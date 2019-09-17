Dha yurt bülteni-11

HDP önündeki eylemde 15'inci gün; aile sayısı 36 oldu (2)

ŞEHİT BABASI: ANNELERİN ONURLU DURUŞU, TERÖRÜ BİTİRECEK

Diyarbakır'da, HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren ailelere, 2008 yılında Yenişehir'de dershane önündeki patlamada oğlu şehit olan Şemsettin Süer, destek ziyaretinde bulundu. HDP binası önüne gelerek, ailelerle buluşan baba Süer, annelerin onurlu duruşunun terörü bitireceğine inandığını söyledi. Süer, "Diyarbakır'da 3 Ocak 2008'de dershane önündeki patlamada şehit olan Rıdvan Süer'in babasıyım. Annelerimizi ziyaret etmek, acılarını paylaşmak, dualarımızla yanlarında olduğumuzu bildirmek için geldim. Bu onurlu duruşlarını sonuna kadar destekliyorum. İnşallah en kısa zamanda evlatlarına kavuşurlar. Bizim öyle bir şansımız yok. Çocuğumuz menfur olayda şehit oldu ama bu annelerimizin bekleyişi var. İnşallah hayırlısı ile çocuklarına sağ salim kavuşurlar ve evlat özlemini dindirirler. Onların bu onurlu duruşu, inanıyorum ki terörü bitirecek. Bu kolay bir şey değil, ilk defa böyle onurlu bir duruş görüyoruz" diye konuştu.

Şemsettin Süer, ailelere destek ziyaretinin ardından HDP il binası önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-HDP önünde oturan aileler

-Şemsettin Süer'in açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Nurettin FİDANCAN, Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA ve SİHA'larına yakalanmamak için geçiş güzergahlarını demir kafeslerin üzerine yerleştirdikleri metal sac parçaları ile kapatmaya başladı.

Türkiye'nin Fırat'ın Doğusuna yönelik düzenleyeceği olası operasyona karşı Resulayn'deki PKK/PYD'li teröristler SİHA ve İHA'lara yönelik yaklaşık 1 yıldır çalışma yapıyor. Teröristler ilçe merkezinde yoğunlukla kullandığı caddeleri demir kafeslerle kapatıp üzerini metal sac parçaları örtmeye başladı. Perde görevi görecek olan sac parçaları ile teröristlerin İHA ve SİHA'lara yakalanmadan rahat hareket etmesinin amaçlandığı öne sürüldü. Yerleştirilen sac parçalarının ise kilometrelerce uzunlukta olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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Üstü demir korkuluklar kaplı cadde

Cadde ve sokaklara indirilmiş beton bloklar

Üstü metal sac ile kapatılan cadde

Teröristlerin kontrol noktası

Üstü yarım olarak kapatılan cadde ve yerdeki metal sac malzemeleri

Teröristlerin bir başka kontrol noktası

Üstü metal sac ile kapatılan caddeler

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA

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Diyarbakır'da eylem yapan ailelere Mersin'den destek

Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, Mersin'de toplanan Vatan Partisi üyeleri destek verdi.

Vatan Partisi üyeleri, merkez Akdeniz İlçesi Hastane Caddesi'ndeki partilerinin il binasında bir araya geldi. 'Anaların yanında, HDP/PKK'nın karşısındayız' pankartının açıldığı eylem sırasında 'Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir' sloganı atıldı.

Burada konuşan Vatan Partisi İl Başkanı Lerzan Özgenç, 2 hafta önce başlayan oturma eylemine her geçen gün başka ailelerin katıldığını belirterek, "Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önüne dikilen Hacire Akar ana ve ertesi gün ona katılan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer isimli annelerimiz bu direnişin ateşini fitillediler. Bu sabah itibarıyla PKK'nın elindeki çocuklarını ve PKK'nın kaçırdığı güvenlik görevlisi yakınlarını, en doğru adresten, PKK'ya kadro temin eden HDP'den isteyen ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. Emperyalizmin uşağı bölücü terör örgütüne karşı verilen vatan savaşını en güçlü sesiyle, kayıtsız ve şartsız destekleyen Vatan Partisi, büyük yanlışın yani çözüm sürecinin henüz sonlanmadığı 2014 yılında, evlatlarını çalan PKK'ya karşı Diyarbakır Belediyesi önünde günlerce eylem yapan annelerimize, Öncü Kadın ve Kardeşlik Bürosu kadroları ile destek vermeye gitmişti. Bugün de cesur analarımızın yanına ilk koşan Vatan Partisi Öncü Kadın örgütümüz oldu. Devletimiz bakanlarıyla, güvenlik güçleriyle annelerimizin yanında. Anaların önderliğinde milletin kalbinden yükselen teröre lanet haykırışını ve aynı zamanda Türk ve Kürt yurttaşların kardeşliğini bütün dünyanın gözüne sokan bu direnişi, devletimizin kesin adımlarla sonuca ulaştırmasını millet olarak bekliyoruz. Hain terör örgütünün elinde tutsak olan gençlerimiz en kısa zamanda sağ ve salim geri istiyoruz. Türkiye'yi bölme programı ile kurulan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin derhal kapatılmasını istiyoruz" dedi.

Özgenç'in konuşmasının ardından slogan atan grup, daha sonra HDP'nin kapatılması için açılan stantta imza verdi. 3 gün sürecek olan kampanyada toplanan imza daha sonra Vatan Partisi Genel Merkezi'ne gönderilecek.

Görüntü Dökümü

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-Toplanan kalabalık

-Taşınan dövizler, fotoğraflar ve Türk bayrakları genel ve detay

-Slogan atanlar

-Vatan Partisi İl Başkanı Lerzan Özgenç açıklama yaparken

-Slogan atanlar

-İmza atanlar

-Genel ve detay

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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Çukurova Üniversitesi akademik yılı törenle başladı



Adana'da yaklaşık 54 bin öğrencinin eğitim gördüğü Çukurova Üniversitesi'nin (ÇÜ) 2019-2020 akademik yılı törenle başladı.

Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen 2019-2020 akademik yılı açılış törenine Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bazı milletvekilleri, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Açılış töreninde konuşan ÇÜ Rektörü Mustafa Kibar, Türkiye'de ve dünyada önde gelen bilim kurumlarından biri olmak için çalıştıklarını belirtti. Rektör Kibar, "2019-2020 egˆitim-ögˆretim yılına 11.603'ü ön lisans, 34.848'i lisans ve 6.849'u ise lisansüstü olmak üzere toplam 53.300 kayıtlı öğrenci ile başlıyoruz. Böylece lisansüstü öğrencimizin ön lisans hariç toplam öğrencilerimizin oranı yüzde 19.6 seviyesine yükseldi" dedi. Rektör Kibar, ayrıca öğrenci yemek ücretlerinin arttırılmayarak geçen sene olduğu gibi 2 TL'den ücretlendirileceğini söyledi. Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ise 2019-2020 akademik yılının tüm öğretim üyeleri ve öğrenciler için başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiğini kaydetti. Açılış töreni daha sonra müzik gösterisiyle devam etti.

Görüntü Dökümü

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Törene katılanlar

İstiklal Marşı'nın okunması

Ç.Ü. Rektörü Mustafa Kibar'ın konuşması

Vali Yardımcısı Mustafa Aydın'ın konuşması

Salondan detaylar

Opera gösterisi

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Övülcan AKSOY/ADANA,