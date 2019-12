DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Kuşadası'nda otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, virajı alamayıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtulurken, yanındaki 1'i kadın 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Kuşadası- Aydın Karayolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Kırsal Yeniköy Mahallesi'nden Kuşadası yönüne giden Ali Yormaz, kullandığı 09 KB 208 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini virajda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Otomobil sürücüsü Yormaz, kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki 21 yaşındaki Serhat Ellezer ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın otomobilde sıkışarak yaşamlarını yitirdi.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı yaralı olarak atlatan otomobil sürücüsü Yormaz, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yormaz'ın durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. İtfaiye ekipleri, hidrolik makas yardımıyla hurdaya dönen otomobilin tavanını keserek 2 kişinin cesetlerini çıkardı. Ölenlerin cesetleri savcı ve olisin olay yerindeki incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Cep telefonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı

KÜTAHYA'da müşteri olarak girdiği elektronik mağazasından cep telefonu çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilen Murat O., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'daki yakınını ziyarete geldiği belirtilen Murat O., Alipaşa Mahallesi'ndeki bir elektronik mağazasına girdi. Tezgahtaki cep telefonlarını inceleyen Murat O., bunlardan birini çevresini de kontrol ettikten sonra cebine koyduktan sonra mağazadan çıktı. İşyeri sahibi, cep telefonunun olmadığını fark ederek polise bildirdi.

İşyeri güvenlik kameralarında yapılan incelemede Murat O.'nun cep telefonunu çaldıktan sonra mağazadan ayrıldığı görüldü. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan Murat O. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Murat O., işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Beresini, üşümesin diye sokak kedisine takan temizlik işçisi, fenomen oldu

BURSA'nın Osmangazi Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Hidayet Sevinç'in, üşümesin diye beresini sokak kedisinin başına taktığı fotoğraf, sosyal medyada ilgi gördü. Davranışlarıyla hayvanseverlerin sevgisini kazanan Sevinç'e binlerce kişi tebrik mesaj attı.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hidayet Sevinç, beresini sokak kedisinin başına taktığı fotoğrafı, sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı, binlerce beğeni aldı. Üşüdüğünü görünce beresini kedinin başına taktığını ifade eden Sevinç, "Bu hareketi eğlenme amaçlı ya da sadece fotoğraf çektirmek için yapmadım. O gün hava çok soğuktu. Kedinin üşüdüğünü görünce beremi onun başına taktım. Bu sırada bir arkadaşım da fotoğrafımızı çekmiş. Fotoğraf kısa sürede internette yayılmış. Birçok hayvansever fotoğrafı görünce bana ulaştı. Beni tebrik etti" dedi.

'ONLAR BİZİM CAN DOSTLARIMIZ'

Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının yardıma muhtaç olduklarına dikkat çeken Sevinç, "Hayvanları çok seviyorum. Çalıştığım bölgede birçok sokak kedisi var. Her gün onları seviyorum. Hayvanlar konuşamıyorlar. İhtiyaçlarını bizlere söyleyemiyorlar. Ben her gün çalıştığım bölgedeki kedileri besliyor ve su veriyorum. Lütfen herkes hayvanları sevsin. Kafasında bere ile kedi çok tatlı görünüyordu. Bu yüzden fotoğrafın internette hızla yayıldığını düşünüyorum. Bence herkes sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalı. Onlar bizim can dostlarımız" diye konuştu.

Bölge esnafı da Hidayet Sevinç'in tam bir hayvansever olduğunu ifade ederek, her gün kedilerle ilgilendiğini söyledi.

Muz akımına Edirneli ciğerciden 'sosyal' mesaj

İTALYAN Sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'duvara bantlanmış muz' eserini 120 bin dolara satmasının ardından dünyada moda haline gelen akıma Edirneli ciğerci Bahri Dinar da katıldı. Dinar, Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğerini bantlayıp duvara asarak, sokak hayvanları yararına 5 bin liraya satışa çıkardı.

Art Basel Miami'de İtalyan Sanatçı Cattelan'ın pazardan aldığı 2 liralık muzu sanat eseri olarak duvara asıp 120 bin dolara satması tüm dünyada yeni bir akım başlatmıştı. Çoğu markanın da reklam amaçlı kullandığı tekniğin ardından Edirneli meşhur ciğerci Bahri Dinar da söz konusu akıma katıldı. Dinar, kentin eşsiz lezzeti tava ciğerini bantlayıp duvara asarak 5 bin liradan satışa çıkardı. Dinar, söz konusu satışın gelirinin sokak hayvanları için kullanılacağını dile getirdi.

Aynı zamanda Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanlığını yürüten Dinar, tava ciğerin de bir sanat eseri olduğunu ifade ederek bu nedenle kendilerinin de bu akıma katıldıklarını söyledi. Dinar, "Biz Edirneli ciğercilerde birer sanat eseri ustasıyız. Çünkü yaptığımız iş hakikatten emek isteyen bir iş ve yaptığımız işte sanat da var. Çünkü doğranmasından tavada pişirilmesine ve biberine kadar her şey bir sanat eseri burada. Bizde meşhur tava ciğerini asalım ve bu akıma öyle katılalım dedik. Bizim için güzel bir şey oldu" dedi.

'GELİRİ SOKAK HAYVANLARINA BAĞIŞLANACAK'

Satışa sunacakları ciğerden elde edilecek gelirin sokak hayvanlarına bağışlanacağını ifade eden Dinar, "Tabi ki satışa çıkartacağız. Sanatçı para istedi. Bazı arkadaşlarda eserlerine para istedi. Pirzolasını asıp para istiyor. Biz de böyle bir şey yapacağız ama bizim yapacağımız bir sosyal mesaj olacak. Tava ciğerini yani Edirne'nin sanat eserini almak isteyen arkadaşlar 5 bin lira gibi bir rakam vermek zorundalar. Havalar soğudu kış mevsimindeyiz. Dışarıda sokak hayvanları üşüyor. Bizde dedik ki sokak hayvanlarına bir yardımda bulunalım. Bir sosyal proje olsun" diye konuştu.

'PARAYI DEĞİL, MAKBUZU GETİRSİNLER'

Ciğeri almak isteyen kişinin önce istediği bir hayvan hakları derneği ya da barınağın hesabına para yatırıp, makbuzunu kendilerine getirmesinin yeterli olduğunu da sözlerine ekleyen Dinar, "Bu bir iş adamı olabilir. Bir kurum veya kuruluş olabilir. 5 bin lirayı sokak hayvanları yararına yatırsın ve bağış makbuzu ile beraber gelsin burada hediyesini alsın. Bizde ona mükemmel bir tava ciğer yapalım. Bu projede ilk defa ben kazanacağımız parayı sokak hayvanları yararına bağışlanmasını istiyorum. Bana para getirmesinler herhangi bir hayvan barınağına olabilir" dedi.

