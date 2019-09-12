Dha yurt bülteni - 11

PKK/PYD'Lİ TERÖRİSTLER TÜNEL VE MEVZİ KAZMAYI SÜRDÜRÜYOR



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Heseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler tünel ve hendek hazırlıklarını sürdürüyor.

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Resulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler kepçe yardımıyla hendek ve tünel kazı çalışmalarına devam ediyor. ABD'nin Irak üzerinden gönderdiği zırhlı kulübeler ise kazılan tünellere yerleştirilmeye devam ediyor. İş makineleri yardımıyla kazılan tünellerin sağlam olması için ise beton bloklarla çevrelendiği görüldü.

Görüntü Dökümü

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Beton blok yüklü tır

ABD'nin gönderdiği zırhlı kulübeler

Kepçe ile kazı yapılan tünel alanına giden zırhlı kulübe

Tünel ve hendek açan kepçeler

Çalışma alanına giden vinç

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA

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HDP önündeki eylemde 10'uncu gün (3)



FENAŞALAN ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Diyarbakır'da kayıp çocukları için HDP il binası önünde nöbet bekleyen acılı annelerden İstanbul'dan gelen Saliha Edizer, 5 yıl önce kaybolan oğlu Yakup (19) için ağıt yakarken fenalaşıp bayıldı. Edizer, HDP il binası önünde bekletilen sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü. Edizer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Otura eylemi yapanlardan Remziye Akkoyun'un, HDP binasına girmeye çalışması üzerine gerginlik yaşandı. Polisin araya girip, Akkoyun'u sakinleştirmesiyle kısa süreli gerginlik sonlandırıldı.

ZİYARETLER SÜRÜYOR

HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri de sürüyor. Kocaeli'den gelen ve 54 STK'dan oluşan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekülleri Platformu ile İstanbul'dan gelen 7 STK temsilcisi 7 kadın da aileleri ziyaret edip desteklerini iletti.

Görüntü Dökümü

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-Saliha Edizer'in bayılması

-Edizer'in ambulansla hastaneye kaldırılması

-Remziye Akkoyun'un HDP binasına girmek istemesi

-STK'ların aileleri ziyareti

-HDP önü aileler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA, Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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İç çamaşırından uyuşturucu çıktı, 'Haberim yok' dedi

Bursa'da devriye gezen polis ekipleri, hareketlerinden şüphelenerek durdurdukları D.E.'nin (25), iç çamaşırına gizlediği uyuşturucuları buldu. Gözaltına alınan D.E., emniyetteki ifadesinde, "Uyuşturuculardan haberim yok" dedi. Adliyeye sevk edilen D.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osmangazi'ye bağlı Demirtaşpaşa Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri D.E.'yi yolda durdurdu. D.E.'nin yapılan üst aramasında; iç çamaşırına sakladığı 50 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda bonzai ve esrar ile hassas terazi ele geçirildi. D.E.'nin sırt çantasından ise çalıntı cep telefonu çıktı. 'Hırsızlık' ve 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan dosyalarının bulunduğu öğrenilen D.E., gözaltına alındı. D.E.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Telefonu çaldığımı kabul ediyorum ama uyuşturucudan haberim yok, ben görmedim" dediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen D.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin emniyet binasından çıkarılışı

-Emniyet binasından görüntüler

-Uyuşturucu maddelerin ve çaldığı malzemelerin fotoğrafları

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

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Hırsızların çalıntı parayı aralarında paylaştığı anlar kamerada

Bursa'da, girdikleri evden 70 bin lira ve ziynet eşyası çalan 3 kadın, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Kadınların, çaldıkları paraları aralarında paylaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, Yıldırım ilçesindeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. O.K.'ye ait, 2'nci kattaki dairenin çelik kapısını plastik aparatla açan 3 kadın, girdikleri evden 70 bin lira ve ziynet eşyası çaldı. Daha sonra evden kaçan kadınlar, izlerini kaybettirmek için 3 farklı minibüse binerek, bölgeden uzaklaştı. Ev sahibi O.K.'nin hırsızlık olayını fark edip, polise şikayetçi olmasıyla Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 hırsızın bindiği minibüslerin kameralarını inceledi. Yapılan araştırma sonucu kadınların E.S. (30), D.C. (35) ve A.S. (20) olduğunu belirlendi. Ekipler, adresleri belirlenen kadınları evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, kapı açmada kullanılan plastik aparat bulundu. E.S., D.C. ve A.S., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Öte yandan 3 kadının, çaldıkları paraları sokakta aralarında paylaştığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Şüphelilerin paraları paylaştığı an güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Marmaris'te Pitbull dehşeti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gezmeye çıkartılan 'Pitbull' cinsi köpek, kumsalda sahibi ile oynayan 'Schnauzer' cinsi süs köpeğine saldırıp boğarak saniyeler içinde öldürdü. Telef olan köpeğin Polonya vatandaşı olan sahibi Monica Arora'nın şikayeti üzerine 'Pitbull' cinsi köpeğe el konulurken, sahibine 8 bin 250 lira para cezası kesildi.

