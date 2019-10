Dha yurt bülteni - 11

NUSAYBİN'DE BULUNAN GAZETECİLERİN OLDUĞU YERE YPG SALDIRISI

Kamışlı'dan Nusaybin'e yapılan saldırıda YPG'li teröristler gazetecileri hedef aldı. Keskin nişancı atışı sonrasında 2 gazeteci yaralandı.

KAMIŞLI'DAKİ TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR

Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristler tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine yapılan havan saldırılarının ardından Türkiye tarafından topçu atışları ile karşılık verildi. Yoğun havan saldırıları ve çatışmalar devam ediyor. 20'ye yakın havan atışı yapıldı.

Özellikle sınır tarafında bulunan teröristlerin kontrol noktaları Türk topçusu tarafından vuruluyor.

Görüntü dökümü

-Saldırı anı

-Gazetecilerin kendilerini korumaya çalışması

-Gazetecilerin yaşadıkalrını anlatması

-Mücahit Yolcu'nun olayı anlatması

-Sınırdan genel ve detaylar

-Genel ve detaylar

MARDİN -NUSAYBİN

===========================

13'ÜNCÜ KATTAN ATLAYAN AZERİ KADIN ÖLDÜ, CEBİNDEN İNTİHAR NOTU ÇIKTI

Bursa'da, iş merkezinin 13'üncü katına çıkan Azerbaycan uyruklu Elmira M. (54), pencereden atlayarak, yaşamına son verdi. Elmira M.'nin cebinde, Azerice yazılı intihar notu buldu.

Olay, öğle saatlerinde, Osmangazi ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki 13 katlı iş merkezinde meydana geldi. İş merkezine gelen Elmira M., asansöre binerek, en üst kata çıktı. 13 katta pencerelerden birini açan Elmira M., kendisini boşluğa bıraktı. Azeri kadının beton zemine çakıldığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Elmira M.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise Elmira M.'nin cebinde, Azerice yazılı intihar notu buldu. Elmira M.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

-------------

-Polis ekiplerinden detaylar

-Olay yerinden görüntüler

-İş merkezinden görüntüler

-Vatandaşlardan detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA

===========================

JANDARMA ERLERİ YEMİN ETTİ

Burdur'da 1999/3 tertip jandarma erleri düzenlene törenle yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile asker aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 88 er yemin etti. Şiirlerin okunması ve yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç "Milletimizin ve bağımsızlığımızın gölgesinde anne, baba ve yakınlarınızın huzurunda silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. İçtiğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin simgesi ve kahraman jandarma teşkilatına mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir" diye konuştu.

Daha sonra birliğe ilk katılan er ile atış, spor ve bakım branşlarında başarılı olan erlere ödülleri verildi. Jandarma Marşı'nın söylenmesi ve geçit töreninin ardından yemin eden erler aileleri ile hasret giderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Yemin edecek erler

Erlerin yemin etmesi

Jandarma komutanın konuşması

Ödüllerin verilmesi

Plaket çakılması

Geçit töreni

Aileler ile hasret gideren erler

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

===========================

BAKAN PAKDEMİRLİ: TÜRK VE KÜRT KARDEŞLİĞİNİN ÖNÜNE HİÇBİR ŞEY GEÇEMEZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili, "Bölgeye barış getirmek için yapmış olduğumuz harekattır, terör örgütleri ile yapmış olduğumuz mücadelenin eseridir. Yurt dışından bize leke atmaya çalıştıkları gibi Kürtlere karşı yapılmış bir harekat asla değildir. Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemez" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Pakdemirli, Bursa Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan Orman Zararlıları ile Biyolojik Laboratuvarı'nın açılışını yaptı. Pakdemirli'ye Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa milletvekillikleri eşlik etti. Açılışta konuşan Bakan Pakdemirli, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulunarak, şunları söyledi:

"Rabb'im öncelikle Mehmetçiğimizi muzaffer kılsın. Harekatın adından da anlaşılabileceği gibi 'Barış Pınarı Harekatı' bizim bölgeye barış getirmek için yapmış olduğumuz harekattır. Terör örgütleri ile yapmış olduğumuz mücadelenin eseridir. Yurt dışından bize leke atmaya çalıştıkları gibi Kürtlere karşı yapılmış bir harekat asla değildir. Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemez. Çok ciddi insanlık dersi vererek, 4 milyona yakın Suriyeli mülteciyi ülkemizde ağırlıyoruz ve bu kişilerin de artık bir şekilde evlerine dönmesi lazım. Herkes bir şekilde evini arıyor. Bazı mülteciler, ülkemize entegre olup, şehirde yaşıyor ve iş yerlerinde çalışıyor. Az da olsa kamplarda kalan mülteciler var. Arap, Süryani, Kürt, Türkmen herkesi tekrar oturdukları bölgeye geri gönderip, onları mutlu etmeyi sağlayabilirsek ve o ortamı güvenli hale getirebilirsek bu durum, hem ülkemiz hem komşularımız hem de uluslararası camia için en sağlıklısı olur."

