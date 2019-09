Dha yurt bülteni - 11

Operasyonda ele geçen PKK füzesini YPG göndermiş

Mardin'de, güvenlik güçlerince sürdürülen 'Kıran-2' operasyonunda, Bagok kırsalında ele geçirilen, terör örgütü PKK'ya ait 2 Metis M-1 füze ateşleyicisinin özelliği ortaya çıktı. Füzenin, 2 kilometrelik menzilde hedefi vurma özelliği ile 95 santimlik çelik zırhı delebilecek gücünün olduğu belirtildi. Füze ateşleyicisinin, terör örgütü YPG tarafından Suriye'den Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalına kaçak yollardan gönderildiği öğrenildi.

Mardin, Şırnak ve Batman'da, 28 Ağustos'ta, 117 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu devam ediyor. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Bagok kırsalında, 22 Eylül'de 41 timle sürdürülen operasyonda, terör örgütünün cephaneliğinin yanı sıra 20 yıllık arşivi de ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında olan, Rus yapımı 2 adet Metis M-1 füze ateşleyicisinin özelliği ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları; Metis M-1 füze ateşleyicisinin, karadan karaya ve karadan havaya atıldığını, 95 santimlik çelik zırhı delebilecek güce sahip olduğunu belirtti. Füzenin, 2 kilometrelik menzilde hedefini vurma özelliğinin de bulunduğu öğrenildi.

TSK'NIN ENVANTERİNDE YOK

Tripod üzerinden ateşlenen ve 15 saniye içinde fırlatılmaya hazır hale getirilebilen füze, hedefin aniden ortaya çıkması durumunda topçusu tarafından bir nesneye yaslanarak da omuzdan fırlatılabiliyor. Rus ordusunun yanı sıra Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Macaristan, Hırvatistan, Malezya, İran, Güney Kore, Suriye ve Lübnan Hizbullahı tarafından kullanılan füzenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer almadığı öğrenildi. Termal kamera da takılabilen, yaklaşık 1 metre uzunluğunda, 30 kilogram ağırlığındaki füzenin seri olarak da kullanılabildiği belirtildi. Başlığı saniyede 200 metre hızla seyreden füzenin değerinin ise 100 bin dolar civarında olduğu öğrenildi.

YPG, SURİYE'DEN GÖNDERMİŞ

Güvenlik kaynaklarınca terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda ikinci kez ele geçirilen Metis M-1 füze ateşleyicisinin, terör örgütü YPG tarafından Suriye'den Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalına kaçak yollardan gönderildiği belirtildi.

Emine öğretmenin okulunda yas

Antalya'nın Kepez ilçesinde görev yaptığı okulda ders işlediği sırada kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Emine Neslihan Ölmez'in okulunda yas var. Emine öğretmenin öğrencileri evlerine gönderilirken, sınıfı boş kaldı.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu 4- E sınıfı öğretmeni Emine Neslihan Ölmez, dün saat 11.30 sıralarında ders sırasında rahatsızlandı. Bunun üzerine öğrenciler okul yetkililerine haber verdi. Öğretmenler Emine Neslihan Ölmez'i hemen başka bir odaya alarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Emine öğretmen, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlk muayeneye göre kalp krizi geçirdiği ve buna bağlı yaşamını yitirdiği tespit edilen Emine Neslihan Ölmez'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÖĞRENCİLER EVE GÖNDERİLDİ

Okul yönetimi, Emine öğretmenin öğrencilerini evlerine gönderdi. Öğrenciler olmadığı için Emine öğretmenin sınıfında ders işlenmedi. Emine Neslihan Ölmez'in cenazesi Kepez ilçesi Varsak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Evine düzenlenen baskından kaçıp, çatıya çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan M.K., evine baskın düzenleyen ekiplerden kaçıp, oturduğu binanın çatısına çıktı. Yan binadaki inşaatın çatısına atlayan M.K., yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından indirildi.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı sivil ekipler, çeşitli suçlardan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.K.'nın Merkez Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Jandarma ekiplerinin geldiğini gören M.K. oturduğu binanın çatısına çıkarak, yan tarafta inşaat halindeki binanın çatısına atladı. Yaklaşık 2 metreden atlayıp, karşıya geçen M.K. intihar edeceğini söyledi.

Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın alt tarafında hava yastığı açarken, polis de M.K.'yı ikna etmeye uğraştı. Polisin yaklaşık 2 saatlik uğraşı sonucu M.K. ikna edilerek inşattan indirildi. Gözaltına alınan M.K. işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Köpeklerinin yaylada ölüme terk edilmesine tepki

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Emirli Yaylası'nda ormanlık alana kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından terk edilen 30 köpek, açlık ve ölümle savaşıyor. Beslemeye çalıştıkları köpeklerin ölüme terk edilmesine tepki gösteren hayvan severler, yetkililerden yardım istedi.

