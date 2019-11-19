DHA YURT BÜLTENİ - 11

Kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen babanın serbest kalmasına anneden tepki

Adana'da 14 yaşındaki öz kızı S.N.K.'ye, 10 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen TIR şoförü A.K.'nin (39) savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmasına tepki gösteren eşi Z.K., "Adaletin sağlanmasını istiyorum. Aşiretimiz olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Eşim de şikayetimi geri çekmem için sürekli beni tehdit ediyor" dedi.

Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan S.N.K., TIR şoförü, babası A.K.'nin kendisine 4 yaşından bu yana cinsel istismarda bulunduğuna ve artık dayanamadığına ilişkin not bırakarak evi terk etti. Ardından öğrenim gördüğü imam hatip lisesine giden S.N.K., rehber öğretmenine durumu anlattı. Rehber öğretmeni de polise haber verdi. Bunun üzerine S.N.K. koruma altına alınarak Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Evde bulduğu notu okuyan S.N.K.'nin ev kadını annesi Z.K., 15 yıllık eşi, 4 çocuğunun babası A.K.'den şikayetçi oldu. Savcılıkta ifadesi alınan A.K., "Eşim okulu 'şirk' olarak görüyor ve kızımı göndermek istemiyordu. Bundan 15 gün önce kızım beni aradı ve 'Beni okula göndermezsen sana çok kötü şeyler yapacağım' dedi. Bu yüzden iftiraya uğradım" diye kendini savundu. A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

EŞİNİ DİĞER ÇOCUKLARIYLA EVDEN GÖNDERİYORMUŞ

Maddi durumu olmadığı için boşanma davası açamadığını söyleyip, çocuklarıyla bir akrabasının yanına yerleşen Z.K., eşinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Z.K., şunları söyledi:

"Diğer 2 kızım okuyor. Okulu şirk olarak görsem, onların okumasına neden izin vereyim? Çocuğumu küçüklüğünden bu yana istismarda bulunuyormuş. Bir öz baba bunu nasıl yapabilir? Ben bunu daha önce sezmiştim, ama emin değildim. Sürekli beni diğer çocuklarımla bir yerlere gönderiyordu. 'Ağabeyine git, komşuya git, tekstil işine gir' diyordu. S.N.K. ile yalnız kalmak istiyordu hep. Kendisi işsiz bir zamanında 4 ay evde oturdu, yapmadığı işkence kalmamış. O sırada ben tekstilde çalışıyordum, temmuzun sıcağında eve geldiğimde evlerin pencereleri, perdeleri kapalı görüyordum. Evde pervane bile yok. Çocuğumun geleceğini mahvetti. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Aşiretimiz bu olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Eşim de dışarıda rahatça gezdiği için şikayetimi geri almam konusunda beni tehdit ediyor."

Görüntü Dökümü

-------------

-Kadının konuşması

-Kadından detaylar

-Kızın annesi ile fotoğrafı

-Taciz eden babanın fotoğrafı

SÜRE: 04'03" BOYUT: 449 MB

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

=========================

Öğretmeni kızına darp iddiasıyla suçlayan anne, sanık oldu

Antalya'da 9 yaşındaki kızının öğretmen tarafından darbedildiğini iddia eden Sabriye İyi'nin şikayeti, takipsizlikle sonuçlandı. Şikayetçi olduğu öğretmene karşı kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçundan hakim karşısına çıkan Sabriye İyi, "Mağdurken sanık oldum" dedi.

Olay, geçen yıl Kepez ilçesinde bulunan Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu'nda meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi Ö.Ö., öğretmeni tarafından darbedildiğini iddia edince anne Sabriye İyi okula gitti. Öğretmenle konuşan anne, ardından savcılık ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu. Sabriye İyi'nin savcılık başvurusu takipsizlikle sonuçlandı. Şikayetçi olduğu öğretmene karşı kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçunu işlediği ileri sürülen Sabriye İyi hakkında dava açıldı.

Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Sabriye İyi, üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyleyerek, "Darbedilen kızımın hakkını savunmak için okula gittim. Benden şikayetçi olan öğretmene 'Karaktersizsin', 'Sen kim oluyorsun?' diye hakaret ve tehdit sözleri sarf etmedim" dedi. Duruşma, ertelendi.

