DHA YURT BÜLTENİ-11

1)İDLİB'E SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

SURİYE'de rejim karşıtlarının elindeki son kent olan İdlib'e yönelik Rusya destekli Esad rejiminin havadan ve karadan saldırıları durmak bilmiyor. Son günlerde yoğunlaşan saldırıların ardından binlerce kişi, bulundukları alanları terk ederek Türkiye sınırına göç ediyor.

Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay'ın karşısındaki İdlib kenti, ülkedeki iç savaşın başlamasının ardından Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne girdi. Lazkiye, Halep ve Hama ile komşu olan 1,5 milyon nüfuslu İdlib, rejim kontrolüne giren bölgelerden tahliye edilenlerin sığınmacıyla 4 milyona ulaştı. Bünyesinde 70 bin civarında silahlı militanı bulunduğu öne sürülen radikal dinci örgüt Heyet Tahriri Şam (HTŞ) kontrolünde olan ve ülkenin her yerinden gelen rejim karşıtlarının toplanması nedeniyle 'Küçük Suriye' olarak adlandırılan İdlib, Esad rejiminin hedefi haline geldi.

Esad rejimi, geçen yıl Ağustos ayında, İdlib ve Hama kırsalını topçu birlikleri ile kenti karadan, Rus savaş uçaklarının desteğiyle de havadan ateş altına aldı. Günlerce süren saldırılarda yüzlerce kişi öldü, binlerce kişi yaralandı, on binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. İdlib'de yaşananların ardından Türkiye'nin girişimiyle Rusya ve İran'ın yaptığı üçlü görüşme sonrası 17 Eylül'de Soçi'de mutabakata varılarak muhalifler ile rejim birlikleri arasında 15 kilometrelik silahtan arındırılmış bölge kuruldu. Mutabakatın ardından hava saldırıları sonlandırılırken, karadan yapılan saldırılar da iyice azaldı. Ancak rejim, 26 Şubat günü, Rusya'nın hava desteği ile İdlib'in güneyi ile Hama'nın kuzeyindeki kırsal bölgelere yeniden saldırı başlattı. İdlib ve ilçelerini hedef alan saldırılar 26 Nisan'dan itibaren yoğunlaştı. İdlib'in Maarat Annuman, Han Şeyhun, Eriha, Cisr Eş Şuğur ilçeleri ile kırsalındaki köyler topçu birlikleri ile karadan ateş altına alınırken, havadan da Rus ve Suriye savaş uçakları ile helikopterleri yerleşim alanlarına yüzlerce bombardıman düzenledi.

SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

Binlerce kişinin zorunlu olarak göç ettiği İdlib kırsalındaki ilçe ve köylere saldırılar ise son günlerde yoğunluğu artarak devam ediyor. Son bir hafta içerisinde İdlib'in bombardıman öncesi 80 bin olan, ancak saldırılar nedeniyle nüfusu 5 bine düşen Han Şeyhun ilçesi savaş uçakları tarafından onlarca kez ateş altına alındı. Yoğun saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, kentte kalan az sayıdaki sivil de zorunlu olarak İdlib kent merkezi ile Türkiye sınırına göç etti. Binlerce kişinin zorunlu göçünün ardından hayalet kente dönüşen İdlib kırsalındaki bölgelere yönelik saldırılar bugün de devam etti. Bu sabah saatlerinde savaş uçakları tarafından Han Şeyhun ilçesindeki birçok nokta bombalandı. Saldırılarda 1 kişi ölürken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Özellikle karadan ve havadan ateş altında olan Han Şeyhun ilçesinden bombardıman nedeniyle çıkmayı başaramayan siviller, bir an önce saldırıların sonlandırılması için dünyanın seslerini duymasını istiyor.

20 GÜNDE 703 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan havadan ve karadan ateş altında olan İdlib Gerginliğini Azaltma Bölgesi'nde son 20 gün içerisinde 170'i çocuk, 144'ü kadın 703 sivil yaşamını yitirdi. İdlib kırsalındaki binlerce sivil ise saldırıların yoğunluğu nedeniyle güvenli bölgelere ulaşamamaktan şikayet ediyor.

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, -

2)ŞEHİT OĞULLARI İÇİN EVLERİNİN EN ÜST KATINI MÜZEYE ÇEVİRDİLER



Kahramanmaraş'ta, Altun ailesi, bir yıl önce Van'da terör örgütü PKK'nın hücre evine yapılan operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekat polisi Ahmet Altun'un (22) odasının içinde yer aldığı evlerinin üst katını müzeye çevirdi.

