DHA YURT BÜLTENİ-11

Şehit öğretmenleri unutmadılar

Kilis 'te görev yapan öğretmenler, Türkiye 'nin farklı şehirlerinde şehit olan öğretmenler için gökyüzüne balon bırakarak anma etkinliği düzenledi.

15 Temmuz Şehitler İlkokulunda öğretmenler, bir araya gelerek şehit öğretmenler için etkinlik düzenledi. Öğretmenler, şehit meslektaşlarının isimlerinin yazıldığı balonları, şehit öğretmenlerin isimlerini söyleyerek göz yüzüne bıraktılar. Şehit öğretmenler için Kuran okunduktan sonra dua yapıldı. Etkinlik hakkında konuşan Müdür Yardımcısı Emrah Gezeroğlu, "24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile 15 Temmuz İlkokulu olarak ebediyete intikal etmiş şehit öğretmenleri anmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Şehit öğretmenlerimizi, unutmadığımızı, unutmayacağımızı, terör örgütlerine, şer odaklarına bir kez daha öğretmenlerimize şehitlerimize sahip çıktığımızı anlatmak istiyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öğretmenlerin elindeki balonlar

Toplanan öğrtemenler

Öğretmenlerin isimlerinin okunması

Balonların bırakılması

15 Temmuz İlkokulu Müdür Yardımcısı Emrah Gezeroğlu'nun konuşması

Kuran okunması ve dua edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Amasra'da dev dalgalar oluştu

Bartın 'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Balıkçı tekneleri kötü hava koşulları nedeniyle limana çekildi.

Amasra'da saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Büyük Limanda mendireğe çarpan dalgaların boyu 4-5 metreyi buldu. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle açıkta palamut avına çıkan çok sayıda balıkçı teknesi de limana sığındı. Büyük limana gelenler selfie yaparak, dalgaları izledi. Amasra Belediyesi anonslar yaparak şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Limandaki dev dalgalar

-Tavşan adasındaki dalgalar

-Yakın detay dalgalar

-Vatandaşların limanda gezmesi

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Akşam telefonla ulaşamadığı babasını sabah ölü buldu

Bursa 'da yalnız yaşayan Bilal Bulun (77), kendisini merak edip evine gelen oğlu tarafından ölü bulundu. Bulun'un merdivenden düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde Karamani Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın en üst katında oturan ve tek başına yaşayan Bilal Bulun'u, dün akşam saatlerinde oğlu telefonla aradı ancak ulaşamadı. Henüz ismi öğrenilemeyen oğul, babasının yaşadığı apartmana geldi. 4'üncü kata doğru çıkarken dairenin önündeki merdivenlerde babasının kanlar içerisindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bulun'un dün akşam saatlerinde merdivenlerden düşerek başını yere çarptığı ve hayatını kaybettiğini belirledi. Apartmanda yaşayanlar olaydan ekiplerin gelmesi ile haberdar olurken, Bulun'un yakınları büyük üzüntü yaşadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü;

-Yakınlarının üzüntüsü

-Olay yerinden detaylar

Haber: Mehmet İNAN/BURSA, - Kamera: Hüzeyfe ÖZDEMİR/ BURSA,