Dha yurt bülteni - 11

Şehit Erhan Gürbüz, son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, sınır güvenliğinde görev yaptığı sırada traktörün çarpması sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz (20) Kayseri'de toprağa verildi.

Piyade Er Erhan Gürbüz, Bohşin 5'inci Sınır Bölüğü Ziyaret Karakolu'na ait gözetleme kulesi önünde giriş-çıkış ve kayıt işlemleri görevini yürüttüğü sırada traktörün çarpması sonucu şehit oldu. Şehit Erhan Gürbüz için memleketi Kayseri'de cenaze töreni düzenlendi. Kalemkırdı Camii'nde düzenlenen törene Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutan Tuğgeneral Ercan Teke ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde şehit Erhan Gürbüz'ün babası Şahabettin, annesi Raife ve 6 kardeşi gözyaşı döktü. Baba Şahabettin Teke, tabutun başında oğlunun fotoğrafını öperek ağladı. Şehidin kardeşleri de Erhan Gürbüz'ün fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Şehit askerin cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazı ardından Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, -

=======================

Edremit'te sağanak sonrası temizlik

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece yarısı etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok iş yeri ve tekne yağmur suyuyla doldu. Körfezde sabah saatlerinde temizlik çalışması başlatılırken, Balıkesir merkezde de toprak kayması meydana geldi.

Edremit ilçesinde gece yarısı başlayan fırtına ve gök gürültüsünün ardından başlayan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Edremit Çayiçi Caddesi, Akçay Çiftlik Caddesi ve Atatürk Caddesi selden en fazla etkilenen yerler arasında yer aldı. Zeytinli-Altınkum Mahalleleri'ni bağlayan E-87 Karayolu'ndaki alt geçitte biriken sel suları, sürücülere zor anlar yaşattı. Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'ta da zemin katlarda bulunan bazı evleri su bastı. Bazı tekneler sular altında kaldı. Esnaf da gece yarısı işyerlerine giderek, sel sularıyla mücadele etti. Yağmurun etkisini kaybettiği körfezde sabah saatlerinden itibaren, belediye ve itfaiye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Alt geçitlere giren sular tahliye ediliyor. Tekne sahipleri de teknelerindeki suları boşaltmaya çalışıyor.

Teknesi su altında kalan Önder Cenk, "Edremit'te oturuyorum. Gece dışarıya çıkamadım. Sabah teknemin yanına geldim. Küçük teknelerden bazıları batmış, benim tekne de su içinde kalmış. Sağanak 1 saat daha aynı etkiyle sürseydi zarar çok daha büyük olurdu" dedi.

Öte yandan Balıkesir merkezde de şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Bir çiftlik evinin bahçe duvarına yığılan toprak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

---------

-Alt geçitteki su tahliye çalışmalarından genel ve detay görüntü

-Teknlerdeki su tahliye çalışmalarından genel ve detay görüntü

Boyut: 268 Mb.

Haber-Kamera: fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

====================

Otomobil ve taksi çarpıştı: 6'sı aynı aileden 8 yaralı

Antalya'da kontrolsüz kavşakta taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6'sı aynı aileden Ürdünlü turistin de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde 272 Sokak'ta meydana geldi. Ürdün vatandaşı Dergam Issam Daoud Alhalaysı (39) yönetimindeki 07 MA 7112 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta Arif Tez'in kullandığı 07 T 2826 taksiyle çarpıştı. Kazada, taksi sürücüsü Arif Tez, kimliği henüz tespit edilemeyen yolcusu ile diğer araçta çarpmanın etkisiyle sıkışan sürücü Dergam Issam Daoud Alhalaysı, çocukları Mahmaoud Dergam Issam Alhalaysı (3) Lara Dergam Issam Alhalaysı (11) Issam Dergam Issam Alhalaysı (9), Nada Dergam Issam Alhalaysı (6) ve eşi Huda Mahmoud Abdel Halem Saleh (38) yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

