Dha yurt bülteni - 11

Gaziantep'te 5 milyon 407 bin kaçak ilaç ele geçirildi

Gaziantep'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 milyon 407 bin 390 kaçak ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, mahkemece tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen ilaçların Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki depoda kaçak tıbbi ilaç olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 5 milyon 235 bin 295 yabancı menşeli cinsel içerikli ilaç ile 172 bin 95 yerli menşeli ilaç olmak üzere toplam 5 milyon 407 bin 390 ilaç ele geçirildi. İlaçlara el koyan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, ilaçların son yıllarda Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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Polisin depoya operasyon yapması

Polislerin arama yapması

Ele geçirilen ilaçlar

Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA

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Malkara'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin orta refüjdeki yön levhasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolunun Deveci Mahallesi girişinde gece yarısı meydana geldi. Tekirdağ istikametine karayolunun yan yolundan giden Ahmet Gündüz (60) yönetimindeki 59 LK 980 plakalı otomobil, iddiaya göre önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yön tabelasının direğine çarpıp orta refüje çıkarak karayoluna savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Gündüz ile araçta bulunan eşi Şevkiye Gündüz (56) ile ablası Necmiye Çakar (65) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ahmet Gündüz kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, eşi ile ablası ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü kaza anı saniye saniye

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulansa konuluşu

-Ekiplerin çalışması

-Kaza yerinden detay

-Yaralıların ambulansla hastaneye götürülüşü

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-

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Turizm adası için Balıklıgöl'deki gecekondular yıkılıyor

Şanlıurfa'da, kültür turizminin artması ve turistik bölgelerdeki görüntü kirliliğinin önlenmesi için Balıklıgöl ve tarihi kale etrafındaki 270 gecekondunun yıkılmasına başlandı. Yetkililer, kimseyi mağdur etmeden projeyi yürüttüklerini belirtirken, bölgenin tüm tarihi dokusuyla turizm adasına dönüşeceğini söyledi.

Şanlıurfa'nın büyükşehir statüsüne kavuşmasından önce hizmet veren İl Özel İdaresi, 5 yıl önce, tarihi Urfa Kalesi'nin dokusunun turizme kazandırılması için Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yakubiye Mahallesi'ndeki 353 evin istimlak edilerek yıkılması kararını verdi. Çalışmalar kapsamında 63 yapı kamulaştırılarak yıkıldı. Projenin güney kısmında bulunan 290 evin yıkımı ise ödenek olmadığı gerekçesiyle durduruldu. Yetkililer aradan geçen 5 yılın aradan bölgenin turizm adası olması için önemli bir adım attı. Kale eteğindeki gecekonduların istimlak edilerek yıkılmasına karar verildi. 270 gecekondunun yıkılmasına kararın ardından bölge cazibe merkezi haline getirilecek. 38 bin metrekarelik alanda şimdiye kadar 71 kaya mezarı, 5 sarnıç, kral mezarı ve mozaik gün yüzüne çıkarıldı. Çalışmalar tamamlandığında bölgenin tüm tarihi dokusuyla bir turizm adasına dönüştürüleceği bildirildi.

Kale Eteği Projesi kapsamında iş makinelerinin hazır beklediği bölgede, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile evleri kamulaştırılan çok sayıda kişi yıkım öncesi bir araya geldi. Zeynel Abidin Beyazgül, seçim öncesinde söz verdiği gibi kale eteğinde yüzlerce konut ve iş yerinin kamulaştırma işlemlerinin bitirildiğini ifade ederek, yakın zamanda bölgenin yeşil alan olarak turizme kazandırılacağını söyledi.

Alanda hazır bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, projeyi Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürüttüklerini ifade ederek, ilçenin kanayan yarasına çözüm bulunduğuna dikkati çekti. Kuş, binlerce kişinin yaşadığı bölgede, halkın mağdur edilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Yapılan açıklamaların ardından bölgede hazır bekletilen iş makineleri, yıkım çalışmasına başladı. Konutları yıkılan birçok mahalle sakini yıllardır bu anı beklediklerini ve duygulandıklarını dile getirdi.

Çalışma sonrası yaklaşık 35 bin metrekarelik alanın yeşile bürünmesi bekleniyor. Evleri kamulaştırılanlar belediye yetkililerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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Balıklıgöl'deki Kale Eteğinde bulunan gecekondular

Gecekonduların yıkımı başlaması

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül açıklamada bulunması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA

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İncir ağacından düşen kadın yaralandı

Adıyaman'da, meyve toplamak için çıktığı incir ağacından düşen Nebahat Polat (50), yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nebahat Polat evinin bahçesinde bulunan incir ağacına çıktı. Polat, incir topladığı esnada dengesini yitirerek toprak zemine düştü. Yaralanan Polat, yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından özel hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Hastaneden görüntü

Ambulansın gelişi

Yaralının ambulanstan indirilmesi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

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Ortaca'da yüzme şenliği için geri sayım

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 14 Eylül'de 'Doğa için kulaç at' adı altında 15 kilometrelik yüzme şenliği düzenlenecek. Katılımcılar, Aşı Koyu sahilinden başlayıp, dünyaca ünlü İztuzu kumsalına kadar yüzecek.

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde otel işleten, triatlon sporcusu ve çevre teknisyeni Metin Çelik tarafından daha önceki yıllarda 3 kez yüzülen parkur, bu yıl daha fazla katılımcıyla geçilecek. Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü, Ortaca Belediyesi ve Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nin destek verdiği, Dalyan Su Sporları Kulübü Derneği'nin (DASUSDER) düzenlediği yüzme şenliği, Doğa için kulaç at' adı altında 14 Eylül'de yapılacak. 'Denizler yüzülebilir, kıyılar kullanılabilir olsun' temasının işleneceği kulaç şenliğinde, 6 saatlik sürede Aşı Koyu sahilinden başlayıp, İztuzu kumsalına kadar yüzülecek.

Triatlon sporcusu Metin Çelik (55), "Bu yüzme fikri, 4 yıl önce arkadaşlarla sohbet ederken oluştu. İlk yüzmem, bayağı uzun sürdü. Çünkü ben doğaya bakarak, dalarak, gezerek yüzdüm. İkinci ve üçüncüsünü de eğlenerek yüzdüm. Zor değil. Çok kolay bir parkur. Çok neşeli, doğayı, ormanları, denizin altını ve canlıları göre göre yüzüyorsun. Parkur 15 kilometre olsa da deniz suyu olduğu için rahat yüzülebilir" dedi.

Dalyan Su Sporları Kulübü Derneği üyesi gazeteci Ersin Turan (57), "Bu etkinliği düzenlememizin amacı bölgemizin kıyılarının bakir, denizlerimizin temiz kalmasına dikkat çekmek. Bu sene katılmak isteyenlerin sayısında artış olunca bunu dernek olarak üslenelim, bir şenlik haline getirelim dedik. Metin artık yalnız yüzmeyecek. 15 kilometrelik bu parkur uzun gibi gelebilir ama bu etkinliği düzenlememizin amacı bölgemizin kıyılarının bakir, denizlerimizin temiz kalmasına dikkat çekmek. Bu sene katılmak isteyenlerin sayısında artış olunca bunu dernek olarak üslenelim, bir şenlik haline getirelim dedik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Metin Çelik

Ersin Turan ile röp.

Haber- Kamera: Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla),

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