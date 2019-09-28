Dha yurt bülteni - 11

Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi (2)

'YIKIMINI BİTİR. YOKSA BİZ GİRMEK ZORUNDA KALMAYALIM'

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekne ile kıyıdan imara aykırı inşaatları inceledi. Yalıkavak Mahallesi'nde yıkımı gerçekleşen 'Eepique İsland' villa projesini denizden inceleyen Bakan Kurum, firma yetkilisiyle telefonda görüştü. Bakan Kurum, firma yetkilisine, "Oralarda tedbirinizi alın ve kimse kalmasın. Saat bire yirmi var (12.40). Saat dörde kadar(16.00) yıkımını bitir. Yoksa, biz girmek zorunda kalmayalım. Ben geleceğim, geldiğimiz zaman burası bitmiş olsun. Aheste aheste, oyalana oyalana iş yapıyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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Bakan Murat Kurum'un firma yetkilisi ile telefon görüşmesi

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla),

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Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (4)

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Artvin'in Borçka ilçesi Yeni Mahallesi'nde etkili sağanak nedeniyle, İçkale Deresi'nin taşması ve bölgedeki arazide yaya olarak kullanılan asma köprünün bir kısmının da sulara gömülmesi sonucu su baskını yaşanan evlerinde mahsur kalan 13 kişi, AFAD ekiplerince başlatılan çalışmayla kurtarıldı. Dereyi çevreleyen istinat duvarının da yıkıldığı mahallede 2 evin bulunduğu arazide, sel sularının çekildiği gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mahsur kalanların kurtarılması

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Arzu ERBAŞ/ARTVİN-DHA

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Balık pulu hastası 'mucize bebek' yardım bekliyor

Doğuştan balık pulu hastası olan ve ilaç bulamadığı için sorun yaşayan 12 yaşındaki Medine Beyaz'a bir hayırsever tarafından Belçika'dan gönderilen ilaçlar kargoda kırıldı. Medine'nin ailesi yardım eli beklediklerini ve devletin konuya müdahale etmesini istediklerini söyledi.

Antalya'da oturan inşaat işçisi Kasım (37) ve ev kadını Güler Beyaz (36) çiftinin 2007 yılında Medine adını verdikleri kızları, halk arasında 'balık pulu' adı verilen 'iktiyozis' teşhisiyle dünyaya geldi. Doktorların 'en fazla 15 gün yaşar' dedikleri Medine, ailesinin desteğiyle yaşama tutundu. Elleri ve ayakları doğumundan 3 ay sonra gelişmeye başlayan Medine'yi, doktorları 'mucize bebek' olarak adlandırdı.

İLACIN TÜRKİYE'DE SATIŞI DURDU

Şu an 7'nci sınıf öğrencisi olan Medine, anne ve babasının yoğun çabalarıyla hayatını sürdürürken vücudunu devamlı nemli tutması gerekiyor. Türkiye'de satışı bir süre önce durdurulan ve sürekli kullanması gereken ilacı alamayan küçük kız bu nedenle mağdur oldu. İLAÇ ŞİŞESİ KARGODA KIRILDI

Aile ilacı bulamayınca Medine'nin yaşamı da zorlaştı. Ailenin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya Belçika'da yaşayan bir hayırsever cevap verdi. Aile ilaca kavuşacağı anı beklerken, kargoda hayal kırıklığı yaşadı. Eve getirilen paket açıldığında şişelerinin çoğunluğunun kırıldığı görüldü. Medine ve Kasım Beyaz çifti, tek çocukları olan Medine'nin yaşamını rahat sürdürmesi için ilaç bulunmasını istiyor.

'15 GÜNDEN FAZLA YAŞAMAZ DEDİLER'

İlaçları almakta zorlandıklarını söyleyen anne Güler Beyaz, "Medine doğuştan 'iktiyozis' hastası. Kalıcı bir hastalık ve tedavisi devam ediyor. Doğduğunda elleri ve ayakları yoktu, 3 ay sonra çıkmaya başladı. Doktorlar '15 günden fazla yaşamaz' dediler ama yaşama tutundu. Doktorlar Medine'ye 'mucize bebek' diyor. Kullandığımız ilaçları ve ürünler ilaç kategorisine girmiyor, sağlık güvencemiz karşılamıyor" dedi.

'KARGO İLAÇLARI KIRIK TESLİM ETTİ'

Medine'nin 5 sene evde eğitim gördüğünü belirten Beyaz, "İlaçlar daha önce Türkiye'de vardı ve devlet karşılıyordu. 7 aydır Türkiye'ye gelmiyor. Firma satışı bırakmış. Bir hayırsever Belçika'dan 3-4 paket gönderdi. Gelen ilaçlar kırılmış. Şişeler patlamış şekilde teslim edildi bize. Yarısını attık yarısını kullanıyoruz. Devletimizden bu konuya el atmasını istiyoruz. Sadece kendimiz için değil, ülkemizde yüzlerce iktiyozis hastası var. Mikrop kapma olasılığına karşı 5 sene evde eğitim gördü. 2 yıl önce okula gitmeye başladı. Zor oluyor ama okula gitmesi gerekiyor, eğitimini alması lazım. Arkadaş edinmesi ve sosyalleşmesi gerekiyor" diye konuştu.