---------

-Kazada yaralanan kişilerden görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Araçta sıkışan kişinin görüntüsü

-Kaza yapan araçların görüntüsü

362 MB///1.58 SN

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA,

===================

Yeni ev hayali 5 yılda kabusa döndü

Eskişehir'de 4 bloklu sitelerini, yenisini yaptırmak için yıktıran site sakinleri, anlaştıkları müteahhitlik firmasının 2 milyon 300 bin lira paralarını almasına rağmen inşaata bile başlamadığını öne sürdü. Yeni binalarının yapılmasını bekleyen site sakinlerinden 11 kişinin aradan geçen 5 yılda hayatını kaybettiği, ayrıca inşaatın temeli açıkta olduğu için temeli su alan yan binadakilerin de tedirgin olduğu belirtildi.

Firma hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden site sakinlerinden Sultan Güney, "Evler yıkıldıktan sonra herkes yakınına taşındı ya da kiraya çıktı. Şu ana kadar da bu arsada herhangi bir inşaat yapılmadı. Savcılığa firma hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şu ana kadar onlara 2 milyon 300 bin lira para ödedik. Ortada para da yok evlerimiz de yok" dedi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Ziyapaşa Caddesi'nde bulunan 4 bloklu Övünç sitesi sakinleri, 2013 yılında kentsel dönüşüm kararı alarak, 2014 yılı Mayıs ayında evlerini yıktırdı. Dört bloklu apartmanda oturanlar, yakınlarının yanına taşınırken birçoğu da kiralık dairelere çıktı. Anlaştıkları müteahhitlik firmasına toplamda 2 milyon 300 bin lira ödemeyen site sakinleri aradan geçen 5 yılda yapılacak binalar için temel bile atılmadığını söyledi. Apartman yapılmasını bekledikleri boş arsada bir araya gelen site sakinleri firmayı protesto etti. Müteahhitlik firması hakkında Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda da bulunduklarını ifade eden site sakinleri, devlet kurumlarından yardım istedi.

'5 YILDA BİR ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI'

Site sakinlerinden Sultan Güney, 5 yıl önce evlerinin yıkıldığını ve şu ana kadar bir çivi bile çakılmadığını söyledi. Güney, "Evlerimiz yenisi yapılacak diye yıkıldı. Dolandırıldık ve evimiz ortada yok. Kentsel dönüşüm kararıyla evleri yıktık. Dört bloklu sitemiz 2014 yılında yıkıldı. Anlaştığımız bir firma ile dükkan üstü 8 kat olarak sözleşme yaptık. Bu süreçte 11 site sakinimiz hayatını kaybetti. Sitedeki 64 haneden 54'ü emekli maaşıyla geçiniyor. Evler yıkıldıktan sonra herkes ya bir yakınının yanına taşındı ya da kiraya çıktı. Şu ana kadar da bu arsada herhangi bir inşaat yapılmadı. Savcılığa firma hakkında suç duyurusunda bulunduk. Firma ile sözleşmemiz olduğu için yeni firmalar ile görüşemiyoruz. Anlaştığımız firma da ortada yok, şu ana kadar onlara 2 milyon 300 bin lira para ödedik. Ortada para da yok evlerimiz de yok. Devlet kurumlarından yardım bekliyoruz. Firma hakkında suç duyurusunda da bulunduk" dedi.

'HER GÜN BOŞ ARSAYA BAKIYOR ÜZÜLÜYORUM'

Site sakinlerinden 75 yaşındaki Aynur Gürcan da süreçte çok sıkıntılar çektiklerini anlattı. Evi yıkıldıktan sonra 2 sene kadar çocuklarının yanında kaldığını ifade eden Gürcan, "Bir yıl içinde evimiz olacaktı bizde taşınacaktık. Herkesten paralar toplandı. Şimdi paramızı da alamıyoruz ev de ortada yok. Devletimizin bu durumu incelemesini talep ediyoruz. İki sene çocuklarımda kaldım, kira vermemek için ama çocuklarım başka bir ev aldı orada kalıyorum. Neredeyse 6 sene oldu çektiğimiz maddi manevi sıkıntıları çektik. Bu arsanın karşısında oturuyorum, her gün boş arsaya bakıyorum, üzülüyorum. Bütün hayallerimiz buraya gömüldü. Site sakinlerinden hayatını kaybedenler oldu, birçoğu da hasta ne olacak bilmiyoruz" dedi.