İlçeye bağlı 1300 rakımlı Emirli Yaylası'nda geçen ay, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ormanlık alana başıboş 30 köpek, terk edildi. Terk edildikleri yaylada açlık ve ölümle savaşıp, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara, civar köyde yaşayanlar sahip çıktı. Durumu yetkililere iletmelerine karşın önlem alınmadığını öne süren köy sakinleri ve hayvan severler, kendi imkanlarıyla mama ve çeşitli yiyeceklerle beslemeye çalıştıkları köpeklerin ölüme terk edilmesine tepki gösterdi. Hayvan sever köylülerinin yanı sıra esnaf olan bazı vatandaşlar da terk edildikleri yerde açlıktan durumu ağırlaşan köpekleri de özel araçlarıyla götürdüğü kent merkezinde veterinere tedavi ettirdi. Köy sakinlerinin yanı sıra bazı esnaf, sahip çıktıkları köpeklerin barınaklara yerleştirilmesi için yetkililerden yardım istedi.

'KÖPEKLER HASTA VE ÇOK AÇ'

Hayvan sever Sinan Ergen, aç kalan köpekleri beslediklerini belirterek, "Buraya bırakılan köpek sayısı yaklaşık 30. Birkaçına ulaştık, diğerleri ise aç oldukları için bölgedeki şantiyeye kadar ulaşmışlar. Onlar orada kurtarmışlar kendilerini. Bazıları çevre köylere sığınmış. Köpekler hasta, aynı zamanda da çok açlar. Bu konuda sayın valimizden, yetkililerimizden yardım istiyoruz. Bu köpekleri buradan alıp, hayatlarını devam ettirebilmeleri için kurtarmamız gerekiyor" dedi.

'BUNU NASIL BİR VİCDANLA YAPTILAR'

Emirli Yaylası'nda taş ocağı şantiyesinde çalışan Bayram Ali Yıldırım da köpeklerin ölüme terk edilmesinin vicdana sığmadığını söyleyerek, "Bu köpekleri buraya bırakanlar, bunu nasıl bir vicdanla yapmış. Bunlara burada bakmamak, kovalamak olmaz vicdan lazım. Elimizden geldiğince bakıyoruz. Köpeklerin buradan alınması lazım, önümüz kış ve bu yaylada kışın kimse yok. Eğer alınmazsa ölürler" diye konuştu.

'KOYUNLARIMIZA SALDIRIYORLAR'

Emirli Yaylasında çobanlık yapan Adem Balkanoğlu ise "Köpekler buraya bırakıldı. Bir sabah çıktık ki, her yer köpek dolu, şaşırdık. Köpeklerin yarısı dağlarda yarısı da köye sığındı. Aç oldukları için koyunlarımıza da saldırıyorlar. Buna acilen önlem alınmalı" ifadelerinde bulundu.

'Para anlaşmazlığı' kavgasında eski ortağını tabancayla yaraladı



Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, emlakçı Mahmut İ., eski ortağı Gencay G.'yi para anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurarak, yaraladı. Olay sonrası kaçan Mahmut İ., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Kapaklı'nın Kazım Karabekir Mahallesi'nde emlakçılık yapan Mahmut İ. ve Gencay G., yaklaşık 2 ay önce, para anlaşmazlığı nedeniyle ortaklıklarını sonlandırdı. Eski ortaklar arasındaki anlaşmazlık devam ederken, Mahmut İ., bu sabah Gencay G.'nin iş yerine geldi. İkilinin iş yerinde başlayan tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Mahmut İ., yanındaki tabancayı çıkarıp, Gencay G.'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Bacaklarına isabet eden 4 kurşunla yaralanan Gencay G., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri yakınlarında durumdan haberdar olup, kavga eden Mahmut İ. ile Gencay G.'nin yakınlarını ise jandarma ekipleri, havaya ateş açarak, ayırdı. Olay sonrası kaçan Mahmut İ., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.



10 gündür yurttan kaçan oğlunu arıyor



Konya'da 10 gün önce okula gitmek için kaldığı yetiştirme yurdundan çıkıp, bir daha dönmeyen Muhammet Mustafa Büyükkeçeci (13), polis tarafından her yerde aranıyor. Baba Murat Büyükkeçeci, "Oğlumdan 10 gündür haber alamıyoruz. Kayıp ilanı bastırıp, her yere asıyorum. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Konya'da yaşayan Murat Büyükkeçeci, 9 yıl önce eşinden ayrıldı. Büyükkeçeci'nin 4 çocuğu ise yetiştirme yurtlarına yerleştirildi. Çocukların en büyüğü Muhammet Mustafa Büyükkeçeci, 17 Eylül günü 4 arkadaşı ile birlikte merkez Selçuklu ilçesinde bulunan yetiştirme yurdundan kaçtı. 3 arkadaşı yurda tekrar geri dönerken, Büyükkeçeci dönmedi. Yurt görevlileri polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

HER YERDE OĞLUNU ARIYOR

Bastırdığı broşürleri dağıtarak her yerde oğlunu aradığını belirten Murat Büyükkeçeci, "Oğlum 10 gün önce 4 arkadaşı ile birlite yurttan ayrılmış. 3 arkadaşı geri dönerken, oğlum dönmemiş. Yurt görevlileri polise giderek kayıp ihbarında bulunmuş. Ben de bastırdığım broşürleri her yere asarak oğlumu arıyorum. Otogarlara, gara, otobüs duraklarına bakıyorum. Polis de bir yandan oğlumu arıyor. Derslerinde de çok başarılı bir çoçuk. İnşallah başına bir iş gelmeden oğlum bulunur" dedi.

