşlar katıldı. İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, kıyılarla denizlerin uzun süre korunması için çocuklar ve gençlerde çevre bilincini oluşturarak kamusal farkındalık oluşturmak zorunda olduklarını belirtti. Kutlu, "Türkiye çapında Deniz Ticaret Odası olarak 'Sıfır atık mavi' projesini, TURMEPA ile yürütüyoruz. Bir STK olarak çevreye duyarlıyız. İskenderun'un denizinin kirlenmesini istemiyoruz. Bu proje ile de farkındalık yaratmak isteniyor" dedi.Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu da çevre duyarlılığına dikkat çekerek Türkiye'nin uzun sahil şeridi, yaygın iç sular ve nehir sistemleri sebebiyle önemli ölçüde balıkçılık kaynaklarını sahip olduğu, ülke olarak pozitif bir dış ticaret dengesine sahip ve ihracatını yaptıkları tek hayvansal ürünün balık olduğuna dikkat çekti. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Türkiye'nin kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek, gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak herkesin ortak görevi olduğunu söyledi.

KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKİYORUZ

Hatay'ın sahil şeridi uzunluğunun 183 kilometre olduğuna vurgu yapan İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, "4 balıkçı barınağı, iki su işletme tesisimiz var. Açılışını yaptığımız proje ile plastik atıklardan doğa ve denizlerimizi koruma, yeni plastik atıkların denizlerimize karışmasının engellenmesi, çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratarak denizlerimde meydana gelen kirliliğe dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır"dedi. Konuşmaların ardından anıt alanına yerleştirilen balık motifli geri dönüşüm kutusu törenle hizmete açıldı. Törenin ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi tarafından vatandaşlara İskenderun Körfezi'nde yaşayan canlıları konu alan boyama kitabı dağıtılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de dondurma ikram etti.

Görüntü Dökümü

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-Sahildeki içerisine plastik şişe atılan balık motifli heykel

-Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu'nun konuşması

-Hatay İl Tarım Müdürü Ergün Çolakoğlu'nun konuşması

-İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın konuşması

-İskenderun Kaymakamı İskender Yönden'in konuşması

-Balık motifli plastik toplayıcı heykelin açılışının yapılması

-Dondurma ve boyama kitabı dağıtılması

SÜRE: 03'36" BOYUT: 164 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),