Van'da, 15 Temmuz 2018 tarihinde terör örgütü PKK'nın hücre evine yapılan operasyonda yaralanarak götürüldüğü hastanede 3 gün sonra şehit olan bekar özel harekat polisi Ahmet Altun'un ailesi evlat acısı yaşıyor. Önsen Mahallesinde oturan Altun ailesi, kaldıkları 2 katlı evin üzerine 1 kat daha inşa ettirip, 90 metrekarelik odayı şehit oğullarının eşyalarıyla donattı. Ailesi odayı şehit oğullarının okul karnesinden, kullandığı saat, bileklik, gözlük, telefon, kişisel bakım eşyaları, not defterleri, vatani görevi sırasında aldığı takdirname ve başarı belgeleri, kamuflajı, botları, bebekliğinden şehit düştüğü ana kadar olan fotoğrafları ile adeta müzeye dönüştürdü. Ayrıca şehidin ağabeyi Akif Altun tarafından yaptırılan Ahmet Altun'a ait beylik tabancası, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim evin orta bölümünde sergilenmeye başladı. Evi bir müze haline dönüştüren aile, zamanlarının büyük kısmını da burada geçirmeye başladı. Odanın duvarlarına da şehit özel harekat polisinin kara kalemle yapılan resimleri asıldı.

Müzeyi andıran ve gün boyu isteyenlerin ziyaretine açık tutulan eve mahalle sakini ile kentte yaşayanların ilgi gösterdiğini anlatan şehidin ağabeyi Akif Altun, "15 Temmuz 2016'da kardeşim Ankara Gölbaşı'ndaydı. Orada hain darbe girişiminde yara almadan kurtuldu. Ama iki yıl sonra 15 Temmuz'da Van'da yaralandı. 18 Temmuz'da ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olmasının ardından kendisine bir oda yapma fikri geldi aklımıza. Daha sonra burayı müzeye dönüştürdük. Tek isteğimiz gelip gören insanların kardeşime bir dua etmesi. İçeride çocukluğundan, polis olana kadar tüm eşyaları bulunuyor. Oynadığı futbol ayakkabısı, cebindeki parası, ilk giydiği üniforması çorabına kadar her şeyi sergiliyoruz" dedi.

Acılı anne Elif Altun ise şehit oğlunun hatırasını bu şekilde canlı tuttuklarını ifade etti.

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

3)KIRLANGIÇLAR BU SENE DE MATBAA İÇİNE YUVA YAPTI

ÇANAKKALE' de yerel bir gazetenin matbaasına her sene yuva yapan kırlangıçlar, bu yıl da geldi. Kırlangıçların, dünyaya gelen yavrularını besledikleri anları ilgiyle izleyen matbaa çalışanları, yavruların aç kalmaması için tatil günlerinde de gelip, iş yerinin kapısını açıyor.

Fevzipaşa Mahallesi'nde yerel gazeteye ait matbaa, her yıl kırlangıç kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Gün boyu çalışan matbaanın kapısı açık kaldığı için kırlangıçlar bu yıl da içeriye girip yuva yaptı. Çalışanlar da bu duruma alışık oldukları için kuşların yuva yapmasına izin verdi. Yuvalarını oluşturan kırlangıçların 3 yavrusu dünyaya geldi. Bir yavru doğduktan sonra yaşama tutunamazken, 2 yavru ise matbaa içerisindeki yuvada yaşama tutundu.

Matbaa çalışanları, yavru kırlangıçların aç kalmaması için tatil günleri de gelip, tesisin kapısını açıyor. Çalışanların duyarlı davranışı sayesinde dişi ve erkek kırlangıçlar, dışarıya çıkıp buldukları yiyecekleri getirerek yavrularını besliyor. Yavru kırlangıçların beslenme anı ise ortaya renkli görüntüler çıkarıyor.

'BİZ ONLARI ÇOK SEVİYORUZ, ONLAR DA BİZLERİ SEVİYOR'

Matbaanın baskı ustası Hakan Bozkuş, kırlangıçların her sene matbaalarına yuva yaptığını söyleyerek, "Bizim kırlangıçlar her sene buraya gelirler, yavru yaparlar. Ben onlar için tatil günlerimi heba edip, gelerek iş yerinin kapısını açarım. Bir şekilde yavrularını beslemeleri ve büyütmeleri için uğraşırım. Bu sene 2 yavrumuz var. Onlarla ilgileniyoruz. Biz onları çok seviyoruz, onlar da bizleri seviyorö dedi.



