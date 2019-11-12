DHA YURT BÜLTENİ - 11

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor

Türkiye'nin Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak dün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Muhammad Darwis B. (39), iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişini sürdüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı Muhammad Darwis B., tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden dün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı terörist, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.

İddiaya göre, DEAŞ'lı terörist akşam saatlerinde Yunanistan'a giriş yapmak için ikinci kez Kastanies Sınır Kapısı'na gitti. Yunanlı görevliler ise bu kez teröristin pasaportuna 'ülkeye giremez damgası' vurdu. Ardından da yeniden geri gönderdi.

Tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı, gece yarısı Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki görevliler tarafından alındı. Geceyi bir araçta geçirmesi sağlanan ve yiyecek ile içecek ihtiyacı karşılanan DEAŞ'lı, sabah saatlerinde tampon bölgeye konuldu.

Muhammad Darwis B.'nin buradaki bekleyişi sürerken, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki güvenlik önlemleri artırıldı. Sınır kapısının önü resmi ve sivil araçlar çekilerek kapatıldı.

Görüntü Dökümü

----------

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan detaylar

Türkiye ile Yunanistan arasındaki tabelalar

Tampon bölge önüne çekilen araçlar

Polisin aldığı güvenlik önlemleri

Alınan güvenlik önlemleri

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/EDİRNE,-

==================

Şiddet gördüğü kocasının dükkanını arkadaşlarıyla molotofkokteyli attı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ev hanımı A.T., 2 erkek arkadaşıyla, darp edilip şiddet gördüğünü öne sürdüğü eşi Arif T.'nin oto yıkamacı dükkanına molotofkokteyli attı. İş yerine gelmeden önce maske taktıkları tespit edilip gözaltına alınan 3 şüpheli, adliye sevk edildi. Şüpheli A.T.'nin emniyette "Eşim beni darp etti. Kendisine 'iş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık" ifadesini verdiği belirtildi.

Olay, dün gece saatlerine, ilçede 100'üncü Yıl Sanayi Sitesi'nde yer alan bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arif T.'ye ait bir oto yıkamacıya, yüzleri maskeli bir grup tarafından molotof türü yanıcı madde atıldığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. İncelemelerde; 3 şüphelinin, otomobille siteye gelmeden önce aracın plakalarını söktüğünü, ardından da maske takıp bahse konu dükkana molotofkokteylini attığı tespit edildi. Molotofkokteyli saldırı olayıyla ilgili eşkal ve kimlik bilgileri de saptanan iş yeri sahibi Arif T.'nin ev hanımı eşi A.T. ile arkadaşları M.A.A. ve F.Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve suçlarını itiraf eden şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

'YAKACAĞIM DEDİM YAKTIM'

Gözaltına alınan şüpheli A.T.'nin emniyetteki ifadesinde "Eşim beni darp etti. Kendisine 'İş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık" dediği belirtildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Güvenlik kamera görüntüsü

Haber: Sinan HARMANCI- KAMERA: MERZİFON (Amasya), -

======================

Mahallede baz istasyonu gerginliği

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirilip, çalışma başlatınca gerginlik çıktı. Halkın tepkisi üzerine iş makineleri mahalleden götürüldü.

Ulukavak Mahallesi Selçuk 2'nci Caddesi'ne, bu sabah, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirildi. Ancak toplanan kalabalık, mahallelerinde baz istasyonu istemediklerini söyleyerek, görevlilere tepki gösterdi. Gerginliğin büyümesi üzerine mahalleye İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser gelip, vatandaşlarla görüştü.

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, "Şu anda valiliğe, savcılığa dilekçe verdim. Halk istemediği takdirde buraya çivi çaktırmayızö dedi. Baz istasyonu kurulmasını vatandaşların istemediğini kaydeden Özdemir, "Ben halkımın yanındayım. Halkımın yanında var gücümle çalışırım. İsterlerse beni muhtarlıktan alsınlar. Benim korkum yok. Halkım ne derse, ben varım. Bu baz istasyonunu kuracaklar, çocukları düşünsünö diye konuştu.

Mahalle halkından Duriye Yıldırım (70) da, "Hepimiz karşıyız. Zaten hastayız, burada ölmek istemiyoruz" dedi. Tepkiler üzerine iş makineleri ve görevliler, mahalleden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

---------------

İl Emniyet Müdürü ile Mahalle Muhtarı arasında konuşma

-Mahalleli kadınların tepkisi

-Muhtar Hanifi Özdemir açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

======================

Milyon dolarlık yatlar, kargo gemileriyle gidiyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonunun bitmesiyle birlikte bakımları yapılan milyon dolarlık motor yat ve sürat tekneleri, kargo gemileriyle sahiplerine gönderilmeye başlandı.

Birleşik Krallıkta bulunan özel bir şirkete ait Man Adası bayraklı 'Vectis Osprey Douglas' adlı kargo gemisi, 2 gün önce akşam saatlerinde Marmaris Limanı'na geldi. Marmaris merkezindeki marinalarda bakımları bitirilen, fiyatları 1 ile 7 milyon dolar arasında değişen 4 lüks motor yat, 2 sürat teknesi ve 1 yelkenli tekne, kargo gemisine vinçlerle yüklendi. 124 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki kargo gemisinin, gümrüklü limanda işlemleri tamamlandıktan sonra Güney Amerika 'ya gitmek üzere demir alacağı öğrenildi. Marmaris Liman İşletme Anonim Şirketi'nden bir yetkili, "Dünya'nın her yerinden lüks yatlar turizm sezonu başladığında kargo gemileriyle getiriliyor, aynı yöntemle geri götürülüyor. Kargo gemileriyle yapılan sevkiyat hem ucuz, hem de risk oranı daha düşük" bilgisini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

------------

Gümrüklü limanda demirli kargo gemisinin üzerinde motor yatlarla çeşitli açılardan çekilen genel-ayrıntılı görüntü

(Toplam: 1 dakika 21 saniye-98,5 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

=====================

Aracında tabancayla intihar etti

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, Aycan Y., (35) hafif ticari aracının içinde tabancayla yaşamına son verdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ahmet Bedevi Mahallesi'ndeki boş arsada meydana geldi. Yakınlarının telefonla ulaşamadığı evli ve 1 çocuk babası Aycan Y., mesai arkadaşları tarafından aranmaya başladı. Aycan Y.'nin 35 TYM 90 plakalı hafif ticari aracı iş yerinin yakınındaki boş arsada bulundu. Aracın başına gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aycan Y.'nin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Yapılan ilk incelemede, Aycan Y.'nin başına tabancayla ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Aycan Y.'nin cesedi, otopsi için Merkez Efendi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü

-Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

=====================

Balıkesir'de yoğun sis

Balıkesir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Balıkesir- Edremit karayolunda sabah saatlerinden itibaren sis oluştu. İvrindi ilçesinde başlayan sis Balıkesir girişine kadar sürdü. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesiyle sürücülere zor anlar yaşatan sis, güneşin kendisini göstermesiyle öğlen saatlerinde etkisini kaybetti.

Görüntü Dökümü

------------

-Karayolundan ve araçlardan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),