DİĞER APARTMANLAR DA TEDİRGİN

Temeli atılmayan boş arazi yan apartmanları da tedirgin etti. Diğer apartmanların temellerine sular dolduğundan yakınan komşu site sakini Veli Çakmak, "Buranın temelleri açıldığı için yan apartman olarak biz de risk altındayız. Devamlı temelimiz su alıyor. Bizimde mağduriyetimiz var. Bir an önce inşaatın başlamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

---------

-Boş arsadaki site sakinleri

-Ellerindeki dövizler

-Site sakinlerinden Sultan Güney ile röp.

-Komşu site sakinin ile röp.

-Ev yapılmasını bekleyen Aynur Gürcan ile röp.

-Boş arazi ve çevresi

-Site sakinleriyle röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

=========================

Arkadaşının ustabaşı ve patronunu bıçakladı

Kütahya'da çıkarıldığı işyerine iki arkadaşını alarak giden A.Y.K., ustabaşı ve eski patronuyla tartıştı. Çıkan kavgada A.Y.K.'nın yanında gelen arkadaşı Y.Y. (16) ustabaşı S.G. ve patron B.B.'yi bıçakla yaraladı.

Kütahya'da oturan A.Y.K. bir süre önce Ali Paşa Mahallesi'nde çalıştığı restoranda işten çıkarıldı. Gece yarısı arkadaşları Y.Y. ve Y.Ü.'de yanına alarak eski işyerine giden A.Y.K. restoranda ustabaşı olarak çalışan S.G.'yi işyerine dışına çağırıp tartıştı. Bu sırada restoran sahibi olan B.B.'de tartışmayı ayırmaya çalıştı. A.Y.K.'nın yanında gelen arkadaşlarından Y.Y. belinden çıkardığı bıçakla ustabaşı S.G.'yi kolundan, işyeri sahibi B.B.'yi ise kasığından bıçakla ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralıları ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra polis ekiplerince yakalanan Y.Y., A.Y.K. ve Y.Ü. Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------

Olay yerinde şüphelinin alınması

-Yaralının ambulanstaki görüntüsü

-Usta başının ambulansa alınması

-Olay yerinden görüntüle e

-Cep telefonu görüntüleri

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

======================

Fuarda 8 kiloluk tavşan, 'gülen' horoz ve 2 bin TL'lik kara tavuk ilgi gördü (YENİDEN)

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, çok sayıda firmayı buluşturdu. Fuarda, en büyük ilgiyi, bir dernek tarafından evcil ve yabani hayvanların tanıtıldığı stant gördü. Yaklaşık 8 kiloluk ağırlığı ve 24 santimlik kulaklarıyla görenlere, 'Kuzu gibi tavşan' dedirten Almanya'dan getirtilen Velikan cinsi dev tavşan, Endonezya menşeyli 'güler gibi öten horoz' ve 2 bin liralık fiyatıyla 'Karatavuk' görenleri şaşkına çevirdi.

Biga Belediyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ticaret Borsası ile Biga Ziraat Odası tarafından bu yıl 13'üncü kez düzenlenen Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen tören ile açıldı. 6 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak fuarda, tarımsal araç ve gereçler, gıda ürünleri, otomobiller, inşaat malzemeleri gibi çok sayıda ürün ile hayvanların tanıtıldığı stantlar kuruldu. Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan ile Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan fuarın açılış töreninde birer konuşma yaparak, katılım gösteren firmalara teşekkür ettiler. Açılış töreninin ardından, protokol ve vatandaşlar stantları gezdi.