Sabriye İyi, adliye çıkışında gazetecilere konuştu. Sabriye İyi, "Kızım geçen yıl okul dönüşü ağlayarak servisten indi. Okuldaki bir öğretmen tarafından darbedildiğini, şiddete uğradığını söyledi. Ben de bunun üzerine hemen okula gittim. Çocuğum saygısızlık mı yaptı, terbiyesizlik mi yaptı? Ne yaptığını sormak istedim. Şiddeti uygulayan öğretmenle görüştüm. Beni görünce 'Siz çok sinirlenmişsiniz. Gelin siz de bana vurun. Ödeşelim' gibi konuşma yaptı. Ben de bunun üzerine nasıl konuştuğunu sordum. O da 'Tamam vurdum ama çok hızlı vurduğumu düşünmüyorum' dedi. Ben de bunun üzerine şikayetçi olmak için karakola gideceğimi, kendisi ile mahkemede hesaplaşacağımı söyledim ve okuldan ayrıldım. Karakolda şikayetçi oldum. Kızımın da ifadesi alındı. Geç vakit olduğu için darp raporu alamadım. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundum. Onun sonucunu bekliyorum. Benim şikayetime savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Ancak bu kez öğretmen benim hakkımda hakaret ve tehdit davası açmış. Mağdurken sanık durumuna düştüm" diye konuştu.

Aynı öğretmen tarafından üçüncü sınıfa giden yüzde 62 işitme engelli oğlunun darbedildiğini öne süren Mustafa Topal da Sabriye İyi'ye destek olmak için adliyeye geldiğini söyledi. Oğlunu okulda sürükleye sürükleye götürdükten sonra koridorda tokat atıp saçını çektiğini ileri sürdüğü öğretmenin bunu alışkanlık haline getirdiğini iddia eden Topal, "Sabriye hanımın kızını da darbetmiş. Benim davam devam ediyor. Sürecin arkasındayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Sabriye İyi adliyeden çıkarken

Sabriye İyi'den detay görüntüler

Sabriye İyi ve Mustafa Topal konuşurken

İyi ve Topal evraklara bakarken

Sabriye İyi röp

Mustafa Topal röp

Adliye dış plan

439 MB/// 03.58"

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

=====================

Sahte altın satan kadının serbest kalmasına kuyumcudan tepki

Adana'da daha önce sahte altın sattığı kuyumcu dükkanında ikinci kez aynı yöntemle satış yapmaya çalışırken dükkan sahibi tarafından yakalanan Ayşegül O. (32) hakkında, duruşmalara katılmadığı için 'yakalama' kararı çıkarıldığı, ifadesinin ardından serbest kaldığı belirlendi. Dükkan sahibi Erkan Acar, 2 bin lira zararı olduğunu belirterek, Ayşegül O.'nun tutuklanmamasına tepki gösterdi.

Merkez Seyhan ilçesinde 5 Mayıs 2018 tarihinde, Yenibaraj Mahallesi İbo Osman Caddesi'ndeki Erkan Acar'a ait kuyumcu dükkanına gelen Ayşegül O., orijinaliyle aynı ağırlığa sahip sahte küpeyi satıp, kaçtı. Acar, aldığı küpeyi tekrar kontrol ettiğinde, sahte olduğunu fark edince polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini alan polis, Ayşegül O.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, Acar'a ait kuyumcu dükkanına ikinci kez gelen Ayşegül O., yanında getirdiği altın görünümlü zinciri satmak istedi. Gelen kişinin daha önce kendisini dolandıran Ayşegül O. olduğunu fark eden Acar, kardeşini dükkanın kapısında bekletti. Acar, Ayşegül O.'ya daha önce kendisine altın satıp satmadığını sordu. Acar ve kardeşi, paniğe kapılan Ayşegül O.'yu yakaladı. Dükkanın önünde çevredekilerden yardım isteyen Ayşegül O., gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Ayşegül O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DURUŞMALARA KATILMADI

Ayşegül O. hakkında Adana 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'sahte altın satmak' suçundan dava açıldı. Duruşmalara katılmayan Ayşegül O. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İfadesi alınan Ayşe O., yeniden serbest bırakıldı.

