DHA YURT BÜLTENİ - 11

Şehit polis Ulaş, Tokat'ta son yolculuğa uğurlandı

İstanbul Sancaktepe'de çim sulama fıskiyelerinden yola akan su nedeniyle kullandığı motosikletin kontrolünü kaybettiği kazada şehit olan polis memuru Ali Ulaş (50), memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli, Musa ve Fadime çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü, evli ve 2 çocuk sahibi Ali Ulaş, önceki gün Sancaktepe ilçesi Anadolu yolu Samandıra gişeleri bağlantısında, motosikletle görev sırasında fıskiyelerden akan su nedeniyle kayganlaşan zeminde kaza geçirdi. Ulaş, kaza sonrası yaralı olarak kaldırıldığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Ulaş'ın cansız bedeni, dün akşam saatlerinde, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesine getirilerek, hastane morguna konuldu. Bugün öğle saatlerinde morgdan alınan Ulaş'ın cenazesi, Turhal Belediyesi'ne ait araçla törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Törene katılan şehidin annesi Fadime Ulaş ile eşi Beyhan Ulaş, gözyaşlarını tutamadı. Şehidin eşi Beyhan Ulaş ise polislerin desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

İlçedeki cenaze törenine İçişleri Bakanı Yardımcısı Sabri Erdil, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Vali Vekili Mehmet Gödekmerdan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, ilçe belediye başkanları, şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Yardımcısı Cabir Çelik'in kıldırdığı namazın ardından şehidin tabutu, tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Şehit polis memuru Ali Ulaş, Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntüler

-Şehidin yakınlarının üzüntüsü

-Cenaze programına katılanlar

-Cenaze namazının kılınması

-Uğurlanışı

-Şehidin fotoğrafı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TURHAL(Tokat),

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Zaferin 948'nci yıl dönümünde Malazgirt'te hazırlıklar sürüyor

Türkler'e Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'nci yıl dönümü nedeniyle kutlama etkinliklerinin düzenleneceği alanlarda çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Sultan Alparslan'ın Bizans ordusuna karşı kazandığı Malazgirt Zaferi'nin 948'nci yılı nedeniyle yapılacak kutlamalar için hazırlıklar sürdürülüyor. Tarih ve kültür açısından büyük önem taşıyan Malazgirt'te 70 bin metre kare alan üzerine inşa edilen 'Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda gerçekleştirilecek zafer kutlaması görkemli etkinliklere sahne olacak. Danişmentgazi Mahallesi'nde oluşturulan milli parkta şadırvan, giriş takısı, 250 metre uzunluğunda fetih yolu, namazgah, 100 bin kişilik merasim, hitabet ve ikram kontrol alanları, protokol dinlenme birimi, 8 helikopter sahası, protokol ve 250 otobüslük otopark ile tuvaletler yapıldı. Etkinliklerin yapılacağı alanlardaki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Kale Parkı, Anıt alanı ve 'Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda yapılacak olan kutlamalara 19 Ağustos'ta başlayacak. Anıt alanında kurulan çadırlarda geleneksel Türk oyunları sergilenecek.

Konser programının da yapılacağı kutlama etkinlikleri 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile sona erecek.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/MALAZGİRT (Muş), -

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Gazipaşa'da ilk 'mango' hasadı yapıldı

Türkiye'nin tropikal meyve üssü olarak adlandırılan Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde mango hasadı başladı. Bahçe sahibi Hatice Güven geçen yıl 2 bin 350 adet mango meyvesi hasadı yaptıkları bahçeden bu yıl 5 bin adet meyve toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Antalya'da tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması Gazipaşalı çiftçileri tropikal meyve üretimine yöneltti. İlçedeki tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip etti. Bölgede longan, lychee (liçi), passiflora, guana, mango, papaya ve pitaya gibi ürünlerin yetiştiriciliği de hızla yaygınlaştı. En fazla üretimi yapılan muz ve avokado için pazar oluşturulurken, ilçede mangoda da bahçeleşmeye geçildi. 20 dekar örtü altı üretim yapılırken, 60 dekar açık alanda bahçeleşmeye geçildi. İlçede örtü altı ve açık alanda olmak üzere yaklaşık 30 dekar alandan meyve hasadı yapılmaya başladı.

Gazipaşa'da ilk hasada ise ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Muzkent Mahallesi'nde Hatice Güven ve ortağı Sefa Oğuz'un 4 yıl önce 2 dekar örtü altına kurduğu mango bahçesinde başlandı. Olgunlaşan mangolar tek tek makasla kesilerek paketleniyor. Mango meyveleri büyük marketler ve otellerin yanı sıra Alanya ilçesindeki semt pazarlarına gönderiliyor.

'EŞİMİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM'

Mango üreticisi Hatice Güven, mango yetiştiriciliğinin rahmetli eşi Numan Güven'in büyük hayali olduğunu söyledi. Eşinin vefatından sonra kendisinin Sefa Oğuz'la işe devam ettiğini ve 4 yıl önce projeyi başlattıklarını kaydeden Güven, "Eşimin hayallerini ben devam ettirmek istiyorum. 4 yıl önce 2 dekar kapalı alana 84 adet mango fidanı ektik ve ilk hasadımızı geçen yıl yapmıştık. İlk hasadımızda 2 bin 350 adet meyve aldık. Yaklaşık 50 bin lira kazandık. Bu yılki hasadımızda 5 bin tane mango meyvesi bekliyoruz. Ortalama 100 bin lira gelir hedefliyoruz" dedi.