Çanakkale Süs Tavukları Yetiştiriciliği ve Kanatlı Yaban Hayvanlarını Koruma Derneği'nin açtığı ve birbirinden ilginç evcil ve yaban hayvanların sergilendiği stant, 7'den 70'e herkesin ilgi odağı oldu. Aileler, kafeslerdeki ilginç hayvanları çocukları ile tanıştırdı. Minikler, hayatlarında ilk kez gördükleri hayvanları ilgiyle inceleyip, sevme fırsatı buldu. Çocukların en çok sevdiği hayvanların başında ise tavşanlar geldi. Ancak içlerinden birisi vardı ki, henüz 7 aylık olmasına karşın yaklaşık 8 kiloluk ağırlığı, 24 santimlik kulaklarıyla herkes tarafından ilgiyle izlendi.

HENÜZ YAVRU AMA 8 KİLO AĞIRLIĞINDA

Çanakkale Süs Tavukları Yetiştiriciliği ve Kanatlı Yaban Hayvanlarını Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Engin Akay, kendisine ait Alman menşeyli Velikan cinsi dev tavşanın özelliklerini anlattı. Akay, "Bu hayvanın özellikleri gösterişli ve tüyünün yumuşak olması. Kulaklarının büyük olmasıyla ünlenen bir tavşan. Şu an 24 santim büyüklüğünde kulakları var. 7 aylık olmasına rağmen yaklaşık 8 kilo ağırlığında. Üretime geçmek için bunun 11-12 kilo olmasını bekliyoruz. Tavuk sevgimiz var ama tavşan başka bir zevk. Kuzu yemi ve yonca veriyoruz ağırlıklı olarak. Havuç ve elma vazgeçilmezimiz. Az miktarda yeşillik de takviye yapıyoruz. Nasip olursa Çan, Biga, Çanakkale bölgesi olarak baya bir yaygınlaştıracağız bu tavşan cinsini. Değerli bir tavşan, fiyatı bin 500 lira civarında. Ancak üretmek çok zorö dedi.

2 BİN LİRALIK KARA TAVUK VE HOROZ

Dernek Başkan Yardımcısı Engin Akay; horoz, tavuk, ördek, kaz, güvercin, keklik ve tavşan gibi hem evcil hem de yabani birçok cins hayvanı tanıtmak istediklerini söyledi. Dernek olarak keklik üretip doğaya saldıklarını, anaokullarına kuluçka makineleri koyarak, 'Hayvanı seven doğayı da sever, insanı da sever' sloganıyla hayvan sevgisini küçükten aşıladıklarını kaydeden Akay, "Fuara da bu hayvanları tanıtmak amacıyla getirdik. Horoz ve tavuklarımız içinde çok ilginç cinsler var. Bunlardan birisi Endonezya menşeyli Ayam Cemali. Namıdiğer kara tavuk. Her yeri kara olan bir tavuk ama yumurtası beyaz. Dünyanın en pahalı tavuğu bunlar. Tanesi 2 bin lira. Tabii ki alan var. Bu iş zevk ve sevda işiö dedi.

GÜLEN HOROZ GÜLDÜRÜYOR

Akay, ilginç horozlardan birisinin de Endonezya menşeyli Ayam Ketawa olduğunu belirterek, "Bunu biz 4 sene önce getirdik ve Türkiye ile tanıştırdık. Şu anda da üretimini yaparak tüm Türkiye'ye dağıtıyoruz. Bu horoz güler gibi ötüyor. Biz de, 'Horoz dediğin gülmeli, gülmeyen horozu kesmeli' diyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Fuardaki hayvan stadından genel ve detay görüntü.

-Hayvanlardan detay görüntü.

-Tavşandan detay görüntü.

-Gülen horozdan detay görüntü.

-Kara tavuktan detay görüntü.

-Hayvanları inceleyen vatandaşlardan görüntü.

-Engin Akay ile röp.