'ESKİ REÇETELERİ BULMAMIZ LAZIM'

Tabiatta her şeyin cevabının olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "İnsanoğlu on binlerce yıldır yaşıyor. Son yüzyılda kullandığımız kadar zararlı ilacı, tarımsal üretimlerde, ormanlarda hiçbir zaman kullanmadık. Doğada her şeyin mutlaka bir cevabı var. Bunu da 20'li yaşlarda, bahçede domates ekerken yaşlı bir amcadan öğrenmiştim. Zararlı böcekler yiyordu yaprakları, 'Sarımsaklı sirke suyu yap, yeter' dedi ve yapınca geçti. Eski reçeteleri tekrar bulmamız lazım. Bu toprakları emanet aldık, evlatlarımıza doğru, düzgün, temiz olarak teslim edebilmek için doğal olan yol ve yöntemleri mutlaka kullanmalıyız. İlaç kullanmadan, zararlı böceğe karşı faydalı böcek, bakteriye karşı bakteriyle savaşmak, zararlılara karşı doğal yollardan mücadele etmek gibi. Bunu yaptığımız zaman ileride çok daha iyi bir Türkiye'yi evlatlarımıza teslim etmiş olacağız" diye konuştu.

Kestane üretimine de değinen Bakan Pakdemirli, üretimde kaybın yüzde 70'lerde olduğunu belirterek, bununla ilgili çok ciddi araştırma ve geliştirme faaliyetleri yaptıklarını söyledi. 'Gal arısı' ile mücadele için de faydalı böceklerle zararlı böceklerin sayısını düşürmeyi planladıklarını kaydeden Pakdemirli, konuşmasının ardından laboratuvara geçti.

DRONE KULLANDI

Bakan Pakdemirli, daha sonra ABD'den özel olarak getirilen ve sahip olduğu teknolojiyle görüntüyü anında gözlüğe aktarabilen 'drone'u kullandı ve bölgede keşif yaptı.

Orman yangınları ile mücadelede iki yöntem olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Biri sevk ve idare diğeri ise yangına müdahale eden ekipleri yönlendirme. Gündüz saatlerinde yönlendirme çok rahat yapılıyor; fakat gece saatlerinde sıkıntı yaşıyoruz. Aldığımız bu son teknoloji drone'larla birlikte termal kameralarla yangının yerini tespit edip, ekip sevk etmeye başladık. Drone'lar sayesinde gece vakti bile yangınlara müdahale etmemiz kolay hale geldi" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Tesis açılışından detaylar

-Bekir Pakdemirli'nin drone uçurmasından detaylar

-Drone'dan detaylar

-Genel detaylar

-Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları

-Haber: Muammer İRTEM-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

===========================

GAZİ VE AİLESİ, MAGANDA DEHŞETİ YAŞADI

Afyonkarahisar'da Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, engelli ve gaziler için ayrılan otopark alanını kullandığı için uyardığı Erhan K.'nin saldırısına uğradı. Çevredekilerin ayırmasından sonra Erhan K., bu kez Kumartaşlı'nın eşi ve oğlunun içinde bulunduğu aracın arka camını demir tabelayla kırdı. Sağlık kontrolü için hastaneye gelen Kumartaşlı'ya burada da saldırıp hakaret eden Erhan K., polisteki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı, Şırnak'ta terör gazisi olan İsmail Kumartaşlı, Karaman Mahallesi'nde dernek binasının bulunduğu iş merkezi önünde engelli ve gaziler için ayrılan otopark alanını kullanan Erhan K.'yi uyardı. Park alanı kullanımı nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Araya giren çevredekiler, Kumartaşlı ve Erhan K.'yi ayırdı. Çevredekiler, İsmail Kumartaşlı'yı iş merkezindeki dernek binasına götürdü.

İÇİNDE ÇOCUK OLAN ARACIN CAMINI DEMİR TABELEYLA KIRDI

Ancak Erhan K., bir apartmanın bahçesindeki 'Çimlere basmayın' yazılı demir tabelayı sökerek, İsmail Kumartaşlı'nın 35 NMM 35 plakalı otomobilinin arka camına vurup kırdı. Saldırı anında araçta bulunan Kumartaşlı'nın eşi ve oğlu 5 yaşındaki Melih Kumartaşlı büyük korku yaşadı. Erhan K., daha sonra aynı demir tabelayla dernek binasını da basarak Kumartaşlı'ya saldırdı. İsmail Kumartaşlı da ofisteki bir sandalyeyle Erhan K.'ye müdahale ederek kendisini korumaya çalıştı.