Dün saat 22.00 sıralarında, A.C. (32), arkadaşı İ.S.'nin (38) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. A.C., dükkanında bulamadığı arkadaşının iş yerinin kapısının önünde bağlı olan 7 yaşındaki 'Pitbull' cinsi 'Hayta' isimli köpeğini, iddiaya göre, izin almadan gezdirmeye çıkardı. A.C.'nin Sahil Yolu'na geldiklerinde tasmasını çıkarıp, serbest bıraktığı köpek kumsalda sahibi Polonyalı kuyumcu eksperi Monica Arora (39) ile oynayan 6.5 yaşındaki 'Schnauzer' cinsi 'Freya' isimli dişi köpeğe sadırdı. Pitbull, çevredeki, birçok kişinin gözü önünde saniyeler içinde süs köpeğini boğarak öldürdü. A.C. ve çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilen Pitbull, bir direğe bağlandı. İhbar üzerine gelen polis ve zabıta ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Pitbull ile telef ettiği diğer köpek, belediye ait farklı araçlarla Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Köpeği gözlerinin önünde başka bir köpek tarafından telef edilen Arora, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne gidip, köpek sahibinden ve arkadaşından şikayetçi oldu. Polis, Pitbull cinsi köpeğini izinsiz alarak gezdiren A.C. ve köpek sahibi İ.S.'yi Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirdi. Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Türkiye'de beslenmesi ve bakılması yasak olan 'Pitbull' cinsi köpeğin sahibine 8 bin 250 lira para cezası kesti. Köpeğe de el konuldu. Tanık olarak ifadesi alınan Pitbull'un sahibi İ.S., "Sağlık sorunlarım nedeniyle Marmaris Devlet Hastanesi'ndeydim. İş yerime döndüğümde olayı öğrenip, polis merkezine geldim. Arkadaşım A.C., iznim olmadan dükkanımın önünde bağlı köpeğimi alarak yürüyüşe çıkmış. Yavru iken aldığım köpeğimin veteriner tarafından düzenli olarak bakımları yapılıyordu. Aşıları tam ve karnesi mevcuttur. Benim bir oğlum ve ailem var. 7 yaşına kadar bu köpek kimseye saldırmadı. Yaşanılan olayı öğrenince çok şaşırdım" dedi.

DHA kamerasına ağlayarak açıklama yapan Polonyalı Monica Arora ise, "Köpeğimle oynuyordum. Birden diğer köpek benim köpeğime saldırdı. Başını ısırıp, boğarak köpeğimi öldürdü. O benim her şeyimdi ve çok seviyordum. Şikayetçi oldum. Çünkü tedbir alınmaz ise bugün benim başıma gelen yarın başka birinin de başına gelebilir. Bu köpek bir insana da saldırabilir" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi genel görüntüsü

-Köpeği telef olan Polonyalı Monica Arora ile röp.

-Arora'non telef olan köpeğinin fotoğrafını göstermesi

-Direğe bağlanarak sakinleşmesi sağlanan 'Hayta' isimli 'pitbull' cinsi köpeğin görüntüsü

-Telef olan köpeğin görüntübü

-Meraklı kalabalığın görüntüsü

-Telef olan süs köpeğinin daha önceki görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Elazığ'da, 241 kiloluk orkinos satışa çıkarıldı

Ege Denizi'nde balıkçıların ağına takılan 241 kilo ağırlığında ve 1,5 metre uzunluğundaki orkinos, Elazığ'a getirilip, satışa çıkarıldı.

Tarihi Kapalı Çarşı'daki balıkçıda Ege Denizi'nden getiren 241 kiloluk orkinos ilgi gördü. Bu tür balıkları her zaman göremediklerini anlatan balıkçı Emrah Kılıç, orkinosun İzmir'den getirildiğini söyledi. Balığı parçalara ayırarak satışa sunduğunu anlatan Kılıç, "Orkinos İzmir'den getirildi. Ege açıklarında yakalanmış. Kilosunu 30 liradan satacağız. Biz bu balıktan bir kazanç beklemiyoruz. Sadece vatandaşların görmesini istiyoruz. Çünkü bu tür balıkları her zaman görme imkanımız yok. Orkinos balığımız net 241 kilo geliyor. Uzunluğu ise tahmini olarak 1,5 metreden uzundur. Parça parça satacağız. Siparişlerimiz var. Geçtiğimiz yıl bir tane daha getirmiştik ama bu kadar büyük değildi. Bu balık bir rekor oldu. Şimdiye kadar Elazığ'a 241 kilo ağırlığında bir balık gelmemişti. Vatandaşlar hayret ile bakıyor balığa. Fotoğraf çektirenler bile var" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Orkinos balığından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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