-Burak Gezen anonslar.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/BİGA(Çanakkale),

===================

Ağaç kesen 2 esnafa 50 bin TL para cezası (GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)



Kırşehir'de lokanta işleten Halil Karakeçeli'ye (28), iş yerinin önünde kaldırımda bulunan 2 akasya ağacını kırıp, keserek zarar verdiği iddiasıyla belediye tarafından 49 bin 728 TL para cezası uygulandı. Karakeçeli, dalları kırıldığı için ağaçlarda budama yapıldığını söyleyerek, cezaya itiraz edeceğini söyledi.

Aşıkpaşa Mahallesinde faaliyet gösteren lokantanın sahibi Halil Karakeçeli'nin, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan biri 50, diğeri 20 yaşındaki iki akasya ağacını izinsiz kırıp, kestiği iddia edildi. Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine inceleme başlattı. İnceleme sonunda Karakeçeli'ye, ağaçlara zarar verdiği gerekçesi ile toplam 49 bin 728 TL para cezası uygulandı. Para cezasına ilişkin zabıta tarafından hazırlanan tutanak, belediye encümen toplantısında görüşülerek karara bağlandı.

'AĞAÇ KIRILMIŞ, ARKADAŞ BUDAMA YAPMIŞ'

İşletme sahibi Halil Karakeçeli, ağaçların dallarının kırıldığını, bunun üzerine arkadaşının budama yaptığını ileri sürdü. Karakeçeli, "Biz burada ağaçları kesmişiz, katliam yapmışız. Böyle bir durum söz konusu değil. Ağaç kesildiğinde ben burada değildim. Bizim arkadaşımız ağacın kırıldığını görmüş, ağacı budamış. İlk ceza 38 bin 400 TL, ertesi gün gelen ceza 11 bin 328 TL. Ağaç yerinde duruyor. Ağaçlardan birine 50 sene, diğerine 20 sene yazmışlar. Bu mahalle 50 yıl önce var mıydı? İkincisi ben ağaca herhangi bir zarar vermemişim. Dükkanın önünün kapanmasını istemesem kapımın önündeki ağaçları neden dikeyim?" diye konuştu.

'CEZAYA İTİRAZ EDECEĞİM'

Cezayı ödemeyeceğini ve mahkemeye başvurarak itirazda bulunacağını anlatan Karakeçili, "Bu cezayı mahkemeye vereceğim. Bizim oralarda bu haraçtır. Kırşehir'e bir hizmet verdim, bir marka getirmişim bu herhalde bize 'hayırlı olsun' hediyesi. Ben burada vergimi de tam ödüyorum. Bizi tanıyanlar bilir. Bu ceza haksızlıktır. Ben adalete inanan insanım. Adalet varsa mahkemenin bu cezayı iptal edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Ağaçlardan görüntü

-Esnaf ile röportaj

-Genel görüntü

Süre: 472 MB

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/ KIRŞEHİR,

====================

Datça'da işyerinden hırsızlığa gözaltı

Muğla'nın Datça ilçesindeki bir işyerinden hırsızlık yaptığı kamera görüntüleriyle tespit edilen 73 yaşındaki O.D. (Orhan Dikmen), polis tarafından yakalandı.

Datça'da gıda ürünleri satan bir işyerine geçen perşembe günü müşteri gibi gelen O.D., yaklaşık 200 TL değerinde bal ve badem paketlerini gizlice çantasına koyup ücretini ödemeden işyerinden ayrıldı. Akşam saatlerinde ürünlerin eksik olduğunu fark eden görevli, güvenlik kamerasını kontrol edince hırsızlığı tespit etti. Şikayet üzerine harekete geçen polis, eşkalinden belirlediği şüpheli O.D.'yi, 1 gün sonra yolda yürürken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette yapılan inceleme sonucu şüphelinin, yakalanmadan kısa süre önce bir kozmetik mağazasından da 300 TL değerinde ürünü gizlice alıp, mağazadan ayrıldığı ortaya çıktı. Şüpheli O.D., emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------

Orhan D.'nin adliyeye sevk

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),