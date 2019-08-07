DHA YURT BÜLTENİ - 11

Tartıştığı 78 yaşındaki eşini öldürdü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Mıstık Sevinç (77) tartıştığı eşi Zühre Sevinç'i (78) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mıstık Sevinç ile eşi Zühre Sevinç henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada sinirlenen Mıstık Sevinç mutfaktan aldığı bıçakla eşi Zühre Sevinç'i bıçakladı. Evden gelen sesler üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zühre Sevinç'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcılık incelemelerinin ardından Zühre Sevinç'in cenazesi otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini öldüren Mıstık Sevinç ise polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Olayın olduğu bina

-Olay yerindeki kalabalık ve ambulans

-Polis ekipleri

48 MB

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

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Diyarbakır'daki hayvan ölümleri yargıya taşındı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanları aç bıraktığı, askeri birliklerden gönderilen ekmek ve ilaçları sattığı iddiasıyla sorumlu veteriner K.İ., görevinden uzaklaştırılırken hukukçular konuyu yargıya taşıdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu K.İ. hakkında askeri birliklerden hayvanlar için gönderilen ekmekleri çevredeki fırınlara, hayvanlara verilmesi gereken ilaçları ise veterinere sattığı ve hayvanlar fazla dışkı yapmasın diye aç bırakıldığı iddiaları üzerine belediye yetkilileri tarafından inceleme başlatıldı. K.İ., inceleme sonrası görevden uzaklaştırıldı.

Yurt dışında yaşayan hayvan severin dikkati ile ortaya çıkan olay sonrası olay sosyal medya da trend topic olurken, yaşananlar büyük tepki gördü.

Bu arada gurbetçinin vekalet vermesi ile hareket geçen avukatlar adeta dedektifler gibi çalışarak, askeriyeden ve diğer kamu kurumlarından gelen yardımların satılmasını, hayvanların aç bırakılmasını ve ölümünü belgeledi. Bununla yetinmeyen avukatlar, aldıkları numuneleri analiz ettirdikten sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu.

Bir hayvansever olarak da konunun takipçisi olduklarını belirten Avukat Erdi Aklan Durna, "Diyarbakır'da yaşanan ve yakın zamanda twitter'da trend topik olan olay, aslında daha önceye dayanan ancak 2 ay önce ortaya çıkardığımız bir olay. Avusturya'da yaşayan ve Diyarbakır hayvan sever bir müvekkilimiz, barınağı ziyarette gittiğinde oradaki hayvanların çok fazla bakımsız olduğunu görüyor. Altını eşelediğinde askeriyeden gelen yardımların aslında hiçbir şekilde hayvanlara ulaştırılmadığını, devletten gelen yardımların ise özel veteriner kliniğinde satıldığını belirledi. Hayvanları da zehirlerle öldürüldüğünü tespit ediyor. Bahse konu zehirlerin numunelerini aldık, özel bir şirkette test ettik. Bu zehirlerde çok ağır ve hayvanları öldüren zehirler. Bizde burası için işlemler başlattık" dedi.

Veterinerin görevinden uzaklaştırılmasına rağmen hayvan ölümlerinin durmadığını ifade eden Durna, "Geçen gün yine çöpten hayvan ölümleri çıktı. Bunun üzerinde sosyal medyada galeyana uğradılar. Bizde şikayetlerde bulunduk, soruşturmalar açıldı. Ancak hali hazırda orada çalışanlar, işlerine devam ediyor. Bir tedbir alınmış değil. Bize de suçlamalarda bulunuyorlar, bunun bir siyasi yanı olduğunu, belediyeye karşı siyasi bir girişimde bulunmak için yaptığımızı ileri sürüyorlar. Hayır, biz siyasi bir çaba içinde değiliz. Biz hayvan severiz. Bizim amacımız orada hayvanların güvenliğinin sağlanması, ölen hayvanların hakkının aranması için de çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Av. Erdi Aklan Durna, çalışırken

-Durna, diğer avukatla konuşurken

-Av. Erdi Aklan Durna ile röp

-Avukatların Diyarbakır'da çektiği fotoğraflar

(BOYUT: 328 MB) (SÜRE: 2,55 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Hatay POMEM 23'üncü dönem mezunlarını verdi

Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde(POMEM) 23'üncü dönem polislik mesleki eğitim programını tamamlayan 429 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin spor salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde polis adaylarını aileleri yalnız bırakmadı. Törende konuşan Hatay POMEM Müdürü Ali Canbolat, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne duyarlı 429 öğrenciyi mezun etmenin gurunu yaşadıklarını belirtti. Canbolat, "4 aylık eğitim öğretim sürecini başarıyla tamamlayarak; kurulduğu günden bu yana vatanına milletine bağlı olan, binlerce şehit vermiş, bir o kadar da gazisi olan, her dönemde halkına içtenlikle hizmet eden büyük bir teşkilatın mensubu olacağınızdan dolayı sizleri kutluyorumö dedi. Konuşmaların ardından 23'üncü dönem birincisi Ömer Faruk Kılıç yaş kütüğe plaket çaktı. Okulu dereceyle bitirenlere hediyeleri verildi. Tören mezun olan 429 polis adayının yemin etmesi ile sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Mezun olan polislerin tören alanına gelişi

-Polis ailelerinden genel ve detay görüntüler

-Mezun olan polislerden detay görüntüler

-İstiklal Marşından detay görüntüler

-Hatay POMEM Müdürü Ali Canbolat'ın konuşması

-23'üncü dönem birincisi Ömer Faruk Kılıç yaş kütüğe plaket çakması

Okulu dereceyle bitirenlere hediyelerin verilmesi

-Yemin töreni

-Mezun polis adaylarının birbirini kutlaması

Süre: 02'32ö Boyut: 277MB

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

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Yabani saka kuşu avcılığına para cezası

İZMİR'in Dikili ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yabani saka kuşu avcılığı yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 3 kişiye para cezası uygulandı. Yakalanan yabani 120 saka kuşu ise doğaya salındı.

Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün (salı) saat 10.00 sıralarında gelen bir ihbarla, kentte kaçak avcılık yapıldığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, Dikili'nin Ilıca Mevkisi'nde yabani saka kuşlarını avlayan M.K., A.M. ve M.M. adlı 3 şüpheliyi yakaladı. Olay yerinde bulunan kamyonetteki kafesleri kontrol eden ekipler, yabani 120 saka kuşunu buldu. Ayrıca çeşitli av malzemeleri ele geçirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalanan 3 kişiye toplam 81 bin 795 lira para cezası uyguladı. Ele geçirilen kuşlar, işlemlerin tamamlandıktan sonra doğaya salındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ele geçirilen kuşlardan görüntü

Kuşların doğaya salınmasından görüntü

Ekiplerden görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR,

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Cep telefonu sipariş etti, kolonya aldı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Mahmut Kılıç (65), cep telefonundan arayarak, '1500 TL değerindeki akıllı cep telefonunun kampanyayla 99 TL'den satıldığını' söyleyen kimliği belirsiz kişilere inanınca dolandırıldı. Adına gönderilen kargoyu 99 TL ödeyerek alan Kılıç, paketi açınca kolonya ve çörek otu ile karşılaştı.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki İncirli Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Kılıç'ı, İstanbul'dan arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini telefon satıcısı olarak tanıtıp, piyasa fiyatı 1500-2000 arasında değişen akıllı cep telefonunu, kapmanya ile 99 TL'den satışa sunduklarını söyledi. Kılıç da inanarak, sipariş verdi.

Daha sonra farklı bir numaradan aranan Mahmut Kılıç'a bu kez telefondaki kişi, "Kargonuz şu an PTT'de, bu paketi almamanız halinde hakkınızda Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunarak, haciz işlemi başlatacağız ve 450 lira ödemek zorunda kalacaksınız" dedi. Haciz gelmesinden korkan Kılıç, PTT Kargo'ya giderek, 100 TL verdi. Para üstü olan 1 TL ile paketi teslim aldı. Akıllı telefon bekleyen Kılıç, kutuyu açtığında ise bir şişe kolonya ve küçük bir kutu içerisinde çörek otu ile karşılaştı.

Dolandırıldığını anlayan Mahmut Kılıç, cep telefonu alacağı umuduyla ödediği 100 liradan kendisine kalan 1 lirayı göstererek, "Hastayım, uğraşamam şikayetçi olmayacağım. Yetkililerin benim gibi başkalarını dolandırılmasını önlemek için bu dolandırıcıları yakalayarak gerekli cezayı vermesini istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Nurdağı PTT önü

Mahmut Kılıç'ın olayı anlatması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU : 78 MB

Haber: Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