TAMAMEN ORGANİK

Meyvelerin şu an iç piyasada tüketildiğini anlatan Hatice Güven, "Büyük marketlere, otellere veriyoruz. Dış ülkelerden de talepler var ama bahçenin biraz daha büyümesi gerekiyor. Ağaçlar büyüdükçe meyve rekoltesi de hızla artıyor. İlerleyen yıllarda beklentilerimiz büyük. 4 yıllık tecrübemizden anladığımız mango fidanları özel bir bakım istiyor. Isı ayarı çok önemli ve düzenli olarak sadece su vermeniz gerekiyor" dedi.

ÜRETİM İÇ PİYASAYI KARŞILIYOR

Çelik Fidancılık danışmanı İlhan Alçar ise mango fidelerini Gazipaşa'da yetiştirdiklerini kaydetti. Tropikal meyvelerin Türkiye'de özellikle mangonun yaygınlaşması için çalıştığını belirten Alçar, "Zaman içerisinde ciddi bir ilgi oluştu. Muz ve narenciyedeki gelir kaybından dolayı çiftçide bir ilgi var. Fakat meyveye geçme zamanı biraz uzun olduğu için mango biraz tedirgin bakılıyor. Gazipaşa çevresinde bu sene içerisinde 15-20 dekar sera, açıkta ise 50-60 dekar ekim yapıldı. Giderek mango ekimi artıyor. Türkiye'deki üretim şu an iç piyasayı karşılıyor. Zaman içerisinde ihracata dönük işlemlerin olacağına inanıyoruz" dedi.

YENİ BİR GELİR KAPISI

Hasat döneminde bahçelerde kontrol yaparak meyve ve ağaç gelişimini kontrol ettiklerini vurgulayan İlhan Alçar, Bu serada yapılan ekimlerden sonra kontrollerimizi yapıyoruz. Mango fidanındaki gelişmelere bakıyoruz. Tabi ki bunlarında çiftçiler arasında örnek oluşturması lazım. Bakımı kolay ve bu yöreye çok uygun bir ürün. Çiftçilere yeni bir gelir kapısı olmasını umuyoruz" dedi.

AB ÜLKELERİ YILDA 600 BİN TON TÜKETİYOR

Mango Fidancılık AŞ'nin sahibi Mustafa Ezici ise Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yılda 600 bin ton mango tüketildiğini, bunun ekonomik değerinin ise 1.2 milyar Euro olduğunu söyledi. AB ülkelerinin Arjantin Peru, Şili ve Hindistan'dan özellikle ürün aldığına dikkati çeken Ezici, "Bu ülkelerde üretim bittiğinde dünya genelinde ürün rekoltesi ağustos- aralık döneminde yüzde 20'lere düşüyor. İş bu dönemde Türkiye, Mısır, İspanya ve İsrail'de hasat başlıyor. Ciddi bir alıcı olan AB ülkeleri bu dönemde yüksek fiyattan ürün alıyor. Bizim üretim alanlarımızı genişletip mutlaka pazarda yer almamız gerekiyor. Üstelik biz Avrupa pazarına çok yakın olduğumuz için çok daha taze ve temiz sunabiliriz" diye konuştu.

YERLİ MANGO ÇIKTI, İTHAL ELDE KALDI

Gazipaşa'da hasadı yapılan mangoyu Alanya'da tezgahında satışa sunan pazar esnafı Mehmet Türköz ise tropikal meyve ve sebzelerin ilgi gördüğünü söyledi. İlçede yerleşik yaşayan yabancıların özellikle satın aldığına değinen Türköz, "Mango çok güzel bir meyve. Günlük geldiği için çok taze. Renk ve tadı da çok güzel. Tezgahımıza gelen müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Tane ile satıyoruz. Gazipaşa mangosu tanesi 35 TL'den alıcı buluyor. Yerli mango çıktıktan sonra ithaller elimizde kaldı. Çünkü şekil ve tat olarak daha taze görünüyor. Yerliye daha çok talep görüyor. Turistler de çok talep ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

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*- Seradan görüntü,

Üreticilerin hasat için seraya girişleri,

Hasadın yapılışı,

Mango ağaçları ve meyvelerinden genel ve detay görüntü,

Mango meyvesinin kesimi ve yenilmesi,

Eylül Deniz Oğuz'un tadına baktığı mango meyvesi tadını anlatımı,

Hasat yapılan mango meyvelerinin paketlerde taşınması,

Araca konulması

Röp.1 Mango serası ortağı üretici Hatice Güven

Röp.2 Mango fide üreticisi ve seralarda mango ağaçlarını kontrol eden İlhan Alçar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

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Pazardan görüntü

Alış veriş yapanlar

Mangonun dizilmesi

Pazar esnafı Mehmet Türköz'ün bilgi vermesi

Haber- Kamera: Yücel BULUT- Engin ANAK/GAZİPAŞA(Antalya),

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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Koray Ateş (6), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Bağlık Mahallesi Hatip Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Koray Ateş'e, Ahmet Bayram Ö. (53) yönetimindeki 67 T 5098 plakalı taksi çarptı. Yolda sürüklenen Koray yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Koray, ambulansa taşınırken, "Nefes alamıyorum. Kolum çok acıyor" diyerek ağladı. Özel hastaneye kaldırılan Koray Ateş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Taksi sürücüsü Ahmet Bayram Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı Koray Ateş'in sedyeye alınması

-Sürücü Ahmet Bayram Ö.'nün polisle konuşması

Kaza yerinden detaylar

Süre: (1: 32) Boyut: (285 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),