'BU İLACI BEKLEYEN YÜZLERCE HASTA VAR'

Öğretmen olmak istediğini söyleyen Medine Beyaz ise "İlaçları kullanmadığım zaman cildim kuruyor ve derim kalınlaşıyor. Kullandığım zaman daha nemli oluyor ve daha rahat ediyorum. Okula gidemiyordum. 2 senedir gidiyorum. Bu sayede yeni arkadaşlar edindim. Öğretmen olmak istiyorum, kendime ait bir işim olsun istiyorum. Anlatmayı sevdiğim için bu işi yapmak istiyorum. Benim gibi bu ilacı bekleyen çok fazla hasta var. Devletimizin bu ilaçları getirmesini istiyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada, halk arasında 'balık pulu' olarak bilinen İktiyozis hastalığının tedavisinde kullanılan bu ilacın muadilinin üretileceğini ve yakın zamanda piyasaya sürüleceğini söylemişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Medine Beyaz'dan detay görüntüler

Medine'nin annesi Güler Beyaz röp

Medine röp.

645 MB - 5.49'

Haber: Semih ERSÖZLER-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Babası Remzi Demirci tarafından öğle saatlerinde cenazesi teslim alınan, dini nikahlı eşi Sezer Çelik tarafından öldürülen Melike Demirci, Adana'nın Kozan ilçesine getirildi. Varsaklar Mahallesi Adana Caddesi üzerindeki babaevinde helallik alınmasının ardından, Asri Mezarlığı'na götürülen Melike Demirci, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin getirilmesi

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin defin için götürülmesi

-Mezardan detay

SÜRE: 02'05" BOYUT: 231 MB

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

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Kız öğrenci, akranı olan 5 kişi tarafından dövüldü

İZMİR'de, bir kız öğrencinin akranları tarafından tekme ve tokat atılarak darp edildiği ve fenalaşarak yere yığıldı görüntüler, tepki çekti.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Stadyum Metro Durağı yakınlarında geçen olayda, 15-16 yaşlarında bir kız öğrenci, yanında 4 arkadaşı bulunan bir kız öğrenciyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, talihsiz kız, diğer 5 öğrenci tarafından tekme ve tokat atılarak dövüldü. Fenalaşarak yere yığılan, karnını tutup, aksayarak yürüyen kız, yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilip, olay yerinden götürüldü.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Görüntü Dökümü

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Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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Vali Yardımcısı salon açılışına 'judo' kıyafetiyle katıldı

Edirne'de Mimar Sinan Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor Salonu'nda, judocular için yapılan ek binanın açılışına Vali Yardımcısı Yusuf Güler, judo kıyafeti giyerek, katıldı.

Edirne'de Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü'nün, Mimar Sinan Kapalıspor Salonu'nda judocular için yaptırdığı ek bina, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve davetliler ile sporcuların katıldığı törenle açıldı. Vali Yardımcısı Yusuf Güler, törene giydiği judo kıyafetiyle katılınca büyük ilgi gördü.

Protokolde de judo kıyafetiyle oturan Güler, judoya yeni başladığını belirterek, "Judoya geç başladım, çok üzgünüm. Judonun çok özel bir spor olduğunu gözlemliyorum. İnsanlığı doğruluğa, dürüstlüğe ve erdeme teşvik eden Japonya kökenli bir spor. Geç tanıştığım için kendime kızıyorum. İnşallah gidebileceğim yere kadar gideceğim. Spor olarak masa tenisiyle ilgileniyorum, ağırlık çalışıyorum. Törene judo kıyafetiyle katılmak son anda aklıma geldi. En kısa sürede çalışmalara başlayacağım" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, judonun son derece barışçıl bir spor olduğunu ifade ederek, "Sizin karşınızdaki insana zarar vermenizi değil, karşınızdaki insanın size zarar vermesini engellemeyi öğütleyen ve bütün felsefesini bunun üzerine inşa etmiş olan bir spordur" diye konuştu.

Açılışın ardından sporcular, gösteri maçı yaptı.

Görüntü Dökümü:

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Açılıştan genel

Detay görüntü

Yusuf Güler'in jodocu kıyafetle protokole oturması

Güler'den detay

Güler'in konuşması

Ekrem Canalp'ın konuşması

Gösteri maçı

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Evde parti verip uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 7 gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde parti yapıp, uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 1'i kadın 7 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evde parti yapan bir grubun uyuşturucu kullandığını öğrendi. Geçen perşembe günü saat 23.00 sıralarında eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında ceza infaz koruma memurunun da bulunduğu 1'i kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Evdeki kontrolle, şüphelilerin üst aramasında 75 gram metamfetamin, 300 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası dün (cuma) akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden infaz koruma memuru M.K. (30), F.Y. (29) ayrıca kadın zanlı S.A. (39) tutuklandı. Ş.B. (20), A.E. (21), M.G. (25) ve Ö.O. (26) adlı diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,