Dükkan sahibi Erkan Acar, "Kadını iş yerimizde kendimiz yakalayıp, polise teslim ettik, serbest kaldı. O günden bu yana mağduriyetimiz giderilmedi, üzerine duruşmalara bile gelmedi. Ben mahkemelere gittim. O dönemde 10 gram sahte altın satın almıştık. 2 bin liranın üzerinde mağduriyetimiz bulunmakta. Yakalama kararı çıkarılmış ve tekrar serbest kalmış. Yaptığı yanına kar mı kalacak?" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

***ARŞİV***

-Kuyumcu ile röp.

-Altınlardan detay görüntü

-Kadının bağırması

-Polislerin olay yerine gelmesi

-Olayın güvenlik kamera görüntüleri

SÜRE: 03'25" BOYUT: 378MB

Haber: Akif ÖZDEMİR- Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

===================

Kurtuluş gününde promosyonların dağıtımında izdiham

Edirne'nin Keşan ilçesinde, düşman işgalinden kurutuluşun 97'nci yıl dönümü kutlamalarında bir market tarafından promosyon ürünlerin dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. Dağıtım sırasında çocuklar ezilme tehlikesi geçirirken, promosyonların dağıtıldığı araçlar, zabıta ve polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırıldı.

Keşan'ın düşman işgalinden kurutuluşunun 97'nci yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.Tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

Tören sonunda Keşan'daki resmi kurum ve kuruluşların araçları geçiş yaptı. Keşan Sebze, Bakkal ve Manavlar Odası aracından halka ıspanak dağıtılırken, Keşan Lokantacı, Kahveci ve Otelciler Odası'na ait kamyonetin kasasına kurulan masada oda yöneticileri temsili olarak okey oynayarak, çay içti. Keşan Madeni Eşya ve Demirciler Odası yöneticileri ise bir çekicinin arkasında geçiş sırasında temsili olarak demir dövdü.

Bir market tarafından promosyon ürünlerin dağıtımı sırasında ise izdiham yaşandı. Bazı çocuklar ezilme tehlikesi geçirirken, bazıları ise korkarak gözyaşı döktü. İzdihamın büyümesi üzerine promosyonların dağıtıldığı araçlar, zabıta ve polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırıldı.

Görüntü Dökümü

------------

-Törene katılanlar

-Halk oyunları gösterisi

-Geçiş töreni

-Aracın arkasında temsili olarak okey oynayanlar, çay içenler

-Aracın arkasında demir dövenler

-Promosyon dağıtılması

-İzdiham yaşanması

-Ağlayan çocuk

-Araçların uzaklaştırılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

========================

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, İstanbul'dan getirilerek piyasaya sürülmek istenen 610 gram metamfetamin, 3 bin 405 adet ecstasy ve 1 kilo 131 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, pazar günü uyuşturucu madde ticaretiyle kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sırasında D-400 karayolunda bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan M.A.'nın üst aramasında paket halinde 1 gram skunk ele geçirildi. Otomobilde yapılan aramada, sağ ön kapı cebinde hassas terazi bulunması üzerine M.A. ile birlikte otomobilde bulunan A.S. ve Kırgızistan uyruklu E.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.A.'nın evinde yapılan aramada 610 gram metamfetamin, 3 bin 405 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 1 kilo 130 gram skunk, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 735 lira, 470 euro ve 92 dolar ele geçirildi. Şüphelilerden A.S. uyuşturucu maddeleri İstanbul'da bulunan M.İ.K.'dan alarak Manavgat'a getirdiğini ve piyasaya sürdüklerini itiraf etti. Narkotik ekiplerinin çalışmasında şüpheli M.İ.K.'nın Manavgat'ta bulunduğu tespit edildi. Polis tarafından düzenlenen operasyonla M.İ.K. da gözaltına alındı.

Otomobilde bulunan Kırgızistan uyruklu E.T. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapılarak, serbest bırakıldı. Şüpheliler M.A. ve A.S. sulh ceza hakimliği tarafından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, M.İ.K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

---------

Ele geçirilen uyuşturucular

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

======================

Çanakkale-Çan karayolunda yoğun sis

Çanakkale-Çan karayolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Çanakkale-Çan karayolunda, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle karayolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle yavaş ve kontrollü bir şekilde seyrediyor.

Sisin, öğle saatlerine kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

-Çanakkale-Çan karayolu arasındaki yoğun sis ve araçlardan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇAN(Çanakkale),