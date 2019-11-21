DHA YURT BÜLTENİ-11

Yavru köpekleri, ağzı bağlı çuval içinde ormana bırakmışlar

Mersin'in Erdemli ilçesinde besici Süleyman Boz, ormanlıktaki ağzı bağlı çuvalın içinde 5 yavru köpek buldu. Telef olmak üzereyken, kurtarılan yavru köpekler, belediyenin Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca korumaya alındı.

Erdemli'deki Hacıalanı Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman Boz, evinden hayvanlarının olduğu meraya giderken, ormanlıktaki ağzı bağlı çuvaldan sesler duydu. Boz, çuvalın açınca 5 günlük olduğu tahmin edilen 5 köpeği telef olmak üzereyken, buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ni arayan Boz, durumu bildirdi. İhbarla harekete geçen ekipler, kısa sürede 85 kilometre uzaktaki yavrulara ulaştı. Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü ormanlıkta donmak üzereyken bulunan yavru köpekler, hayvan ambulansıyla Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü. Burada temizliği, kontrolü ve bakımı yapılan yavrular, korumaya alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, "Durumları gerçekten içler acısıydı. Biraz daha geç kalsak maalesef bu yavruların hepsi ölmüş olabilirdi. Neyse ki seslerini duyurmayı başardılar ve duyarlı bir vatandaşın bize durumu bildirmesi üzerine artık güvenli ellerdeler. 5 yeni yavruyu daha ailemize kattık. 'Beşkardeşler' ismini verdiğimiz yavruların artık annesi de babası da ailesi de biz olacağız. Artık emin ellerdeler" dedi.

Yavru köpeklerin kim ya da kimler tarafından çuvala konulup, ağzı bağlı olarak araziye bırakıldığı araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yavru köpeklerin bulunma anı

-Dairesi Başkanlığı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük'ün röportajı

-Köpeklere süt verilirken

Haber-Kamera: MERSİN,

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Otomobil hırsızı: Çaldığım araçların sayısını bilmiyorum

İstanbul'da çok sayıda otomobil çaldığı belirlenen A.D. (54), İzmit'te polis operasyonuyla yakalandı. A.D.'nin, ifadesinde, bugüne kadar çaldığı araçların sayısını bilmediğini söylediği öğrenildi.

İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un Anadolu yakasında, uzun süredir otomobil hırsızlığı yaptığı belirlenen A.D.'nin İzmit'te olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla A.D., yakalanarak, gözaltına alındı. A.D.'nin, emniyetteki ifadesinde, bugüne kadar çaldığı araçların sayısını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. A.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şüphelinin adliyeye getirilmesi

Detay

HABER: Selda Hatun TAN-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Muş'ta güvenlik korucularına eğitim semineri

Muş Valiliği tarafından kentte görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı himayelerinde Muş Valiliği tarafından, ilde görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Muş Alparslan Üniversitesi, 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa, Vali İlker Gündüzöz, Vali Yardımcısı Alper Çifçi, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın ve Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Irmaklı ile çok sayıda güvenlik korucusu katıldı.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, güvenlik koruculuğuyla ilgili kısa bir tanıtım filmiyle devam etti. Güvenlik korucusu Kerem Aykut tarafından yapılan selamlama konuşması sonrasında, Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, konuşma yaptı, güvenlik korucularının öneminden söz etti.

Vali İlker Gündüzöz ise, terörle mücadelede oldukça önemli bir noktaya gelindiğine dikkat çekerek, "Terör örgütünün beli kırıldı. Bugün için dağda aç bir vaziyette geziyorlar ve 7- 24, yaz-kış operasyon mantığı çerçevesinde, operasyonlarımız devam etmektedir. Bu iş bitene kadar da Allah'ın izniyle devam edecektir. Bu mücadelede kıymetli güvenlik korucularımıza büyük görevler düşüyor. Hepinizi Allah korusun, ayağınıza taş değdirmesin. Terörle mücadele noktasında başarılı sonuçlar elde edilecek. Bu mücadele sırasında tabi çeşitli zorluklarımız var. Ailelerimizden uzak kalıyoruz, dağda ve bayırda mücadele ediyoruz. Vatan için fedai-can etme noktasında görevlerimizi yapıyoruz. Büyük bir aileyiz, bu aile inşallah terörle mücadelede başarılı olacaktır. Tabi görevimizi yaparken, milli ve manevi değerler, ahlaki değerler son derece önemlidir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Seminerin düzenlediği salon ve katılımcılardan detaylar

-İstiklal Marşı'nın okunmasından detay

-Güvenlik korucularından detaylar

-Güvenlik korucusu Kerem Aykut'un konuşması

-Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca'nın konuşması

-Vali İlker Gündüzöz'ün konuşması

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,