Van'da ödüllü kadın muhtar, hemcinslerine örnek oldu

Van'da rakiplerine büyük fark atarak 10 bin nüfuslu Cumhuriyet Mahallesi'ne muhtar seçilen Leyla Tanrıtanır (47), yaptığı güzel hizmetler ve halkla olan sıcak diyaloğuyla yediden yetmişe herkesin sevgisini kazandı. Van'ın Cumhuriyet tarihindeki ilk ve tek kadın muhtarı unvanını taşıyan Tanrıtanır, Ankara Kamu Derneği ile Samsun Valiliği tarafından da 'yılın en iyi kadın muhtarı' seçildi.

Leyla Tanrıtanır, Van'ın Merkez İpekyolu ilçesinin 10 bin nüfuslu Cumhuriyet Mahalllesi Muhtarı. Evli ve 2 çocuk annesi olan ve 2009'da yapılan yerel seçimlerde Tanrıtanır, 4 erkek adaya karşı yarıştı. Tanrıtanır, bu seçimde rakiplerine fark atarak muhtar oldu. Bir sonraki 2014 yerel seçimlerinde ise kadın rakibine karşı oyların neredeyse tümünü alan ve 2 oğlu üniversite mezunu, kendisi de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde okuyan Tanrıtanır, kadınların sorunları, evde bakım hizmeti ve yoksul vatandaşların sıkıntılarına kadar her türlü sorunla mücadele için büyük çaba sarf etti. Tanrıtanır, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde de kendisine rakip olan erkek rakibine büyük fark atarak üçüncü kez muhtar seçildi.

Ankara Kamu Derneği ile Samsun Valiliği tarafından da 'yılın en iyi kadın muhtarı' seçilen Tanrıtanır, evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ettiği vatandaş ve mahalle esnafı tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Mahallesi'nde yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan Tanrıtanır, 3 dönemdir üst üste seçildiği muhtarlıkta en büyük desteği erkek seçmenlerinden aldığını söyledi.

ÜÇ DÖNEMDİR SEÇİLİYORUM

Muhtar Tanrıtanır, "2009 yerel seçimlerinde 4 erkek aday rakibim vardı. Bu seçimde 3 bin oy kullanıldı. Ben tek başıma bin 500 oy alarak muhtar seçildim. Diğer 4 erkek rakibim bin 500 oyu paylaştılar. O dönem Van'ın Cumhuriyet tarihindeki ilk ve tek kadın muhtarı ünvanını aldım. 2014 seçimlerine kadar çok güzel hizmetlerim oldu. 2014 seçimlerinde de bir kadın rakibim oldu. O dönem de muhtarlık seçimlerinde 3 bin 312 oy kulanıldı. Ben 3 bin 80 oy alarak ikinci kez muhtar seçildim. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde üçüncü kez aday oldum. Son anda bir erkek rakibim oldu. Bu seçimde ise 3 bin 337 oy alarak rakibime büyük fark attım" dedi.

HALK TARAFINDAN SEVİLDİM

Yaptığı hizmetlerle mahalle sakinleriyle bütünleştiğini anlatan Tanrıtanır şöyle konuştu:

"Sabah erkenden evimin önünde bulunan muhtarlık ofisini açtığımda oturup nefes aldıktan sonra gazete okuyup, gündemi takip ederim. Daha sonra da mahallemdeki esnafları ziyaret edip onlarla bir araya geliyorum. Bunlar her zaman rutin olarak yaptığım şeyler. Ben yaklaşık 27 yıldır Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet ediyorum. 2009'da hakikaten mahallemizde çok büyük bir hizmet zafiyeti vardı. Bu nedenle muhtarlığa adaylığımı koydum. Daha sonra yaptığım hizmetler ve deprem dönemindeki çalışmalarımdan dolayı çok büyük teveccüh aldım.

KADINLARA ÖRNEK OLDU

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kendisiyle birlikte 4 kadının Van'da muhtar seçildiğini de anlatan Tanrıtanır, "Ben bu harekatı başlattıktan sonra ilk 10 yıl Van'ın tek kadın muhtarıydım. 2019 yerel seçimlerinde benimle birlikte 4 kadınla muhtar seçildik. Van genelinde 690 erkek muhtar var. Bunların içinde 4 kadın arkadaşla bu görevi yürütüyoruz. Vatandaşlarla gönül bağı kurmaya çalışıyoruz. Yeni seçilen kadın muhtar arkadaşlarımız zaman zaman ziyaretime geliyor. Deneyimlerimle yardımcı olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