4)DEDESİNİN 'KEFEN PARASI'NI GASBEDİP GAZİNODA EĞLENDİ

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde oturan Ünal Uysal, arkadaşı Mithat Babacan ile evine girip tabancayla tehdit ettikleri dedesi Mehmet Ali Okudan'ın 'kefen parası' olarak ayırdığı 2 bin 600 lirayı gasbetti. Parayı gazinoda eğlenerek harcadıklarını belirten ikili, tutuklandı.

Taşağıl Mahallesi'nde oturan Mehmet Ali Okudan, jandarmaya başvurarak, geçen cuma günü saat 00.30 sıralarında uyuduğu sırada torunu Ünal Uysal ve arkadaşı Mithat Babacan'ın evine zorla girerek, kendisini tabancayla tehdit edip yastığının altındaki 2 bin 600 TL'yi gasbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, şüphelilerin Çolaklı'da bir villanın bekçi kulübesinde olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

PARAYI GAZİNODA HARCAMIŞLAR

Şüphelilerden Ünal Uysal savcılık ifadesinde, Serik'te gazinoya gitmek istediklerini ancak paraları olmadığını, bu sırada aklına dedesinde para olduğunun geldiğini belirtti. Arkadaşıyla dedesinin evine gittiklerini söyleyen Uysal, "Kapıyı zorladık, içeriden kilitliydi açamadık. Eve pencereden girdik. Dedem odasında uyuyordu. Bu sırada yaptığımız gürültüden uyandı. Biz de saklandık. Bu sırada ben sürünerek gidip baktım. Dedem yastığının altından çıkardığı parayı sayıyordu. Arkadaşımla plan yaptık. Mithat Babacan pencereden dışarı çıkıp kapıyı çaldı. Dedem kapıyı açıp onunla konuşurken, ben de yastığın altındaki paraları alıp kaçtım. Serik'te gazinoya gittik birkaç saat eğlendik, ardından Çolaklı'ya geldik" dedi.

'TABANCA KULLANMADIK' İDDİASI

Mithat Babacan ise ifadesinde, eve girdiklerini, kendisinin dışarı çıkıp kapıyı çaldığını anlatarak, "Bu sırada Mehmet Ali Okudan dışarı çıktı. Ben kendisiyle konuştum. Bu sırada tabanca elimde değildi. Zaten tabanca boştu, mermisi de yoktu. Ünal parayı alınca oradan uzaklaşıp gazinoya eğlenmeye gittik" dedi.

Yakınlarıyla adliyeye gelen Mehmet Ali Okudan da "Alınan 2 bin 600 lira, kefen paramdı. Paramı vermeleri halinde şikayetimi geri alacağım" dedi.

DAHA ÖNCE DE İNEK ÇALMIŞLARDI

Şüphelilerin geçen mayıs ayında da içki almak için Mithat Babacan'ın babasına ait ineği çaldıkları, satmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandıkları belirtildi. Adli kontrol şartıyla bırakılan şüphelilerden Ünal Uysal'ın 'basit yaralama' suçundan yakalama kararı olduğu, bu nedenle tutuklandığı kaydedildi. Uysal'ın bir süre sonra serbest bırakıldığı belirtildi.



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), -

5)ALANYA'DA BERKAY RÜZGARI

ŞARKICI Berkay, Antalya'nın Alanya ilçesinde müzikseverlerle buluştu. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Berkay, şarkıların çoğunu mekana gelen sevenleriyle söyledi.

İllusion Evet Hall'da sahneye çıkan Türk pop şarkıcısı Berkay, konserine 'İnanırım' isimli şarkısıyla başladı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı konserde Berkay'ı dinlemeye gelenler, cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti. Farklı türlerde de şarkılar seslendiren Berkay, 'Ey Aşk', 'İnanırım', 'Ben Sadece, 'Lolita' gibi parçalarını da konsere gelen sevdikleriyle söyledi. Konserin bir bölümünde arka sıralardaki hayranlarını görebilmek için sandalyenin üzerine çıkan Berkay, şarkılarını bir süre sandalyenin üzerinde seslendirdi.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Berkay, konser sonunda, konserden çok mutlu ayrıldığını ifade ederek mekanı dolduran Alanyalılara teşekkür etti.