HASTANEDE YİNE SALDIRDI, SERSET KALDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Erhan K.'yi gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, hem dernek binası hem de Kumartaşlı'ya ait araçta inceleme yaptı. Kumartaşlı'nın şikayetçi olduğu Erhan K., polis merkezine götürüldü. İfade işleminin ardından sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Erhan K., aynı hastaneye sağlık kontrolü için gelen İsmail Kumartaşlı'ya yeniden saldırdı. Polis ve hastane çalışanlarının araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi. Erhan K., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan İsmail Kumartaşlı, kendilerine ayrılan otopark alanı kullanımı nedeniyle tartışma çıktığını, Erhan K.'nin kendisine küfrettiğini söyledi. Erhan K.'nın daha sonra dernek binası ve hastanede de kendisine saldırdığını belirten Kumartaşlı, "Aracıma zarar verdi. O anda araçta eşim ve oğlum da vardı. İkisi de çok korkmuş. Şans eseri zarar görmeden kurtuldular. Saldırgan hastaneye getirildiğinde de hem bana hem yanımdaki Kıbrıs Gazisi Tahsin Koç'a (75) saldırıp küfretti" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Dernek binasından detay

-Dernek binası içerisinde Kumartaşlı'dan detay

-Genel detaylar

-Olay yerindeki polis ekiplerinden detay

-Olayda bulunan tabeladan detay

-Kumartaşlı olayı anlatırken detay

-Kumartaşlı'nın otomobilinden detay

-Kırılan otomobil camından detay

-Olay yeri inceleme çalışma yaparken detay

-Genel detaylar

HABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

============================

KAHRAMANMARAŞ'TA TAMP TATBİKATI SONA ERDİ

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Tatbikatı sona erdi. Vali Vahdettin Özkan, tatbikatta ortaya çıkan eksiklerin giderilmesi için il afet planını güncelleyeceklerini belirterek, "İyi bir koordinasyonla depreme hazırlıklı bir il haline gelmemiz lazım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Çarşamba günü Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı merkezinden başlattığı, 1629 personelin görev yaptığı TAMP, sona erdi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan Adıyaman, Malatya, Kilis, Gaziantep ve Osmaniye gibi çevre illerde hissedilen 7,5 büyüklüğündeki deprem tatbikatında binaların barajların yıkılması, yangın ve yağma gibi 160 farklı senaryo uygulamaya konuldu.

Vali Vahdettin Özkan, tatbikatta görev alan kurum temsilcileriyle Valilik Fikret Kiraz Toplantı Salonu'nda biraraya gelerek değerlendirme yaptı. Tatbikata katılan kurumlara teşekkür eden Özkan, şunları söyledi:

"Tatbikatın en önemli çıktısı sadece kağıt üzerinde değil tatbikatın vermiş olduğu tecrübeler ile birlikte Kahramanmaraş İl Afet Müdahale planını güncelleyecek olmamızdır. Bu tatbikat ile birlikte eksik ve gediklerimizi tespit ederek plana girdirmek sureti ile planımızı güncelleyeceğiz. Bu plan eski planlar gibi lafta kalmayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı vasıtası ile bütün öğrencilerimize ve velilerimize verilen farkındalık eğitimleriyle, yapılacak uygulamalarla herkes bu işin farkında olacaktır. İyi bir koordinasyonla depreme hazırlıklı bir il haline gelmemiz lazım. Türkiye'de ve ilimizde deprem ile ilgili bir risk mevcut."

'HER ZAMAN HAZIRLIKLI OLMALIYIZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Ankara'daki programı nedeniyle tatbikat süresince Kahramanmaraş'ta yer alamadığını ancak personelinden sürekli bilgi aldığını belirterek, "Çok başarılı bir süreç yaşandığını gördük. Şunu da belirtmek isterim ki hiçbir tatbikat kaç defa gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin gerçeğini asla yansıtmaz. Tatbikat ile gerçek çok farklı bir şey ama bu tatbikatlar gerçeği olabildiğince risk azaltma açısından bir vesile oluyor. Bizim her zaman bir olmamız lazım, hazır olmamız lazım. Burada tatbikatın icrası sırasında görülen eksiklikler ilgili kurumlar tarafından tespit edilmiş" dedi.

Konuşmaların ardından AFAD görevlileri, tatbikat sırasında kurumlarca tespit edilen eksikliklerle ilgili bir sunum yaptı.

Görüntü Dökümü

------------

Vali Özkan'ın açıklaması

Başkan Güngör'ün açıklaması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA