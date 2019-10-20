DHA YURT BÜLTENİ-11

AZINLIK CEMAATLERİNDEN BARIŞ PINARI HAREKATINA KATILAN MEHMETÇİĞE DUA

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN "KİLİSE PROVOKASYONUNA" SÜRYANİLERDEN TEPKİ

Türkiye'deki Rum, Ermeni, Musevi, Süryani ile Keldani cemaatlerinin temsilcileri, Mardin'deki tarihi Deyrulzafaran Manastırı'nda düzenlenen ayinde bir araya geldi. 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler ve Suriyeliler için ayinde dua edildi.

Çeşitli kentlerdeki Rum, Ermeni, Musevi, Süryani ve Keldani cemaatlerinin temsilcileri ile üyeleri, sabah saatlerinde, Mardin'deki tarihi Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı'na geldi. Manastırda düzenlenen ayine; Süryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Basatemir, Süryani Ortodoks İstanbul, İzmir, Ankara Ruhani Lideri Filüksinos Yusuf Çetin, Süryani Katolik Patrik Genel Vekili Korepiskopos Orhan Çallı, İstanbul Rum Ekümenik Patriği'ni temsilen Corc Kasapoğlu, Ortodoks Ermeniler Ruhani Lideri Değabah Sahak Episkopos Maşalyan, Değabah Salah Episkopos Maşalyan Patrik Kaymakamı Şahin Maşalı, Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin, Adıyaman ve Çevre İller Süryani Ortodoks Metropoloti Melki Ürek, Ermeni Vakıflar Platformu Genel Sekreteri Haritun Harun Şanlı, Musevi Cemaati Hamambaş Sekreteri Yusuf Altındaş, Keldani Asuri Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili François Yakan, Turanidin ve Midyat Süryani Ortodoks Metropoliti Samuel Aktaş'ın yanı sıra Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Mardin Müftüsü İsmail Çiçek de katıldı. Cemaat temsilcileri, Mardin ve Diyarbakır Süryani Ortodoks Metropoliti Saliba Özmen yönetiminde, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler ve Suriyelilerin evlerine sağ salim dönmeleri için toplu olarak dua etti. Ayinde, ruhani liderler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı mesajı okundu.

'ORTAK GÖREVİMİZ, BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK'

Mardin ve Diyarbakır Süryani Ortodoks Metropoliti Saliba Özmen, Türkiye toplumlarının farklı kesimleri olarak bir ve beraber, barış içinde yaşamak için dua ettiklerini söyledi. Özmen, toplumsal barışa en fazla katkıyı sevginin sunacağını belirterek, şunları söyledi:

"Kutsal ayinde buruk ve yaralı yüreklerimiz, bölgemiz ve bölgemiz ve ülkemiz başta olmak üzere dünyanın barış ve esenliği için dua ettik. Yüce Yaradan'a yakarışlar sunduk. Dünyayı yönetenlerin, adaleti yerine getirmeleri ve doğru yönetmeleri için dua ettik. Kin, öfke, düşmanlık yok olsun, diye dua ettik. Kardeşçe bir yaşam için hikmet ve sağduyu için dua ettik. Bizimki yaşamak ve sevmek adına masum bir duyarlılıktır. Türkiye toplumunun farklı kesimleri olarak ortak görevimiz, farklılıklarımızı da yaşatarak birlik ve dirlik içinde bir arada, barış ve kardeşçe içinde yaşamaktır. Çok hassas bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde 'Barış Pınarı Harekatı'nda vatanları uğruna şehit düşen vatan evladı askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ve yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu bağlamda 'Barış Pınarı Harekatı'nın başta yaralı Suriye olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde ve dolayısıyla tüm dünyada nihai barışın ve huzurun egemen olmasına vesile olması en içtenlikli temennimiz ve samimi duamızdır. Barış için direnenlere ve sağlayanlara vaat edilen mutluluğa nail olmak için küresel barış ve bölgesel istikrar için lütfen katkılarınızı ve dualarınızı eksik etmeyin."

Görüntü Dökümü

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Deyrulzafaran Manastırı

Ayine katılanlar

Ruhani temsilciler

Mücahit Yolcu anons

Dua edenler

Saliba Özmen'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Selim KAYA, Rihan ALP/MARDİN,

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

ftp adresi: ftp://178.211.55.226

Kullanıcı adı: dhaabone

Şifre: dha

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KARABÜK'TE AYI ALARMI

Karabük'te, gece yarısı parkta ayı görüldüğü ihbarı üzerine polis, bekçi, belediye, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri alarma geçti. Tüm aramalara rağmen ayı bulunamadı.

Araç Çayı kenarındaki Kordon Park'ta bulunan kafelerde tadilat çalışması yapan Cihat Delikurt, Oğuzhan Ekmekçi ve Ayhan Ekmekçi, polise parkta ayının dolaştığı ihbarında bulundu. Polis, bekçi, Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, ellerinde el fenerleri, uyuşturucu iğne takılı tüfek ile parkta ve çayın kenarında ayı aradı. Polis otosuyla bölgedeki caddelerde devriye gezildi. Gece boyu devam eden aramalarda ayı bulunamadı. Polise ihbarda bulunan Cihat Delikurt, "'Tadilat yapıyorduk. Arkayı dolanmaya çıktım. Bir baktım karşıda ayı koşuyor. Polisi aradık. 5 dakika içinde herkes geldi. İlk defa ayı gördüm" dedi.

Oğuzhan Ekmekçi ise "Ben de inanamadım. Sıkıntıya düşebilirdik. Polisi arayıp ayı gördüğümüzü söyledik. Onlar da inanmadı bize" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ekiplerin ayıyı araması

Detaylar

Ayıyı gören kişilerle röp.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER-KAMERA: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması nedeniyle hayatını kaybeden Fatma Gül Uzun (23), memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Niğde'de geçtiğimiz Cuma günü yolun karşısına geçmek istedikleri sırada Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobilin çarpması sonucu arkadaşı Kader Karaca (22) ile birlikte hayatını kaybeden Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fatma Gül Uzun'un cenazesi sabah saatlerinde memleketi Bursa'ya getirildi. Merkez Osmangazi İlçesi Emek Fatih Sultam Mehmet Mahallesindeki evinde alınan helalliğin ardından Uzun'un cenazesi Fatih Sultan Mehmet Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında baba Alaaddin Uzun ayakta durmakta zorlandı.

Alaaddin ve Mukadder Uzun çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan Fatma Gül Uzun, kılınan cenaze namazının ardından Alaşar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mehmet İNAN/BURSA,